DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(ÖZEL)

1- KADIKÖY\'DE SANDALYELİ KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de kızının tacize uğradığını iddia eden baba suçladığı kişilerin saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kadıköy Çarşı\'da meydana geldi. İddiaya göre N.G. adlı baba kızının taciz uğradığını iddia ederek suçladığı kişilerle tartıştı. Suçlanan kişiler ise yanındaki arkadaşlarıyla birlikte N.G.\'yi çarşı içinde uzun süre kovaladıktan sonra bir binanın girişinde yakalayarak sandalyelerle saldırdı. Saldırganlar araya giren esnafı da darp etti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayda; baba N.G. ve R.A. satır ve sandalyeler ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan kişiler olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralılar ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Görüntülerde bir grup baba N.G.\'yi kovalıyor. Kovalama esnasında bir kişi havaya silahla ateş ediyor. N.G.\'nin bir binanın kapısında saldırganlar tarafından sandalyelerle defalarca kafasına vuruluyor. Saldırıyı önlemek isteyen esnafta saldırganlar tarafından darp ediliyor. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Sokak aralarında yaşanan kovalamaca

-Bir kişinin havaya ateş etmesi (12 Saniyede beyaz pantolonlu kişi)

-Baba Gürdala sandalyelerle saldırılması

-Esnafın araya girmesi

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Genel ve Detay

22.10.2017 - 04.49 Haber Kodu : 171022005

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2- D-100 KARAYOLU\'NDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu\'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, emniyet şeridinde park halindeki TIR\'a arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybeti.

Kaza, saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy istikameti Huzurevi mevkiindeki meydana geldi. Uğur Armık (27) yönetimindeki 34 CJB 59 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 33 CNJ 72 plakalı TIR\'a çarptı. Uğur Armık olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Armık\'ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan kamyonet

-Trafik polislerinin çalışması

-Olayı gören bir vatandaşla röp

-İtfaiye ekiplerinin cesedi araçtan çıkarması

-Cesedin ambulansa taşınması

-Olayda hayatını kaybeden araç şoförünün vesikalığı

-Genel ve Detay

22.10.2017 - 07.53 Haber Kodu : 171022006

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3- VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

İstanbul\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. 06.30-16.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar şöyle:

Vatan Caddesi gidiş geliş, Vatan Caddesi\'ne çEdirnekapı\'dan Vatan Caddesi girişi, ıkan tüm yollar, Edirnekapı\'dan Vatan Caddesi giriş, D-100 istikametinden Vatan Caddesi giriş, Oğuzhan Caddesi\'nden Vatan Caddesi giriş, Sofular Caddesi\'nden Vatan Caddesi giriş, Halıcılar Caddesi\'nden Vatan Caddesi giriş, 10. Yıl Caddesi\'nden Vatan Caddesi giriş, Akdeniz Caddesi\'nden Vatan Caddesi giriş, Akşemsettin Caddesi\'nden Vatan Caddesi giriş, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı\'ndan Vatan Caddesi giriş.

ALTERNATİF GÜZERGAH

Sürücüler için Millet ve Fevzipaşa caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.

Görüntü Dökümü:

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-Vatan Caddesi

-Kapalı yollar

-Polis ekipleri

-Detaylar

22.10.2017 - 07.55 Haber Kodu : 171022007

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÖKHAN TÖRE\'NİN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve oyuncu Esra Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan\'ın nikah şahitliği yaptığı törenle evlendi. Sait Halim Paşa Yalısı\'nda düzenlenen törene; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulübün Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet, oyuncular ile çok sayıda davetli katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden fotoğraflar

21.10.2017 - 22.35 Haber Kodu : 171021225

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(ÖZEL)

5- KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ... TRAFİK KAZASI SONRASINDA KAVGA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda meydana gelen trafik kazasında taraflar kavga etti. Burnuna darbe alan motosiklet sürücüsü yaralanırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, Karaköy\'de bir cadde üzerinde dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Talip Cevahir iş yerinin önüne aracını park etmek istedi. Bu sırada isminin Ali olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü seyir halindeyken park edilmeye çalışılan otomobil ile hafif şekilde çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü sözlü tartışmaya başladı. Giderek tartışma büyüdü ve Talip Cevahir, motosiklet sürücüsüne kafa attı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞANIN KOLUNU ISIRDI

Aldığı darbe ile öfkelenen motosiklet sürücüsü, Cevahir\'in aracını tekmeleyip yumrukladı. Darbe sonucu aracın arka sileceği ve stop lambası kırıldı. Motosiklet sürücüsü, kavgayı ayırmaya çalışan çevredekilere de sopa ve taş ile saldırıp bir kişinin kolunu ısırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen sürücüyü ekipler güçlükle sakinleştirdi. Olay yerinde baygınlık geçiren sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

\'CAM ŞİŞE KIRIP GELDİ, HERHALDE TALİP ABİYE SAPLAYACAKTI\'

Kavgayı ayırmaya çalışan Emre Ekinci, \"Delirmiş bir şekilde geldi üstümüze. Sopayla gelip Uğur arkadaşımıza saldırdı. Ayağına kafasına tekme attı. Araya ben girdim, ben tuttum. Adamı sakinleştirip uzaklaştırmaya çalıştık ama adam sakinleşecek gibi bir tip değil. Saldırmaya devam etti. O arada araca zarar verdi. Benden kurtulmak için kolumu ısırdı\" diye konuştu.

Kavgaya karışan Talip Cevahir de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kavgaya karışan motosiklet sürücüsünden detay görüntü

-Yaralı sürücünün yerde yatması

-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

-Yaralının ambulansa alınması

- Ambulansın gidişi

-Polis araçlarının gidişi

-Kazaya karışan araçlardan detay görüntü

-Zarar gören araçtan detay görüntü

-Emre Ekinci ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

21.10.2017 - 16.47 - Haber Kodu : 171021147

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6- EMİNE ERDOĞAN SİİRT TANITIM GÜNLERİ\'NE KATILDI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Siirt Tanıtım Günleri\'nin açılışını yapan Emine Erdoğan stantları gezdi. Siirt\'in yöresel lezzetlerini tadan Emine Erdoğan, kendisine yapılan menengiç kahvesi ikramını da geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Yenikapı\'da bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen \'Siirt Tanıtım Günleri\'nin açılışına katıldı. Siirt Valiliği, Siirt Belediyesi ve Siirt Vakfı\'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen Siirt Tanıtım Günleri\'nin açılışında Emine Erdoğan\'ın yanı sıra Ak Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ile Siirt\'in il, ilçe belediye başkanları ve İstanbul\'un bazı ilçe belediye başkanları ile İstanbul\'daki Siirtliler ve Siirtten gelen davetliler yer aldı. Burada bir konuşma yapan Emine Erdoğan, Siirt\'in tanıtımı için düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti, \"12 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete evsahipliği yapan 3 dilli şehir Siirt\'in tüm güzelliklerini burada görmekten ziyadesiyle mutluyum\" sözleriyle dile getirdi.

\"EVRENSEL OLMANIN ŞARTI KENDİ KÜLTÜRÜNE KÖK SALMAKTIR\"

Siirt Tanıtım Günleri\'yle İstanbullu ve Siirtlilerin, buluşup kaynaştığını belirten Emine Erdoğan, \"Toprağından kopmadan ona vefa duyan herkes bizim için özeldir, kıymetlidir. Evrensel olmanın şartı kendi kültürüne kök salmaktır. Anadolumuzun yerel değerlerini ne kadar tanıtır, yeni nesillere ne kadar öğretirsek o kadar küresel değerler üretebiliriz. Bu tür toplantılar, geleneği canlı tutmanın vesilesidir\" diye konuştu.

\"BÜRYAN KEBABINI, KİTELİNİ, BITTIM SABUNUNU TANITMA FIRSATI BULACAĞIZ\"

Emine Erdoğan, \"Siirt Tanıtım Günleri süresince Siirtimizin yöresel lezzetlerini, büryan kebabını, kitelini, perde pilavını, bıttım sabununu, tanıtma fırsatımız olacaktır. Dünyaca bilinen Pervari balı ve Siirt fıstığı da hatırlanmaya değerdir. Daha çok insanı Siirt\'in zenginlikleriyle tanıştırmalıyız\" dedi.

O TÜRKÜNÜN SÖZLERİNİ OKUDU, ALKIŞ KOPTU

Konuşmasını, \"Siirt\'i Gören Bilir\" türküsünün sözlerini okuyarak sonlandıran Emine Erdoğan, törende bulunanlardan büyük alkış aldı.



EMİNE ERDOĞAN MENENGİÇ KAHVESİ İÇTİ

Emine Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte kurdeleyi keserek, etkinlik alanındaki standları tek tek gezdi. Erdoğan\'a Siirtli hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi. Siirt\'in yöresel lezzetlerinden tadan Emine Erdoğan, kendisine yapılan menengiç kahvesi ikramını da geri çevirmedi. Ayrıca Erdoğan, etkinlik alanında, bulunan Bayrampaşa\'da faaliyet gösteren Sevgi Kafe\'de çalışan down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek onlarla resim çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Emine Erdoğan\'ın gelişi

-Protokolden görüntüler

-Kur\'an-ı Kerim okunması

-Açılış programına katılanlar

-Emine Erdoğan\'ın konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Standların gezilmesi

-Siirt\'in yöresel ürünlerini tatması

-Ürünler hakkında bilgi aldı

-Erdoğan Menengiç kahvesi içti

-Down sendromlu çocuklarla birlikte resim çekildi

-Erdoğan\'a Siirtlilerin yoğun ilgisi

-Genel ve detaylar

21.10.2017 - 18.18 Haber Kodu : 171021183

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(ÖZEL)

7- GELİN ARABASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde bir gelin arabasında arka cama oturarak sarkan iki kadının tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Göztepe\'den Harem istikametine ilerleyen bir gelin arabasında arka camlarından sarkan iki kadının tehlikeli yolculuğu arkadan gelen bir araçtakiler tarafından görüntülendi. Araçta çalan müzik eşliğinde oynayarak devam eden yolculuk yaklaşık 10 dakika sürdü. Kadınlar daha sonra içeriye girdi.

Görüntü Dökümü:

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-Gelin aracından görüntü

-Camdan sarkan iki kadını görüntüsü

-Camdan sarkarak oyun oynamaları

--Diğer araçların arasında ilerlemesi

-Kadınların aracın içine oturmaları

-Genel ve detay görüntüler

21.10.2017 - 17.17 - Haber Kodu : 171021166