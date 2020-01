DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- GAZİOSMANPAŞA\'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Mehmet İlkay ÖZER - Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'da, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, silahlı 2 kişi tarafından durdurularak kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan Ahmet Meciç hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Olay, Barbaros Mahallesi 1009 Sokak üzerinde, dün saat 16.20 sıralarında meydana geldi. 34 ABA 781 plakalı içerisinde Ahmet Meciç, Burak Irmak, Mehmet Ali Bahadur\'un bulunduğu otomobilin önü, sokak çıkışında bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen 2 kişi, durdurukları otomobili kurşun yağmuruna tuttuktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda, aracın içindeki 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Ahmet Meciç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil topladı. Özel harekat timleri de olay yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis, silahlı saldırının ardından araçla kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görgü tanıkları, saldırıya uğrayanlardan Mehmet Ali Bahadur\'un, olayın meydana geldiği yere yakın noktada kafe işlettiği ve arkadaşları Ahmet Meciç ve Burak Irmak ile birlikte kafeden çıktıkları öğrenildi. Polis ekipleri, kafe ve çevresinde de inceleme yaptı.

ADLİYEDEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTINA ALINMIŞ

Silahlı saldırıda yaralananlardan Burak Irmak\'ın ise, 21 Eylül tarihinde Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda görülen bir davanın tarafları arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.



ARACIN ÜZERİNDE 16 KURŞUN İZİ

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu saldırı sonucu aracın üzerinde 16 adet kurşun izi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.

İKİ GRUBUN HESAPLAŞMASI İDDİASI

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre yapılan soruşturmada; araçlarında saldırıya uğrayarak yaralanan 3 kişinin, iki kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak aranan Volkan Reçber\'e yakın kişiler olduklarının belirlendiği, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin ise yine polis tarafından aranan Emrah Sezer\'e yakın kişiler olduklarının tespit edildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden detay görüntüler

-Otomobilin camlarındaki çok sayıda kurşun izi

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemlerinden görüntüler

-Özel harekat polislerinden detaylar

-Polisin kafede inceleme yapması

-Röportajlar

-Çağlayan\'da iki grubun silahlı kavgası(ARŞİV)

-Detaylar



05.10.2017 - 17.39 Haber Kodu : 171005178

05.10.2017 - 19.02 Haber Kodu : 171005200

05.10.2017 - 19.10 Haber Kodu : 171005201

(olay anı görüntüleriyle)

2- KIZ ARKADAŞININ OKUDUĞU ÜNİVERSİTEYE GİREMEDİ: İKİ GÜVENLİKÇİ YARALI

-GÜVENLİKÇİLERE SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de, kız arkadaşının öğrencisi olduğu üniversiteye gelen bir kişi, öğrenci kimliği olmadığı için kendisini içeri almayan güvenlik görevlileriyle tartıştı. Üniversite girişinden ayrılarak havalı tabanca alıp gelen kişi, iki güvenlikçiye saldırarak silah kabzasıyla yaraladı. Güvenlikçiler, hastanede tedavi altına alınırken saldırgan gözaltına alındı.

Olay, Kadıköy Göztepe Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan Marmara Üniversitesi Kampüsü\'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Öğrenci olan kız arkadaşıyla yerleşkeye girmeye çalışan Volkan U., öğrenci kimliği olmadığı için içeri alınmayınca kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartıştı. Oradan ayrılan Volkan U. bir süre sonra elinde havalı tabana ile gelerek iki güvenlikçiye saldırarak tabancanın kabzasıyla yaraladı. Kaçmaya çalışan Volkan U.\'yu üniversitenin başka güvenlikçileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yaralanan güvenlikçiler Ahmet Kemal Dirlik ile Orhan Tepeli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Şüphelinin arkadaşları olduklarını söyleyen iki kadın, ellerinde bulunan tabanca şarjörünü polise teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Volkan U.\'nun güvenlik görevlilerine saldırıp silah kabzasıyla vurma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kız arkadaşı ise korku içinde bu anları izledi.

Görüntü Dökümü

(Güvenlik kamerası)

-Volkan U.\'nun güvenlikçilere saldırması ve darp etmesi

-Volkan U.\'nun kaçması

-Volkan U.\'nun kız arkadaşının görüntüsü

-Detaylar

(aktüel)

-Üniversiten detay

-Görgü tanığıyla röp.

06.10.2017 - 00.23 Haber Kodu : 171006001



3- BEŞİKTAŞ\'TA BABA OĞLUNU VURDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş\'ta Kadıköy İskelesinin önünde silahlı saldırıda baba oğlunu yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay, Kadıköy İskelesinin önünde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Nevzat Beytanol ile oğlu Salih Beytanol iskelenin önünde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Nevzat Beytanol yanında bulunan silahı çıkartarak oğluna ateş etmeye başladı. Vücudun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Salih Beytanol, olduğu yere yığıldı. Silah seslerine duyan iskelenin güvenlik görevlileri babanın elinden silahı alarak kişiyi etkisiz hale getirdi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde silahlı saldırı olayını gerçekleştiren kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayda kullanılan silah da polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayın Başbakanlık Ofisi yakınlarında olması ve silah sesleri duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşların Kadıköy İskelesine geçmesine izin vermedi.

Polis silahlı saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kadıköy İskelesinden genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Ambulanstan detay görüntü

-Ambulansın gidişi

-Çevredeki vatandaşlardan detay görüntü

-Olayı gerçekleştiren kişinin gözaltına ekip otosundaki görüntüsü

-Genel ve yakın detaylar

05.10.2017 - 22.06 Haber Kodu : 171005219

4- BEYOĞLU\'NDA ÇIKAN YANGINDA AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ozan URAL / İstanbul, (DHA)

Beyoğlu\'nda, 3 katlı bir binada çıkan yangında aynı aileden 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Binanın 3\'üncü katında oturan aileden, Coşkun Can, yangından kurtulmak için binadan atlayarak yaralanırken, babası Yılmaz ile annesi Aysel Can ise dumandan etkilendi.

Yangın, Dolapdere Bülbül Mahallesi Kaskaval Sokak\'ta saat 23:30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, 3 katlı binanın birinci katında oturan soyadı henüz belirlenemeyen Rasim adlı kişinin dairesinden dumanlar çıkmaya başladı. Rasim adlı kişi kendini dışarı atarken, alevler bir andan diğer katlara sıçradı.

Binanın 3\'üncü katında oturan aileden, Coşkun Can, alevler ve yoğun duman yüzünden dairesinden çıkamayınca, pencereden aşağı atladı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten kafa üstü yere çakılan Coşkun Can ağır şekilde yaralandı. Bu sırada sokak sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle 3\'üncü katta mahsur kalan Yılmaz Can ile eşi Aysel Can\'ı dışarı çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Görüntü dökümü:

(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Alev alev yanan daire

-Yerde yatan yaralı(1. dakika 25. saniye)

-Vatandaşlardan görüntü

(AKTÜEL)

-İtfaiyenin çalışması

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

06.10.2017 - 02.04 Haber Kodu : 171006003

5- VATAN ŞAŞMAZ VE FİLİZ AKER\'İN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYAN KADIN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da Vatan Şaşmaz\'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker\'in ceset görüntülerini para ile satmaya çalıştığı ve daha sonra internette yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Didem Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Didem Ç. Konya\'da gözaltına alındıktan sonra \"Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum.\" dedi.

POLİS ÇEKİP EŞİNE, O DA AKRABALARINA ATMIŞ

Cinayet ve intihar olayının ardından Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker\'in otel odasındaki ceset görüntülerinin yayılmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Ankara\'dan gönderilen müfettişin yürüttüğü soruşturmada, bir polis memurunun görüntüyü çektiği tespit edilmişti. Polis memurunun görüntüyü eşine attığı onun da aile bireylerinin bulunduğu sosyal medya grubunda bu görüntüyü paylaştığı yapılan inceleme sonucu ortaya çıkmıştı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada polis memurunun akrabası olduğu iddia edilen Didem Ç.\'nin görüntüleri bazı medya kuruluşlarına para karşılığı pazarlamaya çalıştığı tespit edilmişti.



\"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM\" DEDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından aranmaya başlanan Didem Ç.\'nin izi Konya\'da bulundu. Gözaltına alınan Didem Ç. İstanbul\'a getirilerek sorguya alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde görüntüleri sosyal medya üzerinden aldığını ve basın kuruluşlarına pazarlamaya çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi. Didem Ç.\'nin yaptığının suç olduğunu bilmediğini, daha sonra arandığını öğrendiğinde korktuğunu ve bu nedenle saklandığını anlattığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edilen Didem Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

6- ALPEREN OCAKLARI BAŞKANI\'NA ONUR YÜRÜYÜŞÜ DAVASI



Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL-DHA

Taksim\'de geçen haziranda Onur Yürüyüşü yaptırmayacağını söylediği açıklamasıyla ilgili Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın 2. duruşmasına hakkında zorla getirme kararı bulunan Kürşat Mican, Onur Yürüyüşü Komitesi sözcüsü Kıvılcım Arat\'ın da aralarında bulunduğu bazı müştekiler ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Mican LGBTİ\'lileri suçlayarak, \"Yüzde 99\'u Müslüman olan ülkemizin mübarek ayında ahlaksızca tutum ve davranış sergilemeleri nedeniyle halkın kin ve düşmanlığa sevk eden LGBTİ\'lilerdir. Ramazan ayında ahlaksızlık olarak gördüğüm bu yürüyüşün engellenmesi için yetkilileri göreve çağırdım. Mübarek bir ayda üstsüz bir şekilde ellerinde alkol ile yürüyüş yapılmasının hassasiyetlere ters olduğunu düşündüğümden devletimizden bu yürüyüşe engel olmasını istedim. Söz konusu grubun emperyalizmin ülkemiz üzerinde oynadığı bir oyun, proje olarak görmekteyim. Bu yöndeki cinsel eğilim bu projelerin biridir\" dedi. Müştekiler ise sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, tutuklanma talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye bahçesinde açıklama yapan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Mircan, \"Valilik de malumunuz bizim açıklamamıza karşı \'bu yürüyüşe izin vermiyoruz\' dediler. Bunun dışında fiili bir müdahalede bulunmadık. Onlar bizi mahkemeye verdiler. Bugün 2.celsesi görüldü. Taraflar savunmalarını yaptı. Burada bizi marjinal bir grup sürekli kavgacı kin ve nefret tohumları eken bir yapıymışız gibi göstermek istediler. Tutuklanma ve adli kontrol talebinde bulundular bunların hepsi reddedildi. Mahkemede dosyaları delil olarak sunduklarını söyleyen, biz insanların inançlarına yaşayışlarına karşı değiliz kesinlikle.\" dedi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, İstiklal Caddesi\'nde geçen yıl 14.\'sünün yapılması planlanan LGBTİ Onur Yürüyüşü öncesi basın toplantısı düzenlemiş, \"İsmi onur yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan toplumun sinir uçlarına dokunan bu tip ahlaksızlıkların normalleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Yürüyüşü engelleyeceğiz. Şimdi uyarıyoruz, olacakların sorumlusu biz değiliz\" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. LGBTİ\'lilerin şikayetinin ardından Mican hakkında, \"halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama\" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Görüntü Dökümü:

-Gruptan görüntü

-Kürşat Mican açıklama

-Genel ve detay görüntüler



05.10.2017 - 20.30 Haber Kodu : 171005214