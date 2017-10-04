DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ŞİŞLİ\'DE SİMİT FIRININDA CİNAYET

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Şişli\'de bir simit fırında çalışan kişi arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Olay saat 23.00 sıralarında Şişli Feriköy Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir simit fırınında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre fırın çalışanı Yusuf D. (37) ve Türkmenistan uyruklu Pulatov Hoshgeldi(23) bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. Kavga sırasında Yusuf D. silahını Hoshgeldi\'ye doğrultarak 7 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Pulatov Hoshgeldin\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hoshgeldi\'in cesedi ise savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, fırında çalışan diğer kişilerin ifadesini almak için karakola götürürken, kaçan Yusuf D.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Toplanan vatandaşlar

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Cenazenin götürülmesi

-Genel ve detaylar

04.10.2017 - 02.46 Haber Kodu : 171004014_

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2- DEMİR YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de bir kamyonet demir yükünü boşalttığı sırada park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Fırın Sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Mümin Balcının kullandığı demir yüklü kamyonet, inşaatın önüne yükü boşaltıldığı sırada 34 ACG 958 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kamyonet sürücüsü Balcı, araç içerisinden kendi imkanlarıyla yara almadan çıktı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kamyonetin yan yatması ile otomobil kamyonetin kasasının altında kaldı. Otomobilde maddi hasar medyana gelirken otomobil sahibinin kazadan 5 dakika önce aracından indiği öğrenildi. Kamyonetin kasası otomobile daha fazla zarar vermemesi için tahta bir kalas ile desteklendi. Kaza nedeniyle Fırın Sokak bir süre araç trafiğine kapandı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.

Otomobili zarar gören Uğur Güneş, \"Damper demirleri boşaltırken arabanın üzerine devrilmiş. Aracımı 5 dakika önce park etmiştim. Eve gittim sonra sese çıktım. Kaza olmuş\" diye konuştu. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan genel ve yakın detaylar

-Yolda bulunan demirlerden detay görüntüler

-İnşaattan genel ve yakın detaylar

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Otomobil sahibi ile röportaj

-Kamyonet sürücüsünden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

03.10.2017 - 17.36 Haber Kodu : 171003196

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3- KAĞITHANE\'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Haber-Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA

Örnektepe Köprüsü\'nün korkuluklarına çıkan bir kadın intihar girişiminde bulundu. Polislerin ikna çalışmaları başarılı olmayınca olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kadını zorla indirdi.

Olay saat 05.00 sıralarında Kağıthane de bulunan Örnektepe Köprüsü üzerinde gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen genç bir kadın intihar etmek için köprünün korkuluklarına çıktı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis bir süre ikna etmek için kadınla konuştu. Bu sırada kadının bir arkadaşı da korkuluklara çıktı. Kadını belinden tutarak atlamasına engel oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Topkapı istikametine yol kesilerek trafik durduruldu. Merdiven ile yukarı çıkan itfaiye ekipleri kadını ve arkadaşını aşağı indirdi. Polis tarafından kelepçe takılan kadın ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kurtarma çalışmaları sırasın da kesilen yol sebebiyle oluşan trafik de bir süre normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Korkuluklardaki kadın

-Arkadaşının onu tutması

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin kadın korkuluklardan alması

-Kadının kelepçe takılarak polis aracına bindirilmesi

-Trafikten detay

-Genel ve detaylar

04.10.2017 - 06.55 Haber Kodu : 171004017

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4- BANYODA DÜŞEN THY UÇUŞ EĞİTİM BAŞKANI SEDAT ŞEKERCİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'deki evinde banyo sırasında ayağının kayması sonucu yere düşerek kafasını çarpan Türk Hava Yolları(THY) Uçuş Eğitim Başkanı Sedat Şekerci, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, THY Uçuş Eğitim Başkanı ve aynı zamanda kaptan pilot olan Sedat Şekerci, akşam saatlerinde banyo yaptığı sırada, ayağının kaymasıyla yere düşerek kafasını betona çarptı. Ailesi tarafından banyoda baygın halde bulunan Şekerci, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şekerci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI VE MESAİ ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU

Şekercinin ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye koştu. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi\'de gelerek taziyelerini iletti. Hayatını kaybeden Şekercinin mesai arkadaşları ve yakınlarının hastane bahçesinde beklediği görüldü.

\"ÜZÜNTÜLÜYÜZ, MESAİ ARKADAŞIMIZI VE KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK\"

Hastaneye gelen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da \"Üzüntülüyüz, bir mesai arkadaşımızı, çalışma arkadaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Bizim için kıymetli bir kardeşimizdi, uçuş eğitim bölüm başkanımızdı. Haberi duyunca hemen hastaneye koştuk. Çok üzüntülüyüz, mekanı cennet olsun kardeşimizin. Arkadaşlar konuşuyoruz şimdi, evde meydana gelmiş. Gerekli incelemeleri yapıyorlar şimdi, benim bir şey söylemem uygun değil. Biz duyar duymaz buraya geldik, onu da buraya kaldırdılar. Ambulans çok kısa bir sürede ulaşmış. Hemen alıp buraya getirmişler. Bizde hemen saat 23.00 civarı buraya ulaştık. Mekanı cennet olsun. Türk Hava Yolları ailesinin başı sağolsun. Ailemize, Sedat Kaptanımızın ailesine tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun kardeşimizin\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şekerci\'nin fotoğrafı

- Hastane önünde bekleyen yakınları ve mesai arkadaşları

- THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile röp

- THY Genel Müdürü Bilal Ekşi\'nin görüntüsü

- Genel ve detaylar

03.10.2017 - 23.56 Haber Kodu : 171003240

04.10.2017 - 02.44 Haber Kodu : 171004013

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5- GÜLDOĞUŞ ÇİFTİ 40. EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ BİNLERCE METRE HAVADA KUTLADI

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA

Melek ve Muhtar Güldoğuş çifti evliliklerinin 40. yıl dönümünü binlerce metre havada Iğdır-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında kutladı.

THY Basın Müşavirliği\'nden bu özel evlilik yıl dönümü kutlaması ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Melek ve Muhtar Güldoğuş çiftimize uçakta çok özel bir 40. evlilik yıl dönümü kutlaması organize ettik. Kendilerine DOCO dan hazırlattığımız özel pasta ikram ettik, başkanlığımızın hediyesi olan özel tasarım olan kahve fincan takımını ve kabin amirimiz Erol Gezer beyin tasarladığı günün anısına özel bir yastık hediye ettik. Amca ile teyzemiz çok mutlu oldular, kaptanımız onlar için özel anons yaptı uçaktaki diğer yolcular alkışladılar.

Görüntü Dökümü:

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-THY\'nin Güldoğuş çiftinin evlilik yıl dönümü kutlaması görüntüleri



03.10.2017 - 19.13 Haber Kodu : 171003221

