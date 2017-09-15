DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1-KARISI VE BALDIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir\'i kafalarından tabancayla vuran Kamil Emre Güvener, daha sonra aynı tabancayla intihara kalkıştı. Zerrin Demir Güvener ile Betül Demir kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybederken, ameliyata alınan Kamil Emre Güvener\'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Dişçi Sokağı 4/8 numarada meydana geldi. İddiaya göre, 1.5 yıl önce evlenen Kamil Emre Güvener (32) ile Zerrin Demir Güvener (22) arasında bir süre sonra sorun çıktı. Eşiyle anlaşamayan Zerrin Demir Güvener, yaklaşık 6 ay önce annesi ve kardeşlerinin yanına döndü.

Kamil Emre Güvener, konuşmak istediğini söyleyerek dün akşam eşinin kaldığı eve geldi. Güvener, eşi, kayınvalidesi Melahat Demir ve kayınbiraderi Murat Demir\'le konuşurken, bir süre sonra baldızı Betül Demir (28) de eve geldi. Kayınvalidesi Melahat Demir\'in lavaboya girmesinin ardından Kamil Emre Güvener, yanında getirdiği tabancayla Zerrin Demir Güvener ile Betül Demir\'i kafalarından vurdu. Murat Demir, evden kaçarak olası bir ölümden kurtulurken, Güvener, kendi başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı. Bu sırada lavabodan çıkan Melahat Demir, korkunç manzarayla karşılaştı. Kızları ve damadının kanlar içinde yerde yattığını gören Demir, sinir krizi geçirdi.

Yaralılardan, Betül Demir, Memorial Şişli Hastanesi, kızkardeşi Zerrin Demir Güvener, Şişli Kolan İnternational Hospital, Kamil Emre Güvener ise Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kızkardeşler yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Müzisyenlik yaptığı öğrenilen Kamil Emre Güvener ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Betül Demir\'in arkadaşı Gülnur Eren, olayın şokunu hala atlatamadığını belirterek; \"Ben dışardan geldim. Betül\'ü gördüm, ellerinde poşetler vardı. Buraya kadar konuşarak geldik. \'İçeriye buyur gel\' dedim. \'Poşetler var, daha sonra belki\' dedi. Evine girdikten 5 dakika sonra silah sesleri geldi. Zerrin Hanımın eşi, baldızı ile birlikte eşi ve kendisini vurmuş\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yakınlarıyla röp.

-Polisin çalışmaları

-Kamil Emre Güvener ve Zerrin Demir Güvener\'in fotoğrafı

-Betül Demir\'in fotoğrafı

-Detaylar

14.09.2017 - 23.39 Haber Kodu : 170914226

14.09.2017 - 23.46 Haber Kodu : 170914230

14.09.2017 - 23.57 Haber Kodu : 170914231

15.09.2017 - 00.25 Haber Kodu : 170915001

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2 - HDP\'Lİ KADINLARDAN KADIN CİNAYETLER EYLEMİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Başkanlığı ve HDP Kadın Meclisi üyesi bir grup, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacı ile Beşiktaş İskele Meydanı\'nda oturma eylemi yaptı. Eyleme partinin kadın kolları üyesi kadınlar ile HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan katıldı.

\"TEK BİR KADININ KILINA BİLE ZARAR GELSE BİZ KADINLAR ORADA OLACAĞIZ\"

Oturma eyleminden önce Buldan burada bir açıklama yaptı. Sözlerine \"Kadın soykırımına karşı, kadına yönelik şiddete karşı, kadın katliamlarına karşı Türkiye\'nin birçok yerinde eş zamanlı olarak başlatmış olduğumuz bir kampanyanın startını veriyoruz\" diyerek başlayan Buldan şöyle devam etti:

Türkiye toplumunda kadını yok sayan, kadını hiçe sayan bu zihniyete karşı kadınlar birlik olacak ve bunun üstesinden gelecektir. Türkiye\'nin neresinde olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun tek bir kadının kılına bile zarar gelse biz kadınlar orada olacağız. Mücadelesine sahip çıkacağız.

\"ÖLÜLERİMİZE BİLE TAHAMMÜL EDİLMEYEN BİR SÜRECE HEP BİRLİKTE TANIKLIK EDİYORUZ\"

Pervin Buldan, Ankara\'da Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin ise, \"Ne yazık ki sadece kadınlara karşı değil yaşamın her alanında kaos olmayan hiçbir şey kalmadı. Ölülerimize bile tahammül edilmeyen bir sürece hep birlikte tanıklık ediyoruz. Dün akşam Aysel Tuğluk arkadaşımızın annesi 78 yaşındaki Hatun anamız gömüldüğü topraklardan çıkartılarak, oradaki topraklarda gömülmeyip, başka bir yere gönderilmek zorunda kaldı. Kendi vasiyetini bile yerine getiremedik. \'Beni evimin yakınında gömün\' diyen Hatun anayı dün akşam Türkiye\'nin Batısından sürgün ettiler. Hatun anamıza söz veriyoruz. Mezarlarımızda bile rahat uyumamıza izin vermeyen bu coğrafyada, yönetenlere karşı Barış ve Kardeşlik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.\" diye konuştu.



OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Buldan\'ın konuşmasının ardından kadınlar burada oturma eylemine geçti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grup

-Gruptan detaylar

-Buldan\'ın konuşması

-Oturma eyleminde türkü söyleyen kadınlar

-Detaylar

14.09.2017 - 20.46 Haber Kodu : 170914198

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3- MERAL AKŞENER YENİ PARTİ İLE İLGİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

İstanbul DHA

MHP\'den ihraç edilen Meral Akşener, kuracakları yeni parti ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Akşener, 27 Eylül Çarşamba günü İstanbul Avcılar\'da bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla tüzük çalışmaları tamamlanan yeni parti ve gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.

Basın toplantısı için Meral Akşener Medya İletişim biriminden basın merkezlerine davet gönderildi. Basın davetinde, \"İçişleri eski bakanı ve TBMM eski başkanvekili sayın Meral Akşener, siyasi parti çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek için basın mensuplarıyla bir araya gelecektir. Sayın Akşener, tüzük çalışmaları tamamlanan yeni parti ve gündemle ilgili çok önemli açıklamalar yapacağı sohbet toplantısına, medyamızı temsilen sizleri de davet etmektedir. Sohbetin ardından sayın Meral Akşener bilim, sanat, siyaset, iş ve spor dünyasından seçkin konukların da yer alacağı akşam yemeğinde, medya mensuplarıyla birlikteliğini sürdürecektir.\" denildi.

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4- ESENYURT\'TA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt\'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik sabaha karşı operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, narkotik köpeği de aramalara katıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt\'ta daha önceden belirlenen adresleri yaklaşık 4 ay öncesinden takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı fiziki takip sonucu bu gece sabaha karşı 05:30 sıralarında düğmeye basarak daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Ayrıca herhangi bir olumsuzluğa karşı da Çevik Kuvvet polisi de önlem amaçlı koperasyona katıldı. Operasyon kapsamında Esenyurt Pınar Mahallesi, 1259 Sokak üzerinde bulunan 6 katlı ve kullanılmayan inşaat halindeki bir binaya giren polis ekipleri içeride aramalar yaptı.

MERDİVEN BOŞLUKLARINA DUVAR ÖRÜLMÜŞ

Özel Harekat polisleri ve Narkotim polisleri operasyon için binaya girdiklerinde her yeri didik didik aradı. İnşaat halindeki binanın üst katlarına çıkmak isteyen polis ekipleri merdivenlere duvar örüldüğünü görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Balyoz yardımıyla duvarı yıkan polis ekipleri katlara çıktığında ise içeride uyuyan şüphelilerle karşılaştı. Karşılarında polisleri gören şüpheliler yere yatırılarak gözaltına alındı. Bu sırada operasyona hassas burunlu \"Fırtına\" isimli narkotik köpeği de katılarak arama yaptı. Özel harekat polisleri sokak başlarında önlem alırken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon yapılan inşaat halindeki bina

- Özel harekat polislerinin içeri girmesi

- Özel harekat polislerinin bina içinde ki araması

- Polislerin örülen duvarları kırması

- Gözaltına alınan şüpheliler

- Polis köpeiğinin araması

- Polis helikopterinden görüntü

- Genel ve detaylar

15.09.2017 - 06.55 Haber Kodu : 170915013

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5- İSTANBUL\'DA ANAOKULU VE ORTAOKULLAR EN ERKEN 08.00\'DE BAŞLAYACAK

İstanbul DHA

İstanbul Valiliği İstanbul\'da anaokulu ve ortaokulların en erken 08.00\' de başlaması kararının alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği\'nde yapılan açıklamada, \"Bu yıl da geçerli olarak tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında sabah çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmalar Valiliğimize intikal etmiştir.\" denildi.

Açıklamada, \"Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri, veli ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde ilimizde ikili eğitim-öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır. Bu kapsamda Valiliğimizce 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ilimizdeki ikili eğitim yapan anaokulu ve ortaokullarda eğitimin en erken sabah 08.00\'de başlaması kararı alınmıştır.\" denildi.