DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- KURBANINI KESEN SOLUĞU MANGALDA ALDI

Haber: Kamera: Hakime TORUN / İstanbul DHA

Kurban Bayramı\'nın ikinci gününde kurbanını kesen bazı kişiler, soluğu piknik alanlarında aldı. Piknikçilerin kimisi mangal yaparken kimisinin kelle paça yapma hazırlığında olduğu görüldü.

Esenler Tuna Vadisi\'ne giden piknikçiler arasında, kebap yapanların yanı sıra kelle paça yapmak için koç başlarını mangala koydukları da görüldü. Ailesi ile birlikte Suriye\'deki savaştan dolayı Türkiye\'ye geldiğini belirten Mennan Hasan, Türkiye\'de bayramı huzur içinde geçirdiğini ifade etti.

Görüntü dökümü:

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-Mangala konan kelle

-Mangal başındaki Suriyeli ile röp

-Kelle paça yapacağını söyleyen kişi ile röp.

-Mesire alanından genel ve detaylar



02.09.2017 - 21.12 Haber Kodu : 170902144

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2 - BAŞBAKAN YILDIRIM ÇAMLICA GİŞELERİ ASAYİŞ UYGULAMA NOKTASINDAKİ POLİSLERLE BAYRAMLAŞTI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Çamlıca Gişeleri Asayiş Uygulama Noktası\'ndaki polislerin bayramını kutladı. Tuzla\'daki konutundan Başbakanlık Vahdettin Köşkü\'ne giden Başbakan Yıldırım, uygulama noktasında konvoyunu durdurdu. Burada polislerin sorunlarını dinleyen Başbakan Yıldırım polis telsizinden de tüm güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Başbakan Yıldırım, daha sonra trafik ekiplerinin denetleme için durdurduğu sürücüler ile sohbet etti, çikolata ikram etti. Çocuklara da harçlık ve hediye verdi. Binali Yıldırım, polis denetim noktasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

\"BURADAKİ ARKADAŞLAR BAYRAM SEYRAN DEMEDEN İŞLERİNİ YAPIYORLAR\"

Yıldırım, “Burası Çamlıca Gişeleri Polis Uygulama Noktası. Burada hem trafik denetlemesi yapılıyor aynı zamanda asayiş, narkotik ve organize şube ile ilgili uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bir yandan seyahat eden İstanbul\'dan Anadolu\'ya, Anadolu\'dan İstanbul\'a gelen vatandaşlarımız trafik kuralları bakımından ikaz ediliyor. Gerekli telkinler yapılıyor. Diğer taraftan da asayiş nedeniyle veya şüphe nedeniyle aranan araçlar varsa plaka tanıma sistemiyle belirlenip, daha sonra durdurulup gerekli kontroller yapılıyor. Buradaki arkadaşlar büyük bir fedakârlık içerisinde bayram seyran demeden işlerini yapıyorlar. Gece gündüz yoğun bir çalışma içerisindeler. Biz de bu vesileyle buradan geçerken kendilerine ziyarette bulunduk ve onlara \'moral desteği verelim\' dedik. Ayrıca buradan geçen vatandaşlarla da selamlaştık, bayramlaştık\" dedi.



POLİS TELSİZİNDEN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN BAYRAMINI KUTLADI

Polis telsizinden emniyet personelinin bayramını kutlayan Başbakan Binali Yıldırım, “Buradaki uygulama noktasından merkez üzerinden bütün uygulama noktalarına, istasyonlara çalışan bütün polis ekiplerimizin ve polislerimizin bayramını tebrik ettik\" diye konuştu.

UYARILARDA BULUNDU

Tatilden dönecek olan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başbakan Yıldırım şunları söyledi: \"Bayram dönüşünde de vatandaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz; giderken dikkatli gittilerse dönerken de dikkatli bir şekilde gelsinler, kurallara uysunlar. \'Yolların kralı olmaz, kuralı olur\' Bunu bilsinler. Sevdiklerine, evlerine sağ salim ulaşmalarını bekliyoruz, dileğimiz, temennimiz budur.\" Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından Vahdettin Köşkü\'ne geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşması

-Polisler ile tokalaşması

-Sürücüler ile sohbet etmesi

-Sürücülere çikolata ikramı

-Çocuklarla bayramlaşma

-Konvoydan görüntü

-Genel ve detaylar

02.09.2017 - 15.40 Haber Kodu : 170902077 (aktüel görüntüler)

02.09.2017 - 18.10 Haber Kodu : 170902119

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3- BAKAN KAYA\'DAN ÇOCUK EVİ VE HUZUREVİNE ZİYARET

Haber - Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kurban Bayramı\'nın ikinci gününde İstanbul\'daki bir çocuk evinde kalan çocuklar ve Maltepe Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi; onların bayramlarını kutladı.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ilk olarak çocuk evine ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kaya burada çocuklarla bir süre sohbet etti, ardından da onlarla yemek yedi. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Kaya yemekten sonra çocuklara bayram harçlığı vererek, oyuncak hediye etti. Bu anlarda çocuklar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının kamera ve fotoğraf makinelerine büyük ilgi gösterdi. Bu ilgi üzerine de basın mensupları fotoğraf makineleri ile kameraları kısa bir süreliğine çocuklara verip onların merakını giderdi.

\"ÇOCUK YUVALARI TAMAMEN ORTADAN KALKTI\"

Çocuk evine ziyareti sırasında konuşan Bakan Kaya, \"Çocuk hizmetlerinde büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. Artık çocuk yuvaları tamamen ortadan kalktı. Çocuklarımızı, çocuk evleri dediğimiz 5-6 çocuğumuzun bir arada yaşadığı bu evlerde büyütüyoruz ya da çocuk evleri sitelerinde yine ev ortamında çocukların sıcak yemeklerinin mutfakta piştiği daha özel bakım altında oldukları çocuk evleri sitelerinde büyümelerini sağlıyoruz. Bayramlar, çocuklarımızı sevindirmek için bizim için çok güzel bir fırsat. Onların yüzünün güldüğünü görmek bizim için en büyük mutluluk\" dedi.

TEK TEK ELLERİNİ ÖPÜP BAYRAMLAŞTI

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya buradan çocuklarla birlikte Maltepe Huzurevi\'ne geçti. Bakan Kaya ve çocuklar huzurevi sakinlerinin tek tek ellerini öpüp onlarla bayramlaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Kaya\'nın çocuk evine ziyareti

-Bakan Kaya\'nın çocuklarla sohbet etmesi

-Bakan Kaya\'nın çocuklarla yemek yemesi

-Bakan Kaya\'nın çocuklara oyuncak vermesi

-Çocukların kamera ve fotoğraf makinelerine ilgisi

-Çocukların kamera ve fotoğraf makineleriyle çekim yapması

-Bakan Kaya\'nın huzurevini ziyareti

-Bakan Kaya\'nın huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşması

-Genel ve detaylar

02.09.2017 - 17.04 Haber Kodu : 170902100

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