DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BEŞİKTAŞ\'TA CAN PAZARI

*Beşiktaş\'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri aracın altında kalarak sıkıştı. Bulunduğu yerden çıkartılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Kaza Büyükdere Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin önünde Sarıyer istikametinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara gören 39 TK 361 Plakalı motosiklet sürücüsü Ecza Sokak\'tan Büyükdere Caddesine çıktı. O sırada Alfred Conway yönetimindeki 34 ME 342 plakalı araç motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletteki iki kişiden biri yola savrulurken diğeri aracın altında kalarak sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Cipin altında kalan kişi itfaiye ekipleri tarafında bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapılırken yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aracın altında kalan ve soyadı öğrenilemeyen Soner isimli yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralı Ali Dursun Demirtaş ise tedavisinin ardıundan taburcu edildi.

SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Görgü tanıklarından Metin Dönmez, \"Motor cipin önüne geçti. Cipin vurması ile birlikte iki kişi havada uçtu. Bir tanesi kaldırıma vurdu. Bir tanesi de cip duramadı altına aldı. Bende hemen 155\'i aradım. Bir kişi arabanın altında kaldı bir kişide kaldırıma vurdu\' diye konuştu.

Avusturalyalı bir iş adamı olduğu öğrenilen Conway ise ifadesi alınmak üzere Levent Polis Merkezine götürüldü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu (ÖZEL)

-Aaracın altında kalan kişiyi kurtarmaya çalışanlardan görüntü (ÖZEL)

-Bir yaralının yolda yatması (ÖZEL)

-Yaralıların ambulansın içerisinde görüntüsü (ÖZEL)

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Kazaya karışan jeep sürücüsünden görüntü

-Kazaya karışan motosikletten görüntü

-Genel ve yakın detaylar

31.08.2017 - 22.16 Haber Kodu : 170831165

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜSKÜDAR\'DAKİ HZ. ALİ CAMİİ\'NDE

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı için Üsküdar\'daki Hz. Ali Camii\'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, saat 06.45 sıralarında Üsküdar\'daki Hz. Ali Camii\'ne gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan\'ın konvoyunun gelişi

-Güvenlik önlemleri

-Detaylar

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3- BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM SÜLEYMANİYE CAMİİ\'NDE

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

Başakan Binali Yıldırım bayram namazını kılmak için Fatih\'te bulunan Süleymaniye Camii\'ne geldi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Süleymaniye Camii\'nde vatandaşlar girişte tek tek aranarak içeri alındı. Başbakan Binali Yıldırım saat 05.30 sıralarında konvoy eşliğinde Süleymaniye Camii\'ne giriş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik önlemlerinden görüntü

-Vatandaşların aranması

-Başbakanın gelişi

-Genel ve detay görüntüler

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN \'12 DEV ADAM\'I ZİYARET ETTİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının antremanına sürpriz bir ziyarette bulundu. Çapa\'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi gören bir yakını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.30 sıralarında Avrasya Tünelini kullanarak Anadolu yakasına geçti. Erdoğan, yarın ki Rusya maçı öncesi son antremanlarını yapan 12 dev adama moral ziyaretinde bulundu. Ataşehir\'deki Fenerbahçe Ülker Sports Arena\'da aynı zamanda danışmanı olan Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından karşılanan Erdoğan\'ın antremanı izledi. Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Erdoğan, daha sonra Karacaahmet mezarlığına geçti.

Görüntü Dökümü:

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- Cumhurbaşkanının konvoyunun Tıp Fakültesinden çıkışı

- Ateşehir\'e girişten genel görüntüler

- Ülker Arena\'nın ve önündeki Cumhurbaşkanlığı konvoyunun görüntüsü

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın antremanı izlemesi

-Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ile konuşmaları

-Cumhurbaşkanının baklava ikram etmesi

-Toplu fotograf çekimi

31.08.2017 - 19.07 Haber Kodu : 170831161

31.08.2017 - 19.59 Haber Kodu : 170831163

31.08.2017 - 22.16 Haber Kodu : 170831179

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER - Cengiz ÇOBAN İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı\'nda anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti. Saat 17.15 sıralarında mezarlığa gelen Erdoğan\'a İstanbul Valisi Vasip Şahin\'de eşlik etti. Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı\'nda ilk olarak anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra kabirleri yine burada olan kayınvalidesi ve kayınpederinin mezarını ziyaret etti. Erdoğan\'ın ziyareti sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Erdoğan\'ı mezarlık çıkışında vatandaşlar beklerken, Erdoğan ayrılmadan önce burada bulunanların ve gazetecilerin bayramını tebrik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Mezarlık çevresinde alınan güvenlik önlemi

-Erdoğan\'ın mezarlığa girişi

-Çevrede Erdoğan\'ın çıkışını bekleyenler

-Erdoğan\'ın mezarlıktan çıkışı

-Çevredekilerin ve gazetecilerin bayramı kutlaması

-Genel ve detaylar

31.08.2017 - 17.53 Haber Kodu : 170831155

31.08.2017 - 18.29 Haber Kodu : 170831158

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6- BAŞBAKAN YILDIRIM\'DAN KABİR ZİYARETLERİ

Haber: Özgür ALTUNCU Kamera: İstanbul DHA

Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Makamı, Feriköy ve Çengelköy mezarlıklarını ziyaret ederek dua etti. Bazı akraba ve şehitlerin kabirlerini eşi Semiha Yıldırım ile ziyaret eden Başbakan Yıldırım, ilk önce Şişli\'deki Feriköy Mezarlığı\'na geldi. Burada babaannesi Nazife Yıldırım\'ın da aralarında bulunduğu akrabalarının kabirlerini ziyaret eden Başbakan Yıldırım, akrabalarının kabirleri başında dua etti.

15 TEMMUZ ŞEHTİLER MAKAMI\'NA ZİYARET

Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün Anadolu Yakası çıkışındaki 15 Temmuz Şehitler Makamı\'na gelen Başbakan Yıldırım, burada da bir süre dua etti.

SÜRÜCÜYE YARDIMCI OLDU

Daha sonra Çengelköy Mezarlığı\'na yönelen Başbakan Yıldırım\'ın konvoyu, Çengelköy\'den geçerken, Yıldırım\'ın isteği üzerine makam aracı durdu. Burada vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, vatandaşların bayramlarını kutladı, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Yıldırım, daha sonra Çengelköy Mezarlığı\'nda eşi Semiha Yıldırım\'ın aile kabristanı ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin mezarlıklarını ziyaret edip dua etti, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı.

Başbakan Yıldırım mezarlıktaki yoğunluk sırasında geri manevra yapan bir aracın sürücünü yönlendireek yardımcı oldu.



Görüntü dökümü:

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-Ziyaretlerden detaylar

-Başbakan ve eşinin mezarlıkta dua etmesi

-Vatandaşlarla görüşmesi

-Selamlaşmalar

-Aracın sürücüsüne yardım etmesi

-Genel ve detaylar

31.08.2017 - 20.36 Haber Kodu : 170831168

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7- SEZON AÇILDI AMA BALIKÇI TEKNELERİ KIYIDA KALDI

* Denizlerde av sezonunun açıldığı tarih olan 1 Eylül, Kurban Bayramı\'na denk geldiği için balıkçı tekneleri kıyıda kaldı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Yaklaşık dört ay süren denizlerdeki av yasağı bu gece itibarı ile sona erdi. Ancak balık sezonunu açılışının Kurban Bayramı\'na denk gelmesi nedeniyle İstanbul\'da balıkçılar denize açılmadı. Önceki yıllarda görkemli törenlerin düzenlendiği Rumeli Feneri\'nde tekneler limanda kaldı. Yarın başlayacak olan Kurban Bayramı dolayısıyla denize açılmadıklarını belirten balıkçılar, bayramın ikinci gününden itibaren denize açılacaklarını belirttiler.

\"KURBAN BAYRAMI OLDUĞU ZAMAN GENELDE BALIKHANELER KAPALI OLUR\"

Geçen senelerde av sezonunun açılmasıyla birlikte yoğunluk gözlenen Sarıyer, Rumeli Feneri\'ndeki balıkçı barınaklarından bu yıl tekneler açılmadı. Bir balıkçı durum hakkında şunları söyledi; \"Bayram dolayısla gemiler açılmadı. Tabi Ordu\'dan, Samsun\'dan gelen balıkçılar var. Bayramın ikinci gününden itibaren açılmaya başlarlar. Zaten balık hali de kapalı.\" Bir diğer balıkçı ise, \"Kurban Bayramı olduğu zaman genelde balıkhaneler kapalı olur. Balıkçı arkadaşlar bayramda evlerinde dursunlar diye bu yıl biraz geç başlayacak. Sezona bu dönem itibarıyla hazırız. Denizlerde balık durumu şimdilik iyi gibi duruyor\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Limandan görüntüler

-Bekleyen tekneler

-Balıkçılar ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

01.09.2017 - 01.00 Haber Kodu : 170901008

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8- TÜGVA\'DAN ARAKAN PROTESTOSU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi bir grup Üsküdar\'da bulunan Mihrimah Sultan Camii\'nde Arakan\'da yaşanan olayları protesto etti. Myanmar\'ın Arakan eyaletinde Müslüman halka yönelik saldırılar nedeniyle TÜGVA üyesi bir grup akşam ezanından sonra Mihrimah Sultan Camii\'nde bir basın açıklaması yaptı. Grup üyesi Ömer Yasir Karadeniz\'in okuduğu metinde şu ifadeler yer aldı, \"Myanmar\'ın Arakan eyaletinde cereyan eden ve şiddeti giderek artan zulmün artık dayanılacak hali kalmamıştır. Son bir asırdır Batı dünyası tarafından merhamet ve aydınlanma felsefesi olarak lanse edilen Budizm dinine mensup eli kanlı teröristler geçtiğimiz beş gün içerisinde 3 bini aşkın çocuk, kadın ve yaşlıyı herhangi bir ayrım gözetmeksizin masum, Müslüman bir halkı hunharca katlettiler. Neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinize sağır, dilsiz kalacak, yaşadıklarını görmezden geleceksiniz? Celladınızdan diz çöküp, af dileme gafletinden kurtulunuz. Hangi düşünce ve güç dengesi sizi Allah yolunda mücadele etmekten alıkoyuyorsa bilin ki Allah\'ın razı olduğu bir şey değildir. Gün gelip, ateş çemberi sizi de sarmadan harekete geçiniz. Irk, meşrep ve mezhep ayrımını bir kenara bırakıp, Allah yolunda birleşiniz.\" Yapılan basın açıklamasının ardından grup cami önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntüler

-Namaz kılanlar

-Toplanan grup

-Basın açıklamasının okunması

-Genel ve detaylar

31.08.2017 - 21.26 Haber Kodu : 170831176

