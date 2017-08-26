DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İSTANBUL\'DA KORKULAN OLMADI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER, Ali Kerem BENGİ İstanbul DHA

10 günlük Kurban Bayramı tatili dün başladı. Geçtiğimiz bayram tatillerinde İstanbul yollarında oluşan trafik yoğunluğu bu kez gözlenmedi. Özellikle köprü ve gişelerde yığılmaların yaşandığı bu dönemlerde görülen sıkışıklığa rastlanmadı. İş çıkış saatinde yoğunluğun beklendiği şehir trafiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluğu verilerine göre yüzde 45\'ler seviyelerinde seyretti. Aşkam saatlerinde ise zaman zaman yüzde 22\'lere inen yoğunluk, saat 24.00 itibarı ile yüzde 15 olarak ölçüldü. D-100 karayolu Mecidiyeköy mevkii ile Haliç Köprüsü\'nde akıcı bir trafik gözlenirken, onarım çalışmalarının tamamlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde de geçişler rahat oldu. TEM Otoyolu Edirne istikametinde zaman zaman trafiğin yavaşladığı gözlense de, Mahmutbey Gişelerinde yoğunluk oluşmadı.

Görüntü Dökümü:

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-D-100 Mecidiyeköy mevkiinde trafik

-15 Temmuz Şehitler köprüsünden görüntüler

-FSM Köprüsündeki trafikten detaylar

-Haliç Köprüsü\'nden trafik görüntüleri

-Mahmutbey Gişelerinden geçen taşıtlar

-Çamlıca gişelerden görüntü

-Kısmi trafik yoğunluğu

-Polis ve Jandarmadan görüntü

-Denetimden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



25.08.2017 - 18.16 - Haber Kodu : 170825188

26.08.2017 - 00.12 - Haber Kodu : 170826002

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2- FSM\'DEKİ TRAFİK DURUMU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul DHA

Kurban Bayramı\'nı şehir dışından geçirmek isteyen vatandaşların, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde oluşturduğu yoğun trafik havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu dün akşam Hasdal Kavşağına kadar uzandı. Trafikteki, yavaşlama ile birlikte uzun araç kuyrukları göze çarptı.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-uzun araç kuyrukları

-Köprünün görüntüsü

-Genel ve detaylar

25.08.2017 - 20.04 - Haber Kodu : 170825211

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3- OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU GECE BOYU DEVAM ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Bayram tatilinin bugün itibarı ile başlamasıyla birlikte Bayrampaşa\'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı\'nda yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler gece saatlerinde otogarda yoğunluk oluşturdu.

10 günlük Kurban Bayramı tatili dün başladı. Mesai saatinin bitmesiyle birlikte tatil için şehir dışına çıkacaklar otogarda yoğunluk oluşturdu. Gece ilerleyen saatlere ek sefer koyan firmaların önünde memleketlerine gitmek isteyenler sefer saatini bekliyor. Konuştuğumuz firma yetkilileri ek sefer koyduklarını belirterek, talebi karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Doluluk oranının yüzde yüzlere ulaştığını iddia eden bir otobüs şoförü ise, \"Şu anda araçlarımızın hepsi dolu. Araçlarımızın sayısını arttırarak talebi karşılamaya çalışıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Firma yazıhanelerinin önünde bekleyen yolcular

-Otobüse bavullarını teslim eden yolcular

-Yolcular ile röportaj

-Otobüs şoförleri ile röportaj

-Yolcusunu alıp sıra sıra ilerleyen otobüsler

25.08.2017 - 22.26 - Haber Kodu : 170825228

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4- EMNİYET ŞERİDİNDE LASTİK DEĞİŞTİRİRKEN CANINDAN OLDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul,(DHA) -

Kağıthane\'de, Nizamettin Sarıgül adlı taksi şoförü, emniyet şeridinde, patlayan lastiğini değiştirmek isterken, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza 22.00 sıralarında, O-2 Otoyolu Okmeydanı katılımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Nizamettin Sarıgül, İkitelli\'den aldığı müşteriyi Sarıyer\'e götürmek için yola çıktı. Okmeydanı katılımı yakınlarına geldikleri sırada taksinin sol arka tekerleği patladı. Sarıgül, lastiği değiştirmek için taksiyi emniyet şeridine çekti.

Bagajdan levyeyi aldığı sırada, arkadan gelen panelvanın sürücüsü Ufuk Bozkurt, hızlı bir şekilde Nizamettin Sarıgül\'e çarptı. Panelvanla, taksi arasında sıkışan Sarıgül, metrelerce sürüklendi. Sarıgül olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nizamettin Sarıgül\'ün cesedi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sarıgül\'e çarparak ölümüne sebep olan panelvan sürücüsü Ufuk Bozkurt, gözaltına alındı. Olaya şahit olan taksideki yolcu uzun süre gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle O-2 Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce trafik oluştu. Kaza yerinin temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Trafikten görüntü

-Sağlık ekibi ve polis ekipleri

-Taksinin müşterisi gözyaşları (01:00)

-Cesetten görüntü

-Taksi şöförün son kalan eşyaları

-Çarpan araçtan detaylar

-Taksi aracından detaylar

-Olay yeri inceleme polisin çalışması

-Cesedin kaldırılması ve ambulans aracına konulması

-Taksi aracı çekici yardımıyla kaldırılması

-Genel ve Detaylar

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5- BAĞCILAR\'DA KUMAŞ ÜRETİM ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da bir kumaş üretim atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına aldı.

Bağcılar, Demirkapı Mahallesi\'nde saat 21.00 sıralarında 1628. Sokak\'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki kumaş atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden yoğun dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir yandan da yangın tüpleriyle yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar, Kocasinan, Başakşehir, Şişli, Bakırköy ve Turgutreis gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanların çıktığı işyerine her iki sokaktan müdahele etti. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken, polis ekipleri de sokak başlarına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZEHİRLENMESİN DİYE AYRAN VERİLDİ

İçten içe yanan kumaş atölyesinden çıkan yoğun dumanlar mahalleyi sardı. Ayrıca, bazı sokak sakinlerinin ise dumanlardan etkilenmemek sağlık maskesi taktığı görüldü. Bu sırada mahalle sakinleri işyerinden çıkan yoğun dumanı tehliye etmek için çalışan itfaiye erlerinin zehirlenmemesi için su ve ayran ikram etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak duman tahliyesi yapıldı. Yangın sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği işyeri

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- İşyerinden çıkan yoğun dumanlar

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Meraklı vatandaşlar

- Polis ekiplerinin önlemi

- Genel ve detaylar

26.08.2017 - 00.02 - Haber Kodu : 170826001

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6- FETÖ\'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASI DAVASI: 3 ESKİ KAYMAKAMA TAHLİYE

Haber: Ümit TÜRK-Serpil KIRKESER İstanbul / DHA

FETÖ\'nün \"mülkiye\" yapılanmasına yönelik davada yargılanan 14\'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat ile Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç hakkında tahliye kararı verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ\'nün \"mülkiye yapılanmasıöna yönelik aralarında Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da bulunduğu 14\'ü tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın 3\'üncü duruşması sona erdi.

SAVCI TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEDİ

30. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan binada görülen davanın üçüncü oturumunun sonunda firari sanık Eski Denizli Valisi Abdulkadir Demir\'in dışında tüm sanıkların savunmaları tamamlandı. Sanık avukatları da tahliye taleplerine ilişkin beyanlarda bulunduktan sonra, duruşma savcısı; delillerin henüz toplanmamış olması, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunun dikkate alınarak tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Talepleri alan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, açıkladığı ara kararında sanıklar Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat ile Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç hakkında tahliye kararı verdi.

MAHKEMENİN BİR ÜYESİ ÇAPKIN İLE MUTLU\'NUN TAHLİYESİ YÖNÜNDE OY KULLANDI

Mahkeme başkanı Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliye edilmesi yönünde karşı oy bulunduğunu belirtti. Duruşma 18 Aralık\'a ertelendi. Karar açıklanırken mahkeme heyeti davayı takip eden basın mensuplarını duruşma salonuna almadı.

İSTENEN CEZALAR

Tüm sanıklar hakkında, \"Anayasayı ihlal\", \"Hükümeti devirmeye teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" ve \"Terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet\" suçlarından da 7,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Davanın sanıkları şu isimlerden oluşuyor:

1-Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal

2-Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal çakır

3-Eski Muğla Valisi Fatih Şahin

4-Eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan

5-Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat

6-Eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir

7-Eski İstanbul Emniyet müdürü Hüseyin Çapkın

8-Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu

9-Eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı

10-Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan

11-Eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır

12-Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç

13-Eski Mülikye Başmüffettişi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt

14-Eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan

15-Eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir



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7- İŞTE CUMHURBAŞKANININ BAHSETTİĞİ HASDAL HAVADAN BÖYLE GÖRÜLÜYOR



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının yeni yerleşkesinin yapılacağı Hasdal\'ı havadan görüntüledik. Cumhurbaşkanı daha öncede Çapa Tıp Fakültesinin Hasdal\'a taşınacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe\'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni\'nde konuşurken yaptığı açıklamada yeni modern emniyet binasının Hasdal\'a yapılacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Çapa Tıp Fakültesinin mezuniyet töreninde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, yeni fakülte binasının adresi olarak Hasdal\'ı vermişti. Bir anda gözlerin çevrildiği Hasdal\'ı havadan görüntüledik. Bölgede henüz bir inşaat çalışması başlamadığı görüldü. Ancak yapılan açıklamaların ardından önümüzdeki günlerde bölgeyi hareketli günler bekliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hasdal\'ın havadan görüntüleri

25.08.2017 - 17.31 - Haber Kodu : 170825170

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8- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TORUNU İLE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARI \"BUGÜNKÜ MESAİ ARKADAŞIM TORUNUM\" NOTUYLA PAYLAŞTI

Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraflarını \"Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip\" notu ile paylaştı.

Erdoğan bugün Cuma namazına torunu Ömer Tayyip Erdoğan\'ı da götürmüştü. Torunuyla birlikte Dolmabahçe\'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii\'nde Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra katıldığı programın ardından Mabeyn Köşkü\'nde bulunan çalışma ofisine geçti. Erdoğan burada torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çalışma ofisinde çeklidiği üç kare fotoğrafı resmi Twitter hesabından paylaştı. \"Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip\" notu ile paylaşılan fotoğraflarda Erdoğan ile torunu Ömer Tayyip masa üzerinde bulunan bir kağıdı inceliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan ile Torununun yer aldığı üç kare fotoğraf

25.08.2017 - 20.14 - Haber Kodu : 170825215

