DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

1 - TAHLİYE OLAN EZHEL\'İ HAYRANLARI CEZAEVİ ÖNÜNDE KARŞILADI (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Şarkılarında uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiası hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan rapçi Ezhel, bugün görülen davanın ilk duruşmasında beraat etti. Ezhel adı ile bilinen Sercan İpekçioğlu saat 17.00 sıralarında Maltepe Cezaevi\'nden çıktı. Ezhel\'i yakınları ve sevenleri karşıladı. Ezhel cezaevi önünde de açıklamalarda bulundu.

-Ezhel'in cezaevinden çıkması

-Hayranları

-Annesi ile röp.

-Ezhel\'in açıklaması

19.06.2018 - 17.35 Haber Kodu : 180619205

2- İBB BAŞKANI UYSAL\'DAN \'FAYTON\' AÇIKLAMASI

*İBB Başkanı Uysal,

\"Adalar halkı şu konuda rahat olsun; ulaşımı çözeceğiz\"

\"Faytoncu esnafımız rahat olsun kesinlikle kendileri mağdur olmayacak\"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Arnavutköy AK Parti İlçe Seçim Kurulu\'nu ziyaret etti. Uysal burada, Adalar\'daki fayton uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

\"ULAŞIM PROBLEMİNİN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR\"

İBB Başkanı Uysal, \" Özellikle son günlerde Sapanca\'da o yavru köpeğin başına gelenler bütün insanlık adına hepimizi rahatsız eden bir görüntü. Daha öncesinden de Adalar\'da faytonlarda kullanılan atların başına gelenler, yolda giderken düşüp ölen atların durumu, dışarıdan bakıldığı zaman bile atların ne kadar kötü şartlarda çalıştırıldığının ortada olması bunlar her zaman gündem oldu. Cumhurbaşkanımızın tabii İstanbul mitinginde özellikle Adalar\'daki atlara yapılan muamelenin tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili söyledikleri bizim için bir talimattır ancak orada da bir ulaşım probleminin çözülmesi gerekiyor\" dedi.

\" FAYTONCU ESNAFIMIZ KESİNLİKLE MAĞDUR OLMAYACAK\"

\"Daha öncesinde zaten büyükşehir belediyemiz o konuda ciddi çalışmalar yapmış\" diyen Uysal, \"Elektrikli araçlar, elektrik araç modelleri onlar üzerinde çalışılmış. Hatta Kınalıada\'da böyle bir deneme seferlerine başlama aşamasına gelmiş. Şimdiden sonra artık cumhurbaşkanımızın o söyledikleri eğer bizim için bir talimat ise İstanbul\'un o sorununu çözme adına ada halkıyla, adadaki ulaşım problemlerini masaya yatırarak, hepsini beraber değerlendireceğiz. Ve tabii bir tarafta da bu işi yapan faytoncu esnafı var. Onlarla da oturup konuşup, onlar da mağdur olmadan atların da o görüntülerin tamamen artık bir daha olmayacak şekilde çözülmesi gerekiyor. Elektrikli araçlarla mı çözülecek, faytonlarda düzenleme mi yapılacak belki onun üzerine birtakım faytoncu esnafımızla, hem oradaki yetkililerle görüşüp inşallah bir daha Adalar\'da o görüntüler yaşanmadan işi çözmüş olacağız. Ama Adalar halkı şu konuda rahat olsun; ulaşımı çözeceğiz. Faytoncu esnafımız rahat olsun kesinlikle kendileri mağdur olmayacak\" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Uysal, \"İnternete elektrikli araçlarla ilgili bazı resimler düşüyor. Beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Eğer Adalar İstanbul\'un vitrini ise gerçekten ona yakışır güzel bir modelle inşallah o çalışmaları hep beraber kısa bir zamanda yapacağız. Mağduriyet ile ilgili kendileriyle görüşeceğiz. Biz Büyükşehir olarak bunları yaparken iki usul olabilir. Bir, onların ekonomik hakları bir şekilde karşılanarak çözülebilir. İkincisi, eğer büyükşehir olarak biz orada ulaşım sağlayacaksak yine onlarla beraber ortak bir çözüm üzerine yapabiliriz\" şeklinde konuştu.

\"ORADA DA YERLİ ARAÇ ÇALIŞTIRMAMIZ DAHA DOĞRU\"

Bir gazetecinin elektrikli araçlar için \'Yerli üretim mi olacak?\' sorusu üzerine, \"Neticede İBB\'nin araç fabrikası yok ama nasıl dünyada bu tür özel yerler için dizayn yaptırılıyor, özel çalışma yaptırılıyor. Biz de adalarımızla ilgili gerekirse özel elektrikli araç dizaynını bu işlerle ilgilenen kişilerle görüşüp hakikaten herkes baktığı zaman \'Çok güzel olmuş\' diyebileceği bir modelle çözmemiz gerekiyor. Daha önceden 4 araç test amaçlı bir şekilde başlamış ama daha önceden baktığımız zaman bütün adalar onlarla fiili olarak kullanılma imkanı olmayacağını düşünüyorum, o yokuşları giderken. Hem de daha estetik şeyler olmalı. Onlar test amaçlı olduğu için direkt onlar üzerinden değerlendirme yapmamak lazım. Belki de değişik modeller çalıştırırız, oylama yaparız. Yerli olması lazım artık. \'Türkiye\'de yerli araç çalışması\' derken orada da onları yerli çalıştırmamız daha doğru\" ifadelerini kullandı.

-İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Arnavutköylülerle tokalaşması

-Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu\'ndaki vatandaşların görüntüsü

-İBB Başkanı Uysal\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

3 - CEZAEVİ FİRARİSİNİN EVİNDE CEPHANELİK ÇIKTI



Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Sancaktepe\'de, 3 farklı suçtan aranan cezaevi firarisinin evine yapılan uyuşturucu baskınında 2\'si de otomatik 1 tüfek, 1 tabanca, 1 el yapımı patlayıcı, 20 çek ve senet ile bir miktar taş ve toz kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet ekipleri, Sancaktepe Fatih Mahallesi Geylani Caddesi Şehit Yücel Ürün Sokak\'ta bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında evde bulunan 43 yaşındaki Ramazan C. yakalanarak gözaltına alındı.



CEPHANELİK GİBİ EV

Ramazan C.\'nin evinde yapılan aramalarda 2\'si de otomatik 1 tüfek, 1 tabanca, 1 el yapımı patlayıcı, silahlara ait 3 şarjör, 155 mermi, 16 adet folyoya sarılı taş kokain, 4,9 gram toz kokain, sahte sürücü belgesi, 20 çek ve senet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 760 lira para ele geçirildi.



7 SUÇTAN KAYDI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ, 3 SUÇTAN ARANIYORDU

Gözaltına alınan şüpheli Ramazan C. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Yapılan detaylı incelemesinde Ramazan C.\'nin 5\'i \'Uyuşturucu madde bulundurmak\', \'Uyuşturucu madde ticareti\' ve \'Ruhsatsız silah kullanmak suçlarından\' toplam 7 kaydının bulunduğu, \'Siber dolandırıcılık\', \'Cezaevinden firar etmek ve hükümlünün kaçmasına yardımcı olmak\' ve \'Resmi belgede sahtecilik\' suçlarından aranmasının olduğu ve cezaevinden firar ettiği öğrenildi.



CEZAEVİ FİRARİSİ TUTUKLANDI

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğinde ki işlemleri tamamlanan Ramazan C., Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal\'da bulunan Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi. Ramazan C. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



(Polis Kamerası)

-Şüpheli Ramazan C.\'nin evinde yapılan arama

-Ele geçirilen silahlar

-Ramazan C.\'nin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

19.06.2018 - 17.41 Haber Kodu : 180619209

4- KEDİYE TECAVÜZ İDDİASI: ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Eyüpsultan\'da kediye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltı alınan kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi

Edinilen bilgiye göre; Sakarya Mahallesi\'nde oturan Rafet Altınkaynak bir süre önce bir sokak kedisini sahiplendi. Bir müddet sonra kedinin dört yavrusu oldu. Altınkaynak, dün öğle saatlerinde evinden spor yapmak için dışarıya çıktı. Geri döndüğünde yavrulardan birinin kayıp olduğunu fark etti. Ağabeyine kediyi görüp, görmediğini soran Altınkaynak, kedinin peşine düştü. Mahallede devamlı sarhoş olarak dolaştığı B.Ç\'den şüphelenen Rafet Altınkaynak, onun evine gitti. Evde B.Ç. ve kediyi bulan Altınkaynak, durumu polise haber verdi. B.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaralı olan kedi veterinere götürüldü.

SAVCI TUTUKLAMA

Yavru kedi veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Rafet Altınkaynak, şüpheli B.Ç.\'den şikayetçi oldu. Gzöaltına alınan B.Ç. polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevkedildi. B.Ç. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.

(CEP TELEFONU)

-Tedavi altına alınan kediden görüntüler

-Şüphelinin karakola getirilişi

(AKTÜEL)

-Kedi sahibi Rafet Altınkaynak ile röportaj

-Veteriner raporu

-Detaylar

19.06.2018 - 17.25 Haber Kodu : 180619202

5 - İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: TARİHİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİNE GİDİYORUZ

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazimahallesi Fevzi Çakmak Caddesi\'nde konuştu.

Sultangazi Belediyesi\'nde düzenlenen programın ardından Bakan Soylu, seçim otobüsü ile Fevzi Çakmak Caddesi\'ne geldi. Otobüsten esnafı ve çevrede bulunanları selamlayan Bakan Soylu, yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerine dikkat çekerek, \"Tarihin en önemli seçimine gidiyoruz\" dedi. Soylu, \"Her seçim kritiktir bu ülkede çünkü bu ülkenin sorunları ancak ve ancak 50 gramlık oy pusulasıyla, milletin iradesiyle, milletin kararıyla, gücüyle çözülebilir. Sadece bugünkü yöneticilerimizi seçeceğimiz bir seçime gitmiyoruz. Aynı zamanda şurada sizin yaşadıklarınızı, milletimizin hastanelerde yaşadıklarını, bu ülkede insanımızın çektiklerini, kadınlarımızın kıyafet yüzünden çektiklerini, insanlarımızın ötekileştirilmesi, Türk, Kürt, Sünni, Alevi, sağcı, solcu, başı açık, başı kapalı tartışmalarının tarihin derinliklerinde kaldığı bir kardeşlik ülkesine adım atıyoruz inşallah\" diye konuştu.

Soylu konuşmasının ardından çevrede toplananlara çiçek ve oyuncak dağıttı.

- Soylu\'nun konuşması

- Çiçek ve oyuncak dağıtması

- Seçim otobüsünün gidişi

- Detaylar

19.06.2018 - 17.44 Haber Kodu : 180619211