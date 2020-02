DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

1- (ÖZEL) - KAZA SANILDI ANCAK... BANKACININ ÖLÜMÜ CİNAYET ÇIKTI

* Beykoz\'da uçurumdaki lüks aracında cansız bedeni bulunan bankacının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

* Soruşturma kapsamında bankacının eşi ve eşinin sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Beykoz\'da kaza sonucu uçuruma yuvarlandığı belirtilen lüks otomobilin içinde cansız bedeni bulunan Salih Şahin\'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adli Tıp raporuyla Şahin\'in boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine eşi ve eşinin sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

ADLİ TIP: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Geçtiğimiz yıl 11 Aralık\'ta Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Prof. Aziz Sancar Caddesi\'nde uçurumdaki araç yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilmişti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bankacı Salih Şahin (41)\'in cansız bedenini bulmuştu. Şahin\'in kaza sonucu öldüğü düşünülürken polis araştırmasını sürdürdü. Cinayet masası dedektiflerinin dikkatini araçta fazla hasar olmaması çekti. Araç kısa süre içinde de Salih Şahin\'in eşi Aslı Şahin tarafından satıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Adli Tıp\'tan çıkan raporda da Salih Şahin\'in boğularak öldürüldüğü belirtilince polis harekete geçti. Cinayet masası dedektifleri, İzmir\'e taşınan Aslı Şahin ve sevgilisi olduğu belirtilen Murat A. da gözaltına aldı. Şahin ve Murat A., dün akşam İstanbul\'a getirildi. Sorgulanan iki şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Aslı Şahin ve Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin ve Murat A., savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi.

2- HASTANEDE ÖLDÜRÜLEN KARI KOCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Haber - Kamera : Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde öldürülen Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Üsküdar Valide Atik Camii\'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne tedavi için gelen Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı, Acil servis önünde beklerken silahlı saldırıya uğramış, karı-koca hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından Ramazan Sarı ve Suzan Sandıkçı için Üsküdar Valide Atik Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Öldürülen Ramazan Sarı \'nın dayısı Nihat Turhan \"Olmayacak bir iş. Aralarında bir husumet vardı. Karşı taraf yanaşmadı. Servis olayından kaynaklı, başka bir şey değil. Bu mesele 2 senedir devam ediyor. Karşı taraf racon kesiyordu. Tehdit ediliyordu.\" diye konuştu.

Okul servisçileri arasında geçen yıl yaşanan silahlı kavgada Cüneyt Elik hayatını kaybetmişti. O olaydan yaralı olarak kurtulan Ramazan Sarı dün, eşi Suzan Sandıkçı ile birlikte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne tedavisi için geldi. Cüneyt Elik\'in kardeşi Feyyaz Elik, ölen abisinin intikamını almak için acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ve Suzan Sandıkçı\'yı öldürdü.

3 -(GENİŞ HABER) \"O\" TAKSİCİ TUTUKLANDI

TAKSİCİ: BAYANA KÜFÜR ETMEDİM, DARP ETMEDİM…

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de, tartıştığı kadını darp ettiği öne sürülen taksi şoförü Ş.G. \"Basit yaralama\" suçundan tutuklandı. Taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü büyük infial uyandırmıştı. Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi olmuştu. 4 uyuşturucu, mala zarar verme ve mühür kırmadan dolayı poliste kaydı bulunan taksici Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu yapılarak işlemleri tamamlanan Ş.G. Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi. Savcı tarafından \"Basit yaralama\" suçunu işlediği gerekçesiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen taksici Ş.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Ş.G. ifadesinde \"21 Mayıs 2018 günü saat 16.00\'da kendi sevk ve idaremdeki taksi ile Ümraniye İstiklal Mahallesi Abdülhamit Sokak içerisinde seyir halindeydim. İsmini olaydan dolayı öğrendiğim, kendisini tanımadığım, ilk defa gördüğüm Canan Ay yolun ortasından yürüdüğü için kendisine korna çaldım ve kaldırıma doğru geçmesi için ikaz ettim. Bu bayan geriye dönüp bana \'Kaldırıma arabalar çıkmış, yürüyecek yer yok mecburen buradan yürüyorum\' dedi. Ben de yoluma devam ettim. Bu esnada bayan şahıs bana el kol hareketi yapıp küfür edince ben de durdum. \'Ağzını topla, küfür etme\' dedim. Bunun üzerine arabama tekme attı. Ben aracımdan aşağı indim. Bayana \'Arabama vurma, sana vursam hoşuna gider mi sana bir tane vursam yerden kalkamazsın!\' dedim. Bana saldırdı ve vurdu. Üzerimdeki tişörtümü ve atletimi yırttı. Ben oradan ayrılmak istediğimde bu bayan aracıma bindi ben de kendisine \'Lütfen aracımdan inin\' dediğim zaman da inmeyeceğini söyledi. Ben ısrar ettim inmedi. Bunun üzerine aracımı durdurup kendisini aracımdan çekip aşağı atmak istedim. Buna direndi daha sonra aracımdan indirdim ve yoluma devam ettim. Polis memurları tarafından arandığımda hakkımda şikayet olduğunu öğrendim. Kendileri ile görüşüp ifademi vereceğimi söyledim. Yanlarına gittim. Bayan şahsa hiçbir şekilde küfür etmedim, kendisini darp etmedim\" dediği öğrenildi.

4- BÜYÜKADA \'FAYTON PARKI\'NDA NARKOTİK OPERASYONU

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Büyükada\'da fayton parkı başta olmak üzere 14 adrese narkotik operasyonu yapıldı. Operasyonda, hiçbir suç unsuruna rastlanmazken aranan iki kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Büyükada\'da yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet polislerin de içinde bulunduğu 100 polis katıldı. Ekipler, Büyükada\'da fayton parkında ve ahırlarda aramalar yaptı. 14 belirlenen adrese arama yapan polis ekiplerine bir helikopter destek verirken, aramalar sırasında narkotik köpekleri de kullanıldı. Daha sonra ekipler, Büyükada\'nın 5 ayrı noktasında denetlemesini sürdürdü. Adaya ulaşımda kullanılan iskelelerde ve şüpheli görülen yerlerde belli saatlerde aramalar yapıldı. Aranması olan 2 kişi gözaltına alındı.

5 - İSTANBUL\'DA HUZUR DENETİMİ... 200 KONTROL NOKTASI KURULDU

* Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

İstanbul\'da 39 ilçede 200 noktada çok sayıda polisin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nce gerçekleştirilen denetimlerde, daha önceden belirlenen noktalarda konuşlanan polis ekipleri, şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan kontrol etti.

6- (GENİŞ HABER) BAKAN ARSLAN, HALKALI- GEBZE BANLİYÖ HATTI\'NDAKİ TEST SÜRÜŞÜNE KATILDI

Haber - Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı - Gebze Banliyö Hattı\'ndaki çalışmalara ilişkin, \"Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 20 kilometrelik Avrupa Yakası, yaklaşık 43 kilometrelik de Anadolu Yakası olmak üzere, her iki hatta da yüzde 81\'lik ilerleme sağlamış durumdayız. Hedefimiz, Aralık sonu itibariyle inşallah hattın tamamını işletmeye açmak\" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın katılımıyla yüzde 81\'i tamamlanan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı\'nda test sürüşü yapıldı.

Halkalı\'dan Kazlıçeşme\'ye hareket eden trenin test sürüşü öncesinde Bakan Arslan, makinist koltuğuna oturdu.

Tren Kazlıçeşme İstasyonu\'na geldikten sonra Ahmet Arslan burada, hattaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Arslan, \"Halkalı\'dan Gebze\'ye mevcut banliyö hatlarının metro standartlarına getirilmesi ve Marmaray araçları kullanılmak suretiyle de 77 kilometrelik güzergahın hiçbir aktarma olmadan bir boydan bir boya 115 dakikada kat edilmesi anlamında çok önemli olan bir projemizin, bugün Avrupa Yakası\'nda 20 kilometrelik mesafeyi sizlerle birlikte test sürüşüyle geldik\" dedi.



\"HER İKİ HATTA DA YÜZDE 81\'LİK İLERLEME SAĞLANDI\"

Bakan Ahmet Arslan, Kazlıçeşme\'den Ayrılıkçeşme\'ye kadar olan mevcut sistemi denizin altından bağlandığını ve 5 yıldır da Marmaray araçlarının hizmet verdiğini aktardı. Arslan, \"Ancak gerek Anadolu Yakası\'ndaki gerek Avrupa Yakası\'ndaki banliyö hatlarının tamamen iptal edilmesi ve 3 hatta çıkarılması artı metro standardında hizmet verilmesiyle ilgili süreçlerimiz devam ediyordu. Daha önce ihale süreçlerinde yüklenicilerimizden kaynaklı bir sıkıntı yaşandı ve ihaleyi tekrar yenilemek zorunda kaldığımız için de iş bugünlere kaldı. Ancak memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 20 kilometrelik Avrupa Yakası, yaklaşık 43 kilometrelik de Anadolu Yakası olmak üzere her iki hatta da yüzde 81\'lik ilerleme sağlamış durumdayız\" ifadelerini kullandı.



\"HEDEFİMİZ, ARALIK SONU İTİBARİYLE HATTIN TAMAMINI İŞLETMEYE AÇMAK\"

İşin tamamındaki ilerleme oranının yüzde 81 olduğunun altını çizen Bakan Arslan, \"Hedefimiz bu sene Ağustos sonu itibariyle kaba inşaatı bitirmek ve daha sonraki 2 aylık periyotta da şimdiden çalışmalarına başladığımız elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerini bitirmek. Sene sonuna kadar test süreçlerini bitirerek bu yıl Aralık sonu itibariyle de inşallah hattın tamamını işletmeye açmak. Bu işte herhangi bir aksama olmadığını ifade etmek isterim\" diye konuştu.



\"1 SEFERDE TAŞIYACAĞIMIZ YOLCU 3 BİN 56 KİŞİ OLACAK\"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuşmasına şu şekilde devam etti:

\"Her iki yakada da raylar döşenmeye başlandı. Daha önce yurt dışından sipariş edilmiş raylar döşendiği gibi, son dönemlerde Karabük\'te imal edilen yerli rayları da kullanmak marifetiyle ray serim işlemini, hepsini devam ettiriyoruz. Marmaray araçları Ayrılıkçeşme\'den Kazlıçeşme\'ye 5\'li setlerle hizmet veriyor. Yaklaşık bin 530 yolcu taşıyor. İnşallah hattın tamamını açtığımızda 5\'li setlerin yanı sıra 10\'lu setler de çalıştırmış olacağız. 10\'lu setlerde de 1 seferde taşıyacağımız yolcu 3 bin 56 kişi olacak.\"



\"43 İSTASYONUN 7 TANESİ YÜKSEK HIZLI TRENLERİMİZİN DURDUĞU İSTASYON OLACAK\"

\"Marmaray\'da kullanılacak 440 aracın tamamının daha önce siparişlerini vermiştik. İmalatlarını bitirdik. 440 aracın da 300 tanesi yine Türkiye\'de imal edildi. İnşallah saatte 28 sefer yapacağız. 2 dakikalık tren aralığı demektir ki, saatte 75 bin kişiyi tek yönlü taşıyacağız. Günün tamamını düşündüğünüzde de 1 milyon 200 bin kişiyi Marmaray araçlarıyla taşıyabiliyor olacağız. Banliyö hatlarının metro standartlarına getirilmesi çerçevesinde 38 yeni istasyon yapıyoruz. İstasyonlarımızda da çalışmalar gayet güzel gidiyor. 43 istasyonla 77 kilometrelik güzergahta hizmet vereceğiz. Bu 43 istasyonun 7 tanesi aynı zamanda ana hat trenlerinin, yüksek hızlı trenlerin durduğu istasyonlarımız olacak.\"



YENİKAPI\'DA TARİHİ ESERLER ÇIKMASI NEDENİYLE AKTARMA İSTASYONU YAPILAMADI

Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarının ana hat trenlerine de hizmet vereceğini kaydeden Arslan, \"Yenikapı\'nın da yüksek hızlı trenlere hizmet vermesini öngörmüştük ama Yenikapı\'da çıkan tarihi değerlerin bir kısmını kültür varlıkları koruma kurullarımızın kararı çerçevesinde başka yerlere naklettik. Bazı tarihi eserler vardı ki, onlara müdahale etme şansımız yoktu. O çerçevede koruma kurullarının kararları çerçevesinde Yenikapı\'daki yüksek hızlı trenlerinin durmasına yönelik aktarma istasyonunu yapamadık. Ondan vazgeçtik. Marmaray marifetiyle insanlarımıza hizmet etmek önemli ama İstanbul\'un tarihi değerleri de bizim için bir o kadar önemli\" dedi.



GÜZERGAHLARI ANLATTI

Marmaray Projesi, 77 kilometrelik güzergahı çerçevesinde 13 istasyonda 16 farklı raylı sisteme yolcu aktarabileceğini belirten Bakan Arslan, \" Halkalı İstasyonu\'nda inşaatı devam eden Halkalı - İstanbul yeni havalimanı metrosuyla entegre olacağız. Yine Halkalı\'da Yenikapı- Kirazlı- Halkalı Hattı\'na entegre olacağız. Küçükçekmece İstasyonu\'nda Yenikapı- Hacıosman Hattı\'na entegre olacağız ki, bu \'Yenikapı- İncirli- Sefaköy- Beylikdüzü Hattı\' diye de geçiyor. Ataköy İstasyonu\'muz da İkitelli- Sanayi- Ataköy Hattı\'yla entegre olacak. Bakırköy İstasyonu\'nda Bakırköy - İDO- Başakşehir Hattı\'yla entegre olacak. Söğütlüçeşme İstasyonu\'nda 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli ve onun raylı sistemiyle entegre olacak. Göztepe İstasyonu\'nda, Göztepe-Ümraniye - Ataşehir Hattı\'yla entegre olacak. Bostancı İstasyonu\'nda, Bostancı- Dudullu Hattı\'yla, Pendik İstasyonu\'nda, Pendik- Sabiha Gökçen Hattı\'yla, Tuzla İstasyonu\'nda Kadıköy- Kartal- Tavşantepe Hattı\'yla entegre olacak. Yenikapı\'da Kabataş- Bağcılar raylı sistemiyle, Üsküdar\'da Üsküdar- Ümraniye- Sultanbeyli Hattı\'yla, Ayrılıkçeşme\'de de yine Kadıköy- Kartal- Tavşantepe Hattı\'yla entegre olacak\" şeklinde konuştu.



\"HAYDARPAŞA GARI, YÜKSEK HIZLI TRENLERE HİZMET EDECEK\"

3 bin 760 kişinin bu hatta çalıştığın söyleyen ulaştırma Bakanı Arslan, Ankara\'dan kalkan yüksek hızlı trenin Pendik\'e kadar geldiğini hatırlatarak, \"Sene sonu itibariyle yüksek hızlı trenlerimiz Haydarpaşa Garı\'na gelmiş olacaklar. Haydarpaşa Garı\'ndaki restorasyon çalışmalarını bitiriyoruz. Haydarpaşa Garı\'mız yüksek hızlı trenlere hizmet edecek\" dedi.

Önümüzdeki yılbaşında Sivas\'a kadar olan hattı da bitirmiş oluyoruz. Böylece Sivas\'tan kalkan bir yüksek hızlı tren, Haydarpaşa\'ya kadar gelebileceği gibi devamında Halkalı\'ya kadar gelebilecek. Halkalı\'dan Kapıkule\'ye hızlı tren hattımızın da projesini bitirdiğimizde Avrupa\'ya kadar hızlı trenlerimiz gidebilir olacak. Ayrıca Sivas sonrası, Erzincan- Erzurum - Kars istikametinde de etap etap çalışmalarımız devam ediyor\" ifadelerini kullandı.



7- D-100\'DE KAZA... TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

D-100\'de kamyonet vince çarptı. Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaza saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Topkapı istikameti Bakırköy mevkiinde meydana geldi. Kamyonet, önünde seyreden vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Sürücü, bölgeye ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

