DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

1- VATAN CADDESİ\'NDE DAMPERİ AÇILAN HAFRİYAT KAMYONU TRAFİK TABELASINI DEVİRDİ (2)

- YOL TRAFİĞE KAPANDI

Haber: Cüneyt CENGİZ -İbrahim AKTÜRK

Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan damperi trafik tabelalarını yıktı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kaza saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vatan Caddesi\'nde ilerleyen hafriyat kamyonunun sürücüsü, yanlışlıkla damperi açtı. Damper trafik levhalarına çarptı. Kaza nedeniyle yol, Bayrampaşa istikametine trafiğe kapandı. Olay yerine vinç çağrıldı. Vinçle devrilen talebalaları kaldırma çalışması başladı.



==============================

2- PENDİK\'TE OTOMOBİL ÜST GEÇİTTEN BÖYLE UÇTU

- Üst geçitten alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

- Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber: Ramazan EĞRİ

Pendik\'te araç üst geçidinden alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Pendik\'te Mustafa Günaydın\'ın henüz bilinmeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, üst geçitten alt yola uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ters dönen araçta sıkışan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında alt yoldan şans eseri başka bir aracın geçmemesi kazanın boyutunun büyümesinin önüne geçti.







3- DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU\'NDAN ABD\'NİN GÜVENLİ BÖLGE ÖNERİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA...



* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

(Erdoğan-Trump görüşmesi) \"Sanırım açıklama, görüşme yapılmadan önce ABD tarafından hazırlanmış. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Onların değişik mazeretleri olabilir. Sayın Trump, Davos Zirvesi\'ne katılmak için İsviçre\'de. Dolayısıyla zaten görüşmeden kısa bir süre sonra bu açıklamayı yaptılar. Ama önceden hazırlandığı ve görüşülmeyen konuları bile görüşülmüş gibi veya o tonda, konuşulmayan şeyleri konuşulmuş gibi hazırlanmış bir açıklama oldu. Gerçeği yansıtmıyor\"

\"ABD\'nin YPG\'ye verdiği silah, Münbiç\'ten bu yana ABD\'nin bize verdiği hiçbir sözü tutmaması, en son Sayın Trump\'ın \'YPG\'ye bundan sonra silah vermeyeceğiz\' demesi, hatta dün akşamki telefon görüşmesinde \'artık vermiyoruz\' demesi. Bunları uygulamada da görmemiz lazım. Dolayısıyla FETÖ\'nün ABD\'de yaşaması vesaire, bir güven bunalımı oldu. Önce herhangi bir şeyi bizim sizinle görüşebilmemiz için bu güveni tesis etmemiz lazım dedim.\"

Haber: Gülseli KENARLI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Dr. Karin Kneissl ile bir araya geldi. İki bakan Beşiktaş Dolmabahçe\'de bulunan Başbakanlık çalışma ofisinde basına kapalı olarak gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, burada ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, sözlerinin başında, \"Büyükada\'da ağırlamak istedik, kendinsin de Büyükada ve İstanbul\'la ilgili güzel anıları var. Sayın Kneissl söz verdi, hava güzel olduğunda Büyükada\'ya gideceğiz\" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarını ifade ederek, \"Türkiye\'nin gerek Avrupa gerekse tüm dünyayla ilişkileri çok daha iyi bir noktaya getirmek için çalışıyoruz. Hiçbir millete karşı düşmanlığımız bulunmuyor. Türkiye\'den verilen tepkilerin ya Türkiye ile ilgili alınan bir karar ya da Türkiye ile ilgili yapılan bir açıklamaya cevap. Dolayısıyla bizim basın aracılığıyla konuşmayı bırakıp doğrudan konuşmamız daha faydalı olur. Bugün her iki bakan arasında da bu anlayışın olduğunu gördük. Biz Avusturya\'dan Türkiye ile ilgili düşüncelerini değiştirmesini isteyemeyiz ya da zorlayamayız ama her duyduğu hissi de açık bir şekilde gündeme getirmesine gerek yok. Biz Avusturya\'nın tarihiyle hiç uğraşmıyoruz. Kararlar da almıyoruz. Dolayısıyla bu tür adımlar atmamıza gerek yok\" dedi.

EFES KAZILARI

Çavuşoğlu, \"Daha önce Avusturya\'da atılan adımlar sebebiyle Türkiye\'deki Avusturyalıların gerçekleştirdiği arkeolojik kazıları da biz durdurmuştuk. Esasen bu hoşumuza giden bir adım değil ama bize karşı atılan adımlar ve söylemlerden dolayı böyle bir karar almıştık. Bunlara tekrar başlayabiliriz. Bu Avusturya için de semboliktir. Çok iyi de bir iş birliği vardı aramızda. Bu tür iş birliklerini devam ettirebiliriz\" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca görüşmede, PKK ve FETÖ ile mücadele konularını da ele aldıklarını, Avusturya ile FETÖ ile ilgili konularda da Türkiye\'den istenen daha detaylı istihbari bilgileri paylaşacaklarını belirtti.

GÜVENLİ BÖLGE

Çavuşoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson\'ın, Afrin\'de 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisine Türkiye\'nin onay verip vermediğini sorması üzerine, \"Zeytin Dalı Operasyonu\'nu Afrin\'de başlattıktan sonra Rex Tillerson\'dan bir açıklama gelmişti \'güvenli bölge konusunda Türkiye ile beraber çalışabiliriz\' diye. Biz de zaten operasyonu başlatırken buraların Afrin bölgesindeki Suriye halkı için hiç ayrım yapmaksızın, Araplar, Türkmenler, Kürtler için ve evlerini terk eden göçmenler ve yerinden edilmiş insanlar için adeta güvenli bölgeler olacak demiştik. Sonra böyle bir açıklama geldi. Paris\'teki görüşmemizde ne demek istediğini sordum. Kendisi, tüm Türkiye-Suriye sınırında baştan sona, 911 kilometrede bir 10 kilometrelik güvenli bölge düşündüklerini, ama 30 kilometre öteden de Türkiye\'ye roketler geldiği için 30 km olabileceğini, dolayısıyla böyle bir tampon bölge oluşturmayı kastettiğini söyledi. Güvenli bölge konusunu daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gündeme getirdi. Ama bundan ne anlıyoruz? Farklı yorumlarımız, hedef ve beklentilerimiz olabilir. Bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir. Ama her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konuyu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım. Daha önce neden güvenemeyeceğimize dair açıklamalarda bulundum, sebeplerini de açıkladım. ABD\'nin YPG\'ye verdiği silah, Münbiç\'ten bu yana ABD\'nin bize verdiği hiçbir sözü tutmaması, en son Sayın Trump\'ın \'YPG\'ye bundan sonra silah vermeyeceğiz\' demesi, hatta dün akşamki telefon görüşmesinde \'artık vermiyoruz\' demesi. Bunları uygulamada da görmemiz lazım. Dolayısıyla FETÖ\'nün ABD\'de yaşaması vesaire, bir güven bunalımı oldu. Önce herhangi bir şeyi bizim sizinle görüşebilmemiz için bu güveni tesis etmemiz lazım dedim. Güveni tesis edebilmek için de ABD\'den somut adımlar görmemiz gerektiğini söyledik. Dolayısıyla, sadece bununla sınırlı. \'Öyle bir teklif geldi, hemen kabul et\' olmaz. Bunlar ciddi işler. Detayını da görüşebilmek için önce o güvenin yeniden tesis edilmesi lazım ki, bizim neden güven duymadığımızı kendileri de biliyor, halkımız da biliyor\" diye konuştu.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin Erdoğan-Trump görüşmesi perde arkasında neler olduğunun sorulması üzerine şunları kaydetti:

Sanırım açıklama görüşme yapılmadan önce ABD tarafından hazırlanmış. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Onların değişik mazeretleri olabilir. Sayın Trump, Davos Zirvesi\'ne katılmak için İsviçre\'de. Dolayısıyla zaten görüşmeden kısa bir süre sonra bu açıklamayı yaptılar. Ama önceden hazırlandığı ve görüşülmeyen konuları bile görüşülmüş gibi veya o tonda, konuşulmayan şeyleri konuşulmuş gibi hazırlanmış bir açıklama oldu. Gerçeği yansıtmıyor. Sanırım zaten açıklama için bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın\'ı arayacaktı. Büyük olasılıkla da görüşmüşlerdir.

AVUSTURYA\'NIN NATO FAALİYETLERİ

Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin Türkiye\'nin Avusturya\'ya NATO ile iş birliği konusunda engel olduğu yönündeki sorusu üzerine, \"Türkiye\'nin AB üyeliğine karşı çıkabilir ama meclisinden tutup da bir karar aldığı zaman problem değilse, benim Avusturya\'nın NATO faaliyetlerine katılmasını engellemem de doğal olması lazım sizin için. Benim için doğal bir durum değil. Çünkü ben bana yönelik atılan bir adıma karşılık vermek durumunda kaldım. Halkımın da beklentisi bu\" dedi.

Çavuşoğlu, artık pozitif gündeme odaklanmak gerektiğini, ortak atılacak birçok adım bulunduğunu söyledi.

TÜRKİYE\'NİN AB ÜYELİĞİ

Türkiye\'nin Avrupa Birliği\'ne katılım sürecinde Avusturya\'nın izlediği Türkiye karşıtı tutumun sorulması üzerine Çavuşoğlu şunları kaydetti:

\"Bugün Avusturya\'nın Türkiye\'nin AB\'ye üyeliği konusundaki pozisyonunu ya da fikrini değiştirmek gibi bir çabam olmadı. Olmayacak da. Avusturya zaten bu konuda fikrini açıkladı. Ancak Türk halkının yüzde 75\'i de, Türkiye\'nin AB üyeliğine karşı. Sonuçta biz de böyle bir durum gerçekleştiği zaman ilerde, olursa halkımıza soracağız. Ama AB\'nin bir karar vermesi lazım. Sadece Avusturya değil. AB içinde de üye ülkelerin yüzde 75\'i Türkiye\'nin tam üye olmasında ısrarcı.\"

\"İSTEMİYORSA DA \'İSTEMİYORUZ\' DİYE KARAR VERSİN\"

Bakan Çavuşoğlu, AB müzakereleri karmaşık fikir ve duyguların ortaya atıldığını belirterek, \"Bizim karşı olduğumuz şey bugüne kadar, Avusturya\'nın Türkiye\'ye karşı sizin de söylediğiniz gibi, sert tutum içinde olması. Avusturya bu düşüncesini hükümet programına koymak zorunda değil. Avusturya Türkiye karşıtlığını böyle sert bir söylemle de gündeme getirmek zorunda değil. Biz Avusturya karşıtlığını hiç bir zaman gündeme getirmiyoruz. Seçim kampanyalarında Avusturya karşıtlığı yapmıyoruz, Avusturyalılara saldırmıyoruz, Hristiyan düşmanlığı da yapmıyoruz\" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye\'nin birlikte çalıştığı ve çalışacağı ülkelerden de aynı tutumu beklediğini ifade ederek, \"Fikriniz olabilir, düşünceniz olabilir ama bunu bir nefret diliyle Türkiye karşıtlığına, İslam karşıtlığına dönüştürmek zorunda değilsiniz. Herkesin fikri düşüncesi olabilir. Anlaşamasak da saygı duyarız. Türkiye\'nin AB\'ye katılım süreci 60 yıl önce başladı. Biz bir 60 yıl daha bekleyemeyiz. Kararını versin. İstemiyorsa da \'istemiyoruz\' diye karar versin. Biz de kendi işimize bakarız\" dedi.

DİPLOMATİK TEMASLAR GELİŞTİRİLECEK

Çavuşoğlu\'nun ardından söz alan Bakan Kneissl, basın toplantısında yaptığı konuşmasında, gelecek yıllarda hem bakanlık hem teknik, bürokratik, konsolosluklar düzeyinde daha fazla adım atılacağını düşündüğünü ve bugünkü görüşmelerden memnun olduğunu, toplantının beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini, karşılıklı diplomatik temasların geliştirilmesi konusunda da mutabık kaldıklarını ifade etti.

\"ÜÇÜNCÜ TARAFLAR ÇOK KARIŞTI BİZİM İLİŞKİLERİMİZE\"

Kneissl, \"Çok samimi konuştuk, görüştük. Gerçekten de kritik, sıkıntılı konulara değinebildik. Çünkü benim buradaki amacım, birlikte hareket etmek, birbirimiz hakkında değil de birbirimizle konuşmak. Üçüncü taraflar çok karıştı bizim ilişkilerimize. Onun için burada bugünkü işbirliği, yeni yollar arayışı bulmak ve diyalog arayışı önemliydi diyebilirim\" şeklinde konuştu.

Avusturyalı Bakan Kneissl, Büyükada\'yla ilgili güzel anıları olduğunu ve adaya en son 1982\'de gittiğini ifade ederek, daha iyi hava şartlarında tekrar adayı ziyaret etmek istediğini söyledi. Kneissl, Bakan Çavuşoğlu\'nu da Viyana\'ya davet etti.

EFES KAZILARI

Kneissl, Efes kazılarının yeni bir dinamikle geliştirme isteklerinin olduğunu belirterek, \"Bu bilimsel bir çalışma ve turistik yanı da var. 1895\'ten bu yana burada ortak hareket ediyoruz. Bunun dışında belki henüz çok kapsamlı görüşmediğimiz bazı şeyler olabilir. Bu konuda biraz daha teknik olarak hareket etmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

\"ZEYTİN DALI HAREKATI\'YLA İLGİLİ KONUŞTUK\"

İkili görüşmelerde, bölgesel ve siyasi konuların da ele alındığını vurgulayan Kneissl, \"Viyana\'da Suriye özel görevlisi başkanlığında görüşmeler yapılıyor, Birleşmiş Milletler nezdinde. Kuzey Suriye ve buradaki Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili konuştuk. Buradaki gelişmeleri de kısmen kaygıyla izlediğimi ifade ettim. Burada da bütün konuların aslında bir müzakereyle çözüleceği konusunda da mutabık kaldığımızı söyleyebilirim. Burada siyasi kararların alınması gerektiğini söyledik. Ayrıca buradaki öğretmenler ve yazarlar hakkında da görüştük. Bazı konularda farklı fikirlerimiz olmasına rağmen birçok konuya değindik ve bunu da karşılıklı güven ortamında yapabildik. Başka düzeylerde de diyalog sağlayacağımızı söyleyebildik\" diye konuştu.

\"AVRUPA BİRLİĞİ KONUSUNA ÇOK KISACA DEĞİNDİK\"

Kneissl, bir gazetecinin Avusturya\'nın Türkiye\'nin Avrupa Birliğine üyeliği konusundaki sert tutumunu değiştirip değiştiremeyeceğine ilişkin sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

Ziyaret amacım, birinci derecede karşılıklı görüşmeleri ve buradaki atmosferi geliştirmekti. Fazlasıyla memnun olduğumu, birçok konuya değindiğimizi ifade ettim. Avrupa Birliği konusuna çok kısaca değindik ama bizim birinci ve öncelik verdiğimiz konu bu değildi. Çünkü Sayın Çavuşoğlu\'nun dediği gibi aramızdaki görüş ayrılıklarını ve Avusturya\'nın burada farklı bir tutumda olduğunu da biliyoruz. Bu bir sır değil. Ancak bu konunun dışında Viyana ile Ankara arasında görüşeceğimiz birçok konu olduğunu düşünüyoruz. Benim de buraya gelmemin asıl nedeni buydu. Bu anlamda da bugünkü ziyaretimiz, Avusturya bakımından ve umarım Türkiye bakımından da çok verimli geçti.

Toplantının ardından Kneissl, Bakan Çavuşoğlu\'na 1718 Pasarofça Barış Antlaşması\'nın 100. yılında yazılmış bir fermanın metninin yazılı olduğu tabloyu hediye etti. Çavuşoğlu da konuk bakana bir vazo hediye etti.





4 - ÇAVUŞOĞLU: AFRİN\'DE OLDUĞU GİBİ MÜMBİÇ\'DE GEREKENİ YAPARIZ

*Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

\"Cumhurbaşkanımız Mümbiç\'ten ABD askerlerinin çekilmesini de söyledi. Burada YPG\'liler var ve YPG\'liler yine Fırat Kalkanı operasyonu bölgesindeki askerimize ve Özgür Suriye Ordusu\'na tacizde bulunuyor.\"

\"Nasıl Afrin\'den bize ve İdlib bölgesine hatta Fırat Kalkanı operasyonuna saldırılarda bulunduysa, oradan da bulunuyor. Burası da yüzde 90 Arapların yaşadığı bir şehir ve buranın güvenliğini de biz gayet iyi sağlayabiliriz. Ayrıca buradan taciz devam ederse, Afrin\'de olduğu gibi biz burada gerekeni yaparız.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Dr. Karin Kneissl ile yaptığı ortak basın toplantısının ardından, kameraların olmadığı bölümde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

\"ASKIYA ALMA YA DA İPTAL DİYE BİR ŞEY YOK\"

Çavuşoğlu, Almanya\'nın Zeytin Dalı operasyonunda kullanıldığı gerekçesiyle leopar tanklarının modernizasyonunu durdurduğunu yönündeki iddiaların sorulması üzerine şunları kaydetti:

\"Savunma sanayisi ile ilgili bir sıkıntı yok. En son leopar tanklar, motorlarla ilgili son bir komisyon toplanacaktı. Sanırım bu komisyon toplantısı ertelendi. Yani askıya alma ya da iptal diye bir şey yok. Benim bildiğim, bana söylenen buydu. Komisyon toplantısı ertelendi. Sigmar ile sürekli görüşüyoruz telefonda, geçen de görüştük telefonda, savunma sanayimi de görüşüyor. Yani hatırlayacaksınız Bostel\'da bir açıklaması oldu. Yani Türkiye bu tanklarla Deniz Yücel olayı bir değildir. Biz destek vermezsek yarın bir \'Türk askeri şehit olursa bundan biz de sorumluyuz\' demişti. Biz terörle mücadele ederken, müttefikimiz hele hele ilişkilerimizi düzeltmeye başladığımız, olumlu adımlar attığımız Almanya\'dan da tabi destek ve dayanışma bekleriz. Teröristleri desteklememesini bekleriz. Onlar da, biliyorum baskı altında. Özellikle o ülkede PKK\'lılar var, PKK\'lıların siyasi kanadı var, parlamentoda var. Sadece oradaki bazı Türk kökenli siyasetçileri söylemiyorum. Özellikle Linken\'in içinde hatta CTP\'nin içinde aşırı kanatta olanlar var. Ama özellikle de Linken\'in içindeki milletvekilleri tamamen PKK destekçisi, yüzde 90\'ı. Bunlar bir tanesi var ki Hunko gibi her yerde PKK\'nın avukatlığını yapıyor. Basında biraz baskı var. Ama sadece bildiğim komisyon toplantısının erteleneceği idi. Türkiye\'nin savunma sanayindeki işbirliğinin tamamen iptali değil.\"

MÜMBİÇ\'E OPERASYON

Çavuşoğlu, bir gazetecinin \"Mümbiç operasyon gündemde mi?\" sorusu üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam net bir şekilde söyledi. Bir, YPG\'ye silah vermeyi durdurun, Trump\'ta \'artık vermiyoruz, size de söz vermiştik, artık vermiyoruz\' dedi. Umarım bu doğru çıkar çünkü orada farklı kişilerden, farklı gruplardan, farklı devlet kurumlarından farklı sesler çıkıyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanımız Mümbiç\'ten ABD askerlerinin çekilmesini de söyledi. Burada YPG\'liler var ve YPG\'liler yine Fırat Kalkanı operasyon bölgesindeki askerimize ve Özgür Suriye Ordusu\'na tacizde bulunuyor. Nasıl Afrin\'den bize ve İdlib bölgesine hatta Fırat Kalkanı operasyonuna saldırılarda bulunduysa, oradan da bulunuyor. Burası da yüzde 90 Arapların yaşadığı bir şehir ve buranın güvenliğini de biz gayet iyi sağlayabiliriz. Ayrıca buradan taciz devam ederse, Afrin\'de olduğu gibi biz burada gerekeni yaparız. Bizim söylediğimiz gayet net. Yani Amerikan karşıtlığı değil, YPG\'ye karşı. Amerika\'da \'ben YPG\'ye karşıyım\' demez, dememeli.\"

OPERASYON ALANI

Operasyon alanı daha sonra genişleyebilir mi? Sorusuna ise Çavuşoğlu şöyle yanıt verdi:

\"Cumhurbaşkanımız da, Başbakanımız da her zaman söyledi; biz teröristler karşı ve sınırımızdaki tehdide karşı nerede olursa olsun gerekeni yapmalıyız ve yaparız. Bu nereden gelirse gelsin.\"

\"YPG\'NİN AMACI SURİYE\'Yİ BÖLMEK\"

YPG\'nin Esad rejimi ile ilgili pazarlık iddialarının sorulması üzerine Çavuşoğlu şunları kaydetti:

\"Rejim de şunu biliyor ki, Hatay\'ın güneyine baktığımız zaman rejimde bizim sınır komşumuz. Onlar da bizim uçağımızı düşürdü zamanında biz de karşılığını verdik. Onlardan bize bir saldırı veya bir taciz gelmediği sürece biz rejimi niye hedef alalım? Bugüne kadar Hatay\'ın güneyinde almadık. Siyasi olarak tanımayız, şu anda siyasi çözümde muhalefetle bir araya geldiler, o süreci destekliyoruz, geçiş dönemini… siyasi bir çözüm için biz çaba sarf ediyoruz, Soçi\'de, Astana\'da hepsinde çaba sarf ediyoruz. O yarı bir şey ama rejimden bize doğrudan bir tehdit, saldırı gelmediği sürece biz niye bir şey yapalım? Ama burada rejim de şunu biliyor ki, YPG\'nin amacı Suriye\'yi bölmek. Birbiri ile çatışan gruplarda dahil hepsi de Suriye\'nin sınır bütünlüğünden yana ve bunlar terörist, bunlar bölücü. Rejimin bunların ne olduğunu bildiğini biliyoruz. Bu teröristlerle rejimin de işbirliği yapmayacağını inanıyoruz.\"





5- FETÖ\'NÜN AKADEMİK YAPILANMASI DAVASINDA 3 TAHLİYE

Haber: Ümit TÜRK

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) İstanbul Teknik Üniversitesi\'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına ilişkin 11\'i tutuklu 35 sanığın örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada, 3 kişinin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 11\'i tutuklu 22 sanık hazır bulundu. Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süre, bu sanıklar hakkındaki mevcut delil durumu ile dosyaya sunulan sağlık durumları dikkate alınarak, sanıklar Cafer Uyanık, Esra Şerife Pampal ile Hafize Tokgöz\'ün tahliyesine karar verdi. Mahkeme tahliyesine karar verdiği sanıkların yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına hükmetti. Mahkeme, tutuklu 8 sanığın ise, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, ByLock tespit raporları, HTS kayıtları ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.





6 - İSTANBUL\'DAKİ ANA DARBE TEŞEBBÜSÜ DAVASI\'NDA MÜTALAA VERİLDİ…

Haber: Serpil KIRKESER

Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 14\'ü tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davada, mütalaa verildi. Mütalaada 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan, değişik oranlarda hapis cezaları talep edilirken, 10 sanığın da dosyasının ayrılması istendi.

20. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Alibey Spor Salonu\'nda yapılan 20. duruşmada 4 tutuklu sanık ile tutuksuz sanık dönemin 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı\'nı da temsilen avukatlarında hazır bulunduğu duruşmada, bütün gün sanık avukatlarının talepleri alındı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 14 tutuklu sanığın \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

ÇEŞİTLİ ORANLARDA HAPİS CEZALARI TALEP EDİLDİ

Mütalaada, bazı tutuklu sanıkların \"Terör örgütüne üye olma\", \"Örgüt kurma\" \"Konut dokunulmazlığını ihlali teşebbüs\", \"Hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs\", \"Kamu malına zarar verme\" suçlarından değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

İSTANBUL\'DA VEFAT EDEN VATANDAŞLARIN ÖLÜMÜNDEN DE SORUMLU TUTULDULAR

Mütalaada, sanıkların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul\'da şehit olan vatandaşların ölümünden sorumlu olduğu belirtildi. Mütalaada, tutuklu sanıklar Fethi Alpay 88 kez, Eyüp Gürler 88 kez, Özkan Aydoğdu 88 kez, Mehmet Kapan 44, Muzaffer Düzenli 88 kez, Müslüm Kaya 3 kez, Nebi Gazneli 3 kez, Sadık Cebeci 14 kez, Fatih Karakaya 44 kez ve Murat Yanık\'ın 88 kez \"Tasarlayarak öldürme\", \"Çocuğa karşı öldürme\" ve \"Kasten öldürme\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

10 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Savcı, tutuksuz sanık Erdal Öztürk ile davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın dosyasının da ayrılmasını istedi. Mütalaada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına karar verilmesi istendi. Duruşma mütalaaya karşı sanık ve taraf avukatlarının savunma hazırlaması için ileri bir tarihe ertelendi.





7- TARABYA\'DA YOL ÇÖKTÜ : EKİPLERİN ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haber: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA

Sarıyer Tarabya sahilinde yolda çökme ve kabarmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Ekiplerin, eski boruları sökerek yenilerini yerleştirme çalışmaları sürüyor.

İBB\'den yapılan açıklamada ise \"Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır\" denildi.

İSKİ\'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İSKİ de açıklama yaptı.

900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana geldiği belirtilen İSKİ\'nin açıklamasında, \"Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimizce arızaya müdahale edilmektedir. Arıza sebebiyle Sarıyer İlçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu Mahallelerine su verilememektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. İstanbullulara önemle duyurulur\" denildi.

Bu arada ekiplerin, eski boruları sökerek yenilerini yerleştirme çalışmaları sürüyor.



8- ZEYTİN DALI HAREKATI ŞEHİTLERİNE MEVLİT

Haber: Serhan TÜRK

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, \"Zeytin Dalı\" harekatında şehit olan askerler için mevlit okuttu.

Sarıgül, Zeytin Dalı Operasyonu\'nda Afrin\'de şehit olan askerler için Şişli Camii\'nde öğl namazı sonrasında mevlit ve Kuran-ı Kerim okuttu. Şişli Camii\'nde düzenlenen mevlit öncesi açıklama yapan Mustafa Sarıgül, \"Kahraman Mehmetçiğimiz tüm unsurları ile vatanın birlik ve bütünlüğü için mücadele etmektedir. Şehit olan askerlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Terörün bir an önce sona erip barışın sağlanması en büyük temennimizdir. Dualarımız Mehmetçiğimizle beraber\" ifadelerini kullandı.



9- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ \'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NIN HATAY\'A ETKİLERİNİ ANLATTI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Bu harekatın sağlıklı ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz

Enver ALAS - Cansel KİRAZ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, \"Komşunuz huzurluysa size pek sıkıntısı olmaz. Bu nedenle bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz. Şu anda Afrin\'de terör grupları var. Gittikçe de artan bu gruplar, hem Suriye\'nin hem de bizim sınır güvenliğimize sıkıntı çıkartıyorlar. Türkiye\'nin haklı olarak yaptığı bu harekatın sağlıklı ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz\" dedi

Lütfü Savaş, bu yıl 22\'ncisi düzenlenen EMITT Turizm Fuarı\'nda Hatay\'ın temsil etmek üzere Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'ndeydi. Başkan Savaş, 6\'ncı gününde Afrin\'de terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın Hatay\'a etkilerini, DHA\'ya değerlendirdi.

Hataylılar\'ın beş, altı yıldır savaşın gölgesinde yaşamaya alışkın olduğunu ancak Afrin operasyonunun ilk iki gününde bir tedirginlik yaşandığını belirten Savaş, \"Ancak, biz normal hayatımıza devam ediyoruz. Hepimizin amacı, Türkiye\'nin sınır güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve oradaki terör unsurlarının ayıklanmasıdır. Ayrıca en önemli konuların başında da Suriye\'nin toprak bütünlüğünün elde edilmesidir\" diye konuştu.

\"HEM SURİYE\'NİN HEM DE BİZİM SINIR GÜVENLİĞİMİZE SIKINTI ÇIKARTIYORLAR\"

Lütfü Savaş, \"Komşunuz huzurluysa size pek sıkıntısı olmaz. Bu nedenle bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz.

Şu anda Afrin\'de terör grupları var. Gittikçe de artan bu gruplar, hem Suriye\'nin hem de bizim sınır güvenliğimize sıkıntı çıkartıyorlar. Türkiye\'nin haklı olarak yaptığı bu harekatın sağlıklı ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz\" dedi.

YENİ BİR GÖÇ DALGASI OLUR MU?

Harekatın ardından Suriye\'den Hatay\'a yeni bir göç dalgasının olup olmayacağıyla ilgili Başkan Savaş, \"Hatay, şu anda 500 bin Suriyeli\'yi barındırıyor. Son 8 aydır, devletimiz İdlib\'in yakın, Suriye sınırı içerisinde ama bize de yakın güvenli bir bölge oluşturup, sınıra gelen bütün insanların, iaşesini, barınmasını ve ihtiyaçlarını temin ediyor. Altı yıllık bir tecrübemiz var. Çok yüksek seviyede bir göç dalgası beklenmiyor ama devletimiz bu refleksi orada oluşturduğu için hazırlıklı bir yapı var. Eğer Suriye\'den sınırımıza gelen olursa onların da ihtiyaçları orada olacak, her türlü ihtiyaçları karşılanacaktır\" ifadelerini kullandı.

\"BİR AN ÖNCE BİTSİN İSTİYORUZ\"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Zeytin Dalı Harekatı\'nın etkisinin daha çok Hatay\'a bağlı Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı gibi sınır bandında yaşandığını kaydederek şunları söyledi:

İlk günü akşamında Suriyeli bir arkadaşımız, Kırıkhan\'dan Reyhanlı\'ya ailesiyle gelirken hayatını kaybetti. Yine Kırıkhan\'da bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Operasyon sırasında 3 şehidimiz var. Dün akşam iki tane olduğunu daha duyduk. Tabii bunlar bizi üzüyor. Savaşın içinde ve gölgesinde olan bölgelerin yüzde 100 güvenli olmasından bahsedemezsiniz. Hemen sınırımızdaki Kırıkhan, Hassa, Reyhanlı bandını bu Afrin operasyonu etkiliyor. Bir an önce bitsin istiyoruz. İnsanlarımız az da olsa tedirgin. Dün, camiye(Kilis) roket düştü iki şehidimiz ve yaralılarımız var. Bunlar kimsenin hoşuna gitmiyor. Ancak şu da var; geç olsa da yapılan bir harekat var. Şu ülkenin veya bu ülkenin terörü ya da teröristi olmaz. Terörist her zaman teröristtir. En önemli şey, bizim sınırlarımızın güvenli olmasıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğimiz için bu harekatı başlatmıştır. Umudumuz beklenen sonucun en az zayiatla alınmasıdır.\"

\"EMITT FUARI\'NA HATAY\'IN GÜZELLİKLERİNİ TAŞIDILAR\"

Öte yandan, EMITT Turizm Fuarı\'na ilişkin açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş, Hatay\'ın güzelliklerini fuara taşıdıklarına dikkat çekti. Savaş, \"Buraya iki önemli konuyla geldik. Bunlardan birincisi, botanikte EXPO 2021 Hatay\'da yapılacak. İkincisi ise Hatay, dünyadaki 26\'ncı \'gastronomi şehri\' oldu. Bu iki konunun esas kaynağı Hatay\'ın kendisidir, kültür, medeniyet ve tarih birikimidir. Turizmde 2017, hem gastronomi hem de Expo nedeniyle tam \'pike\' yaparken, tabii Hatay 5 yıldır savaşın gölgesinde turizmde, sanayide tarım ürünlerinin pazarlanması anlamında çok sıkıntı çekmiştik. Ancak son altı ayda bütün bu sıkıntıları yavaş yavaş üzerimizden atarken, bu savaş komşumuzda kızıştı. İnşallah Afrin Harekatı da amacına hasıl olduktan sonra bölgemizde savaş biter\" dedi.



10- 22. EMITT TURİZM FUARI\'NDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

*Turizm profesyonelleriyle, tatil tüketicilerini buluşturan dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT, renkli görüntülerle bu sene 22\'nci kez kapılarını açtı.

*İstanbul Valisi Vasip Şahin,

\"Turizmde bu yıl hem İstanbul hem Türkiye adına çok ümitliyiz. Son rakamlar, büyük bir yükseliş trendi içinde olduğumuzu gösteriyor. İnşallah bu seneyi yüz güldürücü bir şekilde tamamlarız\"

Haber: Enver ALAS - Cansel KİRAZ

Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, Büyükçekmece\'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in katılımıyla bugün açılışı yapılan EMITT Turizm Fuarı\'na yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çok sayıda katılımcıyı ağırlıyor. Dünyanın ve Türkiye\'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren, kültür ve turizm merkezlerinin tanıtıldığı \'EMITT Turizm Fuarı\'nda, 10 salonda 85 ülkeden bin 65 katılımcı yer alıyor.

TATİL ROTALARININ TANITIMI

Fuara katılan stantlarda tatil rotalarının tanıtımları sırasında renkli görüntüler yaşandı. Ziyaretçilere ilginç etkinliklerle anlatılan turizm merkezleri adeta birbirleriyle de yarıştı.

AKÇAKOCA\'YI YÖRESEL KIYAFETLİ KADINLAR, TÜRKÜLERLE TANITTI

Renkli görüntülerin yaşandığı yerlerden biri Düzce\'ye bağlı Akçakoca ilçesinin standı oldu. Akçakoca\'nın tanıtımı yöresel kıyafetleriyle fuara gelen, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir grup esnaf yaptı. Gencinden yaşlısına kalabalık bir gruptan oluşan Akçakoca esnafı, kendi besteledikleri türkülerle, doğaçlamalarla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

VALİ ŞAHİN, KAYMAKAMLIK YAPTIĞI AKÇAKOCA STANDINDA

İstanbul Valisi Vasip Şahin de Akçakoca standını ziyaret edenlerden biriydi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ile görüşen Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

\"TÜRKİYE\'NİN EN GÜZEL COĞRAFYALARINDAN BİRİNE SAHİP\"

Aynı zamanda 2000\'de Akçakoca\'da Kaymakamlık görevinde bulunan Şahin, \"Akçakoca\'da kaymakamlık, daha sonra sırasıyla Düzce Vali Yardımcılığı ve Düzce Valilik görevlerini yapmışlığım var. Dolayısıyla bu bölge ile iç içeyim. Akçakoca gerçekten Türkiye\'nin en güzel coğrafyalarından birine sahip. Herkesin orayı görmesini, gezmesini tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

\"BU SENEYİ YÜZ GÜLDÜRÜCÜ BİR ŞEKİLDE TAMAMLARIZ\"

EMITT Fuarı ile ilgili de konuşan Şahin, \"Turizmde bu yıl hem İstanbul hem Türkiye adına çok ümitliyiz. Son rakamlarda, büyük bir yükseliş trendi içinde olduğumuzu gösteriyor. İnşallah, bu seneyi yüz güldürücü bir şekilde tamamlarız\" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN YEMENİCİ: \"AKÇAKOCA\'YA GELEN TURİSTLER EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLANACAKLARDIR\"

Akçakoca Belediye Başkanı Yemenici ise, \"Geçen yıl EMITT\'i en iyi duyuran stant ödülünü aldık. Bu yıl da performanslarıyla renkli görüntülerle ziyaretçilerin uğrak noktası oluyoruz\" şeklinde konuştu.

\"Karadeniz\'in en güçlü turizm bölgelerinden Akçakoca olarak biz de fuardaki yerimizi aldık\" diyen Cüneyt Yemenici Hem ilçemize hem standımıza ilgi ve alaka çok yüksek. Akçakoca hem tarihi hem doğal güzellikleriyle gerçekten önemli bir turizm noktası. Ülkemizde Turizm Bakanlığı kurulmadan önce büyüklerimiz, Akçakoca\'da Turizm Dernekleri kurmuşlar. Yani turizm geçmişimiz çok eskilere dayanıyor. Karadeniz\'de ilk mavi bayraklı plajlara sahibiz. Tarihi Ceneviz kalemiz var. Akçakoca\'ya gelen hem yerli hem yabancı turistler en iyi şekilde ağırlanacaklardır\" ifadelerini kullandı.

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI SAATCI: ÇİN İLE ÇOK CİDDİ TEMAS KURDUK

EMITT Turizm Fuarı\'nda yer alan turizm merkezlerinden biri de Fethiye\'ydi. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, 2017\'deki turizm sezonu ve 2018\'den beklentileriyle ilgili şunları söyledi:

2017\'ye ağlayarak başlamıştık ancak sonuna doğru Kasım ayı itibariyle esnafımızın yüzleri gülmeye başlamıştı. Esnafımızın çoğu sezonu güzel kapattı. Özellikle yaşanan bazı krizlerden dolayı yabancı turist açısından bir sıkıntı var. Ama İç turizmde gayet iyiydik. Bu sene hem Almanya hem Polonya, hem İskandinav ülkelerinden çok ciddi bir dönüş bekliyoruz. Rusya ve Beyaz Rusya\'dan gelen ciddi sayıda turist var. Bu sene, Fethiye Belediyesi olarak Çin ile çok ciddi temas kurduk. Uçak problemleri halledilirse Çinliler\'den kafamızı kaldıramayacağız.\"

ERKEN REZERVASYON KAMPANYALARINA ULAŞMA İMKANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları\'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB\'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği\'nin iş ortaklığında düzenlenen EMITT, ilk iki gününde turizm profesyonellerine, üçüncü ve dördüncü gününde ise tatil tüketicilerine yönelik olacak. Tatil tüketicileri fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarını cazip fiyatlarda \'erken rezervasyon\' kampanyalarıyla ulaşma imkanına sahip olabilecek.

Bu yıl yoğun bir ilgi gören EMITT\'e 106 ülkeden 2 bin 686 davetli tur operatörü başvuru yaptı. Fuar süresince 6 binden fazla randevu gerçekleştirilecek.





11 - İBB, 305 EVSİZİ EĞİTİM MERKEZİ\'NDE TOPLADI

Haber: Özgür Deniz KAYA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan evsizleri için toplayarak Esenyurt\'ta eğitim merkezinde yemek ve barınma hizmeti veriyor. Eğitim merkezinde 305 kişi kalıyor.

İstanbul\'da havanın soğumasıyla birlikte, evsizlerin de yaşam şartları zorlaşıyor. İBB\'nin Esenyurt Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan İSTAÇ Eğitim Merkezi\'nde kurduğu bakım merkezinde 305 kişi faydalanıyor. Evsizlerin 153 Beyaz Masa\'ya bildirilmesi üzerine bulundukları yerden görevlilerce alınarak merkeze getirilmesiyle, bakım süreci başlıyor. Banyo, berber, yatak, temizlik, sıcak yemek, temiz kıyafet gibi hizmetlerin yanı sıra rahatsızlığı olan vatandaşlar burada tedavi altına alınıyor. Acil durumlar için merkezin önünde ambulans bekletilerek, hastanın hastaneye sevki sağlanıyor.

Boş vakitlerinde televizyon izleyen evsizlere, görevliler tarafından çay ikramı da yapılıyor. Ayrıca memleketlerine gitmek isteyenler, ücretsiz bir şekilde istedikleri yere gönderiliyor. 18 yaşın altındakiler, yurtlara yerleştiriliyor.

\"HİZMETİN DEVAMLI OLMASINI İSTERİZ\"

Evsizlere 5 Aralık 2017\'den bu yana verilen hizmetin, hava durumuna göre Mart ayının sonunda veya Nisan ayının ortalarına kadar sürmesi planlanıyor. Evsiz vatandaşlardan Börtecine Işık, \"Burada her şey çok güzel. Bu hizmetin devamlı olmasını isteriz\" dedi.

18 senedir sokakta yaşadığını söyleyen Muzaffer Bulut Arkan, \"Belediyemizin kış hizmetlerinde kalmaktayım ve memnunum. Sabah kalkınca aklımıza kahve ya da kahvaltı geliyor. Sonra haberleri izledikten sonra öğle yemeği yiyoruz. Televizyondaki önemli gelişmeleri izliyoruz. Akşam yemeğinden sonra herkesin izlediği dizileri izliyoruz. Saat 23.00 civarında da uyuyoruz. Dışarı da çıkıp geziyoruz. Ama etrafımızda çok fabrika olduğu için çok çıkamıyoruz\" diye konuştu.

AMERİKA\'DA ÜNİVERSİTE OKUYAN DA VAR

Bir diğer evsiz Saim Sever ise \"Çok huzurlu geçiyor günlerimiz. Ayağımda yara var. Hastaneye götürüp getiriyorlar. Yemekler çok güzel. Banyolar çok temiz. Bize iyi davranıyorlar. Kırıcı bir hareket yapmıyorlar\" ifadesini kullandı.

Muhteşem Özcan ise \"Üniversite mezunuyum. Amerika\'da İşletme okudum. İki aydır buradayım. Geçici olarak kalıyorum. Ayağım sakat ve kalp hastasıyım. Burada kavga falan çıkmasını önlüyorum\" dedi.





12 - VALE CİNAYETİNE ADI KARIŞAN HAKAN E\'NİN TESLİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sayın abonelerimize "Vale cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi" başlıklı haberimizi, haberde adı geçen Hakan E'nin kendisinin teslim olduğunun belirlenmesi üzerine düzelterek yeniden veriyoruz.

Yeniden

Yeniden



Ali AKSOYER

Kadıköy Caddebostan\'da bir restoran çıkışında Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş\'ın vurularak öldürüldüğü saldırıya adı karışan vale Hakan E.\'nin teslim olduğu ortaya çıktı. Adliyeye çıkarılan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Polis olayın ardından başlattığı çalışmada kavgaya ve cinayete adı karışan 2 valenin kimliğini tespit etmişti. Şüpheliler Halim T., ile Hakan E., o tarihten bu yana polis tarafından aranıyordu. Gayrettepe\'de bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine gelen Hakan E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edildi.

1\'i KADIN 2 EMNİYET AMİRİ AÇIĞA ALINMIŞTI

Olayda silah kullandığı tespit edilen diğer vale Mehmet Halim T.\'nin ise yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan cinayetin işlendiği sırada olay yerinde oldukları tespit edilen ve kavgaya karıştıkları iddia edilen 1\'i kadın 2 emniyet amiri daha önce açığa alınmıştı.





13- OTOBÜSTEKİ \"GAZİ KARTI\" TARTIŞMASI; DAHA ÖNCE GEÇERSİZDİ...

Haber: Özgür Deniz KAYA

İstanbul\'da çift katlı özel halk otobüsünde yaşanan \'kart\' tartışması sonrası gazinin otobüsten indirilmesiyle ilgili görüntüler tartışma yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, \"Sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır\" açıklamasında bulundu.

Gazilere verilen ulaşım kartı 2014 yılına kadar çift katlı otobüslerde geçmiyordu. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliği, 4 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece gaziler kartlarıyla çitf katlı otobüslerde de ücretsiz seyahat hakkına kavuştu. Gazi kartlarıyla Özel Halk Otobüslerinde ücretsiz yolculuk yapılabiliyor.



14- VATANDAŞLAR RAYLI SİSTEMİ SEVDİ



Tolga YANIK - Kemal ALTAN-Muhammed BAYRAM-Mehmet KILIÇASLAN- Mehmet İNAN-Özgür Deniz KAYA

Büyükşehirler\'de kent içi ulaşımda yaygınlaşmaya başlayan raylı sistemler güvenli, ucuz ve hızlı ulaşım sağlarken vatandaşlar raylı sistemlerin daha çok yaygınlaşmasını istiyor. DHA muhabirleri İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Konya ve Samsun\'da hafif raylı sistemlerle ilgili çalışmalara ve günlük işleyişe ilişkin bilgileri derlerken vatandaşlara mikrofon uzattı. Gün içinde raylı sistemleri kullananlar ağların daha yaygınlaşmasını istiyorlar.Rakamlar da raylı sistemlerin, en gözde ulaşım aracı olduğunu kanıtlıyor. İstanbul\'da kent içi raylı sistemler 2017 yılında 688 milyon 235 bin kez kullanılırken, sistem uzunluğu 160 kilometreye ulaştı. Başkent Ankara\'da ise Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara metrosunda günde 469 bin 162 yolculuk yapılıyor. İzmir\'in Aliağa ilçesinden Selçuk\'a kadar uzanan İZBAN\'ın uzunluğu ise 136 kilometre ve güzergahta 40 istasyon bulunuyor. Eskişehir\'de ise senede 41 milyon raylı sistem kullanımı var.

2017\'DE İSTANBUL\'DA 688 MİLYON KEZ TERCİH EDİLDİ, HAT 160 KİLOMETREYİ BULDU

İstanbul\'da metro, tramvay, füniküler, teleferik, tünel ve Marmaray hatlarından oluşan raylı sistemler, 2017 yılında 688 milyon 235 bin kez tercih edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmaray hariç raylı sistemlerin 2017 yılında 605 milyon 254 bin 458 defa kullandığını açıkladı. 2016\'da 581 milyon 288 bin 242 olan Marmaray hariç raylı sistem kullanımı , Kadıköy-Kartal metro hattının Tavşantepe\'ye uzatılmasıyla birlikte, 2017\'de 23 milyon 966 bin 216 kez artarak 605 milyon 254 bin 458 bin olarak kaydedildi.

MARMARAY 243 MİLYON KEZ KULLANILDI

İstanbul\'da Ayrılık Çeşmesi ile Kazlıçeşme arasında hizmet veren Marmaray ise 2016 yılında 62 milyon 600 bin olan kullanım sayısı, 2017 yılında yaklaşık 1 milyon artarak 63 milyon 100 bin olarak kaydedildi. Marmaray, hizmete girdiği 29 Ekim 2013 yılından bugüne kadar 243 milyon 200 bin kez tercih edildi.

TOPLAM RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 160,45 KİLOMETRE

Toplam raylı sistem uzunluğu Marmaray hariç 160.45 kilometre olan İstanbul\'da; 7 metro, 3 tramvay, 2 füniküler, 2 teleferik ve birer adet nostaljik tramvay ile tünel hattı bulunuyor. Raylı sistemlerde yolculuk yapmak için kontör yüklemesi ile çalışan İstanbulkart veya istenilen sayıda geçiş yapmak üzere hazırlanan kartlardan almak gerekiyor. İstanbulkart ile yapılan yolculuklarda tam tarifeyi kullananlar 2,60 TL, öğrenci tarifesini kullananlar 1,25 TL ücret ödüyor.

ANKARA\'DA GÜNDE 469 BİN 162 METRO KULLANIMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara metrosunda günde 469 bin 162 yolculuk yapılıyor. Ankara\'da ilk seferini 1997 yılında gerçekleştiren Ankara Metrosu 54 istasyon hattında toplam 64,361 kilometrede sefer yapıyor. EGO Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren raylı sistem hatlarında 2 bin 68 personel görev yapıyor. Toplam 285 vagon ile hizmet veren raylı sistem hatlarında günlük 469 bin 162 yolculuk sağlanıyor. Yolcular tek seferde 2.50 lira ücret ödüyor.

4 FARKLI HATTA ULAŞIM SAĞLANIYOR

Başkentte raylı sistem hatları M1, M2, M3, M4 olmak üzere 4 farklı güzergahtan oluşuyor. M1 hattı Kızılay\'dan başlayarak Sıhhiye, Ulus, Atatürk Kültür Merkezi, Akköprü, İvedik, Yenimahalle, Demetevler, Hastane, Macunköy, Ostim hattında hizmet vererek Batıkent istasyonunda son buluyor. M2 Hattı ise, Kızılay, Necatibey, Milli Kütüphane, Söğütözü, MTA, ODTÜ, Bilkent, Tarım Bakanlığı Danıştay, Beytepe, Ümitköy, Çayyolu ve Koru istasyonlarından oluşuyor. Batıkent-OSB Törekent güzergahı olan M3 Hattında Batıkent, Batı Merkezi, Mesa, Botanik, İstanbul Yolu, Eryaman, Devlet Mahallesi, Harikalar Diyarı, Fatih, GOP, OSB-Törekent istasyonları bulunuyor. M4 Hattı Keçiören metrosu Atatürk Kültür Merkezi ile Gazino durağı arasında bulunan güzergahı kapsıyor. Bu hat ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM), ASKİ, Dışkapı, Meteroloji, Belediye, Mecidiye, Kuyubaşı, Dutluk, Gazino istasyonlarında vatandaşlara hizmet veriyor.

İZMİR\'DE KONAK TRAMVAYINA HAZIRLIK

İzmir\'in Aliağa ilçesinden Selçuk\'a kadar uzanan İZBAN\'ın uzunluğu 136 kilometre. Güzergahta 40 istasyon bulunuyor. İzmir Metrosu Fahrettin Altay- Evka 3 arasındaki 20 kilometrelik hat üzerindeki 17 istasyon ile sefer yapıyor. Karşıyaka Tramvayı 14 duraklı 8.8 kilometrelik hatta hizmet veriyor. Yapımı devam eden Konak Tramvayı, Fahrettin Altay Meydanı- Konak- Halkapınar arasında 12.7 kilometre uzunluğundaki hatta,19 durak ile 2018\'de hizmet vermeye başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi 01.01.2018\'den geçerli toplu ulaşım fiyat tarifesi ise, otobüs, metro, vapur, İZBAN ve tramvay için Tam 2.86 TL, Öğrenci ve 60 yaş 1.65 TL. Öğretmen 2.20 TL.

BURSA\'DA GÜNDE 260 BİN YOLCULUK

Bursa\'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulu şirketlerden Burulaş tarafından işletilen BursaRay hafif raylı sistemle günde yaklaşık 260 yolculuk yapılıyor. Toplam 38 istasyonun bulunduğu raylı sistemde ilk ve son istasyon arasındaki yolculuk ise 56 dakika sürüyor.

1998 yılında inşaatına başlanan ve 2002 yılında hizmete giren BursaRay\'da günlük ortalama 260 bin yolculuk yapılıyor. 38 istasyonun bulunduğu, 7 kilometresi yeraltından olmak üzere toplam 38,5 kilometre uzunluğuna sahip hat Kestel ilçesinden Acemler istasyonuna kadar tek hat halinde geliyor, Acemler istasyonundan 1 nolu hat kuzey yönüne Emek istasyonuna, 2 nolu hat ise batı yönüne Üniversite istasyonuna ulaşıyor. Sabah saat 06.00\'da sefere başlayan BursaRay\'da son sefer için saat 00.00\'da butona basılıyor. BursaRay hafif raylı sistemde bilet fiyatları şöyle: Tam 2 lira 40 kuruş, öğrenci 1 lira 50 kuruş, indirimli 1 lira 60 kuruş.

Bu arada, Bursa\'da kent içi raylı sistemde kendi hatları üzerinde tramvay da hizmet veriyor. Kent Meydanı ile Heykelönü arasında 6 kilometrelik T1 hattında ring yapan \'İpekböceği\' isimli tramvaylarla kent merkezinde ucuz ulaşım sağlanıyor. İpekböceği ile yolculukta tam ücret 1.25 lira, öğrenci ise 75 kuruş. 2 kilometrelik Zafer Meydanı- Davutkadı T3 hattında çalışan tramvay da aynı ücretle yolcu taşıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kent Meydanı ile Terminal arasında yolcu taşımak üzere T2 tramvay hattının inşaatını da aralıksız sürdürüyor.

ESKİŞEHİR\'DE YILDA 41 MİLYON RAYLI SİSTEM KULLANIMI

Eskişehir\'de Büyükşehir Belediyesi\'nin ESTRAM Hafif Raylı Sistem Şirketi tarafından 33 tramvayla 36.8 kilometrelik hatta yolcu taşımacılığı yapılıyor. ESTRAM\'da 356 personel çalışıyor. Tramvayla yılda 41 milyon 610 kullanım var. Eskişehir\'deki tramvay ücreti ise şöyle: Doldurmalı kart tam 2 lira, öğrenci 1.35 lira.

ANT-RAY\'LA GÜNDE 90 BİN YOLCULUK

Antalya\'da kent içi yolcu taşımacılığında kullanılan tramvay (Ant- Ray), günlük 90 bin yolculuk yapılıyor. Kepez ilçesi Fatih Mahallesi\'ndeki durakla başlayan Ant- Ray, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinden geçerek Expo 2016 Antalya\'ya kadar toplam 30 kilometrelik hattı kapsıyor. Otogarın yanı sıra Antalya Havalimanı\'na da yolcu taşıyan tramvay, toplam 29 durakta yolcu alıp indiriyor. 2 milyon kişinin yaşadığı kentte yıllık 32 milyon 850 bin yolcu taşıyan Ant- Ray\'da toplam 142 personel görev yapıyor. Tramvay yolcu taşıma ücreti tam bilet 2 TL, öğrenci 1.25 TL ve indirimli biniş ise 1.60 TL olarak uygulanıyor. Antalya\'da otobüs taşıma bilet ücreti ise tam 2.60 TL, öğrenci 1.60 TL, indirimli biniş 2 TL.

KONYA\'DA GÜNDE 104 BİN KULLANIM

Konya\'da ise günde ortalama 104 bin, ayda 3 milyon 120 bin yolculuğun yapıldığı tramvay hattıyla ilgili hafif raylı sistem çalışmaları 1987 yılında başladı. 5 yıl süren yapım çalışmasının ardından ilk etapta Alaaddin- Cumhuriyet hattı açıldı. Bu hattın mesafesi 1996 yılında Selçuk Üniversitesi\'ne kadar uzatıldı ve şu an 24 saat hizmet veriyor. 2015 yılında da Alaaddin-Adliye hattı hizmete açıldı. Alaaddin Tepesi ile Selçuk Üniversitesi arasındaki mevcut hafif raylı sistem hattı 42,5 kilometre, Alaaddin Tepesi ile Adliye arasındaki hattı ise 14 kilometre. 118 vatmanın görev yaptığı Alaaddin-Selçuk Üniversitesi ve Alaaddin-Adliye hatlarında günlük yaklaşık 104 bin, ayda ise 3 milyon 120 bin yolcu taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen raylı sistemdeki bilet fiyatları ise şöyle: Tam 2.10 lira, öğrenci 1.55 lira.

SAMSUN\'DA 29 TRAMVAYLA TAŞIMACILIK

Samsun Büyükşehir Belediye tarafından yaptırılan ve 10 Ekim 2010 tarihinde hizmete giren Hafif Raylı Sistem 29 kilometrelik hat uzunluğuna sahip. Toplam 39 durak bulunan hatta 29 tramvay, bu tramvaylarda da 36\'sı kadın 84 vatman görev yapıyor.Yılda yaklaşık 19 milyon yolculuk sağlanıyor. Samulaş tarafından işletilen tramvaylarda ücretler tam 1.88 liradan başlayıp kademeli olarak artıyor ve 36. durakta 4 liraya ulaşıyor. Öğrenci ücreti de 1.65 liradan başlayıp son durakta 3 liraya ulaşıyor.

KAYSERİ HAFİF RAYLI SİSTEM ÖDÜL AVCISI

Kayseri Ulaşım A.Ş. hafif raylı sistem hattı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. 2017 yılında toplam 37 milyon 190 bin 920 kulanım yapıldı. 34 kilometre hat uzunluğu olan sistemin 5 ödülü bulunuyor. Dünyada yılın projesi ödülü (Light Rail Awards 2010), En iyi kentsel entegrasyon ödülü (Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği), 2011 Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Sürdürülebilir Gelişme Ödülü, 2014 yılı 7\'inci Uluslararası Toplu Ulaşım Sempozyumunda Toplu Taşımacılık, Ulaşım Mükemmellik ve Verimlilik Ödülü, 2015 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Akıllı Finansman ve İş Modeli Ödülü aldı.



