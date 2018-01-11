DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

1 - SUCUK PARTİSİNE KATILMAYAN ÖĞRENCİLERE HAKARET ETTİĞİ İDDİA EDİLEN MÜDÜRÜ SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİLER...

Haber-Kamera: Ümit TÜRK-İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK / İstanbul DHA

Cağaloğlu Anadolu Lisesi\'nde okuyan bazı öğrencilerin velileri, okul bahçesinde düzenlemek istediği sucuk partisine katılmak istemeyen öğrencilere sınıf ortasında hakaret edip tehdit ettiği iddiasıyla okul müdürü Necati Yener hakkında suç duyurusunda bulundular.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 20 öğrenci velisi hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa verdiler.

Öğrenci velisi Ülkü Sarıcan, \"Okulumuzda bugün bizi endişelendiren bir olay yaşandı. 11. sınıfa giren müdür Necati Yener, daha önce de yaşadığımız gibi çocuklarımızı hem tehdit ediyor hem de hakaret ediyor. Sebebi de, okul müdürü Cuma günü sucuk partisi yapmak istiyor. Bazı çocukların diğer öğrencileri sucuk partisine katılmaması yönünde ikna ederek örgütlediğini iddia ediyor. Çocuklara \'haysiyetsizler, soytarılar\' gibi laflarla hakaret ediyor ve \'bunun cezasını çekeceksiniz\' diyerek tehditte bulunuyor\" diye konuştu.

Öğrencilerin disiplin soruşturmalarıyla tehdit edildiğini iddia eden öğrenci velisi Sarıcan, \"Okulda bir huzur kalmadı. Mevzu okulda eğitim değil neredeyse. Sürekli bir huzursuzluk ortamı var. Bununla ilgili bakanlığın okulda yürüttüğü bir soruşturma var. Biz de bugün buraya okul müdürü hakkında savcılığa dilekçe vermek üzere geldik\" diye konuştu.

Öğrenci velisi Recep Tunaoğlu da, okul müdürü Necati Yener\'in bugün sınıfa giderek öğrencilerin cep telefonlarını topladığını ardından da, \"Bundan önce öğretmenlerinize bir sürü saygısızlık yaptınız. Bundan sonra hiçbir şekilde bu saygısızlıklarınızı müsamaha etmeyeceğim\" dediğini ileri sürdü. Okulda Cuma günü için 10 gün öncesinden bir sucuk partisi tertip edildiğini belirten öğrenci velisi Tunaoğlu, \"Benim kızım vejetaryen olduğu için gitmeyecek. Öğrencilere, \'Siz diğer sınıfları organize ediyorsunuz. Bu sınıfları organize ettiğiniz için hepiniz suçlusunuz\' diyor. Disipline vereceğini bildirerek, \'haysiyetsizler, şerefsizler, soytarılar\' demiş. Bunların hepsini aynen söylemiş\" iddiasında bulundu.

Kızının 11. sınıfta okuduğunu ve üniversiteye hazırlandığını anlatan öğrenci velisi, CİMER\'e de BİMER\'e de başvurduklarını ancak henüz bir cevap alamadıklarını söyledi.

Öğrenci velilere daha sonra savcılığa giderek okul müdürü Necati Yener hakkında \'tehdit ve hakaret\' suçlamasıyla şikayette bulundu.

Görüntü Dökümü:

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- Öğrenci velileri ile adliye önünde röp.

- Suç duyurusu dilekçesini gösteren veli

-Okuldan detay

- Genel ve detay görüntüler

11.01.2018 - 16.56 Haber Kodu : 180111145

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2- (Geniş Haber) TAHİR DOĞAÇ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLLİĞİ\'NE SEÇİLDİ

* Başkan Vekilliği için 3 aday yarıştı... Tahir Doğaç ilk turda 22 oyla seçildi.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Murat Hazinedar\'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliği\'ne Tahir Doğaç seçildi.

Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliği için düzenlenen seçime CHP Parti grubu Beşiktaş Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç\'ı, AK Parti grubu ise Meclis Üyesi İsmail Akyıldız\'ı, İYİ Parti Ediz Feyiz\'i aday gösterdi.

SAAT 15.00\'DA BAŞLADI

29 üyeli Beşiktaş İlçe Belediye Meclisi\'nde CHP\'nin 26, AK Parti\'nin 2, İYİ Parti\'nin ise 1 üyesi bulunuyor. Seçim, Beşiktaş Belediyesi Meclis salonunda saat 15.00\'de başladı.

\"KARAR SİYASİDİR\"

Oylamaya geçilmeden önce konuşan Doğaç, \"Murat Hazinedar\'ın görevden alınması kararı siyasidir. O bakımdan bu toplantıyı yaparken demokrasiye inanmış bir insan olarak üzüntülüyüm\" dedi. Diğer meclis üyelerinin de konuşmalarının ardından oylamaya geçildi.

22 OYLA İLK TURDA SEÇİLDİ

28 üye oy kullandı. Tahir Doğaç ilk turda 22 oy alarak Beşiktaş Belediye Başkan Vekili oldu. AK Parti\'nin adayı İsmail Akyıldız 2, Ediz Feyiz ise 1 oy aldı. 3 zarftan da boş oyu çıktı.

\"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BAŞARILI BİR BELEDİYEDİR\"

Seçimi kazandıktan sonra kürsüye çıkan Tahir Doğaç, \"Beşiktaş Belediyesi başarılı bir belediyedir. Bu koşullar altında, bu şartlar altında elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bundan sonra da yapacaktır. Bu siyasi uygulamanın biran evvel sona erip, hukuki uygulamalar sonucunda Sayın Başkanımızı ve diğer iki meclis üyesi arkadaşımızı aramızda görmek dileğiyle, hepinize saygılar sunarım\" dedi.

TAHİR DOĞAÇ KİMDİR?

Tahir Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlendi. Ekonomist olan Tahir Doğaç, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi\'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik şirketinin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Görüntü Dökümü:

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-Oy kullanımı

-Oyların sayımı

-Başkan vekilinin açıklanması

-Doğaç\'ın konuşması

-Meclis salonundan detay

-Meclis üyeleri

-Genel ve detaylar

11.01.2018 - 16.16 Haber Kodu : 180111130

11.01.2018 - 15.31 Haber Kodu : 180111115

11.01.2018 - 15.01 Haber Kodu : 180111110

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3- PSİKOLOG ALPER ENGELER\'İ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ZANLIYA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy\'de psikolog Yard. Doç. Dr. Alper Engeler\'i (49) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklanan H. E., hakkında, \"Kasten adam öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Geçen yıl 11 Ocak tarihinde 03.00 sıralarında Kadıköy Moda\'da tartıştığı psikolog Alper Engeler\'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan H. E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, H.E.\'nin gece tartıştığı Alper Engeler\'e bıçakla yaraladığı belirtildi. Alper Engeler\'in olay yerinde yaşamını yitirdiği anlatılan iddianamede, sanığın, \"Kasten adam öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Olaya ilişkin görüntüler

11.01.2018 - 17.23 Haber Kodu : 180111154

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4 -(Geniş Haber) HAFRİYAT KAMYONU YİNE CAN ALDI

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de hafriyat kamyonu pazardan çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı. Vatandaşlar, yaşanan hafriyat kamyonu kazalarına tepki gösterdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialılara göre, semt pazarında alışveriş yapan Saime Gündüzoğlu evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, 34 UV 5517 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Talip Atagün kadını fark etmeyerek çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kazaya karışan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gündüzoğlu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 65 yaşındaki kadının cenazesi yapılan çalışmaların ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşlar, hafriyat kamyonu kazalarına tepki gösterdi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin görüntüsü

-Yerdeki pazar aracı

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Pazardan görüntü

-Hafriyat kamyonundan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Cenazenin kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

11.01.2018 - 15.56 Haber Kodu : 180111123

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5- 2016 VERİLERİNE GÖRE İSTANBUL\'UN KADIN VE ERKEK NÜFUSU... ERKEK NÜFUSU DAHA FAZLA

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bilgi İletişim Daire Başkanlığı hazırlanan bir çalışmaya göre, şehirdeki toplam nüfusun 7 milyon 379 bin 726\'sı kadınlardan, 7 milyon 424 bin 390\'ı erkeklerden oluşuyor.

İBB Bilgi İletişim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan \"Tech İstanbul\" dergisinin Ocak ayı sayısında yer alan 2016 yılı verilerine göre; İstanbul\'da yaşayan 14 milyon 804 bin 116 kişiden 7 milyon 379 bin 726\'sının kadın, 7 milyon 424 bin 390\'ının da erkeklerden oluştuğu açıklandı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)\'nın yüzde 30,5\'inin de İstanbul\'dan sağlandığı ifade edildi.

114 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU BULUNUYOR

Ayrıca toplam 975 mahalle bulunan İstanbul\'da, 93 bin 958 kilometre uzunluğunda yolun 114 kilometresinin bisiklet yolundan oluştuğu kaydedildi. İBB, İstanbul\'da bulunan akıllı ulaşım sistemlerine ait verileri de paylaştı. Buna göre; şehirde 740 trafik kamerası, 584 trafik detektörü, 2 bin 139 sinyalizasyon sistemi, 54 meteoroloji gözlem servisi, 317 \"bluetooth\" sistemi ve 75 dinamik mesaj servisi bulunuyor.

Bu arada, 2010 yılından bu yana kullanımda olan İstanbulkart sayısının 30 milyondan fazla olduğu açıklandı.

Görüntü dökümü: ARŞİV

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-İstanbul\'dan görüntüler

11.01.2018 - 17.20 Haber Kodu : 180111153