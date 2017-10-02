DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

1 - ABD\'DEN DÖNEN DEMET AKALIN: TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

Haber - Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)

ABD\'den dönen Şarkıcı Demet Akalın, Las Vegas kentinde konsere yapılan ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili konuştu.

Ekip arkadaşlarının olay anında bir AVM\'de mahsur kaldığını belirten Akalın, \"Halen tüylerim diken diken. Olayı duyunca şok oldum\" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) uçakla saat 16.45\'de Los Angeles\'ten İstanbul\'a gelen şarkıcı Demet Akalın, Atatürk Havalimanı\'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Las Vegas\'ta yaşanan saldırıyı Türkiye\'ye dönüş için bindiği uçaktan öğrenen Akalın, \"Olaydan birkaç saat önce ben uçağa binmiştim. İnternet uçakta zor girdim. Şok oldum yani. Birkaç saat önce o insanlarla karşılaşabilirdim. Ne bileyim yani hep açık alanlarda gezdik orada. Yani korkunç bir şey. Ekip arkadaşlarımızda orada bir AVM\'de mahsur kalmışlar. Onlarla mesajlaştım ama iyiler. Onlar biraz daha tatilini uzatmak istediler ama bende kızmıştım onlara\" dedi.

\"GÜVENLİĞE ARIZA ÇIKARTMIYORUM\"

Türkiye\'deki güvenlik önlemlerinin daha sık olduğunun altını çizen Akalın konuşmasına şöyle devam etti:

Biz bazen burada kızıyoruz ya \'otellerin girişinde niye güvenlik var\' ben mümkün olduğunca kimlik göstermede de, hemen gösteriyorum güvenlikte hiç arıza çıkarmadan geçiyorum. Bizim ülkemiz o konuda iyi. Havalimanında didik didik aradılar. İndiğim günden itibaren hep aynı şeyi söyledim insanlar hep elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor. Ve yapan da Amerikalı\'ymış çok üzücü ya. Şuan bile tüylerim diken diken oldu.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

- Demet Akalın pasaporttan geçiş görüntüsü

- Demet Akalın röp

- Demet Akalın yürüyüş görüntüsü

- Demet Akalın telefonla konuşma görüntüsü

genel ve detay görüntü

02.10.2017 - Haber Kodu : 171002136

===================================

2 - ATAŞEHİR\'DE KADINA YUMRUK ATAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Haber: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Ataşehir\'de yolda yürüyen A.Ç. isimli kadına yumruk atan şüpheli Hakan Dündar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ferhatpaşa Mahallesi\'nde geçtiğimiz Cuma günü bir kadına önce çarpan daha sonra yumruk atan şüpheli Hakan Dündar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, Aile içi Şiddet Bürosu nöbetçi savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine Sevk edildi.

Burada yargılanan şüpheli Hakan Dündar, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından kamera kayıtları ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle \'basit yaralama\' suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi\'ne gönderildi.

========================



3 - TESLİM OLMAYINCA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Zeytinburnu\'nda, bıçaklı yaralama suçundan yakalama kararı bulunan zanlı polisle karşılaşınca kaçtı. Evine kadar kaçan zanlı, kapıyı üzerine kilitledi. Üzerinde silah olduğu öğrenilen zanlı teslim olmamakta direnince olay yerine özel harekat polisi sevk edildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Nuripaşa Mahallesi 15.Sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce Güngören ilçesinde bıçaklı yaralama olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Erol A. evinin yakınlarında, kendisini arayan polislerle karşılaştı. Şüpheli, ekipleri görünce kaçtı. İkamet ettiği evine kadar kaçan zanlı evine girerek kapıyı üzerine kilitledi. Polis, şüphelinin bulunduğu evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Üzerinde silah olduğu öğrenilen Erol A.\'yı polis teslim olması yönünde uyardı. Erol A., polisin uyarısına aldırış etmeyince olay yerine özel harekat polisi sevk edildi. Şüpheli, bir süre sonra kapıyı açarak polise teslim oldu. Ekipler, Erol A.\'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Polisin olay yerinde güvenlik önlemi alması

-Özel harekat polisinin olay yerine gelmesi

-Olup biteni evlerinin camından izleyen mahalle sakinleri

-Güvenlik önlemi alan ekiplerden görüntü

-Teslim olan zanlının sivil araçla olay yerinden götürülmesi

-Detaylar



02.10.2017 - 17.26 Haber Kodu : 171002129

============================

4 - TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY ILO TOPLANTISINDA KONUŞTU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı\'nda öğleden sonra gerçekleşen oturumda, Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay bir konuşma yaptı. Atalay konuşmasında, \"Bu ülkede kadınlarla ilgili sorunlarımız var, çocuklarla ilgili sorunlarımız var, taşeronla ilgili sıkıntılarımız var. Geçici işlerle ilgili sıkıntılarımız var, örgütlenmeyle ilgili sıkıntılarımız var. Bunları anlatmanın yeri bu kürsü ve burası. Maalesef 15 Temmuz\'da başımızdan geçen, hala bitmeyen bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimi ve terör, ülkemizdeki bu olaylar dünyanın başka ülkelerinde olsa inanın nefes alamayacak durumu gelirler\" dedi.

\"HAK-İŞ, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, TÜRK-İŞ OLARAK SIKINTILARIMIZ PROBLEMLERİMİZ VAR\"

Atalay, \"Günde ortalama 6 arkadaşımızın bazısı iş kazasına, bazısı cinayetine kurban gidiyor, 4 güvenlik gücümüz can veriyor. Ona rağmen 3.5 milyon misafirimiz var. Avrupa\'daki bazı liderler, bazı sivil toplum örgütleri \'ülkenizin cumhurbaşkanını yollayın\' diyorlar. Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanına, 80 milyonluk nüfusun 55 milyonluk seçmeni, bu ülkede yaşayanlar karar verecek. Bu ülkenin dışındakilerin vermesi uygun ve doğru değildir. Türkiye insan hakları konusunda dün de iyi imtihanlar verdi, bugünde vermeye devam ediyor. Biz burada, bu toplantıya katılan HAK-İŞ, Memur-SEN, Kamu-SEN, Türk-İŞ olarak sıkıntılarımız problemlerimiz var. Onun yeri burası, onları konuşmanın günü bugün ve bu kürsü. Onun için demokrasiden bahsedenler 30 tane mülteciyi ülkelerine almayanlar maalesef FETÖ terör örgütü üyelerine ev sahipliği yapıyorlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

- Atalay\'ın açıklamaları

- Detaylar

02.10.2017 - 17.35 Haber Kodu : 171002131

===============================

5 - SÖZCÜ GAZETESİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI...(3)

Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul, DHA

Sözcü Gazetesi\'ne yönelik iddianamede, \"örgütün son derece sınırlı kişi-kişilerin bileceği bir gizlilik içerisinde ve ileride kullanılma ihtimaline binaen şüpheli Burak Akbay aracılığıyla Sözcü Gazetesi\'ni kurdurduğu\" iddiasına yer verildi. Ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Cumhurbaşkanı\'nın Marmaris\'te olduğu yönündeki haberle ilgili iddianamede, \"söz konusu haberin darbe girişimini kolaylaştırmaya yönelik lojistik destek kapsamında yapıldığı\" değerlendirmesinde bulunuldu.

MASAK raporlarına yer verilen iddianamede, gazetenin sahibi Burak Akbay\'ın banka hesaplarına 2011-2016 yılları arasında havale ve EFT olarak toplam 123 milyon 456 bin 42 lira para girişi olduğu, toplam 49 milyon 373 bin 99 lira para çıkışı olduğu, bakiyesinin 74 milyon 82 bin 942 lira olduğu anlatıldı. İddianamede, Akbay\'ın gazetecilik faaliyeti dışında gelirinin olmaması halinde söz konusu parasal durumun FETÖ / PDY kapsamında gelip gelmediğinin savunması alınmadığından, bu yönden bir sonuca ulaşılamadığı,

araştırmanın kısmen devam ettiği belirtildi.

\"ZAMAN GAZETESİ İLE EŞ ZAMANLI HABER YAPTI\"

İddianamedeki bilirkişi raporunda, FETÖ / PDY\'nin kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi ile Sözcü Gazetesi\'nin benzer mizanpaj ve aynı dil ile eş zamanlı haber yaptığı, kişilik hakkı ihlali olarak düşünülebilen tapelere birlikte yer verdikleri, FETÖ / PDY yayın organlarında ve FETÖ / PDY\'ye bağlı olduğu düşünülen sosyal medya hesaplarındaki donelerle birebir örtüşme ve ciddi bir benzeşme içinde olduğu ileri sürüldü. İddianamede, FETÖ / PDY\'nin sosyal medyadaki ayağı olan Fuat Avni paylaşımlarının, Sözcü Gazetesi twitter hesabı üzerinden yaygınlaştırıldığı, internet sitesi üzerinden haberleştirildiği de belirtildi. Sözcü Gazetesi\'nin 17-25 Aralık ve sonrasında yapılan haberlere ve söz konusu gazetenin twitter paylaşımlarına da iddianamede ayrıntılı yer verildi. İddianamede ayrıca Hüseyin Gülerce, Cem Küçük ve Fehmi Koru gibi gazetecilerin ise tanık ifadeleri yer aldı.

\"İLERİDE KULLANILMA İHTİMALİNE BİNAEN GAZETE KURULDU\"

İddianamede örgütün, son derece sınırlı kişi- kişilerin bileceği bir gizlilik içerisinde ve ileride kullanılma ihtimaline binaen şüpheli Burak Akbay aracılığıyla Sözcü Gazetesi\'ni kurdurduğu iddia edildi.

\"ÖRGÜTÜN DÜŞÜNCE YAPISINI BENİMSEMEYEN YAZAR KADROSUNA İMKAN TANINDI\"

Gazetede örgütün düşünce yapısını benimsemeyen, karşısında olan yazar kadrosuna imkan tanındığı da vurgulandı. FETÖ / PDY\'nin silahlı terör örgütü olduğunun anlaşılmasından sonra ve günümüze kadar ilerleyen süreçte ise gazetenin örgüt amaçları ve stratejisi - yöntemi çerçevesinde faaliyete giriştiği ve buna yönelik eylemlerde bulunduğu iddia edildi.

\"ALGI OPERASYONU OLUŞTURDU\"

Sözcü Gazetesi\'nin Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ciddi bir şekilde etkileyen, hukuka aykırı yöntemler kullanılarak elde edilen kurgulanmış delillerle yayın yaparak algı operasyonu oluşturduğu ifade edilen iddianamede, örgüt emelleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edildi.

\"FETÖ/ PDY DE ELEŞTİRİLDİ\"

Şüpheli Burak Akbay\'ın FETÖ / PDY\'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü Gazetesi\'ni faaliyete geçirdiği belirtilen iddianamede, örgütün özelliği gereği farklı görünüm ve kamuoyuna bu şekilde imaj vermek için gerçekte örgüte karşı olduğu bilinen, çalışan - yazarların bir kısmını uygulamadaki imkan ve usüller çerçevesinde gazeteye aldığı, görev verdiği, gazetenin faaliyetleri itibariyle genel - gündelik konularda daha çok FETÖ / PDY\'nin de eleştirildiği ifade edildi.

\"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN YERİNİ ANİDEN HABER YAPTILAR\"

Şüpheli Burak Akbay\'ın örgütün birden fazla propagandasını yaptığı belirtilen iddianamede, şüpheliler Bekir Gökmen Ulu ve Mediha Olgun\'un, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi ile bağlantılı olarak henüz darbe girişimi kapsamında darbecilerin kışlalarından çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bulunduğu yerin ani olarak haber yaptıkları öne sürüldü.

\"HABER LOJİSTİK DESTEK KAPSAMINDA YAPILDI\"

İddianamede, söz konusu haberin darbe girişimini kolaylaştırmaya yönelik lojistik destek kapsamında yapıldığı, bu amaçla Sözcü Gazetesi\'nde \"Sözcü Erdoğan\'ı buldu\" haberinin yapıldığı an itibariyle Cumhurbaşkanı\'nın bulunduğu coğrafi yerin ayrıntılı mevki - konumunun kamuoyunca bilinmediği halde söz konusu haberle birlikte kamuoyuyla paylaşıldığı kaydedildi.

GİZLİ TANIK İFADELERİNE VURGU YAPILDI

İddianamede, Ankara\'daki Kara Havacılık Okulu Komutanlığı\'na ilişkin düzenlenen iddianamedeki tanığın, darbecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yerini tespit etme gayretleri, yerini tespit edememe halinde ise Amerikalılar\'dan yardım isteneceği, yine gizli tanığın, FETÖ\'nün medya yapılanması sorumlularından Hidayet Karaca\'nın aşama itibariyle Cumhuriyet Gazetesi ve Sözcü Gazetesi\'ne sızılması / ele geçirilmesi yönündeki beyanı birlikte ele alınarak değerlendirme yapıldığı anlatıldı.



