DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

1 - KADIKÖY\'DE EŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN YAKALAN EMRAH K., ADLİYEYE SEVKEDİLDİ; CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA



Ali AKSOYER - Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de otomobilin içinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz\'ın (62) katil zanlısı olarak yakalanan eşi Emrah Y. (38)\'nin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Emrah Y.\'nin, daha önceden Çanakkale\'de kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan cinayet anı da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken vicdanın rahat olduğunu söyledi.

ARKADAŞININ EVİNDE SAKLANMIŞ

Kadıköy\'de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen gıda işiyle uğrayan iş kadını Selva Sağlam Yılmaz\'ın katil zanlısı olduğu iddasıyla aranan Emrah Y., bu sabah erken saatlerde Akyazı\'da yakalanmıştı. Şüphelinin cinayet gününden beri Akyazı\'da bir arkadaşının evinde kaldığını tespit edilen şüphelinin düzenlenen operasyonla yakalandığı öğrenildi.

\"CEZAEVİNDEKİ ESKİ KOCASINA PARA GÖTÜRÜYORDUM\"

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren Emrah Y., öldürdüğü eşinin eski kocasıyla arkadaş olduklarını söylerken \"Çanakkale\'de olduğumuz dönemlerde Selva\'nın eşi S.Ç.\'yi tanıyordum. S.Ç. cezaevine girdiği dönemlerde sosyal medya hesabından Selva Sağlam Yılmaz\'ı kendime ekledim. Bir süre sonra telefonla konuşmaya başladık. Ben Selva\'nın gönderdiği paraları ona götürüyordum. Daha sonra ilişkimiz başladı ve onunla severek evlendim\" dedi.

CİNAYETE GÖTÜREN KISKANÇLIK 1 AY ÖNCE BAŞLAMIŞ

Poliste verdiği ifadesinde kendisini cinayet işlemeye götüren sürecin yaklaşık 1 ay önce başladığını anlatan Emrah Y., \"Bankayla yaptığımız bir müracaat sırasında eşimin benden habersiz bazı paralar çektiğini tespit ettim. Daha sonra içime bir kurt düştü. Onun birlikte iş yaptığı bir kişiyle ilişkisi olabileceği ihtimali üzerine içimi kıskançlık kapladı. Bu nedenle kavga ettiğimiz sırada onu darp ettim ve bıçakla yaraladım. Daha sonra yaptığıma pişman olunca benden şikayetçi olmadı\" dedi.

TAKSİYLE TAKİP EDİP IŞIKLARDA ÖLDÜRDÜM

Aradan geçen sürelerde tartışmaya devam ettiklerini anlatan Emrah Y. \"Selva daha sonra beni polise şikayet etti. Evden uzaklaştırma talep ettiler. Ben de farklı bir yere taşındım. Olay günü otomobiliyle evden çıkınca bir taksiyle onu takip ettim. Trafik ışığında durduğu sırada bulunduğum araçtan inip koşarak otomobilin yanına gidip ateş ettim. Daha sonra yaya olarak kaçtım\" dedi.

\"ARKADAŞIMIN YANINA KAÇTIM.\"

Cinayetten sonra bir otobüsle Akyazı\'ya gittiğini anlatan şüphelinin bir arkadaşıyla irtibata geçtiği ve yakalanana kadar orada saklandığı söylediği öğrenildi.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan cinayet anıyla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Koşarak kameranın açısına giren Emrah Y.\'nin otomobilin şoför koltuğuna doğru ateş ettiği daha sonra kameraya doğru hızla koşarak kaçtığı görülüyor.

\"VİCDANIM RAHAT\" DİYE BAĞIRDI

Poliste işlemleri tamamlanan Emrah Y., adliyeye sevk edildi. Emrah Y., adliyeye götürülürken \"Ben vicdanen rahatım\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Cinayet anı

30.10.2017 - 16.23 Haber Kodu : 171030151

30.10.2017 - 15.49 Haber Kodu : 171030143

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2 - İBB BAŞKANI UYSAL YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURDU

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA - İstanbul (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yönetmen koltuğuna oturdu. Eyüpsultan Göktürk\'te özel bir film platosunda çekimleri devam eden istanbul\'un muhafızları filminin setini ziyaret eden Uysal, son sahnenin çekiminde temsili yönetmenlik yaptı. Oyuncularla tanışıp sohbet eden Uysal, \"Artisliği daha sonra yapacağız.\" dedi.

\"GÜZEL BİR FIRSAT OLDU\"

İstanbul\'dan başka birden fazla İmparatorluğu başkentlik yapmış başka bir şehrin olmadığını söyleyen Uysal, \"İstanbul güzel ve özel bir şehir diyoruz ama İstanbul\'un bu özelliği biliniyor mu desek, önce biz bilmiyoruz. Sonra dünyaya anlatamıyoruz. İstanbul muhafızları çocuklarla beraber ailelere tanıtma adına güzel bir fırsat oldu.\" diye konuştu.

\"SANATÇILARIMIZ BİR ADIM ÖNDE\"

İstanbul muhafızlarının öncesinde bir çizgi film şimdide de animasyon sinema olarak çekildiğini hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, \"Oyuncularımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. İstanbul\'a hepimizin sorumluluğu var. Ancak böyle bir tanıtımı ancak usta sanatçılarımız yapar. İstanbul dünyada gerektiği kadar bilinmiyor. Bunu hep beraber başaracağız. Birinci sorumluluk belediyemizde, sanatçılarımız bir adım önde. Bu bakımdan katkılarına teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

HANGİ KOLTUK ZOR?

İlk defa yönetmen koltuğuna oturduğunu söyleyen Uysal\'a hangi koltuğun daha zor olduğu soruldu. Uysal, \" Eğer bu film iyi tutarsa, bakarsınız rakip çıkabilir yönetmenimize, baktacağız\" diye konuştu.

YÖNETMEN VE OYUNCULARLA BAKLAVA YEDİ

Çekimlerin ardından yönetmen ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ardından ekiple birlikte baklava yiyip, sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

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- Başkan Uysal\'ın gelişi, karşılanması

- Çekim setinden detaylar

- Başkanın Yönetmen koltuğuna oturması

- Uysal\'ın oyuncularla sohbeti, açıklamaları

- Detaylar

30.10.2017 - 16.39 Haber Kodu : 171030162

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3 - GEA EKİBİ ARAKANLILARIN YAŞADIKLARI DRAMI ANLATTI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Arakan\'da yaşanan insanlık dramının ardından göç etmek zorunda kalanlar için Bangladeş\'e giden tamamı gönüllülerden oluşan GEA Arama Kurtarma Grubu İnsani Yardım ve Medikal ekibi, bölgedeki çalışmaların ardından yurda döndü.

AFAD bilgisi dahilinde, 7 medikal ve lojistik ekip üyesinden oluşan GEA ekip, Arakan\'da yerel sivil kuruluşlarından olan APAD ve DC Hospital Trust ile yapılan işbirliği çerçevesinde 17-29 Ekim tarihleri arasında sağlık taraması ve de tedavi çalışmalarında bulundu. GEA Medikal ekibi bölgede yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı\'nda bulunan konferans salonunda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Arakan\'daki insanları dramına dikkat çeken ekip, zorunlu göçün zor çevre koşullarının ve kamplardaki kısıtlı imkanların yarattığı sağlık problemleri mülteciler için hayatı daha güç hale getirdiğini söylediler.

ARAKAN, TÜM İNSANLIĞIN SORUNUDUR

Arakanlı sığınmacılara destek için Bangladeş\'e giden ekip içerisinde yer alan Mühendis Nazım Özdemir, şunları söyledi:

7 günlük çalışma sonrası Türkiye\'deyiz. Orada Arakan\'da göçe zorlanan sığınmacıların kamp alanlarında yoğun çalışmalar yaptık. Tıbbi sağlık yardımı, hasta kontrolü, 700 tane pandemik denilen sağlık malzemelerden oluşan bir kit dağıtımı yaptık. Bir oyuncak kampanyası düzenleyerek çocuklarla bir rehabilitasyon çalışması yaptık. 240 kadar çocuğa oyuncaklarla ulaşarak onlara dokunmaya çalıştık. Genel çevreyi anlatırsak oraya gidip oraya gidip yardım etmek isteyen bir insan varlığı olarak bırakın malzeme dağıtmayı onlarla bir arada olmak bile yeterli. Orada yüzde 25\'i yetim olan çocuklardan bahsediyoruz. Orada her 4 çocuktan 1 tanesi yetim. Orada her aile bir yakınını kaybetmiş insanlar bunun travmasını halen yaşıyorlar. Yapılan çalışma hakikaten çok değerlidir. Biz Türk ekibi GEA olarak diğer Türk ekipleri ile birlikte çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Orada devletin birçok birim var. Türk hükümetinin büyük bir desteği var orada. Bütün dünyada bulunan insanların oradaki sığınmacı krizi ile ilgili sorumluluk hissetmesi gerekiyor. Bu ne Myanmar hükümetinin ne Bangladeş ne de çevredeki ülkelerin sorunu değil tamamı ile insanlığın sorunu. Elektrik yok, çok az besin var. Çocukların okula gitmesine izin verilmiyor. İnsanların tamamı okuma yazmayı bırakın kalem tutmayı bile bilmiyor. Sığınmacı krizi onların bu şartlara maruz bırakılmasından itibaren başlamış.

ÜRETİM YOK TÜKETİM ÇOK

GEA arama kurtarma ekibinden doktor Yaşar Kızılırmak ise şöyle konuştu:

Oradaki kişilere temas etmeye çalıştık, dokunmaya çalıştık. Acılarını paylaşmaya çalıştık. Orada mülteci sayısının 1 milyon 300\'bine yaklaştığı söyleniyor. Gerçekten dünya çapında bir çalışma var. Türkiye\'den de kuruluşlar yoğun bir şekilde çalışıyor. Bütün dünya bu konuda birleşmiş durumda. Ama yeterli mi yetmiyor. Her geçen gün yeni kamplar, yeni yerleşim alanları açılıyor. Orada güzel bir tuvalet sistemi geliştirmişler. Belki de bulaşıcı hastalıkların çok yaygın olmamasının nedeni orada halkı da içine katarak göçmen halkını içine katan bir çalışma gerçekleştiriyor olmaları. Mahalle gibi bölümlendirdikleri alanlara su kuyuları açıyorlar. İnsanlar içecek ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlar. O insanlara günlük gıda ulaşması gerekiyor. En büyük problem bu. Bangladeş hükümeti elinden geldiği kadarıyla bunu karşılamaya çalışıyor. Onun için dış desteğe gerçekten ihtiyaç var. Üretim yok tüketim çok.

\"5 BİN KİŞİYE ULAŞTIK\"

GEA Medikal Ekibi Genel Koordinatörü Umut Dinçşahin de Ekvatordan Pakistan\'a kadar yaşanan felaket ve felaket sonrası süreçte bir çok çalışmalar yaptıklarını belirterek,\" Böyle bir soruna çözümüne destek olmak istedik. Sorun çok büyük milyonlarca insan bir çamurun içine atılmış gibi düşünün. Zaten yurtsız durumdayken daha da bataklık içinde kalıyorlar. Biz çok mütavazi bir çalışma yaptık 5 bin kişiye ulaştık, 3 bin kişiye tedavi verdik\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- GEA ekibinden görüntüler

-Basın toplantısından görüntüler

-Detay görüntüler

30.10.2017 - 16.48 Haber Kodu : 171030165

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4 - \"KALİPSO KRALI\" SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Geçirdiği kalp krizinin ardından dün hayatını kaybeden, \"Kalipso Kralı\" olarak anılan sanatçı Metin Ersoy(83) İstanbul\'da ailesi, sanatçı dostları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye\'de kalipso dansının temsilcilerinden Metin Ersoy için Caddebostan Kültür Merkezi\'ndeki ilk törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii\'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanatçının ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Taziyeleri Metin Ersoy\'un eşi Tülin, oğlu Emir ve kızı Tuğçe Ersoy kabul etti. Cenazede eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Oya Başar, Keremcem, Burhan Şeşen gibi isimler yer aldı.

Helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınan Metin Ersoy, Karacaahmet Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntüler

-Metin Ersoy\'un tabutu

-Cenazesi başında bekleyenler

-Oğlunun taziyeleri kabul etmesi

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detaylar

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5 - HAVA HARP OKULU\'NDAKİ DARBE GİRİŞİMİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

* İddianamede, eski Tuğgeneral Gökhan Sönmez Ateş\'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kararı Hava Harp Okulu Komutanlığı\'nda 14 Temmuz günü gerçekleştirilen gizli toplantıda aldığı belirtildi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu\'ndaki eylemlere ilişkin 34\'ü tutuklu 44 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından hazırlanan 687 sayfalık iddianamede şüpheliler için \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3 \'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheliler için ayrıca \"Silahlı terör örgütü üyeliği, \"Hava ulaşım araçlarının alı konulması\" ve \"Görevi kötüye kullanma\" suçlarından da cezalandırılmaları talep edildi.

DARBE TOPLANTISI İÇİN AKINCI ÜSSÜNDEN HAVA HARP OKULUNA GELDİ

İddianamede, Hava Harp Okulu\'ndaki darbe kalkışması öncesi düzenlenen toplantı ve koordinasyon çalışmaları ile 15 Temmuz günü Hava Harp Okulu\'nda sabahtan başlayarak darbe kalkışması ve ardından gelişen eylemlere yer verildi. Buna göre 11 Temmuz saat 02.00\'da Akıncı Üs Komutanlığı\'nda görevli olan Hava Pilot Kurmay Albay Ahmet Öztürk\'ün Hava Harp Okulu\'na geldiği ve Hava Harp Okulu Komutanı Fethi Alpay ile görüştüğü tespitine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARARI BU TOPLANTIDA ALINDI

Darbe koordinasyon toplantısının Tuğgeneral Fethi Alpay\'ın Hava Harp Okulu Komutanlığı\'ndaki odasında 14 Temmuz günü öğle saatlerinde yapıldığı, bu toplantıya da darbe girişimine destek veren birlik komutanlarının da katıldığı belirtildi. İddianamede söz konusu toplantıda Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı\'nda görevli Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş\'in de katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın derdest edilmesi kararını bu toplantı aldığı kaydedildi.

TOPLANTININ GÖRÜNTÜLERİ SİLİNDİ

Toplantının gizlilik içinde yapıldığına dikkat çekilen iddianamede 16 Temmuz günü katlarda bulunan kameraların söküldüğü ancak sonrasında yapılan incelemelerde toplantının görüntülerine ulaşıldığı belirtildi.

VALİ VASİP ŞAHİN\'İ DERSDEST ETMEYE GİDEN BİNBAŞININ ÜSTÜNDEN DARBE PLANI ÇIKTI

İddianamede İstanbul Valisi Vasip Şahin\'i derdest etmek için Hava Harp Okulu\'ndan çıkan ancak Zeytinburnu Kazılıçeşme\'de polisler tarafından yakalanan darbeci askerlerin eylemlerine de yer verildi. Vali Şahin\'i derdest etmekle görevli şüphelilerden Binbaşı Ecir Şık\'ın üzerinden 4 sayfalık darbe görevlendirme planının ele geçirildiği anlatıldı.



