DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

1- İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ABD KONSOLOSLUK ÇALIŞANINI İFADEYE DAVET ETTİ...

Haber: Ümit TÜRK - Özden ATİK / İstanbul, DHA

Başsavcılık: Eşi ve çocuğu FETÖ örgütlenmesinde yönetici konumda olan ABD konsolosluğu çalışanı N.M.C. ifadeye davet edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD İstanbul Başkonsololuğu çalışanı N.M.C\'yi ifadesi için davet ettiklerini açıkladı. Açıklamada, N.M.C\'nin diplomatik bağışıklığının bulunmadığı belirtilerek N.M.C\'nin, eşi ve çocuğunun FETÖ örgütlenmesinde yönetici konumda oldukları iddiasıyla Amasya\'da gözaltına alındıklarını ve İstanbul\'a getirildiklerini belirtti. Açıklamada, konsolosluk çalışanının eşi ve çocuğu olan şüphelilerin 4 Ekim\'de tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'un beyanları doğrultusunda gözaltına alındıkları da ifade edildi.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

\"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, şüpheli Metin Topuz 25 Eylül 2017 tarihinde gözaltına alınmış olup 4 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Sulh Ceza Hakimliği\'ne tutuklanması talebiyle sevki sonrası mahkemenin 2017/504 sayılı sorgu kararına istinaden tutuklanmıştır. Şüphelinin beyanları doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü örgütlenmesinde yönetici konumda olduğu tespit edilen S.C. ve K.İ.C. hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup şüpheliler Amasya ilinde yakalanarak adli işlemleri için İstanbul\'a getirilmişlerdir. İsmi geçen şüphelilerin eşi ve babası konumundaki, herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C ifadesi için cumhuriyet başsavcılığımıza davet edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.\"

Görüntü Dökümü:

-Açıklama metni

09.10.2017 - 16.31 Haber Kodu : 171009125

2- CHP MİLLETVEKİLİ ENİS BERBEROĞLU 25 YIL HAPİS CEZASI ALDIĞI DAVADA YENİDEN YARGILANACAK (1)

Haber: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul, DHA

MİT TIR\'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği suçlamasıyla yargılanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, yeniden yargılanacak.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan Enis Berberoğlu\'nun avukatları aracılığıyla yaptığı istinaf başvurusunu yerinde buldu. 2. Ceza Dairesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararının bozulmasına karar verdi. Berberoğlu tutuklu olarak yeniden yargılanacak. Kararda, \"Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla ifşa öncesinde temin etme\" suçu yönünden değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

3- TEM\'İ KAPATAN DRİFTÇİLER YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da TEM otoyolunu kapatarak araçlarıyla dakikalarca drift yaparak trafiğin kilitlenmesine neden olan 3 sürücü gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan sürücülere 396\'şar lira para cezası kesildi. Mahkemeye sevk edilen sürücülere ikişer yıl hapis cezası verilebilecek.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLADILAR

İstanbul\'da dün yaşanan olayda Bayrampaşa, TEM Otoyolunda ilerleyen araçların önü, bir düğün konvoyu tarafından kesilmişti. Trafik akışı durdurtan sonra konvoyda bulunan 3 araç karayolu üzerinde dakikalarca drift yaparak sözde kutlama gerçekleştirmişlerdi. Trafiğin kilitlenmesine neden olayın ardından sürücüler düğün konvoyu ile birlikte olay yerinden ayrılmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepkiye neden olmuştu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada görüntülerden plakaları tespit edilen şüpheliler bugün gözaltına alındılar. Yakalanan sürücüler İ.D., M.E.T. ve M.T. haklarında işlem yapılmak üzere Gayrettepe\'de bulunan Sivil Trafik Ekipler Amirliğine getirildi.

396\'ŞAR LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücüler için her birine ayrı ayrı olmak üzere \" Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek\", \"Karayolundaki araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi\" ile \"Plakanın farklı bir yere montaj yapmak\" suçlarından 396\'şar lira toplam 1188 lira para cezası kesildi.

2 YIL HAPİS CEZASI ALABİLECEKLER

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Türk Ceza Kanunun 179/2 \"Kara, Deniz, Hava ve Demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat sağlık ve bal varlığı açısından tehkileli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır\" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Kocasinan Polis Merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Araçları

09.10.2017 - 16.16 Haber Kodu : 171009122

4- NİHAL OLÇOK: \"SANIK YAKINLARINDA DA HÜZÜN VAR\"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul (DHA)

Oğlu Abdullah Tayyip ile eşi Erol Olçok\'u 15 Temmuz akşamı darbecilerin kurşunlarına kurban veren Nihal Olçok Silivri\'de bugün başlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını yerinde takip eden isimler arasındaydı. Duruşmaya verilen arada dışarı çıkan Nihal Olçok, sanıklarla aynı ortamı paylaşmasının kendisinde nasıl bir duygu yarattığını, \" Aynı ortama girmek çok zordu. Biz 6 aydır kendimizi hazırladığımızı düşünüyorduk. Ama öyle değilmiş. Girince anladık\" sözleriyle ifade etti. Duruşma salonunda zor anlar yaşadıklarını söyleyen Olçok, \" İçeride birkaç tane sanığın ismi Abdullah\'tı. Oğlumun adıydı. Bir anda kendime geldim. Yine bana şifa Abdullah\'tan geldi ve \'orada da olabilirdin\' dedim ve teşekkür ettim Abdullah\'a\" şeklinde konuştu.

SANIK YAKINLARINDA DA HÜZÜN VAR...

Duruşma salonunda hüznün hakim olduğunu söyleyen Nihal Olçok sözlerini şöyle sürdürdü: \"Herkes hüzünlüydü. Ben sanık yakınlarının da... Yani anne olarak bakıyorum sadece. Onlarda da hüzün var. Nihayetinde evlat. Kimse evladının ne ölmesini, ne öldürmesini ister. Ben anne olarak bakıyorum. Çok zor. Ama onlar görüp el sallayabiliyorlar. Biz el sallayamıyoruz. Aramızda öyle bir fark var.

ŞEREF VE GURUR BİZE KALDI

Eşinin ve oğlunun o gece olması gerektikleri yerde olduğunu söyleyen Olçok, \" Bugün bizim nasıl burada olmamız gerekiyorsa, onlar da olması gereken yerdeydiler. Onların şerefi ve gururu bize kaldı. Miras kalan o\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

- Nihal Olçok\'un açıklamaları

- Detay

09.10.2017 - 15.24 Haber Kodu : 171009095

5- İSTANBUL\'DA \'KURT KAPANI 9\' DENETİMİ

Haber: Uğur AYAZSIN-Ersan SAN / İstanbul DHA

İstanbul\'da 39 ilçede gerçekleştirilen \'Kurt Kapanı 9\' denetimi kapsamında, Bostancı köprü altı ve Dolmabahçe\'de şüpheli araçlar denetlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla İstanbul\'da 82 noktada denetim gerçekleştirildi.

2 bin emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen Kurt Kapanı 9 denetimi kapsamında Kadıköy Bostancı Köprüsü altı ve Dolmabahçe\'de şüpheli araçlar denetlendi. Sürücüler ve beraberindekilere kimlik kontrolü yapan ekipler, araçları didik didik aradı. Araçların trafiğe uygunluğu da polisler tarafından araştırıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Saat 14.30\'da başlayan denetim 16.30\'da sona erecek.



Görüntü Dökümü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Uzun namlulu silahla nöbet tutan polis

-Polislerin denetim yapması

-Araçlarda arama yapılması

-GBT sorgulaması yapılması

-Bostancı denetim noktası

-Genel ve detay



09.10.2017 - 16.21 Haber Kodu : 171009123

6- İBB ÖNÜNDE AĞAÇ KESME PROTESTOSU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA

Zekeriyaköy 1. Cadde - Kilyos Caddesi İmar Yolları Uygulama İnşaatı nedeniyle bölgede ağaç kesimi yapıldığını belirten Kuzey Ormanları Savunması grubu, İBB önünde eylem yaptı.

İBB önünde öğlen saatlerinde toplanan grup, \"Kuzey Düşerse İstanbul Düşer\" pankartı taşıdı. \"İBB elini Sarıyer\'den çek\", \"Kesme yaşat Kuzey\'i koru\" sloganları atan grup adına yapılan açıklamada \"İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Kuzey Ormanları\'na karşı giriştiği saldırının yeni bir sayfası olan Sarıyer-Uskumruköy\'deki ağaç kesimlerine karşı İBB önündeyiz\" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: Yerel belediyenin, bölge halkının haberi dahi olmadan yüzyıllık ağaçlar katledildi. Yüzlercesi kesilmek için işaretlendi. Uskumruköy Kavşağı ve bağlantı yolları an itibariyle girişilecek katliamın boyutunu gizlemek için paravalanlarla kapatılıyor. Daha fazla rant aşkıyla İstanul\'un kuzeyine yeni bir kent inşaa etmek için yeni yollar açmaya çabalıyor. Düşen her ağaç binlerce yıldır oluşan hassas ekosistemin de dengesini bozmaktadır. Şayet yaşanabilir, sağlıklı bir kent istiyorsak İstanbul\'u can damarlarından koparma girişimlerinizi Uskumruköy\'den başlayarak derhal durdurun\"

Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-Gruptan görüntü

-Basın açıklaması

-Pankart ve sloganlar

-Detaylar

09.10.2017 - 16.32 Haber Kodu : 171009129

7- BOAT SHOW\'DA 4 GÜNDE 28 MİLYON EURO\'LUK TEKNE SATILDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul DHA

Tuzla\'da düzenlenen uluslararası Boatshow Eurasia\'da 4 günde 28 milyon euro değerinde 77 tekne satıldı. Fuarda sergilenen en pahalı teknelerden biri olan Moonlight\'ın 5 milyon euro fiyatıyla Rus bir işadamına satıldığı öğrenildi. 14 Milyon euro ile fuarın en pahalı teknesini incelemek için 30 müşterinin ise rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.

255 TEKNE SERGİLENMİŞTİ

Tuzla,\'da bulunan Viaport marinada 4-9 Ekim tarihleri arasında yapılan Boatshow Eurasia\'da 430 milyon lira değerinde 255 tekne sergilendi. Bu yılki fuara Rusya, Norveç, İngiltere, Katar, Suudi Arabistan, İran, Lübnan, Birleşik Arap Emirliklerinin aralarında bulunduğu yabancı işadamları rağbet etti.

4 GÜNDE 28 MİLYON EURO\'LUK SATIŞ YAPILDI

4 gün süren fuarda 28 milyon euro değerinde 77 tekne satıldığı öğrenildi. Satılan teknelerin en pahalısı 5 milyon euro değerinde Moonlight adlı tekne oldu. Teknenin, isminin açıklanmasını istemeyen bir Rus işadamına satıldığı öğrenildi. Satışı yapılan diğer teknelerden \"Searay 475\" 1 milyon 100 bin euro\'ya katarlı bir işadamına, \"Helia\" adlı lüks tekne ise 3 milyon euro\'ya başka bir katarlı işadamına satıldığı öğrenildi. Fuarda 14 yelkenli teknenin, toplam 19 milyon liraya, 28 adet sürat teknesinin ise toplam 4 milyon liraya el değiştirdiği belirtildi.

14 MİLYON EUROLUK TEKNE İÇİN 30 KİŞİYİ SIRAYA GİRDİ

Öte yandan 14 milyon euro fiyatıyla fuarın en pahalı teknesi olan\" Cyclone\"\'nu ise incelemek için 30 müşterinin rezervasyon yaptırarak sıraya girdiği öğrenildi. Müşterilerin kendilerine verilen randevu günlerinde tekneye davet edilerek tanıtım yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-(Arşiv görüntüler)

-Dört gün önce çekilen görüntüler

-Havadan görüntülerle botlar

-Tekneleri inceleyenlerden detaylar

09.10.2017 - 16.55 Haber Kodu : 171009134