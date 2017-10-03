DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

1 - (aktüel görüntüyle geniş haber) MARMARAY SEFERLERİNE \"KEPÇE\" ENGELİ

Haber: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN - İbrahim AKTÜRK - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Marmaray seferleri bir kepçenin elektrik tellerini koparması nedeniyle bir süre yapılamadı.

Marmaray seferleri 14.45\'te durdu. Marmaray\'dan yapılan açıklamada, \"Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur\" denildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Ayrılıkçeşme\'de kazı çalışması yapan bir kepçenin enerji nakil hattını koparması nedeniyle seferler yapılamadı. Marmaray\'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. O anlar cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Marmaray\'ın Kazlıçeşme, Yenikapı ve Ayrılıkçeşme duraklarında yoğunluk oluştu. Duraktakiler anonslar ile uyarıldı. Seferler saat 16.00\'dan itibaren Üsküdar aktarmalı olarak başladı.

Görüntü Dökümü:

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-KAZLIÇEŞME, YENİKAPI VE AYRILIKÇEŞME\'DEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

-Duraklardaki anons

-Bekleyenler

-Güvenlik görevlileri

-Kopan teller

-Seferlerin başlaması

-Tünele girenler

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-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

-Tünelde yürüyenler

03.10.2017 - 16.20 Haber Kodu : 171003162

03.10.2017 - 16.07 Haber Kodu : 171003157

03.10.2017 - 16.05 Haber Kodu : 171003156

03.10.2017 - 15.51 Haber Kodu : 171003153

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2 - MARMARAY SEFERLERİ 10 DAKİKA ARAYLA YAPILIYOR

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA

Marmaray seferleri elektrik tellerinin kopması nedeniyle bir süre yapılamadı. Saat 14.45\'te duran Marmaray seferleri, saat 16.00\'dan itibaren Üsküdar aktarmalı olarak yapıldı. Seferler, elektrik tellerinin onarılmasının ardından saat 17.00\'den itibaren 10 dakika arayla yapılmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Elektrik tellerinin onarılması

03.10.2017 - 17.05 Haber Kodu : 171003186

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3 - (yeni güvenlik kamerası görüntüleriyle) - İKİ KATLI ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN KAZA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

TEM Bağlantıyolu Ispartakule mevkii Mahmutbey yönünde iki katlı özel halk otobüsünün kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otobüsün gişelere çarpması yer alıyor. Otobüsün gişedeki kameraya da çarpmasıyla görüntü kararıyor. Diğer görüntülerde ise hızla gişelere giren otobüs çarpmayla birlikte havalanarak devriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının görüntüsü

-Kazanın ikinci kamera görüntüsü

DHA FEED

03.10.2017 - 16.31 Haber Kodu : 171003174

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4 - DEMİR YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de bir kamyonet demir yükünü boşalıldığı sırada park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi

Kaza, Hürriyet Mahallesi Fırın Sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 34 TE 5763 Plakalı Mümin Balcının kullandığı demir yüklü kamyonet, inşaatın önüne yükü boşaltıldığı sırada 34 ACG 958 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kamyonet sürücüsü Balcı, araç içerisinden kendi imkanlarıyla yara almadan çıktı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kamyonetin yan yatması ile otomobil kamyonetin kasasının altında kaldı. Otomobilde maddi hasar medyana gelirken otomobil sahibinin kazadan 5 dakika önce aracından indiği öğrenildi. Kamyonetin kasası otomobile daha fazla zarar vermemesi için tahta bir kalas ile desteklendi. Kaza nedeniyle Fırın Sokak bir süre araç trafiğine kapandı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.

Otomobili zarar gören Uğur Güneş, \'Damper demirleri boşaltırken arabanın üzerine devrilmiş. Aracımı 5 dakika önce park etmiştim. Eve gittim sonra sese çıktım. Kaza olmuş\' diye konuştu.

Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan genel ve yakın detaylar

-Yolda bulunan demirlerden detay görüntüler

-İnşaattan genel ve yakın detaylar

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Otomobil sahibi ile röportaj

-Kamyonet sürücüsünden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

03.10.2017 - 17.36 Haber Kodu : 171003196

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5 - MİLLİ SAVUNMA BAKANI CANİKLİ: MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZ VATAN SEMALARINDA GÖREVE HAZIR HALE GELECEK...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbulDHA

Milli Savunma Üniversitesi\'ne bağlı Hava Harp Okulu\'nun ant içme ve 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreni Yeşilköy\'de gerçekleştirildi. Törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz de katıldı.Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yerli ve milli savaş uçağı projesinin kısa bir süre sonra hayata geçireleceğini belirterek, \" İnşallah yakın bir zamanda milli savaş uçağımız TF-X vatan semalarında her türlü göreve hazır hale gelecektir.İnşallah bunları ilk kullanan subaylar siz olacaksınız\" dedi.

\"İŞTE MİLLET, İŞTE ORDU\"

Törenin başında Hava Harp Okulu sancağının geçişini ayakta izleyen Bakan Canikli, öğrencileri de, \" Allah yardımcınız olsun \" diye selamladı. Bakan Canikli konuşmasına töreni tribünlerinden takip eden öğrenci velilerini göstererek,\" İşte ordu, işte millet diye bir söz var. Eğer bu sözün ne anlama geldiğini görmek isteyen varsa bu manzaraya baksın. İşte millet, işte ordu. Bu milletin devletiyle, ordusuyla nasıl içiçe olduğunu, TSK\'nın bu milletin bir parçası olduğunu görmek isteyen buraya baksın. Bu topraklarda hain emelleri olan varsa, onlar bu manzaraya özellikle baksın. Türk milletinin esaret altına alınamadığını, alınamayacağını gösteren manzaralardan bir tanesi budur.Ordu, millet, devlet el ele.\" diye konuştu.

BİRER KAHRAMAN OLARAK YETİŞECEKLER

Öğrenci velilerine seslenmeyi sürdüren Canikli, \" Gözünüz asla arkada kalmasın. Evlatlarınız önce Allah\'a, sonra bizlere emanetidir. Onlar Türkiye Cumhuriyet devletine, büyük Türk milletine, Anayasasına, demokrasinin temel ilkelerine gönülden bağlı birer kahraman olarak yetişecektir\"dedi.

BİRAN ÖNCE ÜLKE SAVUNMASINA KATILIN

Türkiye\'nin içinde bulunduğu süreçte bir takım riskler ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını söyleyen Canikli, \" Bu riskler, her geçen gün artmaktadır. Bu risklerin yönetilebilmesi, bu topraklara namahrem eli değmemesi için, biran önce bu ülkenin savunmasına katılmanız gerekir. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yapmanız gerekir\" diye konuştu.

SET ÇEKEMEZSİNİZ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından her kuruma sızan hainlerin temizlenmesinin hem Türkiye\'ye hem de Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirdiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, \" Bunun en somut örneği, Fırat Kalkanı operasyonudur. Bu hainlerin temizlendiği dönemde TSK, milletiyle birlikte sınır ötesi operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu ülkenin önüne set çekemezsiniz\"dedi.

BU MİLLET DESTAN YAZAR

Öğrencileri göstererek \" Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının, gazilerimizin, şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu toprakları içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü tehdite karşı canı pahasına savunacaklardır\" diyen Bakan Canikli,\" Bu toprakların hainleri de eksik olmuyor. O hainleri geldikleri yere gönderecek olan kahramanlar da eksik olmuyor. Bu milletin en kolay yazdığı şey destan. Allah bu millete bir daha destan yazdırmasın. Bayrağımızın inmemesi, ezanlarımızın susmaması için bu millet bedeli ne olursa olsun yine destan yazar\"şeklinde konuştu.

TF-X VATAN SEMALARINDA HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIR HALE GELECEKTİR

Türkiye\'nin milli ve yerli savunmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, \" Çünkü eğer savunmayı, başka ülkelere emanet edersiniz, dolaylı ya da doğrudan en ihtiyaç duyduğunuz anda, o sistemleri kullanamama riskiyle karşı karşıya kalırsınız\"dedi. Yerli İHA ve yerli silahlarla donatılan SİHA\'ların geliştirilmesinin Türk milletinin göğsünü kabarttığını söyleyen Canikli, \" Artık teknolojiyi almak ve kullanmak yetmiyor. Teknolojiyi üretmek ve millileştirmek zorundayız. Buna mecburuz Buna mahkumuz. Aksi hal, bu ülkenin savunmasını başka ülkelerin insafına terk etmek anlamına gelir. Hava kuvvetlerimiz artık kendi milli uçak sistemlerini yapabilecek teknoloji alt yapısına sahiptir. İnşallah yakın bir zamanda milli savaş uçağımız TF-X vatan semalarında her türlü göreve hazır hale gelecektir. Ve inşallah bunları ilk kullanan komutanlarımız, subaylarımız biz olacaksınız\" diye konuştu.

735 ÖĞRENCİ ANT İÇTİ

98\'i yabancı toplam 735 öğrencinin ant içtiği törende konuşan Hava Harp Okulu Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Rafet Dalkıran da,\" Onlar burada alacakları eğitimle, yüksek ahlaki değerler, vatanseverlik duygusuna ve vatandaşlık sorumluğuna sahip, Atatürkçü düşünce sistemi ile askerlik mesleğinin temel değerlerini özümsemiş, silah arkadaşlığının anlamını ve önemini kavramış, vatanı ve milletini çok seven, vazifeyi daime önde tutan, liderlik ve yöneticilik özellikleriyle ile mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış iyi birer havacı olacaklardır\"dedi.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİ DE GÖREV YAPTI

Yeni öğrencilerin ant içtiği törende üst dönemlerden başörtülü bir kadın öğrenci de görev yaptı.



Görüntü Dökümü:

- Törenden detaylar

- Milli Savunma Bakanı Canikli\'nin selamlaması

- Öğrencilerin yürüyüşü, and içmesi

- Okul komutanın konuşması

- Canikli\'nin konuşması

- Detaylar

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03.10.2017 - 16.24 Haber Kodu : 171003168

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6 - POLİS MEHTERAN TAKIMI TAKSİM MEYDANI\'NDA KONSER VERDİ

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nün emniyet mensuplarından oluşturduğu Mehter Takımı Taksim Meydanı\'nda gösteri yaptı. Gösteriye vatandaşlar ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Emniyet Mehteran Takımının Taksim Meydanı\'nda verdiği konser saat 14:00 \' de başladı. Konsere vatandaşlar ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Bir an olsun cep telefonlarını elinden bırakmayan izleyiciler, bol bol fotoğraf ve görüntü çekti. Gösteri alkışlarla son buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı

-Mehteran takımının gösterisi

-İlgi gösteren vatandaşlar

-Cep telefonu ile görüntü çekenler

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

03.10.2017 - 16.19 Haber Kodu : 171003160

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