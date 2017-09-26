DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

1- YENİ ALDIĞI TAKSİSİNİN KAZA YAPTIĞINI GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kardeşinin kazada yaralandığını, taksisinin ağır hasarlı olduğunu gören taksi sahibi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Etrafa küfürler savuran kişi, polis tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Kaza, Beşiktaş Barbaros Bulvarı Ulus Yeni Yanyol\'da saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Kaleli\'nin kullandığı 34 FM 6490 plakalı otomobil, aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle önünde seyreden taksiye çarptı.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle duramayan taksi önünde seyreden otomobile çarpınca 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada taksi sürücüsü Yılmaz Akkaya ile müşterisi Ender Tamer yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Serkan Akkaya, kardeşinin yaralandığını ve yeni aldıkları taksinin ağır hasar aldığını görünce sinir krizi geçirdi. Kaza yapanlara küfürler eden ve etrafa saldıran taksi sahibi polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı.

Kazaya karışan sürücüler ve olay yerinde taşkınlık yapan Serkan Akkaya ifadeleri alınmak üzere Levent Polis Merkezine götürüldü.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinden sonra normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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Kazaya karışan araçlar

Olay yerindeki Ambulans

Kazaya karışan şoförler

Olay yerindeki Trafik ekipleri

Olay yerine gelen taksi sahibi

Taksi sahibinin polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alınması

Polis aracına bindirilmesi

Genel ve detaylar



26.09.2017 - 17.00 Haber Kodu : 170926173

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2- NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NA ZİYARETLER

ESKİ TAKIM ARKADAŞI: ORGAN NAKLİNE İHTİYACI VAR

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Naim Süleymanoğlu\'nu Eski Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir ziyaret etti.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisi süren Naim Süleymanoğlu\'nu ziyaretinin ardından açıklama yapan Demir \"Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu\'nun rahatsızlığı dolayısıyla buradayız. Kendine şifa diliyorum. Az önce yanında çıktım. Biz şampiyonları ayakta görmeye alışkınız. Yatakta değil. İnşallah tez zamanda aramıza dönecek. Kendisini iyi gördüm. Biran evvel acilen organ nakline ihtiyacı var. Devlet büyüklerimizin de daha iyi imkan sağlarlarsa tez zamanda sağlığına kavuşup aramıza döneceğini düşünüyorum. Çünkü şampiyonlar kolay yetişmiyor\" dedi.

\"MORALİNİ İYİ GÖRDÜM\"

Demir, \"Bilinci kapalı olduğu için yeni yeni açılıyor. Burada niye olduğumuzu sordu. Kendini ziyaret etmek için geldiğimizi söyledik. Kendisine şampiyonu ayakta kalması gerektiğini yatmanın yakışmadığını söyledim. O da güldü. \'Kimler var dışarıda?\' diye sordu. Bütün millet dua ediyor, herkes burada diye söyledim. Moralini iyi gördüm. O da bizi görünce moral buldu. 96 Olimyatları\'nda beraber şampiyon olmuştuk. Hastaneye geldiğinden daha iyi durumda\" şeklinde konuştu



Görüntü Dökümü:

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-Demir\'in açıklamaları



26.09.2017 - 14.45 Haber Kodu : 170926134

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3- THY\'DEN POLNET AÇIKLAMASI



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda sabah saatlerinde meydana gelen PolNet bilgi sistemindeki arıza nedeniyle binlerce yolcu mağdur olurken, Türk Hava Yolları uçaklarını kaçıran 320 yolcunun ücretsiz bilet işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: \"Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda yaşanan pasaport sistemi (PolNet) arızası nedeniyle yaklaşık 320 yolcumuz seferlerine yetişememiştir.Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndaki yoğunluk nedeniyle dışhat seferlerimize 30 ila 45 dakika arası rötarlar girilmiş fakat gece istasyonda notam olması(pist çalışmasından dolayı gece belirli bir saatte iniş ve kalkışa kapatılması) nedeniyle uçakları daha fazla bekletememiştir. Mağdur olan gerek lokal gerekse transit 320 yolcu için tarafımızca ücretsiz bilet işlemleri yapılmıştır. İsteyen yolcularımız için Atatürk Havalimanı istasyondan kalkışlı seferler için bilet değişiklikleri yapılmış ve tarafımızca organize edilen otobüslerle yolcularımız Atatürk Havalimanı\'na getirilerek seyahatleri sağlanmıştır. Bilet değişikliği yapılan ve uzun bekleme süresi olan yolcularımız için de otel hizmeti verilmiştir\"

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanındaki yoğunluktan görüntüler

-Detaylar

26.09.2017 - 13.07 Haber Kodu : 170926098

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4- TEM\'DE \"EN HAVALI\" YOLCULUK

Haber: İbrahim AKTÜRK /İstanbul DHA

TEM Otoyolunda şoför mahallindeki kapısı olmadan ilerleyen sürücü görenleri hayrete düşürdü.

Esenler\'de, TEM otoyolu üzerinde sürücü kapısı olmadan seyir halindeki bu araç ilginç görüntüler oluşturdu. Sağ şeritte ilerleyen otomobili aynı güzergahta ilerleyen başka araçtaki yolcular görüntüledi. Şoför kapısı olmadan ilerleyen sürücünün rahat tavırları ise dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-TEM\'de ilerleyen, kapısı olmayan otomobili

-Sürücüden görüntü

-Detaylar

26.09.2017 - 14.51 Haber Kodu : 170926136

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5- POLİS 23 DAKİKA BOYUNCA KOVALADIĞI KAPKAÇÇIYI BÖYLE YAKALADI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mesihpaşa Mahallesi Laleli Caddesi\'ndegeçtiğmiiz cuma günü bir kişinin kapkaç yaptığını fark etti. Polis ekipleri kapkaç yapan Ö.Ö.\'yü yaşanan kovalamacanın ardından yaklaşık 23 dakika yakaladı. Yapılan üst aramasında Ö.Ö.\'den R.K. adlı kişiden çaldığı 1260 dolar çıktı. Gözaltına alınan Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kapkaççı ve polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Kapkaç yapılması

-Kapkaççının kaçması

-Polis ekiplerinin kovalaması

-Şüphelinin yakalanması

-Genel ve detaylar

26.09.2017 - 14.42 Haber Kodu : 170926132

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6- İSTANBUL\'DAKİ ANA DARBE TEŞEBBÜSÜ DAVASI\'NDA GERGİNLİK… SANIK ALBAY EL KONULAN 15 TL\'SİNİ GERİ İSTEDİ

*Tutuklu sanık Muzaffer Düzenli, savunmasına tepki gösterilmesi üzerine \"Savunmamı dinlemek istemeyen salondan çıkabilir\" dedi.

*Mahkeme Başkanı da \"Sen kimseye \'dinlemek istemeyen çıkabilir\' diyemezsin. Sen zaten savunmanı bir kasıt üzerine oturtmuşsun savunmana öyle başladın. Ben burada kendi vicdanıma hesap veriyorum. \'Adil yargılama\'dan bahsederek 5 saattir nerelere hangi mesajı vermek istediğini ben anladım\" diyerek sanık Düzenli\'ye tepki gösterdi.

*Sanık Düzenli, ayrıca gözaltına alındığında üzerinde bulunan ve el konulan 15 TL\'sinin de kendisine iade edilmesini istedi. Müştekiler de Düzenli\'nin bu talebine tepki gösterdi.



Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 15\'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşmasında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli savunmasını tamamladı. Muzaffer Düzenli, örgüt üyesi ve yöneticisi olmadığını, himmet adı altında kimseye para vermediğini belirterek, \"Bank Asya\'ya da hesabım yok. Para yatırmadım, para çekmedim… Ne bileyim villa almak gibi…\" ifadelerini kullandı.

\"GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR DA DAHİL KİMSE BANA FETÖCÜ\'DÜR DİYEMEZ\"

\"15 Temmuz öncesi örgüt üyesi olduğuma dair olumsuz bir kayıt mevcut değildir\" diyen sanık Düzenli, \"Kimseyi kutsal bir varlık olarak görmüyorum. \'Kod\' isim kullanmadım. TSK dışında bir oluşum içinde yer almadım. FETÖ örgütünün ideolojisini savunduğuma dair bir delil ve emare yoktur. Ben çok konuşan ve rahat konuşan biri olarak tanınırım. Örgüt üyeliğini savunsam hakkımda olumsuz kayıt olurdu. FETÖ kitapları ya da belgesi okumadım, üzerimde bulundurmadım. Başkasına ait kayıtlı hatları da kullanmadım. Örgüt üyeleriyle görüşmedim, konuşmadım yüz yüze de görüşmedim. Türk vatandaşı olarak şu iddiada bulunuyorum: Astlarım, arkadaşlarım, komutanlarım, beni ciğerime kadar tanıyan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da dahil kimse bana \'FETÖ\'cüdür\' diyemez. Aksini iddia eden buyursun ispat etsin. Kimse bana \'FETÖ\'cüdür\' demez, diyemez. Çünkü FETÖ\'cü değilim\" ifadelerini kullandı.



\"ZAMAN GAZETESİ ALMADIM\"

Sanık Düzenli, örgüt evlerinde ve yurtlarında kalmadığını belirterek, \"Bağışlarda bulunmadım. Zaman Gazetesi alıp \'Ben de sizdenim\' demedim. Şirinlikler yapmadım, sosyal medyada övgüler düzmedim\" diye konuştu.

\"YURTTA SULH KONSEYİ ÜYESİ DEĞİLİM\"

\"Yurtta Sulh Konseyi üyesi değilim\" diyen sanık Düzenli iddianamede mantık hataları olduğunu, delil olmadığını ve inandırıcılıktan uzak olduğunu savundu.

SALONDA GERGİNLİK: SAVUNMAMI DİNLEMEK İSTEMEYEN SALONDAN ÇIKABİLİR

Sanık Düzenli\'nin savunmasına bazı avukatlar tepki gösterdi. Sanık Düzenli de \"Adil yargılamaya teşebbüs ve yönlendirme var. Arz ediyorum. Ayrıca savunmamı dinlemek istemeyen salondan çıkabilir\" dedi.

MAHKEME BAŞKANI\'NDAN SANIĞA TEPKİ

Bunun üzerine Mahkeme başkanı da \"Sana kimse şu zamana kadar müdahale etmedi, edenleri de ben susturdum. Gayet medeni şekilde yaklaşık 5 saattir seni dinliyoruz. Özgürce savunmanı yapıyorsun. Sen kimseye \'Dinlemek istemeyen çıkabilir\' diyemezsin. Savunma mecrasından çıkarsan müdahale ederim. Sen zaten savunmanı bir kasıt üzerine oturtmuşsun savunmana öyle başladın. Ben burada kendi vicdanıma hesap veriyorum. \'Adil yargılama\'dan bahsederek 5 saattir nerelere hangi mesajı vermek istediğini ben anladım\" diyerek sanık Düzenli\'ye tepki gösterdi.

15 TL\'SİNİ İSTEDİ

Düzenli, birtakım taleplerinin olduğunu belirterek, bunlar arasında bloke konulan banka hesabındaki 5 bin lira üzerindeki blokenin kaldırılmasını istedi. Sanık Düzenli, ayrıca gözaltına alındığında üzerinde bulunan ve el konulan 15 TL\'sinin de kendisine iade edilmesini istedi. Mahkeme başkanı da \"15 TL senin için çok mu önemli?\" diye sorması üzerine sanık Düzenli \"Evet benim için önemli, tutanaklara geçsin\" dedi. Müştekiler de sanık Düzenli\'nin bu sözlerine tepki gösterdi.

BİR MÜŞTEKİ FENALAŞTI

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi şehit olan bir müşteki de salonda fenalaştı. Fenalaşan müşteki ambulansta hastaneye kaldırıldı. Duruşma sanık Düzenli\'nin çapraz sorgusuyla devam ediyor.

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7- İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN\'DEN MÜZE ÇAĞRISI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul (DHA)

İstanbul Valisi Vasip Şahin Sultanahmet\'te bulunan Türk İslam Eserleri Müzesini ziyaret etti. Müzede sergilenen eserleri tek tek inceleyen Vali Şahin, \"Buradaki ziyaretçi sayısını baktığımızda, müzenin büyüklüğüyle ve müzenin önemiyle hiç mütenasip olmayan bir sayı. Bunu bizim tanıtmamız, insanlara ve dünyaya bunu anlatmamız lazım\" dedi.

ÖĞRENCİLERE MÜZE ÇAĞRISI

Müzelerin tanıtımı için çalıştıklarını söyleyen İstanbul Valisi Şahin, öğrencilere tatillerde de müzeleri ziyaret etmeleri çağrısında bulundu. Şahin, \"Tatillerde de bu tür yerleri gezerek, kendi bilgi dağarcıklarını arttırmalarını bekliyoruz doğrusu\" diye konuştu.

MÜZE HAKKINDA

Sultanahmet\'te bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesinde İslam dünyasının farklı köşelerinden gelmiş nadir sanat eserleri olan el yazmaları, cam eşyalar, taş ve pişmiş toprak eserler, metal ve seramik objeler sergileniyor. Ayrıca dünyanın en zengin 13. yüzyıl el işi Türk halıları koleksiyonu burada yer alıyor. 14. yüzyıl Selçuklu halıları da koleksiyonun değerli parçaları arasında yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Vali Şahin\'in Müzeye gelişi

- Müzeyi gezmesinden genel ve detay görüntüler

- Vali Şahin\'in açıklamaları

26.09.2017 - 17.49 Haber Kodu : 170926197

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8- İSTANBUL\'DA IŞİD OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul\'da 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü üyesi Suriye ve Endonezya uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Üzerlerinde ve yakalandıkları yerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve örgütün propaganda videoları da ele geçirilen 3 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD\'e üyelerine yönelik olarak daha önceden belirlenen İstanbul\'un iki farklı ilçesinde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Endonezya uyruklu E.D.P. ve M.T.M. ile Suriye uyruklu F.A.O.\'yu yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi\'ye ait fotoğraflar ve örgütün propaganda videoları da ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin fotoğrafları

26.09.2017 - 17.35 Haber Kodu : 170926190