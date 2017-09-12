DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

1- ŞORTLU KIZ DAVASINDA KARAR; SANIK İKİ SUÇTAN 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Minibüste şortlu üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam\'a yönelik fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile hakkında üç ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ercan Kızılateş, \"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme\", \"Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı\" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek\" suçundan beraatine karar verilen Kızılateş, kararla birlikte tahliye edildi.

Pendik\'te 14 Haziran 2017 tarihinde minibüste şortlu Asena Melisa Sağlam\'a yönelik fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile hakkında, \"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme\", \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme\" suçları ile birlikte, \"Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı\" suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ercan Kızılateş\'in yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.

İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ercan Kızılateş ile müşteki Asena Melisa Sağlam ve tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı celse arasında sunduğu dilekçe ile davaya katılma talebinde bulundu. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ise duruşmada Avukat Afet Gülen Büberci aracılığı ile sunduğu dilekçede, hemşire Ayşegül Terzi\'nin davasına katılma talebinde bulunduklarını, bu talebin mahkeme tarafından kabul edildiğini, bu kabule ilişkin mahkeme kararını delil olarak sunarak bu davaya da katılma talebinde bulundu.

RAPORA GÖRE ÖNCE SAÇLARINI OKŞAMIŞ

Hakim Muharrem Ballı, olay anına ait kamera görüntüsü üzerinden yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporun dava dosyasına geldiğini söyledi. Olayın meydana geldiği minibüste kurulu kamera görüntülerinin incelemesi sonucu hazırlanan raporda, müşteki Asena Melisa Sağlam\'ın minibüse 14.50\'de bindiği, sanığın da arka dörtlü koltukta sağdan ikinci sırada oturduğu belirtiliyor. Müştekinin sanığın oturduğu arka dörtlü koltuğun önüne oturduğu kaydedilen bilirkişi raporunda, \"Sanığın 15.08.17\'de sağ elinin içi ile müştekinin sol kulak tarafından saçlarından bir kaç defa tahrik edercesine dokunduğu, müştekinin herhangi bir tepki vermediği ve aralarında herhangi bir konuşma olmadığı, arkasına dahi dönmediği tespit edilmiştir\" bilgisine yer verildi.

Sanığın saat 15.08.23\'te sağ elinin dışı ile müştekinin sağ yanağına vurduğu kaydedilen bilirkişi raporunda, \"Müştekinin sol eliyle suratını tuttuğu, sanığın kapıya doğru yönelip müştekiye baktığı, kapı açılıp sanık inmeye çalışırken müştekinin panik halinde sanığa doğru sol eli ile vurmaya çalışırken, sanığın müştekiyi çevirip iki kolunun altında tuttuğu, minibüsün ortasına doğru savurup hızlı bir şekilde indiği, müştekinin koşup arkasından baktığı\" tespitine yer verildi.

Asena Melisa Sağlam\'ın Avukatı Nuriye Alsancak dava dosyasına konulan yeni bilirkişi raporunda sanığın müvekkilinin saçını okşadığının tespit edildiğini söyledi. Sanık Avukatı Suna Çalışkan, bilirkişi raporunun cinsel eylemine ilişkin kısmını kabul etmediğini belirterek, \"Saçlarına dokunması ile eylemi arasında 4 saniye vardır. Bu süre içinde cinsel amaç mümkün değildir. Cinsel eylem söz konusu değildir. Özür diliyoruz, anlık bir gelişme sonucu bu olumsuz olay meydana gelmiştir\" dedi.

ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Söz alan müşteki Asena Melisa Sağlam\'ın Avukatı Nuriye Alsancak, görüntülerde sanığın müvekkiline arkadan da sarıldığını, bu hususun bilirkişi raporunda belirtilmediğini belirterek, sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını istedi. Esas hakkında savunma yapan Kızılateş\'in Avukatı Suna Çalışkan, müvekkilinin öncelikle tüm suçlardan beraatine, aksi takdirde yasal indirimler uygulanarak alt sınırdan cezalandırılmasını istedi. Avukat Çalışkan, kararla birlikte müvekkilinin tahliyesine de karar verilmesini talep etti.

SANIK SON SÖZÜNDE PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Son sözü sorulan sanık, \"Kendisine açık giyiminden dolayı yakışık almadığını söyledim. Kastım başka olsaydı farklı davranışta bulunurdum. Kesinlikle bu suçlamayı kabul etmiyorum. Yaptıklarımdan pişmanım, kendisinden huzurunuzda özür diliyorum\" dedi.

\"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek\" suçunun unsurları oluşmadığını gerekçe göstererek bu suçtan sanığın beraatine karar veren hakim Muharrem Ballı, \"Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı\" suçundan 2 yıl ve \"Katılana karşı cebir kullanarak inanç, düşünce ve kanaatinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale\" suçundan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, sanığın 4 yıllık hapis cezasını \"İyi hal\" indirimi ile 3 yıl 4 aya düşürdü.

Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine kanaat oluşmadığı gerekçesi ile sanığa verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezasını ertelemedi. Kararla birlikte sanığın tahliyesine karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pendik\'te 14 Haziran 2017 tarihinde minibüste şort giydiği gerekçesi ile Asena Melisa Sağlam\'a yumruk attığı ve saçlarını okşadığı belirtiliyor. İddianamede sanık Kızılateş\'in, \"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme\", \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme\", \"Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı\" suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntleri

-Şüphelinin gözaltına alınması

12.09.2017 - 17.18 Haber Kodu : 170912167

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2 - ŞORTLU KIZ DAVASI\'NDA KARAR: AVUKAT ALSANCAK \"MEVCUT YASALARLA ALABİLECEĞİMİZ İYİ KARARLARDAN BİRİNİ ALDIK\"

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Duruşmadan sonra Asena Melisa Sağlam, annesi Zeynep Sağlam ve avukatları ile birlikte basın açıklaması yaptı. İlk olarak konuşan Avukat Nuriye Alsancak, bu kararın bekledikleri karar olmadığını belirterek, \"Biz bu kadın düşmanlarının en yüksek cezaları almasını istiyoruz elbette ki. Ancak mevcut yasalarla alabileceğimiz iyi kararlardan birini aldık diye düşünüyorum. Bu suçlardan tahliye kararı verildi ancak sanık başka suçlardan hükümlü olduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek\" dedi.

Kesinleşmese de sanığın cezalandırıldığını söyleyen davanın müştekisi Asena Melisa Sağlam, \"Tahliyesi konusunda... Psikolojik olarak beni rahatlatan içeride olacak alması. Bu aşamaya gelmemde bu kadar ses çıkarmam ve halkın desteği ile sağlandığını düşünüyorum. Ve avukatlarım çok güzel bir şekilde ifade ettiler her şeyi. İnsanlar başına gelen olaylarda kendilerini bu şekilde ifade ederlerse, bu cezalar bu kadar gündeme gelirse, olaylar kadar gündeme gelirse bu olayların azalacağını düşünüyorum, umut ediyorum en azından\" dedi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karardan memnun olmadığını söyleyen Melisa Sağlam\'ın annesi Zeynep Sağlam ise \" Benim çiçeğime, çocuğuma el atanın çok çok daha ağır cezalandırılması gerekiyordu. Acaba bu cezaya karar veren kişilerin kendi çocuklarına ya da yeğenlerine, torunlarına olsaydı aynı cezayı mı verirdi?\" diye konuştu. Zeynep Sağlam\'ın bu sırada gözyaşlarına hakim olamayarak ağladığı görüldü. Melisa Sağlam, annesine sarılarak gözyaşlarını sildi.

Görüntü Dökümü:

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-Avukat Nuriye Alsancak, Asena Melisa Sağlam ve anne Zeynep Sağlam\'ın açıklamaları

12.09.2017 - 17.51 Haber Kodu : 170912182

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3 - YENİ AKİT GENEL YAYIN YÖNETMENİ DEMİREL\'İN DAMADI TUTUKLANDI...

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA

Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel\'i bıçakla öldürdüğü ve eşi Esma Karanfil\'i yaraladığı iddia edilen Cemil Yavuz Karanfil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVUNMA YAPMAK İÇİN SÜRE İSTEDİ

İzmir\'de yakalanan firari Cemil Yavuz Karanfil, bu sabah Gayrettepe\'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na getirildi. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkan Cemil Yavuz Karanfil daha sonra ifade vereceğini söyleyerek, süre istedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti de Cemil Yavuz Karanfil\'in tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Karanfil, cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Karanfil, 29 Mayıs\'da tartıştığı kayınpederi Kadir Demirel\'i öldürdü, eşi Esma Karanfil\'i de yaraladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemil Yavuz Karanfil hakkında \"Tasaralayarak öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve \"Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek\" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Olayın ardından firar eden Cemil Yavuz Karanfil dün İzmir\'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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(Cep telefonu görüntüsü)

-Karanfil\'den görüntü

-Genel ve detaylar

12.09.2017 - 16.03 Haber Kodu : 170912135

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4 - NARKOTİK KÖPEĞİ \'MAYA\' UYUŞTURUCUYU İŞTE BÖYLE BULDU



Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu\'nda bir çok mahallede operasyon yapıldı. Sokak satıcılarına yönelik yapılan özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Hacı Hüsrev Mahallesi başta olmak birçok mahallede 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hacı Hüsrev Ali Kubuti Caddesi üzerindeki eve yapılan baskında narkotik köpekli arama yapıldı. \'Maya\' isimli narkotik köpeğin dolabın üst tarafına saklanan uyuşturucu maddeyi bulması DHA kamerasına yansıdı.

Öte yandan, kaçmak isteyen bir kişi de polisler tarafından baskın yapılan evin yan sokağında yakalandı. Helikopter destekli düzenlenen operasyonun diğer adreslerde devam ettiği öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Polislerin eve gelmesi

-Özel harekat polislerinin eve girmesi

-Narkotik köpeğinin eve girmesi

-Arama yapılması

-Köpeğin uyuşturucuyu bulması

-Uyuşturucunun görüntüsü

-Köpeğin metruk binadaki aramasıı

-Helikopterin görüntüsü

-Evin görüntüsü

-Genel ve detaylar

12.09.2017 - 16.23 Haber Kodu : 170912145

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5 - 30\'UNCU YILINI KUTLAYAN İSTANBUL BİENALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı\'nın (İKSV) 1987 yılından bu yana düzenlediği İstanbul Bienali, 16 Eylül Cumartesi günü kapılarını açacak.

İKSV tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali, bu yıl 30\'uncu yaşını kutlayacak. Küratörlüğünü sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset\'in üstlendiği \"iyi bir komşuö başlığını taşıyan bienalde, 32 ülkeden 56 sanatçının farklı coğrafya ve zaman dilimlerinden hikayeler anlattığı 150 eseri sergilenecek. 15. İstanbul Bienali bu yıl, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Pera Müzesi, ARK Kültür, Yoğunluk Sanatçı Atölyesi ile Küçük Mustafa Paşa Hamamı olmak üzere birbirine yürüme mesafesinde altı komşu mekânda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Koç Holding katkılarıyla 12 Kasım\'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek 15. İstanbul Bienali süresince farklı alanlardan isimlerin katılımıyla ücretsiz etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Sanatçı ve akademisyen Zeyno Pekünlü\'nün koordinatörlüğünü üstlendiği 15. İstanbul Bienali\'nin Kamusal Programı kapsamında, uluslararası konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumlardan film gösterimlerine ve konuşmalara, farklı kültürel coğrafyalardan davetli şeflerin birlikte yemek pişirecekleri atölye çalışmalarından İstanbul\'un göçmen ve yerleşik müzisyenlerinin bir araya gelerek yapacakları doğaçlama performanslara, okuma günlerinden çocuklar için animasyon ve tasarım atölyelerine pek çok farkı etkinlik düzenlenecek.

BÜLENT ECZACIBAŞI: İSTANBUL BİENALİ, TÜM DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GÜNCEL SANAT ETKİNLİKLERİ ARASINDA SAYILIYOR

15. İstanbul Bienali\'nin basın toplantısı bugün Özel Saint Benoît Fransız Lisesi Silüet Gösteri Salonu\'nda yapıldı. İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer\'in moderasyonunda, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 15. İstanbul Bienali\'nin Kamusal Program Koordinatörü Zeyno Pekünlü ve küratörler Elmgreen & Dragset\'in katılımlarıyla gerçekleştirilen basın toplantısında bienal hakkında bilgiler verildi.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Bienali\'nin bugün yalnızca Türkiye\'nin değil, tüm dünyanın en önemli güncel sanat etkinlikleri arasında sayıldığını belirterek, şunları söyledi:

\"Bu yıl, vakfımızın 45. yaşıyla birlikte, İstanbul Bienali\'nin de 30. yılını kutluyoruz. Geçtiğimiz 30 yıl boyunca dünyanın dört bir yanından güncel akımları kentimize taşıyan, mekana özgü üretimleri teşvik eden, tarihsel yapıların sanatla yeniden keşfedilmesine fırsat yaratan bienal, bugün yalnızca ülkemizin değil, tüm dünyanın en önemli güncel sanat etkinlikleri arasında sayılıyor. Sanatçıların ve sanatseverlerin nefes alabileceği, özgür bir üretim ve ifade platformu olarak 30. yılımızı geride bırakmanın sevinci içindeyiz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak toplumsal yaşamda önemli bir yeri olan kültürün, kalkınmanın da ana etkenlerinden biri olduğu inancıyla bu alandaki uluslararası işbirliklerimizi güçlendiriyor ve ülkemizin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde yine sponsorlarımızın, uluslararası kültür-sanat kurumlarının ve değerli destekçilerimizin katkılarıyla bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz.\"

ÖMER M. KOÇ: İYİ BİR KOMŞU SAVAŞ DEĞİL, KALICI BARIŞ SEBEBİ OLABİLİR

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da, Bienali\'nin ve çağdaş sanat kültürünün zenginleşerek devam etmesi adına katkılarını sürdüreceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Her fırsatta vurguladığımız gibi, Koç Holding olarak ekonomik ve toplumsal gelişimin bir bütün olarak gerçekleşmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olarak da kültür ve sanatı görüyor; bu alanlara verdiğimiz desteği bir öncelik ve sorumluluk addediyoruz. Bu sorumluluk duygusu, müzelerimizin ve sanat kuruluşlarımızın arkasındaki temel felsefeyi de oluşturuyor. Ülkemizin en büyük çağdaş sanat platformu olan İstanbul Bienali\'ni desteklemeye 2007 yılında başladık. Geçtiğimiz 10 yılın ardından bu defa sponsorluğumuzun ikinci 10 yıllık dönemini de başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Sponsorluğumuzu sadece finansal destek sağlamanın çok ötesinde, stratejik bir işbirliği olarak görüyoruz. İstanbul Bienali\'nin ve çağdaş sanat kültürünün zenginleşerek devam etmesi ve ülkemizin toplumsal kalkınmasını desteklemek adına katkılarımızı sürdüreceğiz.\"

İstanbul Bienali\'nin bu yılki \"iyi bir komşuö başlığından da bahseden Koç, şöyle devam etti:

\"Hepimiz yaşayarak görüyoruz. Sınırların her geçen gün daha fazla sorgulandığı bir dünyayla, savaş ve gerginliklerin giderek tırmandığı zor bir dönemle karşı karşıyayız. Bu dönemde en büyük ihtiyacımız, gücünü kültürden ve evrensel değerlerden alan sanatın diline daha çok kulak vermektir. İnanıyorum ki, temel insani değerlerimizi kökten sarsan ve barışı gölgeleyen yabancılaşmaya karşı komşuluk, büyük bir kapı aralayabilir. İyi bir komşu savaş değil, kalıcı barış sebebi olabilir.\"

3 BİN KONUK İSTANBUL\'A GELDİ

15. İstanbul Bienali\'nin basın toplantısını takip etmek ve açılış haftasında sergileri gezmek için, uluslararası sanat çevrelerinden eleştirmen, küratör, müze ve galeri yöneticileri ile basın mensupları da dahil olmak üzere yurt dışından 3 binin üzerinde konuğun İstanbul\'a geldiği de açıklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısındaki açıklamalar

-Basın toplantısından detaylar

12.09.2017 - 17.21 Haber Kodu : 170912168

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6 - İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA CİHAZ KONTROLÜ TRAFİK YARATTI

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Atatürk Havalimanı\'daki seyrüsefer cihazlarının kontrolü için yapılan kalibrasyon çalışmaları nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi\'ne (DHMİ) ait uçakla yapılan kalibrasyon (flight check) çalışmaları nedeniyle uçakların iniş ve kalkışlarında gecikmeler yaşandı .Uçaklar belli süre havada tur atmak zorunda kalırken Atatürk Havalimanı\'na iniş yapması gereken 5 uçak yakıt kritiğine girince çevre meydanlara yönlendirildi. Kalkış yapacak olan uçaklar ise kuyruk oluşturdu Test çalışmalarının ve kontrollerin sona ermesinin ardından seferler normale döndü.

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7 - MİNİBÜSLE İKİ ÇOCUĞU EZMEKLE SUÇLANAN 13 YAŞINDAKİ R.A\'NIN DOSYASI ADLİ TIP\'A GÖNDERİLDİ

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Sancaktepe\'de babasına ait minibüsle yaptığı trafik kazasında 4 ve 9 yaşlarında iki çocuğun ölümü bir çocuğun da yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A.\'nın yargılanmasına devam edildi.Mahkeme, kusur oranını tespiti için dosyanın adli tıp kurumuna gönderilmesine karar verdi.

İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, \"Bilinçli taksirle iki kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanmasına\" neden olduğu iddiası ile 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu sanık R.A. ile hayatlarını kaybeden çocukların aileleri ile tarafların avukatları katıldı.

Söz alan R.A.\'nın avukatı Olcay Bahatır, eğitim ve öğretim yılının başladığını, müvekkilinin öğrenci olduğunu belirterek tahliyesini istedi. R.A.\'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, kusur oranlarının tespiti için doyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi\'ne gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 yaşındaki R.A.\'nın 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait aracı aldıktan kısa süre sonra kaza yaptığı, kaza sonucu 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif Nur Dursun\'un yaşamını yitirdiği, 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe\'nin de yaralandığı belirtiliyor. İddianamede R.A.\'nın, \"Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması suçundan 1 yıl 4 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.