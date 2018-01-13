DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 (yeniden)

1- KONTEYNERDE ÇIKAN YANGINDA 3 İŞÇİ ÖLDÜ

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Beylikdüzü Yakuplu\'da, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ise son anda kurtuldu.

Yangın, saat 06.00 sıralarında, Kavaklı Mahallesi\'nde bulunan bir konteynırda çıktı. Yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, konteynerin tamamını sardı. İçeride kalan 4 işçiden biri, yangını fark edince hemen kendini dışarıya attı. Kurtulan işçinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürünce buradaki 3 işçinin cenazesine ulaştı. Yangından kurtulan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede kalan diğer işçiler, içeride 4 kişinin kaldığını ve yangının ardından bir kişinin son anda kurtulduğunu söyledi. Konteynerde kalanların yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

- Konteynerden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntü

-Muhabir anonsu

-Çevrede kalan kağıt toplayıcılarından görüntü

-Kağıt toplayıcılarıyla röportaj

-Etrafta bulunan el arabalarından görüntü

-Detay görüntüler





13.01.2018 - 07.31 Haber Kodu : 180113010

13.01.2018 - 07.54 Haber Kodu : 180113012

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2- METİN FEYZİOĞLU: ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI BAĞLAYICIDIR

*Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu,

- \"Anayasa Mahkemesi\'nin kararı bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi mahkemeyi bağlar, idareyi bağlar. İki mahkeme de kısa kararda ihlali gördükleri anda tahliye etmek zorundadırlar.\"

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Maltepe\'de Ülkücü Düşünce Derneği(ÜLKÜ-DER) \'Hukuk Devleti\' adı altında bir konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katıldı.

Feyzioğlu burada katılanların sorularını cevapladı. Feyzioğlu, Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında Anayasa Mahkemesi\'nin vermiş olduğu kararı ve kararın Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bozulmasını şöyle değerlendirdi: Anayasa Mahkemesi\'nin kararı bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi mahkemeyi bağlar, idareyi bağlar. Anayasa Mahkemesi kısa kararında, \'Bu tutukluluklar temel hakları ihlal etmiştir. Anayasaya aykırıdır\' demiştir. Şahin Alpay için 13\'üncü ağır ceza mahkemesi, Mehmet Altan için 26\'ıncı ağır ceza mahkemesi gerekçeli kararı görüp, öyle düşünelim demiştir. Bu iki mahkemenin de takdir yetkisi yoktur. İki mahkeme de kısa kararda ihlali gördükleri anda tahliye etmek zorundadırlar. Nitekim kararlarını ikiye bir vermişlerdir. Muhalif üyeler, \'Bizim takdir yetkimiz yoktu, yapamayız. Derhal tahliye etmek zorundayız\' demişlerdir.

Feyzioğlu, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ\'ın Anayasa Mahkemesi\'nin vermiş olduğu kararına yönelik değerlendirmeleri hakkında ise, \" Hükümet sözcüsü Anayasa Mahkemesi için \'Dosyayı bilmiyor\' demiştir. Hükümet sözcüsü dosyayı biliyor ama Anayasa Mahkemesi dosyayı bilmiyor. Anayasa Mahkemesi\'nin kararını eleştirecek durumda değilim. Çünkü gerekçeli kararı yayınlanmadı. Ama ağır ceza mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin kısa kararına derhal uyması gerektiğini bilecek kadar lisans seviyesi hukuk biliyorum. Doktor, profesör seviyesi hukuk bilmenize gerek yok. Hükümet sözcüsünün bu bilgiden yoksun olmasını garipsiyorum\" dedi.

Feyzioğlu, konuşmasının devamında Anayasa Mahkemesi\'ne de eleştiride bulunarak, \"Anayasa Mahkemesi bu özgürlükçü yaklaşımını OHAL KHK\'larına karşı kullansa iyi olur. Çünkü Anayasa Mahkemesi yarın sabah kalktığında bir OHAL KHK\'sıyla 6 aylığına tatile çıkartıldığını görebilir. Anayasa Mahkemesi \'Ben OHAL KHK\'larını inceleyemem\' dedi. 27 senelik mücevher değerindeki içtihadını çöpe attı\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Feyzioğlu\'nun açıklamaları



12.01.2018 - 23.00 Haber Kodu : 180112246

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜNLÜ ÇORBACIDA...

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ali KEREM BENGİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Ak Parti İl Başkanlığı\'nda toplantıya katıldı. Erdoğan ardından Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan ünlü çorbacıya geçti. Erdoğan\'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanlığından yöneticiler katıldı. Yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan buradan ayrıldı. Restoran çıkışında Erdoğan, çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan, daha sonra Kısıklı\'daki evine geçti. Lokantanın sahibi Cemal Sarıhan\'ın, Boğaziçi Üniversitesi mezunları programı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı çorba içmeye davet ettiği öğrenildi. Bu arada, Erdoğan çorbacıda olduğu sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındı

Görüntü Dökümü:

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-Restoranda alınan güvenlik önlemi

-Özel harekat timleri

-Bakanlar ve milletvekillerinin restorandan çıkması

-Cumhurbaşkanı restoran çalışanlarıyla fotoğraf çektirmesi

-Cumhurbaşkanı restorandan çıkması ve ayrılması

-Genel ve detaylar

12.01.2018 - 22.23 Haber Kodu : 180112244

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4- \'ŞİKEDE KUMPAS\' DAVASINDA TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA)

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski futbolcular Ümit Karan ve İbrahim Akın\'ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında, \"Futbolda şike soruşturması\" adı altında \"Kumpas\" kurdukları iddiasıyla aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 20\'si tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tahliye taleplerini reddeden mahkeme duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan duruşmaya Mehmet Baransu, Hidayet Karaca\'nın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz 22 sanık ve tarafların avukatları katıldı.

Bugünkü duruşmada tutuklu olan sanıkların ve avukatlarının tahliye talepleri alındı. Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı Mayıs ayına erteledi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık Fetullah Gülen. Eski milletvekili İhsan İşbilen, işadamı Muammer İhsan Kalkavan, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı\'nın da aralarında bulunduğu 108 sanık, Aziz Yıldırım ve futbol dünyasındaki bir çok isme, \"Futbolda şike soruşturması\" adı altında \"Kumpas\" kurmakla suçlanıyorlar.

\"Hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\", \"Haberleşme gizliliğini ihlal etmek\", \"Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek\", \"Resmi belgede sahtecilik\", \"İftira\", \"İftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olmak\" ve \"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\" suçlarından 8 yıldan 85 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.

İddianamede, Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emmanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Odyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu gibi futbol dünyasından toplam 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.



Görüntü Döküm:(ARŞİV)

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Olaya ilişkin görüntüler

12.01.2018 - 18.34 Haber Kodu : 180112212



