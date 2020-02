DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1 - İSTANBUL\'DA \'YEDİTEPE HUZUR\' DENETİMİ



Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

İstanbul genelinde \'Yeditepe Huzur 21\' denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Taksim Meydanı\'ndaki uygulama noktasında şüpheli görülen kişi ve araçlar durdurularak, didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yapılan asayiş denetimlerinden biri olan \'Yeditepe Huzur\'un 21\'ncisini bu akşam gerçekleştirdi. Taksim Meydanı da uygulama kapsamındaki denetim noktalarından biriydi. Emniyet Müdürlüğü\'nün birçok biriminin katılımıyla oluşturulan ekipler, şüpheli gördükleri kişi ve araçları durdurdu. Şüphelilere Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapılırken, araçlar da didik didik arandı. Aramalara Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü\'nün uzman köpeklerinden \"Lucky\" de katıldı.



Görüntü Dökümü:

----------------

-Taksim Meydanı

-Uygulama noktası

-Polis ekipleri

-Araçların durdurulması

-Kişilerin ve araçların aranması

-Polis köpeği Lucky\'nin aramaları

Genel ve detay görüntüler

21.12.2018 - 21.50 Haber Kodu : 181221229

=====================

2 - KAĞITHANE\'DE OTO TAMİR DÜKKANINDA YANGIN

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - KAĞITHANE\'de bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve içerisinde bulunan bir okul taşıtı kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahibi, görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı.



Seyrantepe Mahallesi Başkır Sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki iş yerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Otomobil tamirhanesi olduğu öğrenilen iş yerindeki yanıcı maddeler, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Polis ekipleri ve mahalle bekçiler de, apartmanın üst katlarında yaşayan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, iş yeri ve içerisinde bulunan bir okul taşıtı tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için inceleme başlattı.



İŞ YERİ SAHİBİ GAZETECİLERE SALDIRDI

Öte yandan, iş yeri sahibi, olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırarak, yangının haber olmasını engellemeye çalıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri

-İtfaiye ekipleri ve çalışmaları

-Polis ekipleri

-Vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

=========================

3-- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN \"NECİP FAZIL ÖDÜL TÖRENİ\"NDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan; \"Türkiye\'nin düşünce ve yazı hayatı çok uzun yıllar her türlü keyfiliğin, her türlü bağnazlığın sergilendiği bir alan olmuştur. Eserin özgünlüğünden ziyade ideolojisine bakan, yazarın kimliğini eserinin önüne koyan bir kesim, tekellerine aldığı bu alanda kendi hizipleri, kendi küçük grupları dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımamıştır\"

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda gerçekleştirilen \"Necip Fazıl Ödülleri\" töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Necip Fazıl Ödüllerinin esas başarısı fikir ve sanat dünyamızın özgürleşmesine, zenginleşmesine, çeşitlenmesine yaptığı katkıdır. Bu ödüller asıl büyük değişimi, asıl büyük inkılabı burada gerçekleştirmiştir. Çünkü Türkiye\'nin düşünce ve yazı hayatı çok uzun yıllar, her türlü keyfiliğin, her türlü bağnazlığın sergilendiği bir alan olmuştur. Eserin özgünlüğünden ziyade ideolojisine bakan, yazarın kimliğini eserinin önüne koyan bir kesim, tekellerine aldığı bu alanda kendi hizipleri, kendi küçük grupları dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımamıştır. Bu kesimin senelerce baş tacı ettiği, ödüle boğduğu birçok ismin tek alameti farikası, fikirlerin orijinalliğinden, eserlerinin kalitesinden, oyunculuklarının gücünden ziyade kendileriyle aynı marjinal ideolojik kabileye mensubiyetleridir. Millete tepeden bakan, kendi insanını hor, hakir gören, kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye\'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir.\" dedi.

\"BU FAKİRE DE ÜSTADI TAKDİM ETME GÖREVİ VERİLMİŞTİ\"

Erdoğan, \"Milli Türk Talebe Birliği\'nin Milli Gençlik Gecelerini düzenlediği günlere, gecelere götürüyor. O zaman tabii Cemal Reşit Rey yoktu, burası spor, sergi sarayıydı ve bu sarayda Milli Gençlik Gecesini yapıyor ve burada Üstadı dinliyorduk ve bu fakire de Üstadı takdim etme görevi verilmişti. Ben de kendisini burada takdim etmiştim. O gece bir başka geceydi ve gittiğimiz her Milli Gençlik Geceleri zaten oradaki spor salonlarını tıklım tıktım dolduruyordu, İstanbul böyle, İzmir öyle, Ankara öyle. Böyle bir yolculukta devam eden bu süreç, fakire spor sergi sarayını da Habitat 1 toplantısı için bu hale dönüştürmesi görevini vermişti ve burayı yıktık, bu hale getirdik, Habitat 2 Zirvesi burada yapıldı. Belediye başkanlığımın birinci yılıydı, şimdi de burada Üstadı anıyoruz, elhamdülillah.\" diye konuştu.

\"BELLİ ÇEVRELERİN KARAKTER SUİKASTİNE MARUZ KALMIŞTIR\"

\"Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur\" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

Tam 8 kez hapse giren Üstat, 79 yaşında darı bekaya, yine ardında bir mahkumiyet kararı bırakarak göçmüştür. Fakat Üstat, yılmamıştır ve bir keresinde hakim efendi \'artık bıktık senden sürekli buraya geliyorsun, gidiyorsun.\' Üstadın cevabı çok ilginçtir, \'Siz burada hancı, ben bu davada yolcu oldukça ben bu hana daha çok uğrarım\' diyordu. Mesele bu, davaya inanmak bu, bu yolda yolculuk bu. Üstat, sırf milletin değerleriyle, tarihiyle, kutsallarıyla barışık kimliğinden dolayı sürekli belli çevrelerin karakter suikastine maruz kalmıştır. Şiirinin gücüne, eserlerini kalibresine rağmen sırf baskılara boyun eğmediği için takunyalı, gerici, süper mürşit denilerek tahfif edilmiştir. O dönemin kimi gazetelerine baktığınızda, Üstadın yazılarından dolayı her mahkemeye çıkışını müjde edasıyla veren manşetler görürsünüz. Aynı dönemin köşe yazarlarına baktığınızda fikirle kalemle kelamla bileğini bükemedikleri Necip Fazıl\'ı

hakaretlerle alt etmeye çabalayan zavallıları görürsünüz. Yine o dönemi incelediğinizde Necip Fazıl\'ı susturmaya yönelik her baskıyı, her yargı kararını, her hukuksuz teşebbüsü sevinç naralarıyla karşılayan işporta aydınları görürsünüz. Tabii bir de ilim ve fikir yoksunu çapulcuların egemenliğine girmeyi reddeden bir Necip Fazıl Kısakürek\'i görürsünüz. \'İslamiyet denilince burnuma çorap kokusu gelir\' diyen din ve millet düşmanlarını, \'O koku sizin ciğerinizdeki ufunetin kokusu, ciğerinizden geliyor\' diyerek susturan bir Necip Fazıl vardır.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Erdoğan\'ın konuşmaları

-Erdoğan\'ın ödül takdimi

-Fotoğraf çekimi

21.12.2018 - 22.15 Haber Kodu : 181221230

==================

4 - KOLOMBİYALI DANSÇILARLA İLGİLİ MÜJDELİ HABERİ ÜNLÜ SANATÇI VERDİ

Haber: Enver ALAS / İSTANBUL, DHA

Ünlü sanatçı Haluk Levent, paraları olmadığı için ülkelerine dönüş bileti alamayan ve kalacak bir yerleri de olmaması nedeniyle Atatürk Havalimanı\'na sığınmak zorunda kalan Kolombiyalı dansçılarla ilgili harekete geçti. 12 gündür dış hatlar terminalinde yaşayan dansçıları bu akşam ziyaret eden Haluk Levent, uçak biletlerinin ayarlandığını ve 2 güne Kolombiya\'ya uçacakları müjdesini kendilerine iletti. Ünlü sanatçı, dansçılarla çekildiği bir fotoğrafı da Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bazı işadamı dostlarının yardımları ve THY\'nin de bilet fiyatlarında indirim olarak elinden geleni yaptığını aktaran Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

\"Kolombiyalı dansçılar artık gülüyorlar. Birkaç işadamı dostum el ele verdi. THY elinden ne geliyorsa indirim olarak yaptı. Emniyet her türlü misafirperverlik yaptı. (THY Basın Müşaviri Yahya Üstün) çok çabaladı. Ve 2 güne ülkelerine dönüyorlar. İstanbul AHBAP\'larına da teşekkürler.\"

HAVALİMANINDA 12 GÜN

Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya\'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, 12 gündür Atatürk Havalimanı\'nda yaşadığı ve ülkelerine dönmek için kişi başı 7 bin lirayı bulan uçak biletlerini alacak paraları olmadığı içinde terminalde mahsur kaldıkları ortaya çıkmıştı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Dış Hatlar Terminali\'nde gece yatan dansçı grup

-Dansçıların battaniyeler altında yatması

-Bavullarından görüntüler

-Yerde duran terlik ve ayakkabıları

-Pet su şişeleri

-Gündüz grubun yatması

-Bankta ve yerde uyuyanlar

-Grubun dans kıyafetleriyle görüntüsü

-Antalya\'daki otellerde yaptığı dans görüntüleri(cep telefonu)

-Genel ve detay

21.12.2018 - 13.39 Haber Kodu : 181221112

====================

5- CİNAYETTEN ARANAN BAHRİ ÖRNEK YAKALANDI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Cinayetten aranan eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek gözaltına alındı.

Kendisinin yerine adamı teslim oldu, polis günler sonra güvenlik kameralarından cinayeti işleyenin Örnek olduğunu belirledi.

Zeytinburnu\'nda 10 Ağustos\'ta bazı minibüsçülerle eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya döndü. Bu sırada olay yerinden geçen Suriye uyruklu Mohammad Sharaf hayatını kaybetti. Örnek, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

CİNAYETİ AYRINTILARIYLA İTİRAF ETTİ TUTUKLANDI

Olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bir kişi cinayetle ilgisi olduğunu belirterek polis ekiplerine başvurdu. Polis ekipleri yaptığı ilk incelemede cinayeti tüm ayrıntılarıyla itiraf edip suçu üstlenen kişinin saldırı günü giydiği elbiseleri güvenlik kameralarından da görüldüğünün doğrulanmasıyla şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİYSİLERİN ALTINDAN ÖRNEK\'İN ADAMI ÇIKTI

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sırasında cinayeti işlediğini itiraf ederek tutuklanan şüphelinin, 2 Şubat\'ta Bahri Örnek ile birlikte gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığını belirledi. Polis ekipleri, yaptığı detaylı inceleme ve araştırmada Örnek\'in olay günü giydiği kıyafetleri adamına vererek suçu üzerine almasını istediğini iddia etti.

YENİDEN İNCELENMEDE YÜZÜ NETLEŞTİRİLDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini tekrar incelemeye aldı.

Görüntüleri detaylıca inceleyen ekipler, cinayeti işledikten sonra kaçarken Bahri Örnek\'in görüntüsünü çeşitli dijital programlarla netleştirerek çözünürlüğünü yükselttikten sonra yüzünü tespit etti.

SAKLANDIĞI ADRESE BASKIN

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmalarda Örnek\'in Bakırköy Kartaltepe Mahallesi\'nde saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Örnek yakalanarak gözaltına alındı. Örnek\'in üst aramasında bir tabanca ile suikast silahı olarak bilinen anahtarlık silah ele geçirildi. Gözaltına alınan Örnek, Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Bahri Örnek\'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ZEYTİNBURNU\'NDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

28 Ocak\'ta Bahri Örnek\'e Zeytinburnu 58\'inci Bulvar Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada silahla ateş açılmış, saldırı da yoldan geçen 1 kadın ve 1 çocuk bacaklarından vurularak yaralanmıştı.

15 ŞUBAT\'TA CİNAYETTEN TUTUKLANMIŞTI

2 Şubat\'ta Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 65. Sokak\'ta açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 60 yaşındaki Faruk Döner soruşturmasında polis ekipleri Döner cinayetiyle bağlantısı olduğu iddiasıyla Bahri Örnek\'in de arasında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Döner cinayetiyle ilgili Bahri Örnek ve Yunus Güler tutuklanmıştı. Ördek\'in bir süre sonra tahliye olduğu öğrenildi

Görüntü Dökümü:

---------------

-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

21.12.2018 - 18.42 Haber Kodu : 181221208

================

6- TEM\'DE MAKAS ATAN OTOMOBİL YÜZÜNDEN KAZA YAPAN ARAÇ DEVRİLDİ; TRAFİK KİLİTLENDİ



Ersan SAN / İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde makas atan plakası belirsiz otomobil yüzünden bariyerlere sürten hafif ticari araç devrildi. Sürücüsünün şans eseri kaza almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

Kaza, saat 17.00 sırlarından TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara İstikametinde makas atan plakası belirsiz otomobilden direksiyon kırarak kaçan Mestan Alıskan\'ın kullandığı 34 DL 3506 plakalı hafif ticari araç, önce sol bariyerlere ardından ağ bariyerlere sürterek devrildi. Sürücü Mehmet Alışkan, şans eseri yara almadan kazadan kurtuldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, trafiği bir süre durdurdu. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

---------------

Kaza yeri ve trafikten havadan görüntüler

-Devrilen araç

-Polis ekipleri

-Oluşan trafik

-Sürücü ile röp.

=================================

7 - SİLİVRİ\'DE TEKNEDE AĞLARA TAKILARAK DENİZE DÜŞEN BALIKÇI BOĞULDU



Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Silivri\'de, balık tuttuğu teknede ağlara takılarak denize düşen İsmet T. boğuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Silivri açıklarında meydana geldi. Balıkçı teknesiyle denize açılan İsmet T., iddiaya göre ağ attığı sırada ağlara takılıp dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpındığını gören yakındaki balıkçı teknesindeki arkadaşları, İsmet T.\'nin yardımına koştu. Arkadaşları, tekneye aldıkları İsmet T.\'ye ilk müdahaleyi yaptı. Dönüşe geçtiklerinde tekneleri motor arızası verdi. Bunun üzerine Silivri Limanı\'ndan bir başka tekne çağrıldı. İsmet T. gelen başka bir tekneyle Dalgakıran Mevkii\'ne çıkarıldı. Burada kendisini bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmet T.\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Balıkçının cansız bedeni Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-Balıkçının tekneyle getirilişi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Vatandaşların yardımıyla taşınması

-Olay yerinden havadan görüntüler

-Genel ve detaylar



21.12.2018 - 20.16 Haber Kodu : 181221220