DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- İSTANBUL\'DA SAHTE PARA OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sabahın saatlerinde sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskın yapan mali polislere, Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda, ekipler adreslerde uzun süre arama yaptı.



Baskın yapılan adreslerden biri de Sultangazi İlçesi Yunusemre Mahallesi 1386.Sokak\'ta bulunan bir ev oldu. Adrese giren ekipler evde uzun süre arama yaptı.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi\'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin operasyona gidişi

-Özel Harekat ekiplerinin binaya girişi

-Bina etrafında polisin tedbir alması

-Ekiplerin balkonda arama yapması

-Genel ve detay görüntüler

(EK)

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

(EK)

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Genel ve detaylar

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2- BİNALİ YILDIRIM:(FSM GEÇİŞ CEZALARI) ÖDEDİKLERİ PARALAR GERİ ÖDENECEK

* TBMM Başkanı Binali Yıldırım,

(FSM köprü geçişlerindeki cezalar) \"6001 sayılı Karayolları Kanunu\'na geçici bir madde koyarak bu işi kökünden çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi. Birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Ödemiş olanların da Mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek.\"

(istifa iddiaları) \"Kim söylemiş, kim demiş. Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan, yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok. Bugünlerde kehanette bulunanların sayısı arttı.\"

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde UKOME kararına aykırı geçişler sonucu ceza alan araç sahipleriyle bir araya geldi.

Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü\'ndeki toplantı sonrası Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, \"Konumuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden 2017, 2018 yılı içerisinde geçiş yapan bazı araçların cezalı geçiş durumuna düşmesi sonucu tahakkuk eden cezalar, nedir bunlar? Küçük kamyonetler, transporterlar buna benzer kamyon olmayan minibüs gibi küçük ebatlı kamyonet gibi araçlar, bu araçlar da Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nün açılmasıyla beraber normal şartlarda uluslararası tanıma göre ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden geçme mecburiyeti geldi. Buna yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı alındı. Burada üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflarda sorun yok. Sorun, ikinci sınıfa giren yani aks uzunluğu üç metre yirmi santimin üstünde çıkan küçük araçlarla ilgili, bunlarla ilgili uygulamadan kaynaklanan sorun var, yaşanan bir mağduriyet var, bu mağduriyeti yaşayan İstanbullu kardeşlerimizle beraberiz. Hepsi bu kadar değil, 310 binden fazla hemşerimiz var, burada sadece temsilciler var, şoförler odası başkanları var, bir de araç sahibi küçük işletme yapan hemşerilerimiz var. Kendilerini uzun boylu dinledik, bakan yardımcımız, bölge müdürü ile beraber meseleyi anladık\" dedi.

\"BURADA BİR KARIŞIKLIK VAR BANA GÖSTERDİLER\"

Yıldırım, \"Özet şu, bu geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım yani bunlardan hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var bana gösterdiler, efendim işte bir kamyonet geçiyor, bir transporter geçemiyor. Böyle bir takım çelişkiler var, bunların gözden geçirilmesi icap ediyor. Bu yönde Ulaştırma Bakanlığımız yeni bir düzenleme yapması gerekiyor, buna ihtiyaç var. İkincisi de 2017, 2018\'de toplam yaklaşık olarak 5 milyon 800 bin geçiş yapılmış. Bunlar tabi ciddi bir yekûn tutuyor, parasal olarak ciddi bir para tutuyor. Bunların 26 bin 744 âdetinin yaklaşık 20 milyonu tahsil edilmiş. Diğerlerinin de tahsili için tebligat hazırlanmış. Şimdi buradaki arkadaşlarımızı dinledikten sonra şuna kani olduk; bir devlet, idare gerekli duyuruları yapmamış vaktinde. Bir iletişim kopukluğu söz konusu, ikincisi meseleyi anlatamamışız. Yani nedir, bu köprü açıldı, buradan hangi araçlar geçecek uygulama nasıl olacak, bunlar da detaylarıyla sektörün ilgili sivil toplum kuruluşlarına anlatılmamış, olay paylaşılmamış. İkincisi de bu uygulamanın sağlıklı ve hatasız işlemesini sağlayacak tanımlar olmamış. Az önce verdiğim örnek, kamyonetin geçişinde sorun yok, bir minibüs geçince cezalı durumda kalıyor, bu tip çelişkili durumlar var. Bunlar da çok iyi irdelenmediği için uygulamadan doğan aksaklıklar var. Vatandaşlarımız da bunun mağduru dolayısıyla bu iki konunun düzeltilme ihtiyacı var. Burada bu mağduriyeti yaşayan on binlerce hatta 310 binin üzerindeki İstanbullunun sadece burada bulunan 18 arkadaşımızla bu işi konuştuk ve bunun düzeltilmesi kanaatine vardık\" şeklinde konuştu.

\"BÜTÜN CEZALARIN AFFEDİLMESİ\"

Yıldırım, \"Benim bu konuyla ilgili ilk işim; inşallah bir düzetici işlem yapacağız. 6001 sayılı Karayolları Kanunu\'na geçici bir madde koyarak bu işi kökünden çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi. Birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Yani cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek. Ödemiş olanların da Mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek. İnşallah bu ve buna benzer sıkıntılar bir daha yaşanmayız. Ama şunu bilmenizi isterim ki, İstanbul\'da olsun, Türkiye\'de olsun vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin karşı karşıya kaldığı her türlü sorunda bugüne kadar hep yanınızda olduk, bundan sonra da birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Ben hepinize bu önemli konuyu gündemimize getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte benzer sıkıntılar yaşamayız. Bu kanun çıktıktan sonra UKOME çıkan bu düzenlemeye uygun olarak, yeni kararını alacak ve bu karara göre artık sizde rahat edeceksiniz. Uygulamayı çok daha yaygın bir şekilde bölge müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımız sizlere anlatacak. İnternet üzerinden duyurular yapılacak ki başka sıkıntılar yaşanmasın. Bugün burada konuşulan ne varsa, eksiksiz çözülmüş olacak\" dedi.

\"BENDEN DUYMADIĞINIZ HİÇBİR ŞEYE İNANMAYIN\"

Binali Yıldırım, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday olmayacağı yönündeki haberlerin son günlerde arttığı ve yarın istifa edeceğine dair yayınlanan haberlerin sorulması üzerine, \"Kim söylemiş, kim demiş\" diyerek güldü ve sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan, yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok. Bugünlerde kehanette bulunanların sayısı arttı. Hatta fal baktıranlar bile var. Biz her zaman milletimizin hizmetinde olduk, ömrümüzü milletimizin yüzünü ağırtmak, hayatını kolaylaştırmak için sarf ettik. Bundan sonra da aynı şekilde rabbim yine bizim milletimize hizmet etmeyi nasip eder. Bu hizmetleri beraber yaparız\" şeklinde yanıtladı.

Görüntü Dökümü:

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- Yıldırım\'ın açıklamaları

- Detaylar

20.12.2018 - 20.18 Haber Kodu : 181220244

20.12.2018 - 20.04 Haber Kodu : 181220243

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3- TBMM BAŞKANI YILDIRIM: BANA RAĞMEN BURADA PROJE YAPAMAZSINIZ DİYEN BİR TÜRKİYE VAR

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \"Önceleri Türkiye büyükler konuştuktan sonra onlara ters düşmemek için bir şeyler söyleyen, suya sabuna karışmayan bir ülkeydi. Ama bugün bölgesinde ben varım diyen, bana rağmen burada proje yapamazsınız diyen bir Türkiye var.\"

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Yenibosna\'da bulunan bir otelde düzenlenen \"Türkiye\'ye ve Dünyaya Değer Katanlar\" ödül törenine katıldı. Ödül töreni Yıldırım\'ın yanı sıra Türkiye ve birçok ülkenden siyaset, iş, diplomasi, bürokrasi, bilim ve medya dünyasından çok sayıda isim hazır bulundu.

\"TÜRKİYE DÜNYA\'NIN SAYILI İTİBARLI DEVLETLERİNDEN BİRİDİR\"

Binali Yıldırım törendeki konuşmasında, \"Tevafuk bugün benim doğum günüm. Yeni senenin ülkemiz ve milletimiz için huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini cenab-ı mevladan niyaz ediyorum. Bugün burada siyaset sanat iş dünyası, ticaret, ekonomi, medya ve diplomasi gibi birçok alanda takdire değer çalışmalara imza atan kardeşlerimiz var. Türkiye Dünya\'nın sayılı itibarlı devletlerinden biridir. İtibarımızın hangi düzeyde olduğunu anlamak için Türkiye\'ye dışarıdan bakmak lazım. Dışarıdan baktığımız zaman Türkiye\'nin hangi düzeyde olduğu açık şekilde görünüyor\" dedi.

\"SUYA SABUNA KARIŞMAYAN BİR ÜLKEYDİ\"

Türkiye\'nin söz sahibi olduğunun vurgusunu yapan Yıldırım, \"Bölgemizle ilgili karar alırken, Avrupa ile ilgili kararlar verilirken, Kafkaslarla, Orta Asya ile ilgili konuşulurken bir de Türkiye\'ye soralım diyorlar. Bu önceden yoktu. Önceleri Türkiye büyükler konuştuktan sonra onlara ters düşmemek için bir şeyler söyleyen, suya sabuna karışmayan bir ülkeydi. Ama bugün bölgesinde ben varım diyen, bana rağmen burada proje yapamazsınız diyen bir Türkiye var.\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRKİYE\'NİN VARLIKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KAT KAT KARŞILAYACAK DÜZEYDEDİR\"

Yıldırım, \"Ekonominizin iyi olduğunu nasıl ölçersiniz? Varlıklarınız yükümlülüklerinizi karşılamıyorsa o zaman sıkıntı vardır. Ama Türkiye\'nin varlıkları yükümlülüklerini kat kat karşılayacak düzeydedir, bunun bilinmesi lazım. Sorun vade uyuşmazlığıdır. Vade uyuşmazlığının da çözümü imkânsız değil, mümkündür. Ben \'bir şey yok\' demiyorum. Bu sıkıntıların tedbirini almak da ülkeyi yönetenlere düşüyor bunun da gereği yapılıyor.\" şeklinde konuştu.



ÖDÜLLER

Türkiye\'ye ve Dünyaya değer katanlar kategorisinde; Orta Asya\'da Yılın Devlet Adamı ödülünü Özbekistan Devlet başkanı Şevket Mirziyoyev\'e, Prof. Dr. Mehmet Haberal\'a, İstanbul Ticaret Odası\'na ve Dünya Gazetesi\'ne ödüller, takdim edildi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ile Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Doğan\'a Turcomoney onur ödülleri verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kokteylden görüntüler

-Binali Yıldırım salona gelişi

-Yıldırım konuşması

-Ödül alanlar

-Genel ve detaylar

20.12.2018 - 23.27 Haber Kodu : 181220249

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4- ÇOCUKLARDAN TBMM BAŞKANI YILDIRIM\'A ÖZEL DOĞUM GÜNÜ KLİBİ

İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım bugün 63 yaşına girdi. 1955 doğumlu Yıldırım\'ın doğum günü nedeniyle hazırlanan sürpriz videoda başrolde çocuklar vardı.

İzmir\'deki Havva Yıldırım Anaokulu ve Bahar Yıldırım İlkokulu ile Erzincan\'daki Nezahat Çeçen Ortaokulu\'nda eğitim gören miniklerle TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın torunları, bugün 63 yaşına giren Yıldırım\'ın doğum gününü, hazırladıkları video ile kutladı.

Bir televizyon programından alınan bölümle başlayan videoda Yıldırım, otobüs kullanırken \"Ben Erzincan Refahiye\'nin Kayı köyünden Topal Dursun\'un oğlu. Okumuşum, gayret etmişim, Allah nasip etmiş bu görevlere gelebilmişim. Bir engel yok. Onun için gençlerimize tavsiyemiz; çalışsınlar, çabalasınlar. Bu ülkenin geleceği, büyümesi, kalkınması için çok büyük hizmetler, büyük sorumluluklar mutlaka alacaklardır.\" dediği görülüyor.

Videoda, Yıldırım\'ın torunlarının, doğum günü mesajları da yer aldı. Yıldırım\'ın torunları, dedelerinin doğum gününü kutlarken duygularını, \"Dedeciğim seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın\", \"Dedeciğim sen hep bizimleydin. En yoğun programlarında bile bizi 5 dakika görmek için saatlerce beklediğin oldu. En yoğun programlarında bizi unutmayıp bize küçük de olsa hediyeler getirdin. Bizimle çocuk da oldun öğrenci de. Doğum günün kutlu olsun.\" diye dile getirdiler.

Ayrıca görüntülerde, İzmir\'deki Havva Yıldırım Anaokulu, Bahar Yıldırım İlkokulu ile Refahiye\'deki Nezahat Çeçen Ortaokulu\'nda eğitim gören miniklerin, \"Binali amca\" diye seslendikleri Yıldırım\'a, sevgi gösterisinde bulundukları doğum günü mesajı da yer aldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri ise, \"Sayın TBMM Başkanımız doğum gününüz kutlu olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.\" dileğinde bulundu.

\"Umudun, gönüllerin insanı Meclis Başkanımız iyi ki doğdunuz\" mesajıyla sona eren videoyu, Meclis Başkanı Yıldırım\'ın izlediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım\'ın doğum günü için hazırlanan video

20.12.2018 - 23.45 Haber Kodu : 181220250

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5 - KIZINI DÖVEN DAMADINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ozan URAL,İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda, Sebahattin Y., kızını dövdüğü için sokak ortasında kavga ettiği damadı Ayhan Temel\'i bıçaklayarak öldürdü. Kavga sırasında araya giren Zeynep Temel de hafif şekilde yaralandı.

Olay, Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak\'ta saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Temel, babasını telefonla arayarak, eşi Ayhan Temel\'in kendisini sopayla dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine baba Sebahattin Y., aynı mahallede oturan kızının yanına gitmek için evden çıktı.

Kayınpederinin evlerine gelmek için yola çıktığını öğrenen Ayhan Temel, evden aldığı bir bıçak ve sopayla sokağa çıkarak beklemeye başladı. Bir süre sonra sokak ortasında karşılaşan damat ile kayınpeder tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Sebahattin Y. ile damadı arasında kavga çıktı. Yaşanan boğuşma sırasında kayınpeder, damadı Ayhan Temel\'i boğazından bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Temel\'in ilk yardımına sokak sakinleri yetişti. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan bazı vatandaşlar, Ayhan Temel\'in boğazına tampon yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülmek istenen Temel, yolda hayatını kaybetti.

Eşinin ardından sokağa çıkan Zeynep Temel de, kavgayı engellemeye çalışırken ellerinden hafif şekilde yaralandı. Zeynep Temel, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis, Sebahattin Y.\'yi gözaltına aldı. Cinayette kullanılan bıçağa el koyan polis, cinayetin işlendiği yerde yapılan incelemede bir bıçak daha buldu.

Görüntü Dökümü:

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Ambulanstan detay görüntü

Sağlık ekiplerinden. Detay görüntü

Bıçaktan detay görüntü

Polis ekiplerinden detay görüntü

Yerdeki sopadan detay görüntü

Mahalleliden detay görüntü

Ambulansın gidişi

Olay yeri inceleme ekiplerinden detay görüntü

Genel ve yakın detaylar



6 - KEMERBURGAZ\'DA SEL SONRASI ACI MANZARA

- Kemerburgaz\'da bir köpek eğitim merkezi su altında kaldı.

- Su altında kalan merkezdeki 8 köpek boğuldu, 30 köpek ise son anda kurtarıldı. 2 köpeğe ise henüz ulaşılamadı.



Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da çarşamba günü etkili olan sağanak yağmur sonucu taşan Kağıthane Deresi, bir köpek eğitim merkezini sular altında bıraktı. Yaklaşık 40 köpeğin bulunduğu merkezde 8 köpek boğuldu.

\"KAFESLERDE 40 KÖPEĞİMİZ VARDI\"

Kemerburgaz\'da özel bir köpek eğitim merkezi, Kağıthane Deresi\'nin taşması sonucu su altında kaldı. Yaklaşık 40 köpeğin kafes içinde bulunduğu merkezde 8 köpek boğuldu, 2 köpek ise kayıp. 30 köpek kurtarıldı. Köpekler sahiplerine teslim edilirken sahipsiz köpekler, Göktürk Hayvanseverler Derneği üyeleri tarafından alınarak barınağa götürüldü.

Köpek eğitim merkezinin yağışların başladığı sabaha karşı sular altında kaldığını söyleyen Metin İnanoğlu merkezde sahipli ve sahipsiz 40\'a yakın köpeğe baktıklarını söyledi. İnanoğlu, \"Sabah 06.00\'da telefon aldım \'İçeri su bastı\' diye. Koşarak geldik buraya. Buraya da yürüyerek girdim. Arka taraftaki kafeslerde 40 köpeğimiz vardı\" dedi.

\"ÖLEN 8 KÖPEĞİ SAHİPLERİNE TESLİM ETTİK\"

İnanoğlu, \"İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye de geldi. İtfaiye araçlarıyla 25 köpeğin hayatını kurtardık. 15 köpek suya atladı. Sabah 6\'da sular çekilince içeri girdik. Ölen 8 köpeği sahiplerine teslim ettik\" diye konuştu.

Göktürk Hayvanseverler Derneği Kurucu Üyesi Nilgün Sayar da olayı öğrenir öğrenmez merkeze geldiklerini belirterek, sağ kurtulan sahipsiz 5 köpeği himayeleri altına aldıklarını belirtti. Sayar, \"Sahipsiz olarak onların baktığı 5 köpeği de biz dernek olarak himayemize aldık. Eğer sahiplenmek isteyen olursa bize ulaşabilirler. Hayvanlar çünkü çok zor durumda\" dedi.

Barınaktaki 2 köpeğe ulaşılamazken köpek eğitim merkezindeki suyun çekilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detay görüntüler

-Kurtulan köpeklerden detaylar

-Merkez sahibiyle röportaj

-Nilgün Sayar ile röportaj

-Kurtulan hayvanların getirilen minibüse taşınması

-Olay yerinden detay görüntüler

0.12.2018 - 18.05 Haber Kodu : 181220225

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7- BEŞİKTAŞ\'TA APARTMAN GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN FİTNESS HOCASI TESLİM OLDU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

BEŞİKTAŞ\'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı\'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, teslim oldu. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek teslim olan Yener, akşam saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. Yener\'in ilk ifadesinde, \"Öfkeme hakim olamadım, pişmanım\" dediği öğrenildi.

Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak\'taki binada dün meydana gelen olayda, Nefise Dolapçı (48), bina sakinlerinin şikayeti üzerine gürültü yapmaması konusunda uyardığı fitness hocası İbrahim Yener tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Yener\'in arabasını Silivri\'de terk edilmiş olarak buldu. Aracın içinde yapılan aramada, cinayette kullanılan bıçak da bulundu.

Polis, gidebileceği adreslerde araştırma yaparken, İbrahim Yener, bugün, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek teslim oldu. Yener, daha sonra Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'ne götürüldü. Fitness hocası Yener, akşam saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. Yener\'in polise verdiği ilk ifadesinde, \"Öfkeme hakim olamadım, pişmanım\" dediği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin şubeden çıkarılması



20.12.2018 - 18.09 Haber Kodu : 181220226