DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

(ÖZEL)

1- ZİNCİRLİKUYU\'DA GECEYARISI METROBÜS GERGİNLİĞİ

Haber-Kamera: Funda Gül TEKİN / İstanbul DHA

Zincirlikuyu\'da, gece yarısı bekledikleri metrobüsün gelmemesine ve bazı metrobüslerin \"Servis Dışı\" olarak geçmesine isyan eden yolcular, eylem yaparak yolu kapattı. Yaklaşık yarım saat süren eylem, boş metrobüs araçlarının gelmesiyle son buldu.

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı\'nda saat 00.15 sıralarında, metrobüslerin gelmemesine ve bazı metrobüslerin \"Servis Dışı\" olarak geçmesine yolcular isyan etti. Yolu kapatan yolcular, üzerlerinde \"Servis Dışı\" yazan araçların geçişine izin vermedi. Yaklaşık yarım saat süren yolcuların eylemi, boş metrobüs aracının gelmesiyle son buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Yolcuların yol kapatması

-Üzerine \"Servis Dışı\" yazan metrobüsü göndermemeleri

Detaylar



04.06.2018 - 02.29 Haber Kodu : 180604007_I

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2 - ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONU YAN YATTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Şile otoyolu Çekmeköy Mevkii\'nde lastiği patlayan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak yan yattı. Sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyondaki toprak yere döküldü.

Kaza, Şile otoyolu Çekmeköy Mevkii\'nde meydana geldi. Şile istikametinde seyir halindeyken lastiği patlayan 34 NB 0370 plakalı hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü kendi imkânlarıyla kamyondan dışarı çıktı. Kamyondaki toprak yola döküldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafriyat kamyonu çekiciyle olay yerinden kaldırılırken dökülen toprak iş makineleri ile alınarak yol temizlendi.

Kaza nedeniyle Şile istikametinde yoğunlaşan trafik, kamyonun kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan kamyondan görüntü

-Yola savrulan toprak

-Jandarmanın önlemi

-Genel ve Detaylar



04.06.2018 - 00.30 Haber Kodu : 180604003_I



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3-DENİZE ATLAYAN GENCİ POLİS KURTARDI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL İstanbul DHA

Kadıköy\'de sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen genç denize atladı. Genci deniz polisi kurtardı.

İddiaya göre, Kadıköy\'de sevgilisiyle bir süre tartışan Aykut Y. Karaköy Motor iskelesinin yanından denize atladı. Saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, gencin denize atladığını gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ise durumu deniz polisine bildirdi. Bölgeye gelen deniz polisi Aykut Y.\'yi motora aldı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aykut Y.\'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Aykut Y.\'nin denize atladığını görenlerden Arif Kırcıoğlu yaşananları anlattı. Gencin sevgilisiyle konuştuğunu söyleyen Kırcıoğlu, \"Arkadaşımla birlikte buraya doğru yürüyorduk. Bir kişinin denize atladığını gördük. Burada oturan başka bir çift daha vardı. Polise haber verdik. Denizden çıkarıldığında donmuş gibiydi. Ölmediğini öğrendik\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Deniz motorunda bulunan Aykut Y.\'nin görüntüsü

-Deniz polisinden görüntü

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-şahsın ambulansa alınması

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Genel ve detay görüntüler

04.06.2018 - 03.51 Haber Kodu : 180604010_

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4- BAŞBAKAN YILDIRIM HEMŞEHRİLERİ İLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Haber - Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı ile Erzincan Sanayici İşadamları Derneğinin düzenlediği iftarda hemşehrileri ile bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Yıldırım, \"10 metrekarelik odalarda toplantı yapamazken burada 3 bin hemşehrimin bir araya gelebilmiş olması yaptığımız işin ne kadar hayırlı bir iş olduğunu ortaya koyuyor. Asırlara uzanan şanlı bir geçmişimiz var çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. İbni Haldun\'un dediği gibi coğrafya bir kaderdir. Bu coğrafya bizim kaderimizdir\" dedi.



\"16 YILDA ÜLKEMİZİ 3.5 KAT BÜYÜTTÜK\"

Başbakan Yıldırım, Siyasi, ekonomik, terör sorunlarının enerjimizin bir kısmını boşa tükettiğini belirterek, \"2002 yılı milletimiz için bir milattır. Memleket sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlattığımız bu kutlu yürüyüşte 16 yılı geride bıraktık. Geçen 16 yılda hem kalkınma da hem büyüme de siyasi tarihindeki altın yıllardır. Ancak 16 yılda ülkemizi 3 buçuk kat büyüterek bu günlere getirdik ama bunları yaparken vesayetle, darbe girişimiyle, kumpaslarla da mücadeleyi elden bırakmadık. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan vakit buldukça, kalkınma için büyüme için milletimize hizmet için gayret ettik\" diye konuştu.

\"DARBEYLE SONUÇ ALAMAYANLAR EKONOMİ İLE ÜZERİMİZE GELDİLER\"

Başbakan Binali yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

Görevi aldığım gün söylediğim bir şey vardı. Türkiye\'yi bu terör belasından kurtaracağım. Terörü Türkiye\'nin gündeminden çıkaracağız dedim. Bugün bayrağımız Gabar Dağı\'nda, Cudi Dağı\'nda da, Şemdilli\'de de, Ağrı Dağı\'nda da dalgalanıyor. 2017\'ye girerken darbeyle sonuç alamayanlar ekonomi ile üzerimize geldiler. 2016 Kasım Aralık aylarında kur üzerindeki oyunlar, \'Türkiye battı, Türkiye büyümeyecek, Türkiye büyük bir krizle karşı karşıya kalacak\' diyenlerin sesleri hala kulaklarımızda ama hızlı bir şekilde kararlar aldık, yerle bir olacak dedikleri Türkiye dünya da bir numara oldu. 7.4 büyüme sağladı.

\"SİZ CUMHURBAŞKANI SEÇEMEZSİNİZ DEDİLER\"

Yıldırım \"367 icadını önümüze koydular, \'siz Cumhurbaşkanı seçemezsiniz\' dediler. Çünkü Milli Egemenlik onların işine gelmedi. Biz de dedik ki; \'vekiller seçemiyorsa, asiller seçsin\' onu da millete götürdük. Millet de kararını verdi. Ağustos 2014\'te Türkiye ilk seçilmiş Cumhurbaşkanını seçti. Artık o günden sonra her şey değişti\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İftar programına katılanlardan görüntü

-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşması

-Genel ve Detaylar



04.06.2018 - 00.05 Haber Kodu : 180604001_

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5 - BAŞBAKAN YILDIRIM MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy\'deki Vahdettin Köşkü\'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım\'ın medya temsilcilerini ağırlaması

-Detaylar

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6- MUHARREM İNCE ZEYTİNBURNU\'NDA KONUŞTU

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytinburnu\'nda halka seslendi. Miting kürsüsünden bir kadına çocuk bezi paketi atan İnce, bu üründeki KDV\'yi düşürme sözü verdi. İnce, mitingi izleyen AK Partilileri de alana davet etti.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytinburnu\'nda konuşmasına başlamadan önce AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanlığı binası terasından mitingi izleyenlere seslenerek, \"AK Partili kardeşlerim, siz de gelin\" dedi. Binada bulunan AK Partililer ise bu talebe rabia işareti yaparak cevap verdi. Bu sırada bir grup seçmenin yuhalamasına sessiz kalmayan İnce, \"Ben AK Partili kardeşlerim diyorum, sen yuh yapıyorsun. Yok öyle yuh. Ben onların da cumhurbaşkanı olacağım, 81 milyonun. Sen, ben yok. Sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, kadın-erkek, başörtülü-başörtüsüz yok\" diyerek tepki gösterdi.

MİTİNG KÜRSÜSÜNDEN ÇOCUK BEZİ ATTI

Çocuk bezindeki KDV oranının yüksek olduğunu söyleyen İnce, \"Ben diyorum ki çocuk sayısı sizin takdiriniz. Erdoğan ile aramızdaki fark şu: O çocuk sayısıyla ilgileniyor, ben çocuğun masrafıyla. Çocuğa süt içireceğiz. KDV kaç? Yüzde 8. Çocuğa mama alacağız. KDV kaç? Yüzde 8. Çocuğa bebek bezi alacağız. KDV yüzde 18\" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından eline bir paket çocuk bezi alan İnce, \"Sevgili hemşehrim Erdoğan, büyük devlet çocuğun donundan yüzde 18 KDV almaz. Erdoğan çocuk sayısıyla uğraşsın. Ben çocuk bezindeki KDV\'yi düşüreceğim\" diye konuştu.

İnce, bir seçmenine çocuk bezini kastederek \"kullanıyor musun\" diye sordu ve olumlu cevap alınca paketi fırlattı. İnce, \"Şu anda çocuk bezindeki KDV düştü mü? İşte böyle düşüreceğiz, hep birlikte\" dedi.

İnce, Zeytinburnu mitingini AK Parti İlçe Başkanlığı\'nda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğrafına dönerek, \"Hemşehrime bir el sallayayım\" diyerek sonlandırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Muharrem İnce\'nin konuşması

-İnce\'nin çocuk bezi attığı anlar

-İnce\'nin AK Partililere seslendiği anlar

-Detaylar

03.06.2018 - 18.41 Haber Kodu : 180603181

