DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1



1- ERDOĞAN: UBER DİYE BİR ŞEY ÇIKMIŞ O İŞ BİTTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Hakime TORUN / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UBER uygulamasının bittiğini belirterek, \"Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Geçenlerde zaten Başbakanımız açıkladı. Taksicilik sistemimiz var. Nereden çıktı? Avrupa\'da varmış. Bana ne Avrupa\'dan. Kararını biz vereceğiz. Sayın Vali bütün yetki sizde, İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kusura bakmasınlar. Bunların üzerine trafik gidecek gereğini yapacak. Taksicilerimiz hakkını birilerine yedirtmeyiz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı\'da Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği\'nin iftar programında konuştu. Erdoğan, \"94\'ten itibaren ulaşım, çevre, trafik ve şehir içi taşımacılık konusunda İstanbul\'da nasıl büyük bir dönüşüm gerçekleştirmişsek aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetinde de çok ciddi hamleler yaptık, şehir içi, şehirlerarası ayrımı yapmadan. Bize oy versin, vermesin hiçbir insanımızı dışlamadan projelerimizi hayata geçirdik\" dedi.

\"MERHUM MENDERES\'İN AKIBETİNE UĞRAMAKTAN KENDİMİZİ ASLA KURTARAMAZDIK\"

Erdoğan, \"İçeriden ve dışarıdan gelen saldırılara boyun eğseydik, merhum Menderes\'in akıbetine uğramaktan kendimizi asla kurtaramazdık. Menzile kilitlenen şoför kardeşlerimiz gibi gözümüzü yoldan bir an olsun ayırmadık\" dedi.

\"BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİNİN DE ÇALIŞMALARINA YAKINDA BAŞLAYACAĞIZ\"

Otobüs şoförü olmanın zorluklarına değinen Erdoğan, \"Bazı şoför kardeşlerimizin otobüs ve minibüslerinin arka camına yazdığı yazılar var bunlardan bir tanesi, \'başarı boş duranın değil koşturanın hakkıdır.\' Bir hissiyatın yanı sıra bu ifade Ak Parti\'nin başarı hikayesinin de bir özetidir. Ter dökmeden, koşturmadan başarı beklemek beyhudedir. Avrasya Tünelinin yanına inşallah yeni ve çok daha büyük bir halka ekliyoruz. Dünyanın en prestijli projelerinden olan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de çalışmalarına yakında başlayacağız. Marmaray sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük projelerinden biridir. Şu ana kadar 268 milyon kişi Marmara\'yı kullanarak boğazın altıdan Avrupa\'dan Asya\'ya Asya\'dan Avrupa\'ya geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden de bugüne kadar yaklaşık 27 milyon araç geçti. Oradan geçmese Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'ne yük olacaktı. Ne olurdu düşünün. Bazıları ince ince yalanlar söyleyip duruyor. Bu iş çıraklık işi değil, bu iş ustalık işi, ustalık. Öyle kolay gelmedik buraya. Biz icatlarımızla konuşuruz\" diye konuştu.

\"HASILATINIZIN YÜZDE 1 BUÇUĞUNU KDV OLARAK MALİYEYE ÖDEYECEKSİNİZ\"

Erdoğan, \"Ekonomik olarak yükünüzü azaltacak bazı müjdeleri paylaşmak istiyorum. İlk müjdem Katma Değer Vergisi\'ne ilişkin. Artık her ay, yolculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil hasılatınızın yüzde 1 buçuğunu KDV olarak maliyeye ödeyeceksiniz. Fatura konusunda zorluklardan da kurtulacaksınız. KDV\'de yaptığımız bu kolaylığı ödeyeceğiniz yıllık gelir vergisinde de yapabiliriz. Bu konuda da arkadaşlarımız sizlerle çalışmayı sürdürecek\" dedi.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN ÜCRETSİZ OLARAK TAŞIDIĞI YOLCULAR …

Özel halk otobüslerinin ücretsiz olarak taşıdığı yolculara karşılık yapılan ödemelere ilişkin Erdoğan, \"Gelecek aydan itibaren bu ödemeleri artırıyoruz. Buna göre; Ankara ve İstanbul illerinde aylık bin lira olan ödeme bin 330 liraya, diğer büyükşehirlerde 750 lira olan ödeme bin liraya, diğer belediyelerde ise 600 lira olan ödeme 800 liraya çıkartılacak. Yani ödeme tutarlarını yüzde 33 oranında arttırıyoruz\" diye konuştu.

\"TAKSİCİ ESNAFIMIZIN DA BURADA DURUP KENDİNİ MUHASEBEYE TUTMASI GEREKİYOR\"

Erdoğan, \"Taksici esnafımızın da burada durup kendini muhasebeye tutması gerekiyor. Hem teknik kalite anlamında hem de müşteri ilişkileri bakımından hizmet standartlarını yükseltmeyen bir mesleğin varlığını uzun süre devam ettirebilmesi mümkün değildir. Er veya geç bir alternatif gelir bu sistemi değiştirir. Bunun için taksicilerimizin kendilerine verilen imkanı gereken dönüşümü gerçekleştirerek en iyi şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz\" açıklamasında bulundu.

\"BİR DE BU UBER MUBER DİYE BİR ŞEY ÇIKMIŞ. O İŞ BİTTİ\"

UBER uygulamasının bittiğini belirten Erdoğan, \"Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Geçenlerde zaten Başbakanımız açıkladı. Taksicilik sistemimiz var. Nereden çıktı? Avrupa\'da varmış. Bana ne Avrupa\'dan. Kararını biz vereceğiz. Sayın Vali bütün yetki sizde İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kusura bakmasınlar. Bunların üzerine trafik gidecek gereğini yapacak. Taksicilerimizin hakkını birilerine yedirtmeyiz\" dedi.

Görüntü dökümü

-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

01.06.2018 - 23.03 Haber Kodu : 180601228

01.06.2018 - 22.13 Haber Kodu : 180601223

01.06.2018 - 22.04 Haber Kodu : 180601222

01.06.2018 - 22.03 Haber Kodu : 180601221

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AKM VE TAKSİM CAMİİ İNŞAATLARINI İNCELEDİ



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı\'na gelerek Atatürk Kültür Merkezi\'ne (AKM) ve Taksim Camii inşaatlarında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim\'de vatandaşlarla da sohbet etti.

Gece saatlerinde Taksim\'e gelerek, yapımı devam eden cami inşaatında bir süre incelemelerde bulunan ve AKM\'ye yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada vatandaşlar ise Erdoğan\'a sevgi gösterisinde bulundu ve bol bol fotoğraf çektirdi.

BİR VATANDAŞA AK PARTİ ROZETİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Taksim Meydanı\'ndaki yürüyüşü sırasında yanına yaklaşan bir vatandaş, kendisine Ak Parti Rozeti takmasını istedi. Erdoğan\'da yanındaki görevlilere dönerek Ak Parti rozeti istedi. Kısa sürede bulunan Ak parti rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a verildi. Erdoğan\'ın vatandaşa rozetini takmasının ardından ve hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra Erdoğan, AKM inşaat alanına gelerek bir süre içeride incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, AKM ziyaretinin ardından Taksim\'den ayrıldı.

\"SONUNA KADAR CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ\"

Kendisine AK Parti rozeti takılan ve isminin Seyfi Yıldırım olduğu öğrenilen vatandaş, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Gönülden Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz ve onun yanındayım. Daha önceki mitingde de onun Ak Parti rozetini takmasını istemiştim, yetişememiştim. Baktım Cumhurbaşkanımız burada evden yatağımdan kalktım geldim. Ak Parti rozetini taktı, Allah razı olsun. Onunlayız. Sonuna kadar yanındayız Cumhurbaşkanımızın. Başkanlık sistemini de sonunda kadar destekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan vatandaşlarla sohbet etmesi

-Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Taksim meydanından AKM\'ye yürüyüşü

-Erdoğan\'ın yürüyüşü

-Seyfi Yıldırım\'ın seslenmesi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım\'ın sohbeti

-Rozet takılması

-Erdoğan ve Yıldırım\'ın fotoğraf çekilmesi

-Erdoğan\'ın AKM inşaat alanına girmesi

-Röp.

-Genel ve detaylar

02.06.2018 - 03.30 Haber Kodu : 180602008

02.06.2018 - 04.46 Haber Kodu : 180602009

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3- TAKSİCİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A SEVGİ GÖSTERİSİ



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın taksi-UBER tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı\'nın Üsküdar Kısıklı\'daki konutu önüne gelen bir grup taksici Erdoğan\'a sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği\'nin Yenikapı\'daki iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda gündemde olan ve taksicilerin protesto ettiği UBER konusunda \"Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açıklamasının ardından bir grup taksici saat 23.00 sıralarında Maltepe\'den konvoy halinde yola çıkarak Cumhurbaşkanı\'nın Üsküdar Kısıklı\'daki konutu önüne geldi. Yaklaşık 100 taksici burada araçlarıyla korna çalarak Erdoğan\'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kısıklı\'da grup adına konuşan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, \"Dört yıllık mücadelenin sonunda bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan sevinçli haberi aldık. Bu küresel global sermayeyle yaptığımız mücadelede nihayet sona erdik. Bu konuyla ilgili 4 Haziran\'da da mahkememiz vardı. Biz hükümetimize, devletimize, milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güvenmiştik. Kendisine sonsuz teşekkür etmek için buraya toplandık. Herkese teşekkür ederiz\" dedi.

Polis ekipleri Kısıklı Caddesi\'nde geniş güvenlik önlemleri alırken, taksiciler açıklamanın ardından buradan ayrıldı.

VATANDAŞLAR CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Taksicilerin ayrılmasından sonra Cumhurbaşkanının konutunun önünde bekleyen bazı vatandaşlar Erdoğan ile görüşmek istedi. Kapının önünde bekleyen vatandaşları görerek yanına gelmelerini isteyen Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Konuşma sırasında bazı kişilerin ağladıkları görüldü. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hayranı olduğunu söyleyen Sevinç Gül isimli vatandaş, \"Kendisi çok sevdiğimi söyledim. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Rabbim inşallah ona sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Ömrü hep uzun olsun ve bizimle birlikte olsun. Uzun zamandır kendisini görmek için bekliyordum. Her akşam buradan geçiyorum. Sırf bir dakika onu görmek için. Kendisinden beni Medine\'ye götürülmesini istedim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taksicilerin konvoyu (ÖZEL)

-Taksicilerden detaylar

-Grup adına açıklama

-Polis ekipleri

-Özel Harekât polisleri

-Cumhurbaşkanı Erdoğan Konvoyu

-Konut evinin önünde bekleyen vatandaşlar

-Cumhurbaşkanı vatandaşlarla konuşması

-Vatandaşların gözyaşları

-Sevinç Gül röp.

Genel ve detaylar

02.06.2018 - 04.49 Haber Kodu : 180602010

02.06.2018 - 04.50 Haber Kodu : 180602011

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4- TİKAD\'İN GELENEKSEL İFTARININ 15\'İNCİSİ YAPILDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Türkiye İş Kadınları Derneği\'nin (TİKAD), geleneksel iftar yemeğinin 15\'incisi Haliç Kongre Merkezi\'nde yapıldı. İftarda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, toplumun yarısını oluşturan kadınların katkısı alınmadan sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümenin sağlanamayacağını söyledi.

Galata Salonunda gerçekleşen iftara, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören\'in eşi Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, TİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri Vuslat Doğan Sabancı, Zehra Neşe Kavak, Sema Güral Sürmeli, Hediye Güral Gür, Esin Güral Argat, Emine Sabancı Kamışlı, Şerife Ercantürk, Seniha Ece Kurdoğlu, Pelin Akın Özalp, Ayşe Cevahir Ersoy ve Işıl Okan Gülen\'in bulunduğu çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı.

İftarın ardından konuşan Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut, Türkiye\'de bir ilki gerçekleştirerek sadece kadın işletmelerinin desteklendiği, kadınlardan oluşan ortak bir ticari şirket olarak TİKAD Yatırım A.Ş\'yi kurduklarını söyledi.

TİKAD Yatırım A. Ş.\'nin büyüme aşamasındaki kadın girişimcilere ait işletmelerin iş ve istihdam hacminin arttırılmasını hedeflediğinin altını çizen Bulut, \"TİKAD Yatırım A.Ş\'nin temel misyonu, Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesinde kadınlar daha etkin yer almalı. TİKAD kendi misyonu doğrultusunda elini taşın altına koyarak, ülkenin ekonomik geleceğine somut yatırım yapan ve katma değer üreten bu projesiyle, bir STK olarak, hem ilki başarmış olmanın, hem de böyle ortak girişimlere öncülük edecek olmanın gururunu yaşıyor. Özellikle vurgulamalıyım ki; TİKAD Yatırım A.Ş\'nin temel ayırıcı özelliklerinden birisi, kadın işletmelerine sadece finans desteği sağlayıp kenara çekilmemesidir. Söz konusu seçili işletmelere mentorluk ve network desteği de vererek, şirketi adeta sahiplenecek, o işletmeyi elbirliğiyle büyüterek, iş hacmini ve istihdam kapasitesini arttıracaktır. TİKAD YATIRIM A.Ş paydaşlarının her birinin sahip olduğu imkanlara ve networke erişimleri sağlanacaktır\" dedi.

TİKAD\'ın davetlisi olarak iftara katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, toplumun yarısını kadınlar oluşturduğunu, kadınların katkısı alınmadan sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümenin sağlayamayacağını ifade ederek, \"Bir kadın olarak siyasetin içindeyim ve ülkemin kadınlarına en büyük hizmeti siyasetin içinde var olarak yapacağımı düşündüğüm için politika üretmeye devam ediyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadınlarımızı güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz etkin politikalar ve projeler sayesinde, kadınlarımızın işgücüne katılımında, girişimciliğinde ve istihdamında önemli mesafeler kat ettik. Kadının güçlenmesi, kadın erkek fırsat eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Hükümetlerimiz döneminde, uyguladığımız politika ve projelerle bahsettiğim bu alanlarda önemli gelişmeler kaydettik. Son 16 yılda, kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranını iki kat, yükseköğretimde ise üç kat arttırdık\" diye konuştu.

Ülke olarak son on iki yılda kadınların işgücüne katılma oranını yüzde 23,3\'den yüzde 33,3\'e yükselttiklerini belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

2023 hedefimiz bu oranı yüzde 41\'e taşımaktır. 2005 yılında yüzde 20,7 olan kadın istihdam oranını 2017 yılında yüzde 28,8\'e yükselttik. Kadın istihdam sayısındaki değişim, dünyanın da dikkatini çekmeye başladı. Son 12 yılda, kadın çalışan sayımızı yüzde 75 arttırdık. Kadının kendi adına iş yaparak girişimci olmasına da önem verdik ve kendilerine pozitif ayrımcılık tanıdık. Sadece son bir yılda, kadın girişimci sayımızı yüzde 10 arttırdık. Ülkemizde istihdam ve işgücü rakamlarına yansıyan bu olumlu gelişmeler, son 16 yılda attığımız kararlı adımların bir sonucudur\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Revna Demirören\'den detay görüntü

-Meltem Demirören Oktay\'dan detay görüntü

-Yelda Demirören\'den detay görüntü

-Bakan Fatma Betül Sayan Kaya\'dan detay görüntü

-Demirören ailesinin Bakanı karşılaması

-TİKAD Başkanı Nilüfer Bulutun konuşması

-Bakanın konuşması

-Aile fotoğrafı



01.06.2018 - 23.49 Haber Kodu : 180601236

01.06.2018 - 23.48 Haber Kodu : 180601235

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5- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Hakime TORUN / İstanbul DHA

Küçükçekmece\'de, hareket halindeyken motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle tutuşan servis minibüsü alev alev yandı.

Yangın, Sultanmurat Mahallesi İpek Sokak\'ta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. 34 JA 7350 plakalı servis minibüsü hareket halindeyken motor kısmından dumanlar çıktı. Sürücü, hemen durdurarak minibüsten indi. Bir anda tutuşan minibüs alev alev yanmaya başladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan minibüs

-İtfaiye ekipleri

-Ekiplerin yangını söndürmesi

-Yaşanan hareketlilik



01.06.2018 - 22.21 Haber Kodu : 180601224

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6- BAKAN SOYLU, ERDOĞAN\'IN SEÇİM HESABINA PARA YATIRDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açılan hesaba para yatırdı.

24 Haziran\'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri çalışmaları kapsamında İstanbul\'da bulunan İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa\'da vatandaşlarla buluştu. Soylu ilk olarak Gaziosmanpaşa Ziraat Bankası Merkez Şubesi\'ne gelerek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için açılan hesaba para yatırdı. Makbuzunu alan Soylu, \"Vatandaşlarımız tercih edecekleri adaylara hem ekonomik hem de siyasal destek veriyorlar. Gaziosmanpaşa\'daki arkadaşlarımızla hep beraber ekonomik destek verelim dedik. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bunu aynı şekilde hep birlikte değerlendirmiştik. Güzel tablolar ortaya çıkmıştı. Bugün yine güzel tablolar var. Para yatırmak için kuyrukta olan insanlar var. Bu aslında demokrasimizin ne kadar geliştiğinin, ülkenin seçimlere, milletin seçimlere olan yatkınlığının ve bu konuda destekleme kabiliyetlerinin ne kadar iyi noktaya geldiğini, dünya demokrasilerine yönelik bir örnek olarak ortaya koymaktadır\" dedi.

Bakan Soylu, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Gaziosmanpaşalıların yoğun ilgi gösterdiği Soylu, meydanda kurulan, Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi\'nin seçim çadırlarını da ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Soylu\'nun bankaya para yatırması

-Soylu\'nun açıklamaları

-Ak Parti ve MHP seçim çadırını ziyaret etmesi

-Esnafı ziyaret etmesi

-Bakan Soylu ile fotoğraf çekilenler

-Genel ve detaylar

01.06.2018 - 19.24 Haber Kodu : 180601194_

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7- İSTANBUL\'DA \'YEDİTEPE HUZUR\' DENETİMİ YAPILDI

Haber - Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da, 3 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada asayiş denetimleri yapıldı. Polis helikopteri ekiplere havadan destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın koordinesiyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube müdürlüğü ekipleri ve trafik birimlerinden oluşan 3 bin polis, İstanbul\'un 39 ilçe ve 200 noktasında saat 22.00\'da denetime başladı. \'Yeditepe Huzur\' adı verilen denetimler sırasında ekipler, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaparken, şüpheli gördükleri araçlarda arama yapıldı. Denetimlere polis helikopteri ise havadan destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin Uygulama yapması

-Polis helikopterinden görüntü

-Vatandaş ile röp

-Özel harekat polisinden görüntü

-Genel ve Detaylar

02.06.2018 - 00.20 Haber Kodu : 180602001