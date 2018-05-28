DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- BAŞAKŞEHİR\'DE BAVULLAR İÇİNDE PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

BAŞAKŞEHİR\'de iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, gece yarısı Güvercintepe Mahallesi\'nde erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz gördü. Çocuklar durumu hemen ailelerine haber verdi. Valizlerden kan damladığını gören mahalle sakinleri ise şüphelenerek durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış halde iki valize konulmuş ceset parçaları buldu. Çevrede şerit çekerek, güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevrede delil araması yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk incelemelerinde cesedin 30-35\'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polislerin çalışmaları

-Genel ve detaylar

28.05.2018 - 04.03 Haber Kodu : 180528007

================================

2- SULTANGAZİ\'DE PAZARDA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Sultangazi\'de pazarda tezgâh yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1\'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sırlarında 1298.Sokak üzerinde kurulan Gazi Semt Pazarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, tezgâh yeri kapma yüzünden iki pazarcı grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar çekildi. Ateşlenen silahlardan 1\'i ağır 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekât polisleri, çok sayıda asayiş ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karıştıklarını tespit ettiği çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Zırhlı araçlar

-Polis ekipleri

-Yaşanan haraketlilik

Detaylar



27.05.2018 - 18.58 Haber Kodu : 180527149

==============================

3- BAKAN ARSLAN, 3. HAVALİMANININ YÜZDE 90,5 TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 29 Ekim\'de açılacak üçüncü havalimanın bağlantı yollarını inceledi. Bakan Arslan, \"Üçüncü İstanbul yeni havalimanın yüzde 90,5 gerçekleşme sağlanmış durumda. 29 Ekim 2018 tarihinde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla resmî olarak açılışını yapacağız ve ondan sonraki iki günlük periyotta da Atatürk Havalimanı\'nda hizmet veren bütün şirketleri etap etap yeni havalimanında hizmet vermek marifetiyle tamamen yolcu taşımacılığını yeni havalimanına kaydırmış olacağız\" dedi.

Bakan Ahmet Arslan, üçüncü havalimanının bağlantı yollarını inceledi. Arslan, burada yaptığı açıklamada, \"29 Ekim 2018\'de hizmete girmesiyle ilgili en ufak bir eksikliğimiz, aksaklığımız yok. Her türlü hazırlığı yaptık. Uluslararası sivil havacılık otoritelerine de gerekli bildirimlerde bulunduk\" dedi. Arslan, \"Seçim sathı mahallinde sahada yoğun siyasi faaliyet yürütmekle birlikte, bir taraftan bakanlık olarak yapmamız gereken işleri de takip ediyoruz. Nitekim bugünkü çalışmamız da bunun bir göstergesi\" diye konuştu.

MAHMUTBEY GİŞELERİNDE RAHATLAMA OLDU

Havalimanı\'nın şehir merkezine bağlanması adına iki proje olduğunu söyleyen Arslan, \"Bulunduğumuz şantiye, özellikle yeni havalimanı Hasdal bağlantısının yapıldığı D20 projemizin doğu aksı. Bu proje kapsamında biz 2X3, yani 3 gidiş 3 geliş olarak 14 kilometrelik gövdeyi geçen yılsonu itibarıyla hizmete sunmuştuk ve mevcut Çatalca\'ya giden 2X1 yolun da bağlantısını sağlamıştık. 2017 sonu itibarıyla Mahmutbey gişeleri de dahil kısmi bir rahatlama olmuştu\" diye konuştu.

200 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Başlangıçta 90 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiğini belirten Arslan, \"Ama daha sonra 150 milyon kapasiteli havalimanımızın tamamını bitirdiğimizde ilave yol ihtiyaçları olacak. Hedefliyoruz. Resmen 150 milyon demekle birlikte, biz 200 milyon yolcuya hizmet edebilecek bir havalimanından bahsediyoruz. Onun için de iki bağlantı daha gerçekleştiriyor olacağız. 54 kilometre daha 2019 sonuna kadar 6. bir koridoru daha bağlamış olacağız\" dedi.

TOPLAM BEDELİ 1,5 MİLYAR TL

Çalışmalar kapsamında 30 milyon metreküp kazı yapılacağını da kaydeden Arslan, \"6 bin 418 metrelik toplam 13 adet viyadük bitirilmiş olacak. Yaklaşık bin 481 metrelik 12 adet büyük sanat yapısını tamamlamış olacağız. Birçok kuru menfezimiz olacağı gibi 1 milyon 370 bin ton da soğuk ve sıcak asfalt karışımı sadece bu sahada kullanılmış olacak ve az önce saydığım projelerin toplam bedeli 1,5 milyar Türk Lirası. Amacımız yeni havalimanının şehir merkezine bağlantısını, insanımızın erişimini kolaylaştırmak. Bu projenin tamamı bu sene Ağustos ayı içinde bitmiş olacak\" ifadelerini kullandı.

ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE\'YE KESİNTİSİZ GİDİLECEK

Bağlantı yollarına ilişkin de bilgi veren Arslan, \"Çatalca istikametinde Çatalca çevreyolu da dahil olmak üzere Büyükçekmece\'ye, TEM\'e ve E-5\'e bağlayacak şekilde de yine 2X3 çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki ilerlememiz de yüzde 70 mertebesinde. Dolayısıyla orayı da Ağustos ayı içerisinde bitirmiş olacağız. Böylece Anadolu Yakası\'ndan gelen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu\'nun birinci etabı da dahil kullanan sürücülerimiz Çatalca\'ya, Büyükçekmece\'ye kadar direk TEM\'e bağlanacak şekilde kesintisiz gidebilecekler\" dedi.

26 ŞERİTLİ YOLLAR GÖRECEKSİNİZ

Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Üçüncü projemiz ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu\'nun ilk etabıyla birlikte Odayeri\'ne kadar geliyor. Odayeri\'nden havalimanına kadar olan 6 kilometrelik Kuzey Marmara otoyolunun ilk etabını da bitirmiş olacağız. 2X4 yani 4 gidiş 4 geliş olmak üzere, ayrıca 4 gidiş 4 geliş de yan yollar olmak üzere 6 kilometreyi daha bitirerek ekim ayı sonunda bu çalışmayı bitirerek havalimanı açıldığında Kuzey Marmara Otoyolu\'nu, Yavuz Sultan Köprüsü\'nü, Odayeri üzerinden Mahmutbey\'e, TEM\'e, E-5\'e bağlantısını oluşturmuş olacağız. Böylece üçüncü bir aksı daha Ekim ayı itibarıyla bitirmiş olacağız. Gerek anayol, gerek yan yollar dahil olmak üzere üstten baktığınızda havalimanının yanında 26 şeritli yollar görebileceksiniz.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Bakan Arslan\'ın açıklamaları

-Üçüncü havalimanı bağlantı yollarının incelenmesi

27.05.2018 - 19.05 Haber Kodu : 180527152

===========================

4 - EMİNE ERDOĞAN \"KADEM 6. GELENEKSEL ÜYE İFTARI\"NDA KONUŞTU

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, \"İnsanlığın emaneti Kudüs, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçek

sahiplerinin elinden alınmaya çalışılıyor. Böylesi bir zulüm ancak vicdanlı yüreklerin cesur mücadelesiyle aşılabilir.\" dedi.

Emine Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 6. Geleneksel Üye İftarı programına katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da iftar programında yer aldı.

\"KADINLARIMIZ TÜM ALANLARDA 15 YIL ÖNCESİNE GÖRE ÇOK DAHA İYİ BİR DURUMDALAR\"

Erdoğan, buradaki konuşmasında, \"Gençlerimizi, özellikle de kız evlatlarımızı güçlendirerek hayata hazırlamak, geleceği inşa etmektir. Kadınları güçlü bir toplum sağlamalıyız çünkü cinsiyet adaletinin yerleştiği bir toplumda adaletin tüm kazanımları mevcuttur. Çok şükür bu konuda ülkemizde gelişmekte olan bir farkındalık var. Kadınlarımız tüm alanlarda 15 yıl öncesine göre çok daha iyi bir durumdalar. Hükümetimizin vaadi 2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41\'lere çıkarmaktır. Bu toplumsal hayata, siyasete iş dünyasına kadın duyarlılığının, zekasının, sezgisinin taşınması demektir.\" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, \"İnsanlığın emaneti Kudüs, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçek sahiplerinin elinden alınmaya çalışılıyor. Böylesi bir zulüm ancak vicdanlı yüreklerin cesur mücadelesiyle aşılabilir. Kadının ve erkeğin birbirini tamamladığı, aklın ruhla buluştuğu, teorinin pratikle bütünleştiği bir dünya inşa etmek durumundayız. Ne mutlu ki Türkiye bu potansiyele sahip. Toplumumuzda bu yönde büyük bir değişim, farkındalık ve dinamizm var. Biraz daha fazla cesaret, özgüven ve erdemle inşallah yer kürede vicdanın sesi olmaya hep birlikte devam edeceğiz.\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE DIŞINDA MAZLUMLARIN SESİNE KULAK VEREN YOK\"

Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Dünya\'nın bizlerin merhametine, cesaretine, ferasetine, gücüne ihtiyacı var. Kendilerine ekmek uzatanlara, \'Beni tekrar acıktırmayacak bir ilaç verir misin?\' diyen Suriyeli çocukların bize ihtiyacı var. Son nefesini \'Sizi Allah\'a şikayet edeceğim.\' diyerek veren Gazzeli çocukların üzerimizde hakkı var. Şu basit gerçeği unutmayalım; tüm dünya zulümlere seyirci. Türkiye dışında mazlumların sesine kulak veren yok. İslam dünyasının bu büyük sorunlarına baktığımızda \'Müslümanlar neden birlik olamıyor?\' diye hayıflanıyoruz. Emin olun

biz külliyen birleşirsek, tek vücut olursak, İslam dünyasının da birleşme umudu artar. Birlikte yapabileceğimizi düşündüğümüz şeyler, yek vücut olmanın bir adım ötesinde, yeter ki farklılıklarımızı zenginlik sayıp birleşerek bölgemizde güçlü bir rol model olalım. Yeter ki yaptığımız işe aklımızı, ruhumuzu, kalbimizi katalım.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-İftar masasından detaylar

-Sümeyye Erdoğan Bayraktar

-Emine Erdoğan konuşması

-Aile fotoğrafı

27.05.2018 - 22.50 Haber Kodu : 180527183

