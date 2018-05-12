DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- KARAMOLLAOĞLU İSTANBUL\'DA GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

İSTANBUL DHA

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu seçim kampanyasını başlattığı İstanbul\'da gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Karamollaoğlu konuşmasında, \"Ekonominin çok kötü bir durumda. Türkiye borç batağında. Borçların çoğu özel sektöre ait doğru ancak devlet taahhüdü altında. Borçların faizleri bile ödenemiyor çünkü arkadaşlarımız betona gömdü. Borçların ödenememesi de siyasal yaptırım anlamına gelir\" dedi.

SEÇİM BARAJINDA YÜZDE 10 BARAJI BİLEREK KALDIRILMADI

Karamollaoğlu, \"Seçim barajında yüzde 10 barajı bilerek kaldırılmadı. Kutuplaşma adına bunu yaptılar. Ben yüzde 10 barajını geçeceğimize inanıyorum. Ama bu duruma tepki olarak bir ittifak meydana geldi. Ben cumhurbaşkanının bile parlamenter sisteme dönmekte tereddüt etmeyeceğine inanıyorum. İnşallah halkımızın bize teveccühü sandığa yansıyor.\" diye konuştu.

BAHÇELİ HALKI TEHDİT ETTİ

Karamollaoğlu, \"Bahçeli imza toplama sürecinde halkı tehdit etti. Ben bu nedenle özellikle imzaya gidemeyen memurlar olduğunu biliyorum. Ama sandıkta kimse oy verme işlemini izleyemez.\" ifade etti.

\"ALİ BULAÇ\'IN TAHLİYESİ SEVİNDİRİCİ OLDU\"

Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç\'ın tahliyesine ilişkin konuşan Karamollaoğlu, \"Ali Bulaç\'ın tahliyesi sevindirici oldu. Ben suçlu olduğuna inanmıyorum. Şahin Alpay beyin de ev hapsi kaldırıldı. Kimse böyle bir duruma düşmesin. Biz tutukluyken ailelerimiz bizden daha çok çekti. Şimdi de çok büyük sayıda masum insan OHAL nedeniyle mağdur edildi.\" ifadelerini kullandı.

\"BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI CEZAEVİNDE OLMAMALI\"

HDP adayı Demirtaş\'a iyi niyet diledikleri için eleştirildiğini belirten Karamollaoğlu, \"Biz de mağduriyet yaşadık. Bir insan suçlu ise hızla yargılanmalı. Ancak bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinde olmamalı. Serbest kalmasını ve yarışa dışarıda katılabilmesini temenni ediyorum\" şeklinde konuştu.

\"ŞARTLAR İNSANI BAZEN ZORLAR\"

Abdullah Gül\'ün adaylığına ilişkin soruya Karamollaoğlu, \"Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu deneceğini bilmeme rağmen istedim. Çünkü kuvvetler ayrılığı gereğini gördüğüne inanıyorum. Kendisine her konuyu sormadım. Ancak şartlar bazen insanları zorluyor. Onun adaylığı ile AK Parti\'den yüzde 15\'lik bir kesimin kopacağını düşünüyordum. Ki kendisine gelen ve hain demeye kadar varan tepkiler bunun göstergesi. Ama olmadı. Şu anda aramızda bir kırgınlık yok.\" şeklinde cevap verdi.

Karamollaoğlu bir soru üzerine, seçim sonrasında AK Partili vekillerin de Erdoğan\'a rağmen muhalefetle hareket edebileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Karamollaoğlu\'nun açıklamaları

12.05.2018 - 00.02 Haber Kodu : 180512002

12.05.2018 - 00.01 Haber Kodu : 180512001

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2- ALİ BULAÇ CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Haber-Kamera: Özden ATİK-Mehmet YİRUN- İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖPDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman Gazetesi\'nin eski yazarlarından Ali Bulaç tahliye edildi. Bulaç, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları alındı. Sanıkların ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, ara kararında, tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Mustafa Ünal\'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.Tutuklu sanıklar Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir hakkında, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyetlerinin değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre ve delillerin toplanmış olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, tutuklu bulundukları bütün suçlar yönünden tahliye taleplerinin kabulü oy çokluğu ile kararlaştırıldı. Üye hakim, Mehmet Özdemir\'in tahliyesine katılmakla beraber Ali Bulaç\'ın tahliyesine ilişkin atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile dosyadaki mevcut delil durumunu gerekçe göstererek muhalefet şerhi koydu.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Tutuksuz sanık Şahin Alpay\'ın konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılıp haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza atması şeklinde adli kontrol tedbirine hükmetti. Duruşma 7- 8 Haziran\'a bırakıldı.

\"ÇOK MEMNUNUM\"

Tahliye kararının ardından tekrar tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'ne getirilen Ali Bulaç, gece yarısı cezaevinden çıktı. TEM Gişeler Mevkii\'ne cezaevi aracı ile getirilen Bulaç\'ı burada ailesi ve yakınları karşıladı. Tahliyesinden son derece mutlu olduğunu belirten Bulaç, \"Çok sevindim, çok memnunum. 22 ay yattık. Mahkeme bizim masumiyetimize inandı. Kimseden şikayetim yok. İnşallah bir kere daha tekerrür etmez. Şu anda birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var\" dedi.

Bulaç, daha sonra ailesiyle birlikte buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cezaevi tabelası

-Bulaç\'ın araçtan inmesi

-Ailesi ve kızlarına sarılması

-Ail Bulaç ile röp.

-Detay görüntüler

12.05.2018 - 01.19 Haber Kodu : 180512004

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3- ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ 79 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul\'dan yaklaşık iki buçuk ay önce dualarla Afrin\'e gönderilen 48 Özel Harekat Polisi, görevlerini tamamlayarak 79 gün sonra geri döndü. Özel Harekat polisleri törenle karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) düzenlediği Zeytindalı Operasyonu\'na destek vermek için 48 Özel Harekat Polisi (PÖH) 22 Şubat\'ta İstanbul\'dan dualar eşliğinde Afrin\'e gitmişti. Ekipler, yaklaşık 2 buçuk ay boyunca verilen görevleri yerine getirdikten sonra İstanbul\'a geri döndü. Atatürk Havalimanı\'ndaki Özel Hareket Şube Müdürlüğü\'nde İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Alçıkaya\'nın aralarında bulunduğu meslektaşları, Afrin\'den dönen 1 emniyet müdürü, 2 komiser ve 45 polisten oluşan 2 timle tek tek kucaklaştı. Daha sonra şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Dualar okunan tören kurban kesilmesiyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Afrin\'den gelen polislerin eşyalarının taşınması

-İstiklal marşı ve dua edilmesi

-Afrin\'den gelen polislerin meslektaşlarıyla kucaklaşması

-Polis mehteran takımından görüntü

-Genel ve detaylar

11.05.2018 - 18.39 Haber Kodu : 180511235

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4- \'YEDİTEPE HUZUR\' DENETİMİ : 54 GÖZALTI



Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde, 39 ilçede 2 bin 400 polisle asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlere, özel harekat polisleri de katıldı. Denetimlerde 54 kişi gözaltına alırken, 57 bin 219 lira para cezası kesildi.

\"Yeditepe Huzur\" adı verilen denetimlere saat 20.00\'de başlandı. 120 noktada gerçekleşen denetimlerde ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak içlerini aradı. Araçlardan indirilen kişiler ve bazı yayaların üzerleri aranarak kimlik kontrolünden geçirildi.

Helikopter destekli yapılan denetimlere özel harekat polisleri de katıldı.

Asayiş ve terör olaylarının önlenmesi amaçlanan denetimler, deniz araçları, havalimanı giriş ve çıkışlarında da yapıldı.

Denetim noktalarında biri Beyoğlu Meclis-i Mebusa Caddesi, biri de Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerindeydi. Polis ekipleri bu noktalarda, şüpheli gördükleri araçları durdurup içlerini aradı. Araçlardan indirilen kişiler ile bazı yayaların üzerleri aranıp kimlik kontrolünden geçirildi.

57 GÖZALTI

Denetlemelerle ilgili emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, il genelinde 8 bin 530 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken, hakkında arama kararı bulunan 22 kişi ile 32 yoklama kaçağı gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 15 mermi ele geçirildi. Denetlenen 245 işyerinden 8\'i hakkında adli ve idari işlem yapılırken, yine denetlenen 1 bin 869 araçtan 16\'sına trafikten men işlemi yapıldı. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 57 bin 219 lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

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-BEYOĞLU denetim noktası

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Denetim yapılan caddeden detay görüntü

-Şüpheli araç ve kişilerin durdurulması

-Şüpheli kişi ve araçların aranması

-GBT kontrolün yapılması

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KADIKÖY denetim noktası

-Şüpheli görülen araçların durdurulması

-Araçların aranması

- Sürücülerin ve yolcuların üstlerinin aranması

- Bazı yayalarının durdurulması

- Polisin GBT uygulaması

-Genel ve detaylar



11.05.2018 - 22.02 Haber Kodu : 180511264



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5- AGD\'DEN AYASOFYA MEYDANINDA SABAH NAMAZI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ayasofya Müzesi\'nin camii olarak ibadete açılmasını isteyen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri meydanda namaz kıldı. Burada basın açıklaması yapan grup, İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı. Grup adına konuşma yapan AGD Genel Başkanı Salih Turhan, \"Ayasofya meydanından sesleniyoruz. Biz, bırakın Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olmasını, Tel Aviv\'i İsrail\'in başkenti olarak kabul etmiyoruz. O topraklar Filistin toprakları, oradan defolana kadar bizim mücadelemiz devam edecek\" dedi.

AGD\'nin Ayasofya meydanında düzenlediği programa yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Sabah saat 04.00 sıralarında toplanmaya başlayan kalabalık sık sık tekbir getirerek İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı. Kur\'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra grup adına basın açıklaması yapıldı.

Kalabalık adına açıklamayı okuyan AGD Genel Başkanı Turhan, \"Şu yanı başımızdaki camimiz eğer cami olarak hürmetini koymazsa, bizim için tozdan topraktan ibarettir. Bizim için kıymeti cami olmasından dolayıdır. Biz hiçbir şekilde müze olarak ortaya konmasını kabul etmiyoruz. Bugün bu meydanda sadece Ayasofya Camii için toplanmadık. Ayrıca ilk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa için de toplanmış bulunuyoruz. Hepinizin malumu, Amerika\'nın başkanı Trump 6 ay önce Ayasofya Camii ile birlikte sıkıntı yaşayan Mescid-i Aksamızın bulunduğu yer olan Kudüs ile alakalı kendi büyükelçiliğini Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıyacağını ve ayrıca İsrail\'in başkenti olarak Kudüs\'ü ilan edeceklerini ifade ettiler. Ayasofya meydanından sesleniyoruz. Biz bırakın Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olmasını, Tel Aviv\'i İsrail\'in başkenti olarak kabul etmiyoruz. O topraklar Filistin toprakları oradan def olana kadar bizim mücadelemiz devam edecek\" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından sabah ezanının okunmasıyla meydana serilen seccadelerde namaz kılan grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Öte yandan Çevik Kuvvet ekiplerinin de Ayasofya çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ayasofya müzesinin önünde toplanan kalabalık

-Kur\'an-ı Kerim ve duaların okunması

-Salih Turhan\'ın konuşması

-Grubun tekbir getirmesi ve sloganlar

-Sabah namazı için abdest alanlar

-Polisin güvenlik önlemi

-TOMA aracı

-Grubun dağılması

-Genel ve detaylar



12.05.2018 - 07.36 Haber Kodu : 180512009_

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6- ÇİN ÖZEL TEMSİLCİSİNDEN SURİYE AÇIKLAMASI

*Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Gong Xiaosheng,

-\"Çin tarafına göre askeri müdahale Suriye\'yi geleceğe taşımaz. Suriye konusunun tek çözümü ise, müzakere yoluyla siyasi çözümdür.\"

-\"Umuyoruz ki, Suriye\'nin durumu daha iyi bir yönde ilerlesin. Gerek İsrail tarafının, gerekse İran tarafının askeri müdahalesinin artması söz konusu. Sorunu daha ciddi bir seviyeye gelmesine sebep oluyor.\"

-\"\"Çin tarafı olarak İran\'ın nükleer anlaşması konusundaki konumumuz çok nettir. Söz konusu anlaşmanın devam etmesi faydalı olacaktır.\"

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye\'de bulunan Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Gong Xiaosheng, düzenlediği basın toplantısı ile Ortadoğu, Suriye ve ABD\'nin İran\'a yönelik aldığı yaptırım kararları hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul\'da bulunan Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Gong Xiaosheng, Beşiktaş\'ta bulunan bir otelde Çinli, Türk ve yabancı basın mensupları ile bir araya geldi. \"Çin ve yabancı medyaya yönelik brifing\" adı altında düzenlenen toplantıya basın mensupları ile Çin İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan yetkililer katıldı.

\"ÇİN TARAFINA GÖRE ASKERİ MÜDAHALE SURİYE\'Yİ GELECEĞE TAŞIMAZ\"

Xiaosheng ilk olarak Suriye\'de devam eden iç savaş hakkında açıklama yaptı. Çin olarak çözümün müzakere yoluyla olması gerektiğini vurgulayan Xiaosheng, \"Çin tarafı olarak Suriye sorunu konusundaki pozisyonumuz çok bellidir. Suriye\'de akan kanın bir an önce durdurulmasını, müzakere gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu da Orta Doğu, Dünya ve Suriye sorununun iyileşmesi için faydalıdır. Çin tarafına göre askeri müdahale Suriye\'yi geleceğe taşımaz. Suriye konusunun tek çözümü ise, müzakere yoluyla siyasi çözümdür. Çin olarak müzakere yoluyla oluşacak siyasi çözümü destekliyoruz. Bütün taraflarla temas halindeyiz. Çin tarafı olarak daha etkin bir şekilde faaliyete geçmeye hazırız\" dedi.

\"TERÖRLE MÜCADELEYE KARŞI ÇIKMIYORUZ\"

Xiaosheng, şöyle devam etti:

Suriye sorununun çözümünde Türk Dışişleri Bakanlığı ile temas halindeyiz. Orta Doğu\'daki sorunlarla ilgili fikirlerimiz benzerdir. Sorunun müzakere yoluyla çözülmesi yönünde ilgili taraflarla iletişim halindeyiz. Son dönemde Suriye sahasında büyük değişiklik yaşandı. Suriye\'de bulunan terör örgütleri özellikle de DEAŞ terör örgütü büyük darbe yemiştir. Suriye savaşı son dönemine girmektedir. Suriye konusundaki faktörler çok karmaşıktır. Dışarıdan gelen askeri müdahale günden güne artmaktadır. Son zamanlarda İsrail, Suriye\'nin askeri hedeflerine ağır bir şekilde saldırı gerçekleştirdi. Biz bu konuda terörle mücadeleye karşı çıkmıyoruz. Ancak Suriye sorununu daha ciddi bir yere gelmesine karşı çıkıyoruz. Suriye\'de kan akmasından endişeleniyoruz. Umuyoruz ki, Suriye\'nin durumu daha iyi bir yönde ilerlesin. Gerek İsrail tarafının gerekse İran tarafının askeri müdahalesinin artması söz konusu sorunu daha ciddi bir seviyeye gelmesine sebep oluyor.

\"SURİYE\'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINI DESTEKLİYORUZ\"

Gong Xiaosheng, Suriye\'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek, \"Çin olarak Suriye\'deki savaşın çözümü konusunda dışarıdan gelecek askeri müdahaleye karşı çıkıyoruz. Çözüm konusunda Suriye halklarının çabaları ve bölgesel ülkelerin diyalog yoluyla çözülmesini destekliyoruz. Suriye\'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünün korunmasını destekliyoruz. İnanıyorum ki, bu Türkiye\'de dahil bütün Orta Doğu ülkelerinin ana tutumudur\" diye konuştu.

\"ÇİN TARAFI OLARAK İLGİLİ TARAFLARIN ANLAŞMAYA SADIK KALMALARINI UMUYORUZ\"

Gong Xiaosheng, Amerika Birleşik Devletleri\'nin İran Nükleer Anlaşması hakkında aldığı karar hakkında ise, \"Çin tarafı olarak İran\'ın nükleer anlaşması konusundaki konumumuz çok nettir. Söz konusu anlaşmaya ilgili tarafların uzun süredir yürüttüğü müzakere ile varılmıştır. Aynı zamanda bu anlaşma BM Güvenlik Konseyi\'nin değerlendirmeleri ve kabulü de görülmüştür. Bu anlaşma dünyadaki nükleer silahların yasaklanması için ve uluslararası toplumdaki siyasi sorunları çözmek için olumludur. Çin tarafı olarak ilgili tarafların anlaşmaya sadık kalmalarını umuyoruz. Özellikle de bu anlaşmaya imza atan tarafların. Uluslararası toplumun tepkileri Çin tarafı ile aynıdır. Türk Dışişlerinin tepkisi de bizim tepkimizle aynıdır. Söz konusu anlaşmanın devam etmesi faydalı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, İran\'ın Nükleer Anlaşması ile ilgili yeni pozisyonunu ilan etmiştir. Bu konuda uluslararası toplumun beklentileri çok farklıdır. Avrupa ülkeleri İran Nükleer Anlaşmasının yükümlülüklerinin korunmasını istiyorlar. ABD yeni pozisyonunu ilan ettikten sonra uluslararası toplumdan farklı tepkiler aldı. Şimdiye kadar uluslararası toplumun söz konusu anlaşmanın korunmasını ve sorunun müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir\" dedi.



\"YAPTIRIMLARIN HANGİ ALANDA YAPILACAĞI KONUSUNDA HENÜZ AÇIKLAMA YOK\"

Gong Xiaosheng, ABD\'nin İran\'a yönelik aldığı yaptırım kararının ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusunda şu açıklamalarda bulundu: ABD başkanı Trump\'ın yaptırımları hangi alanlarda gerçekleştirecekleri konusunda daha net bir açıklaması yok. Türkiye İran\'ın önemli ticaret ortağıdır. İran\'da aynı zamanda Türkiye\'ye yönelik büyük ölçüde mal satmaktadır. Bu yaptırımların sonucunda ticaretin nasıl etkileneceği konusunda ABD\'den gelecek adımların sonucunda netlik kazanacaktır.

Görüntü Dökümü:

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-Gong Xiaosheng\'in açıklamaları

-Salondan detaylar

11.05.2018 - 19.23 Haber Kodu : 180511248