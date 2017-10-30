DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- İDO\'DAN 5 SEFERE İPTAL

Haber: İstanbul DHA -

İDO, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti gerekçesiyle bazı seferlerinde iptallere gitti. İDO\'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre; 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadiköy-Yenikapi-Bursa seferleri iptal edildi.

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2- İSTANBUL\'DA CUMHURİYET YÜRÜYÜŞLERİ YAPILDI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN-Ozan URAL-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer, Ataşehir, Şişli, Maltepe\'de Cumhuriyet Yürüyüşleri yapıldı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetin kuruluşunun 94\'üncü yılı kutlamaları kapsamında bir araya gelen çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Balmumcu\'dan Beşiktaş Meydanı\'na yürüdü. Etkinlik Beşiktaş Meydanı\'nda verilen konserlerle son buldu.

Cumhuriyetin Kuruluşunun 94\'üncü yıldönümünü kutlamak isteyen yüzlerce kişi, akşam saatlerinden itibaren Yıldız Posta Caddesi\'nde bir araya geldi. Saat 19.00\'da Cumhuriyet Yürüyüşü\'nün başlamasıyla birlikte harekete geçen vatandaşlar, meşalelerini yakarak Barbaros Bulvarı\'ndan Beşiktaş Meydanı\'na doğru yürümeye başladı. Yürüyüşe CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları ile Atatürk posterleri bulunan vatandaşlar yol boyunca sloganlar attı. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonuna çıkıp bayrak sallayarak yürüyüşe destek verdi. Yürüyüş Beşiktaş Meydanı\'nda son bulurken, etkinlik meydanda kurulan sahnede verilen konserlerle devam etti. Beşiktaş Meydanı\'nı dolduran yüzlerce kişi Beşiktaş Filarmoni Orkestrası konseri ve Haluk Levent konserleriyle Cumhuriyetin 94\'üncü yılını coşkuyla kutladı.

BAĞDAT CADDESİ\'NDE 29 EKİM COŞKUSU

Cumhuriyet Bayramı\'nın 94.ncu yıldönümünde Bağdat Caddesi\'nde fener alayı düzenlendi. Kadiköy Belediyesi\'nin öncülüğünde olan yürüyüşe Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile beraber, Milletvekilleri Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Akif Hamzaçebi, Onursal Adıgüzel ve Kadir Gökmen Öğüt katıldı. Yürüyüşe katılan kalabalığın coşkulu olduğu gözlemlenirken, yediden yetmişe herkesin kortejde yürüyerek marşlar söylediği görüldü. Saat 19.00\'da başlayan yürüyüşte yüzlerce insanın yaktığı meşale görsel şölene dönüştü

SARIYER\'DE KUTLAMALAR

Sarıyer Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyetin 94\'üncü yılı kutlamalarında Kefeliköy\'de başlayan ve Sarıyer Meydanı\'nda son bulan Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Kutlamalar kapsamında Sarıyer Meydan\'da konser verildi.

ATAŞEHİR\'DE KUTLAMALAR

Ataşehir Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyetin kuruluşunun 94\'üncü yılı kutlamaları kapsamında bir araya gelen çok sayıda kişi, Türk Bayrakları, Atatürk poserleri ve meşalelerle Ataşehir Bulvarı önünde yürüyüşe başladı. Saat 19.00\'da başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı\'nda son buldu. Katılımcılar burada sahne alan MFÖ\'nün seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendiler.

Görüntü dökümü:

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-Yürüyüşlerden görüntüler

-Ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüyenler

-Konserlerden görüntüler

Detaylar

29.10.2017 - 21.11 Haber Kodu : 171029195

29.10.2017 - 21.08 Haber Kodu : 171029194

29.10.2017 - 20.32 Haber Kodu : 17102919

29.10.2017 - 19.49 Haber Kodu : 171029185

29.10.2017 - 19.35 Haber Kodu : 171029181

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3- İSTANBUL VALİLİĞİ\'NDEN 29 EKİM RESEPSİYONU

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet\'in 94\'üncü Kuruluş Yıldönümü kapsamında İstanbul Valiliği\'nce resepsiyon verildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin\'in ev sahipliğinde, Yeşilköy\'de bir otelde düzenlenen resepsiyona, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever, askeri erkan, bürokratlar, iş ve sanat dünyasından davetliler, siyasetçiler, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Vali Vasip Şahin ile eşi Şeyma Şahin, girişte davetlileri tek tek tokalaşarak karşıladı. Cumhuriyet\'in kuruluş yıllarını içeren video gösteriminin ardından, Vali Vasip Şahin kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

Vali Vasip Şahin konuşmasında, \"Türkiye Cumhuriyeti; zalime meydan okuyan, işgal ve zorbalığa hiçbir şartta geçit vermeyen, vatanını canından aziz bilen kahraman bir neslin emanetidir. Hürriyet ve istiklal bu milletin karakteridir ve bu karakter ona nice destanlar yazdırmış; Anadolu\'nun kapılarını açtırmış; bir cihan imparatorluğu kurdurmuş; Sevr\'i reddedip tüm emperyalist devletlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Cumhuriyet\'ten yana görünüp sırtına hançer vuranlar ve demokrasiden taraf olduğunu iddia edip milletimizin birliğine kast etmeye çalışanlar bilmelidirler ki bu millet ve bu devlet; birliğine, dirliğine, istikbaline el uzatanları yerle yeksan etmekten asla çekinmeyecektir. Türk milleti güçlüdür.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- Vasip şahin ve eşi konukları karşılaması

- İstanbul emniyet müdürü çalışkanın gelişi

- İstanbul büyükşehir belediye başkanı Uysalın gelişi

- Vali şahinin konuşması

- Genel ve detaylar

29.10.2017 - 20.23 Haber Kodu : 171029186

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4- DEMOKRASİ, CUMHURİYET VE ŞEHİTLER ANITI BEŞİKTAŞ\'TA AÇILDI...

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu yakasından sonra Avrupa yakasında da bir anıta kavuştu. Bu kez anıtın merkezi Beşiktaş Ortaköy. Beşiktaş Belediyesinin açtığı anıta \'Demokrasi Cumhuriyet ve şehitler anıtı\' adı verildi. Anıtın kitabelerinde Kurtuluş Savaşı, Kore, Kıbrıs ve Terörle Mücadele Şehitleriyle birlikte 15 Temmuz şehitlerinin adları da yazıldı. Göğe yükselen 249 elden oluşan anıtın üzerinde ay ve yıldız ortasında da Türkiye haritası bulunuyor. Haritanın üzerinde de Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet kabartmaları yer alıyor.

BİRLEŞTİRİCİ BİR MESAJ VERMEYE ÇALIŞTIK

Törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar. \"Dışarıdan ve içeriden gelecek her türlü tehdite karşı birazcık milli şuuru olan herkes tavrını net olarak ortaya koymalıdır\" dedi. Türkiye\'nin dahili ve harici düşmanlarla mücadele ettiğini tekrarlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, \"Birliktelik için el üstüne el koymaya ihtiyacımız var. Bizi 15 Temmuz\'a taşıyan süreç ve o süreci inşaa edenler. 15 Temmuz\'u da istismar ediyorlar. Biz bu istismar eden anlayışa karşın onları da kucaklayan ama birleştirici bir mesaj vermeye çalıştık\" diye konuştu.

\"15 TEMMUZ CUMHURİYETİN TEMELİNİ KÖKLEŞTİRMİŞTİR\"

Anıtın 19 Ekim\'den açılmaması için partisinden baskı gördüğü iddialarını yalanlayan Hazinedar, \"Tam aksine. O nifak tohumlarını ekmeye çalışanlar aslında değerlerimize saldırıyorlar\" dedi. Bütün değerlere saygı duymalarından birilerinin rahatsız oduğunu söyleyen Hazinedar, \"Sayın Cumhurbaşkanı karşıda 15 Temmuz anıtını açarken, hemen birkaç saat öncesinde biz temel attık. 15 Temmuz\'da aslında gerçekleşen şey, Cumhuriyet\'e sahip çıkmaktır. 15 Temmuz Cumhuriyet\'in temelini kökleştirmiştir. Bizim Batuhan Ergin\'imiz, Şenol Salman\'ımız ve diğer şehitlerimizin her birinin kanı, Cumhuriyet ve Demokrasinin kökleşmesini sağlamaktadır\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Anıttan detay görüntüler

- Törenden detaylar

- Anıtın açılışı

- Hazinedar\'ın açıklamaları

29.10.2017 - 18.34 Haber Kodu : 171029167

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(ÖZEL)

5- CİPİNİ YAKTI, HIZINI ALAMADI LASTİKLERİNİ BIÇAKLADI

Haber- Kamera :Ozan URAL/ İstanbul DHA -

Şişli\'de, seyir halinde olduğu aracı park edip yakan Eyüp Dilme, elindeki bıçakla da etrafındakileri tehdit etti. İtfaiye, ancak polisin gelmesi ile yangına müdahale edebilirken, Dilme bu kez de aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı.

Olay, gece saat 04:00 sıralarında Şişli İlçesi Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 GE 9712 plakalı lüks cip ile Mecidiyeköy istikametine ilerleyen Eyüp Dilme (31) bilinmeyen bir nedenle aracı sol tarafa park ederek ateşe verdi. Olayı görenler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir süre elindeki bıçakla arabanın yanmasını izleyen Eyüp Dilme\'ye yaklaşmaya korktukları için yanan cipe müdahale edemedi. Polisin olay yerine gelmesiyle itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Elindeki bıçakla polise de saldırmaya çalışan Dilme, bu kez de sönen aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı. Olay yerine gelen takviye ekiplerinin yardımıyla Dilme, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yanan cip tamamen kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan cip

- İtfaiye ekipleri

- Polis ekipleri

- Elindeki bıçakla sağa sola saldıran Eyüp Dilme

- Elindeki bıçağı atması

- Gözaltına alınması

- Kullanılmaz hale gelen cip

- Genel ve detaylar

30.10.2017 - 05.51 Haber Kodu : 171030012

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(ÖZEL)

6-TEM OTOYOLUNDA KAZA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul (DHA) -

Esenyurt\'tan İstanbul istikametine yol alan Ceyda Sert yönetimindeki araç önce sağ taraftaki bariyerlere, ardından orta refüje çarparak durabildi. Araç içinde sıkışan sürücü Sert hayatını kaybederken, trafik yaklaşık 1 saat sonra yeniden açıldı

Kaza; TEM Otoyolu, İstanbul istikameti, Evran Oto Sanayi mevkiinde saat 04.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt istikametinden İstanbul istikametine seyreden Ceyda Sert yönetimindeki 34 EZ 3431 plakalı otomobil, önce yolu sağındaki bariyerlere ardından da yine hızla orta refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kazada aracın içine sıkışan sürücü Ceyda Sert sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Ceyda Sert\'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nu yaklaşık 1 saat trafiğe kapattırken, İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polisin incelemesini ardından, Sert\'in cenazesi ambulansa konularak Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza yapan otomobilin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü (özel)

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- Cenazenin ambulansa alınması

- Durdurulan trafik

- Kaza yapan araçta itfaiyenin incelemesi

- Ölen kadının kişisel eşyalarının delil torbasına konulması

- Trafiğin yeniden açılması

- Çekicin aracı alması

- Genel ve detaylar

30.10.2017 - 06.30 Haber Kodu : 171030013

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7- UNKAPANI KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA, 3 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Aksaray istikametinde ilerleyen ve yolun sağındaki bariyerlere çarparak savrulan otomobile, arkasından gelen 2 araç daha çarptı. Kaza yapan ilk araçtaki sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı

Kaza Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, Atatürk Bulvarı\'ndaki Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi önünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Unkapanı Köprüsü\'nü geçtikten sonra, 41 HE 824 plakalı otomobil önce yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekrar yola savrulan otomobile bu kez de hemen arkasından gelen ve Ramazan Taş yönetimindeki 34 TAP 39 plakalı taksi çarparak durabildi. Yağmurun etkisiyle yol kayganlaşırken, kaza yapan iki araca birden bu defa yine arkadan gelen 34 SL 8734 plakalı bir başka araç çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri, 41 HE 824 plakalı araçta sıkışan sürücüyü çıkarttı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü, ambulansla Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. İsmi öğrenilemeyen 34 SL 8734 plakalı aracın sürücüsü de aynı hastaneye kaldırılırken, taksi sürücüsü Ramazan Taş, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Unkapanı Köprüsü Aksaray istikametinde trafik bir süre dururken, kaza yapan araçlar polis ekipleri tarafından çekici yardımı ile kaldırıldı ve yol yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yapan araçlar

- Sağnak yağış altındaki araç kurtarma çalışmaları

- Durdurulan trafik

- yola savrulan araç parçalarının toplanması

- Ambulansın içinden yaralı görüntüsü

- Polisin olay yeri çalışması

- Genel ve detay

30.10.2017 - 07.20 Haber Kodu : 171030014

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8- BAYRAMPAŞA\'DAKİ BOMBALI ARAÇ ŞÜPHELİLERİNİN FOTOĞRAFLARI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Bayrampaşa\'da bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakılan bombalı aracın 3 şüphelisinin fotoğrafları ortaya çıktı.

DEAŞ terör örgütü adına eylem planladıkları iddia edilen 2\'si kadın 4 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM)\'ündeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin fotoğrafları

29.10.2017 - 23.45 Haber Kodu : 171029234

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9- BAĞCILAR\'DA İPLİK FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) -

Bağcılar\'da bir iplik fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülürken, depoda bulunan ipliklerin yanması nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Mahmutbey Mahallesi 2580 Sokak üzerinde bir iplik fabrikasının deposunda saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Depoda çalışanların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale ederken, içerideki yoğun dumanı tahliye etmek için deponun bazı yerlerini kesmek ve havalandırma sağlamak amacıyla motorlu testere kullanıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor



Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekipleri olay yerine gitmesi

-İçeriden yükselen alevler

-Depodan görüntü

-İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi

-Polis ekipleri

-Depoda çalışan işcilerden görüntü

-İtfaiye erinin testere ile kesmesi

-Depodan bulunan ipliklerin dışarıya çıkarılması

-İçeride çalışan işciyle ile röp.

-Genel ve Detaylar

30.10.2017 - 02.51 Haber Kodu : 171030011



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10- \'KALİPSO KRALI\' METİN ERSOY HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL DHA

\"Kalipso kralı\" olarak bilinen sanatçı Metin Ersoy, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kadıköy Şaşkınbakkal\'daki evinde hayatını kaybeden Metin Ersoy\'un öldüğünü oğlu Emir Ersoy Twitter hesabından duyurdu.

Emir Ersoy attığı bir tweetle; babası Metin Ersoy\'u kaybettiklerini, Caddebostan Kültür Merkezi\'nde saat 12.00\'de tören yapılacağını, ikindi namazının ardından Şakirin Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'na defnedileceğini duyurdu.

METİN ERSOY KİMDİR?

Metin Ersoy, 15 Nisan 1934 tarihinde İstanbul\'da doğdu. 1960 yılında İlham Gencer ile tanıştıktan sonra Gencer ve Ayten Alpman ile birlikte çalışmaya başladı. Harry Belafonte\'nin şarkılarından söylemeye başladı. İlham Gencer ona \"Kalipso Kralı\" unvanını verdi. 1969 yılında Gar ve Çakıl gazinolarında çalıştı. 1970 yılında \"Vakit Yok Gemi Kalkıyor\" şarkısını yaptı.

FİLMLERİ

1961 - Sonbahar Yaprakları (Sinema Filmi)

1961 - Boş Yuva (Sinema Filmi)

1960 - Gecelerin Ötesi (Yüksel) (Sinema Filmi)

1956 - Papatya (Sinema Filmi)