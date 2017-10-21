DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- İSTANBUL\'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Boğazı\'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı sis etkili oluyor.

Özellikle İstanbul Boğazı\'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de görünmez hale geldi. Sis Taksim Meydanı ve Fatih\'te de etkili oldu.

İstanbul\'da gece boyu devam eden yoğun sis, sabah saatlerinde de yer yer etkisini sürdürünce Şehir Hatları\'nda iptale neden oldu. Sarıyer-Eminönü ring seferi iptal edildi. İBB Trafik Kontrol Merkezi ise TEM Bahçeşehir-Altınşehir-Halkalı ve D100 Beylikdüzü-Ambarlı bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi ve sürücüler uyarıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Haliç köprüsünden siste ilerleyen araçlar

- Cevizlibağ metrobüsden görüntü

- Cevizlibağ D-100 Karayolu\'nda siste ilerleyen araçlar

- Genel ve detaylar

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-Taksim meydanı

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Fatih Sultan Mehmet Möprüsü

-Boğazdan geçen tekne

-Köprüde oluşan sis izleyen vatandaş

-Genel ve Detaylar

21.10.2017 - 05.48 Haber Kodu : 171021005

21.10.2017 - 07.40 Haber Kodu : 171021006

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2- KUZEY MARMARA OTOYOLU\'NDA KAZA : ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 2 GENÇ KIZ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim köprüsü istikametinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi 2 genç kız öldü. Kazada aynı araçtaki 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 gencin bulunduğu otomobil, bir TIR\'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki bir özel üniversitenin Gıda Teknolojisi öğrencileri Merve Oruç ile Ezgi Teomete hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde inceleme sürerken TIR sürücüsü Orhan Dikmen ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yolun kesilmesi

-TIR\'ın görüntüsü

-Kaza yapan otomobil

-Ölen Merve Oruç\'un fotoğrafı

-Detaylar



20.10.2017 - 23.28 Haber Kodu : 171020257

20.10.2017 - 17.14 Haber Kodu : 171020182

20.10.2017 - 16.33 Haber Kodu : 171020153

20.10.2017 - 16.24 Haber Kodu : 171020151

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3- SULTANAHMETTE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BACAĞINA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Sultanahmet\'te ailesi ile birlikte bankta oturan 10 yaşındaki Ahmet Kerem Durmaz\'ın bacağına yorgun mermi isabet etti. Nereden geldiği belli olmayan mermi ile yaralanan çocuk Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi süren çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay 19.20 sıralarında Harem Sultan Hamamı önünde meydana geldi. Alına bilgiye göre, Ahmet Kerem Durmaz bir hafta önce ailesi ile birlikte Hollanda\'dan İstanbul\'a geldi. Akşam 19.20 sıralarında Sultanahmet\'e gezmeye giden aile Harem Sultan Hamamı önünde bir bankta mola verdi. Bir süre sonra küçük çocuk bacağında bir acı hissetti. Bacağından kan geldiğini gören aile üyeleri Ahmet\'i durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Sağ baldırından merminin girip, çıktığı tespit edildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuğun fotoğrafı

-Hastaneden görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

20.10.2017 - 22.24 Haber Kodu : 171020246

20.10.2017 - 21.10 Haber Kodu : 171020235

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4- TEL KOPTU TRAMVAY SEFERLERİ 3 SAAT YAPILAMADI

Haber-Kamera : Mehmet İlkay ÖZER- Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Beyazıt\'ta enerji sağlayan telin kopması nedeniyle Eminönü ile Yusufpaşa durakları arasındaki bölgede çift taraflı olarak tramvay seferleri durdu.

Beyazıt\'ta saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tramvaya enerji sağlayan tel koptu. Eminönü ile Yusufpaşa durakları arasında tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamadı. Elektrik ekiplerinin telleri onarmasıyla birlikte 3 saat yapılamayan tramvay seferleri normale döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda koptuğu, Tramvay seferlerinin Bağcılar - Yusufpaşa ile Kabataş - Eminönü arasında yapılabildiği belertildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin onarım çalışmaları

Detaylar

20.10.2017 - 22.25 Haber Kodu : 171020247

20.10.2017 - 22.01 Haber Kodu : 171020243

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5- BEYOĞLU\'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda bir duvar dibine bırakılan sırt çantası polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının açtığı çantadan elbise çıktı.

Meşrutiyet caddesi bir duvar dibinde sırt çantası gören kişilerin ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Dibinde çanta bırakılan duvarın İngiltere Başkonsolosluk binasının arka tarafı olması nedeniyle polis alarma geçti. Uzman ekip istendi. Bir yandan ekipler şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı elbiselerini giydikten sonra çantayı kontrol etti. Çantadan elbiseler çıktı. Çantanın kime ait olduğu belirlenemedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin güvenlik önlemi

-Gelen uzman ekip

-Çantayı kontrol etmesi

-Çantadan elbise çıkması

20.10.2017 - 22.28 Haber Kodu : 171020248

20.10.2017 - 22.22 Haber Kodu : 171020245

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6- İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FİLM GİBİ İZLEDİLER

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda işten çıkarılan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Mahalleli saatler süren intihar girişimin film izler gibi izledi.

Tophane Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Lokman Y. iddiaya göre, işten çıkarıldığını öğrenince saat 17:30 sıralarında çalıştığı iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde emniyet şeridi çekerek Kemeraltı Caddesi\'ni Beşiktaş yönünde trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri Lokman Y.\'nin atlama ya da düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak zemine şişme branda açtı. Olayı duyan mahalleli çoluk çocuk sokağa dökülerek olan biteni film izler gibi izleyip cep telefonları ile görüntü çekti. Havanın kararmasına rağmen her dakika artan meraklı kalabalık adeta bir tribün oluşturdu. Yaklaşık 3 saat süren intihar girişimi müzakereci polisin Lokman Y.\'yi ikna etmesiyle son buldu. Lokman Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Çatıda intihar girişiminde bulunan Lokman Y.

-Olay yerindeki polis, itfaiye ve sağlık ekipleri

-Olayı izleyen vatandaşlar

-Cep telefonu ile görüntü çekenler

-İtfaiye ekiplerinin zemine açtığı şişme branda

-Müzakereci polisin Lokman Y.\'yi ikna etmeye çalışması

-Beşiktaş yönünde trafiğe kapatılan Kemeraltı Caddesi

-Havanın kararması, olayı izleyenler

-Lokman Y.\'nin binadan çıkarılıp polis aracına alınması

-Genel ve detay görüntüler

20.10.2017 - 23.40 Haber Kodu : 171020259

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7- MALTEPE\'DE POLİSİ ALARMA GEÇİREN TRAFO PATLAMASI

Haber - Kamera: Ramazan Eğri / İstanbul DHA

Maltepe\'de trafo patlaması sonucu büyük panik yaşandı. 155 ihbar hattına çok sayıda ihbar gelince polis de alarma geçti.

Maltepe, İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tonksir Caddesi\'ndeki TEDAŞ\'a ait elektrik dağıtım merkezinden saat 23.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Çevrede sakinleri 155 polis ihbar hattına üst üste patlama ve yoğun duman ihbarında bulundu.



ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine polis alarma geçti. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın trafodan kaynaklandığının belirlenmesi üzerine önlemler normale döndürüldü. Mahalle sakinleri patlama sesi nedeniyle büyük panik ve korku yaşadıklarını belirtti.



Görüntü Dökümü:

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-Polis araçlarının olay yerine gelmesi

-İtfaiye araçlarının olay yerine gelmesi

-Zıhlı polis araçlarının olay yerine gelmesi

-Mahalle sakiniyle röp

-Balkona çıkan vatandaşlar

-Genel ve Detay



21.10.2017 - 00.25 Haber Kodu : 171021001

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8 - İSTANBUL\'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

*Habur\'dan İstanbul\'a gelen bir TIR\'ın lastiklerine zulalanmış 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

*İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 9 ayda yaklaşık 2 milyon paket kaçak sigara ele geçirdiği öğrenildi.



Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine sigara kaçakçılarına operasyon düzenledi. Habur sınırından İstanbul\'a gelen bir TIR\'da kaçak sigara olduğu belirlendi. Polis ekipleri TIR\'ı Tuzla\'da durdurdu. 20 ton kumaş yüklü TIR\'da yapılan ilk aramada kaçak sigaralar bulunamadı. Dedektör köpeklerle de TIR\'da aramalar yapıldı. Polis ekipleri TIR\'ın lastikleri ve yedek lastiklerini kontrol etti. Basınçlarından şüphelendiği lastikleri söktü. Yapılan armalarda lastiğin içerisine kaçak sigara zulalandığı anlaşıldı. Aramalarda lastikler içerisine zulalanmış 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

9 AYDA 2 MİLYON PAKET SİGARA

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 9 ayda yaklaşık 2 milyon paket kaçak sigara ele geçirdiği öğrenildi. Polis ekiplerinin kaçak sigaraya yönelik yoğun çalışmaları şüpheliler sürekli farklı sevkiyat yöntemlerini kullanmaya sevk etti. Kaçakçılar polis ekiplerine yakalanmamak için zulalı araçlar, deniz yolu ve havayoluyla sevkiyatları sürdürmeyi denedi fakat polis ekiplerinin yoğun çalışmaları ve teknik takipler sonucu bu yöntemlerde başarılı olmadıkları kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-TIR\'da inceleme yapan ekipler

-Kumaş rulolarının görüntüsü

-Dedektör köpeğin arama yapması

-Polis ekiplerinin TIR\'ın lastiklerini sökmesi

-Lastiklerde bulunan kaçak sigaralar

-Ele geçirilen sigaralardan görüntü

-Genel ve detaylar

20.10.2017 - 19.40 Haber Kodu : 171020229

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9- BAŞBAKAN YILDIRIM PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHİD HAKAN ABBASİ\'Yİ KABUL ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım,

\"FETÖ terör örgütünün ortadan kaldırılması hususunda yönetiminizin baştan beri gösterdiği işbirliği ve hassasiyet tarafımızca takdir edilmektedir. Bu tutumunuz sayesinde FETÖ\'nün ülkenizdeki faaliyetleri eminim ki sonlandırılacaktır\"

Haber: Hakime TORUN / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi\'yi Başbakanlık Dolmabahçe Ofisinde kabul etti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, \"FETÖ terör örgütünün ortadan kaldırılması hususunda yönetiminizin baştan beri gösterdiği işbirliği ve hassasiyet tarafımızca takdir edilmektedir. Bu tutumunuz sayesinde FETÖ\'nün ülkenizdeki faaliyetleri eminim ki sonlandırılacaktır. Pakistan ile siyasi ilişkilerimiz, mükemmel denecek bir düzeyde devam ediyor. Çeşitli alanlardaki birlikte çalışmamız milletlerimiz arasındaki kardeşliğe yakışan bir seviyede güçlenmekte ve Türkiye- Pakistan makamlarının daha fazla bu kardeşliği geliştirebilecek faaliyetlerde çalışmaları hepimizin beklentisidir\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkinin iyi düzeyde olduğunu ifade ederek, \"FETÖ terör örgütünün ortadan kaldırılması hususunda yönetiminizin baştan beri gösterdiği işbirliği ve hassasiyet tarafımızca takdir edilmektedir. Bu tutumunuz sayesinde FETÖ\'nün ülkenizdeki faaliyetleri eminim ki sonlandırılacaktır. Pakistan ile siyasi ilişkilerimiz, mükemmel denecek bir düzeyde devam ediyor. Çeşitli alanlardaki birlikte çalışmamız milletlerimiz arasındaki kardeşliğe yakışan bir seviyede güçlenmekte ve Türkiye- Pakistan makamlarının daha fazla bu kardeşliği geliştirebilecek faaliyetlerde çalışmaları hepimizin beklentisidir. Bugün sayın Başbakan Abbasi ile bütün konuları her yönü ile ele alma fırsatı bulduk. Türkiye -Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi\'nin ilişkilerimizin kurumsal bir çerçevesini çizen en önemli bir mekanizmadır. Ticari ve ekonomik ilişiklerimizin bunun yanı sıra enerji alanındaki işbirliğimiz üzerinde detaylı bir şekilde durduk. Atılacak adımları konuşma fırsatı bulduk\" ifadelerini kullandı.

\"PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ CANI GÖNÜLDEN ARZU EDİYORUZ\"

Pakistan Başbakanı Abbasi ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirten Yıldırım, \"Sayın Başbakan Abbasi ile bölgesel ve uluslararası konuları da ele alma fırsatı bulduk. Türkiye Afganistan\'da istikrarın kalıcı bir şekilde sağlanması için aktif katkılarına devam edecektir. Bu çerçevede kardeş gördüğümüz Pakistan ve Afganistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Pakistan\'ın da Afganistan\'da huzur ve istikrarın sağlanabilmesi için terörle mücadeledeki duruşunu, yaptığı fedakarlıkları biliyor ve takdir ediyoruz\" diye konuştu.



Görüntü dökümü:

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-Başbakanın konuşması

-Detaylar

20.10.2017 - 19.47 Haber Kodu : 171020231

20.10.2017 - 19.47 Haber Kodu : 171020230

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10- ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Üsküdar Meydanı\'nda bir kişi, park halindeki aracında ölü bulundu.

Üsküdar Hakimiyeti Milliye Caddesi\'nde park halindeki aracın içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin Hüseyin Çınar (61) olduğunu belirledi. Polis Olay yeri incelemesinin ardında Hüseyin Çınar\'ın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Araç ise, çekiciyle kaldırılarak götürüldü. Çınar\'ın daha önce kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken Çınar\'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenebilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cesedin tabuta konulması

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Bir vatandaşla röp

-Aracın çekiciyle kaldırılması

-Genel ve Detay

20.10.2017 - 21.47 Haber Kodu : 171020241_



