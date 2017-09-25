DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- KADIKÖY\'DE \"REFERANDUM İPTAL EDİLSİN\' EYLEMİ

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Kadıköy\'de Karakalpaklılar Eğitim, Kültür ve Töre Derneği\'nin çağrısı üzerine bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, Irak Kürt Bölgesel Yönetim tarafından yapılacak olan referandumun iptal edilmesi için eylem düzenledi.

Karakalpaklılar Eğitim, Kültür ve Töre derneğinin çağrısı üzerine Kadıköy Rıhtım\'da bir araya gelen yaklaşık 300 kişi İskele Meydan\'a doğru yürüyüşe geçti.

Türk ve Türkmen bayrakları taşıyan grup sloganlar attı. Türkmeneli ve Türk yurtlarında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunup istiklal marşı okuyan grup adına Türkmeneli İnsan Hakları Derneği başkanı Savaş Avcı açıklama yaptı.

\"KERKÜK\'TE İNSANLARIMIZ TEDİRGİNLİKTE\"

Avcı, \"Başta Türkmeneli ve Kerkük olmak üzere, Telafer, Musul ve Erbil\'de yükselen Türkmen feryadının sesi olmak için buradayız. Türkmen kardeşlerimize \'siz yalnız değilsiniz\' demek için buradayız. Kerkük\'ün Türklüğü için buradayız. Irak\'ta Türkmen varlığı var olma-yok olma mücadelesi içindedir. Biz burada dururken, Kerkük\'te insanlarımız tedirginlikte, can güvenlikleri kalmamıştır\" dedi.

\"KERKÜK ELİMİZDEN ALINMAK İSTENMEKTE\"

Türklerin 2 bin seneden önce Irak\'ta varlıklarını sürdürdüklerini belirten dernek başkanı Avcı açıklamasının devamında, \"Ancak bu güne kadar böyle tehlikeler ile karşı karşıya kalmamıştır. Zira şehitlerimizin kanıyla sulanan o topraklar bugün elimizden alınmak istemekte. Barzani paçavra bayrağı ile Kerkük\'ü elimizden almak istemekte\" ifadelerini kullandı.

\"TOPRAKLARIMIZI MASADA ALMAYA KALKMAKTALAR\"

Karakalpaklılar Eğitim, Kültür ve Töre Derneği Başkanı Volkan Sancak ise, \"Gökbayrak altında yıllardır bölgede canlarını kanlarını feda ederek Türklüğü ve Türkmeneli\'ni savunan Kerküklü soydaşlarımızı savaş ve silahla yıldıramayan bölgesel Kürt yönetimi er meydanında alamadığı Türk topraklarını masada almaya kalkmaktadırlar. Dili Türk, dini Türk Kerkük topraklarına bir bayrak dikilecekse o da gökbayraktan başkası olmayacaktır\" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından grup, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Eyleme katılanlar

-Slogan atılması

-Pankartlar

-Bayrakların sallanması

-Yürüyüş

-İstiklal marşı

-Saygı duruşu

-Açıklamalar

-Genel ve detay



24.09.2017 - 19.44 Haber Kodu : 170924131

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUHANİ\'YLE GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'yle telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin referandum kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Referandumun iptal edilmemesinin bölgede kaosu beraberinde getireceğine dikkati çeken iki lider, Irak\'ın toprak bütünlüğüne büyük önem atfettiklerini vurguladılar. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 4 Ekim\'de İran\'a yapacakları ziyarete de değinildi. Söz konusu ziyaret vesilesiyle, 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi\'nin Dördüncü Toplantısının da icra edileceği belirtildi.

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3- ERDOĞAN\'IN KATILDIĞI TOPLANTIDA TOPBAŞ\'IN İSTİFASI DEĞERLENDİRİLDİ

* İstanbulm Büyükşehir Belediye Başkanlık seçiminin İBB Meclisinde Perşembe günü saat 16.00\'da yapılacağı öğrenildi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı\'nda düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Yaklaşık 4 saat basına kapalı olarak süren toplantı sona erdi. Toplantıya ilişkin açıklama yapılmazken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçiminin İBB Meclisinde Perşembe günü saat 16.00\'da yapılacağı öğrenildi.

Toplantının ardından Erdoğan\'ın, Ak Parti İl Başkanlığı\'ndan ayrılırken kapıda bir süre eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile sohbet ettiği görüldü. Erdoğan, çıkışta kapıda yaklaşık 10 dakika partililerle de sohbet etti. Arından makam aracına binen Erdoğan İl Başkanlığı\'ndan ayrıldığı sırada aracını durdurarak bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı. Ardından Kadir Topbaş da Ak Parti İl Başkanlığı\'ndan ayrıldı. Topbaş aracından gazetecilere el salladı.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın çıkışı

- Erdoğan\'ın Topbaş ile sohbet etmesi

- Erdoğan\'ın makam aracına binmesi

- Erdoğan\'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

- Kadir Topbaş\'ın el sallaması

- Kadir Topbaş\'ın gidişi

- Detaylar



24.09.2017 - 18.57 Haber Kodu : 170924129

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4- VALİ ŞAHİN : İBB MECLİSİNİN YENİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİMİ İÇİN PERŞEMBE TOPLANMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Valiliği\'nden Vali Vasip Şahin adına yapılan duyuruda, İBB meclisinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Perşembe saat 15.00\'te toplanmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Vali Vasip Şahin\'in duyurusu şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makamı, Sayın Dr. Kadir Topbaş\'ın istifası nedeniyle boşalmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanı\'nı seçmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 28.09.2017 Perşembe günü Saat: 15.00\'te toplanması Valiliğimce uygun görülmüştür.

Anılan yer, tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin katılımları hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur.

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5- SULTANBEYLİ\'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Sultanbeyli\'de aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi öldü.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Hikmetyar Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2016 yılında 4 kişinin yaralandığı kahvehanenin taranması olayının tarafları bu akşam da kavga etti. Yaşanan silahlı kavgada işyerinin önünde bulunan Savaş Cam, silahla edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Savaş Cam, tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Durumu öğrenerek olay yerine gelen Savaş Cam\'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırıya uğrayan gruptan kişiler, aynı mahallede bulunan karşı gruba ait bir evi taşladı. Olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Taş yağmuruna tutulan evden kişiler çevik kuvvet polislerince mahalleden çıkarıldı. Polisin mahalledeki geniş güvenlik önlemi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Toplanan kalabalık

- Çevik kuvvet polisleri

- TOMA ve polis araçları

24.09.2017 - 23.57 Haber Kodu : 170924179

25.09.2017 - 02.45 Haber Kodu : 170925004

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6- OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Haber - Kamera : Ozan URAL /İstanbul DHA

Ümraniye\'de, düğün dönüşü eşi ve çocuğuyla yoluna karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Ümraniye Site Mahallesi Samanyolu Caddesi\'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Binnaz Arabul(37), eşi ve çocuğuyla düğünden çıkarak evlerine gitmek üzere yola çıktı. Samanyolu Caddesi\'ne geldiklerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken Binnaz Arabul\'a hızla gelen bir otomobil çarptı. Binnaz Arabul olay yerinde hayatını kaybederken çarpan otomobilin sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı. Olay yerine gelen polisler güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Binnaz Arabulun cenazesi Adli Tıp Morguna Kaldırıldı. Polis kaçan Otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazanın olduğu cadde

-Polis ekipleri

-Toplanan vatandaşlar

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları

-Cesedin cenaze aracına taşınması

-Genel ve detaylar

25.09.2017 - 02.06 Haber Kodu : 170925002



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7- PARKTA ÖLÜ BULUNDU

Haber - Kamera: Özgür EREN - Ozan URAL - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA

Kağıthanede parkta duvar dibinde bir kişi ölü bulundu.

Cendere Caddesi\'nde bulunan bir alış veriş merkezinin karşısında bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı\'nda saat 18.00 sıralarında, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekti. Ölen kişinin Murat Direk (46) olduğunu belirleyen polisler, Direk\'in cesedi etrafında ve park içerisinde incelemelerde bulundu.

Cesette herhangi şüpheli bir duruma rastlanmazken polis, ölüme uyuşturucu madde kullanımının neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bazı kişiler, ölen kişiyi görebilmek için güvenlik şeridine yaklaştı. Cesedin çevresinde oturan bazı kişiler de, polis ekiplerinin uyarısı ile olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cesetten genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi

-Polis ekiplerinin ceset üzerinde incelemelerde bulunması

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Meraklı vatandaşlardan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



24.09.2017 - 20.19 Haber Kodu : 170924155



