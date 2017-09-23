DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- TOPBAŞ: BUGÜN İTİBARİYLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN AYRILDIM, İSTİFA ETTİM

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,

\"Hata ile ihanetin birbirine karıştırılmaması gerekir ihanet edenler asla affedilemez\"

\"Yönetim tarzım şu, insan her şeyi affeder adam yerine konmamayı affetmez. Hep bunu yeğledim dünya platformunda da\"

\"Yorgunluk kelimesini asla kullanmadım yorgunum demedim\"

\"Bir kuruşa muhtaç olan belediye, günü gelmiş 1 lira borcu yok. Borçlu bir belediye bırakmıyorum\"

\"Siyasette kırgınlık olmaz. Kırgınlığım yok. Her zaman partimin yanındayım siyasetin içindeyim\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Hakime TORUN / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş görevinden istifa ettiğini açıklayarak, \"Bugün itibariyle belediye başkanlığı görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Partimin üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz\" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün akşam yaptığı basın açıklamasında, \"Partim ve sayın genel başkanım uygun gördüler ve 2004 yılında İstanbul Belediye Başkalığı görevimi bana tevdi ettiler. Ben özelikle sayın Genel Başkanıma partimin her kademesindeki görevlilerine özellikle teşekkür ediyorum. Beni İstanbul sathına çıkardılar. Buradan Türkiye ve dünya tanıdı. İstanbul gibi emanet, müjdelenmiş bir şehre başkanlık yapma onurunu bana yaşattılar. Bundan dolayı yanımda duran destek veren, gönlünde yer ayıran herkese özellikle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üzerimde hakları var biliyorum. Hatırlarım dün gibi bundan 20 gün 5 ay 13 yıl önce yine bir cuma günü dönemin Belediye Başkanlığını yapmış olan sayın Ali Müfit Gürtuna\'dan mührü almak ürere buradaydım. \'Emanet bir şehir ve emaneti devir alıyorum\' demiştim. Hep emanet olarak baktım\" diye konuştu.



\"ÇOCUKLARIMIZI HIRSIZ GİBİ SEVDİK. EVİMİZE HIRSIZ GİBİ GİTTİK\"

Topbaş, \"Kendi kişisel iş hayatıma bu kadar vakit ayırmadım. Çocuklarımıza, ailelerimize, dostlarımıza vakit ayıramadım bütün siyasiler böyledir. Hizmet edecek idealleriniz varsa bu böyledir. Zaman zaman söyledim; çocuklarımızı hırsız gibi sevdik. Evimize hırsız gibi gittik. Yememizi içmemizi ibadetimizi dahi zaman zaman aksattık ama görevimi aksatmadan yaptık\" dedi.

\"HATA İLE İHANETİN BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMASI GEREKİR İHANET EDENLER ASLA AFFEDİLEMEZ\"

Topbaş, \"İstanbul, affedilemeyecek hatalar olursa farklı konuşulur arkamızdan bunu biliyorduk. Emanet şehirde bu şekilde görevimizi yapmaya çalıştık. Hata etmemeye özen gösterdik. Biliyorduk hata yaparsak telafisi zordu. Özellikle belirtmek isterim ki, hata ile ihanetin birbirine karıştırılmaması gerekir ihanet edenler asla affedilemez. Asla affetme duygusunu gösteremeyiz. Görevim esnasında çok değerli meclis üyelerim, her kademedekiler ile bir gönül bağı ile bu kente hizmet etmeye çalıştık\" diye konuştu.

\"ONURLU VE GURURLUYUM\"

Topbaş, \"Onurlu ve gururluyum. Hiçbir kula nasip olmayan 3 dönem gibi İstanbullular beni burada yetkilindirler, emanet verdiler. Sayın Kılıçdaroğlu yerel yönetim adaylığını 2009\'da denedi ama İstanbullular vize vermedi. İstanbullulara teşekkür ediyorum\" dedi.

\"BİR KURUŞA MUHTAÇ OLAN BELEDİYE, GÜNÜ GELMİŞ 1 LİRA BORCU YOK. BORÇLU BİR BELEDİYE BIRAKMIYORUM\"

Topbaş, \"Bir kuruşa muhtaç olan belediye, günü gelmiş 1 lira borcu yok. Bu yıl sonuna kadar 105 milyar katrilyon yatırım yapmış bir belediye. Borçlu bir belediye bırakmıyorum\" dedi.

\"CUMHURBAŞKANIMIZA, BAŞBAKANIMIZA, BAKANLARIMIZA TEKRAR TEŞEKKÜR EDERİM\"

Topbaş, \"Her daim istifade ettiğim sayın Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza tekrar teşekkür ederim. Sıkıştığımız zaman yakın görüştük teşekkür ederim\" dedi.

\"YORGUNLUK KELİMESİNİ ASLA KULLANMADIM YORGUNUM DEMEDİM\"

Topbaş, \"Yorgunluk kelimesini asla kullanmadım yorgunum demedim. Yorgunluk beyinlerde başlar bunu bilen birisiyim\" dedi.

\"ANEKDOTLAR VAR GELECEKTE İNŞALLAH KİTAPTA TOPLANABİLİR\"

Topbaş, \"Hayırla yad edilmek amacımız oldu. Takdir edildi. Vatandaşlarımız gönüllerinde yer verdi, teşekkür ederim. \'Kadir abi\' dediler abilik unvanı kolay verilmez. Bunun altında hep ezildim devamlı bunu düşündüm. Her gece geç saatte olsa \'ne yaptım hatam var mı\' diye düşündüm. Anekdotlar var Gelecekte inşallah kitapta toplanabilir. İstanbul\'a hizmet etmek, kısmet, takdir meselesi. Bu şehir beni dünya belediyeler birlik başkanı yaptı\" diye konuştu.

\"YÖNETİM TARZIM ŞU, İNSAN HER ŞEYİ AFFEDER ADAM YERİNE KONMAMAYI AFFETMEZ\"

Topbaş, \"Yönetim tarzım şu, insan her şeyi affeder adam yerine konmamayı affetmez. Hep bunu yeğledim dünya platformunda da. İstanbullulara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor buna asla müsaade etmem\" dedi.

\"BUGÜN İTİBARİYLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN AYRILDIM, İSTİFA ETTİM\"

Topbaş, \"Bugün itibariyle buradaki belediye başkanlığı görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Partimin üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz. Demagojik bir siyaset ile geleceğe yürüyemezler. Tavsiyem şudur; sakin, tepkisi çok az olan iyi düşünen bir yapım var. Herkesin kendisine göre özelliği var benim de bu\" ifadelerini kullandı.

\"BUGÜN Kİ TÜRKİYE\'NİN ŞU ANDA GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEKLİ İLE SİYASETİ GELECEĞİNİ KARARTIR\"

Topbaş, \"Bugün ki Türkiye\'nin şu anda gördüğümüz şekli ile siyaseti geleceğini karartır. Başarılı olanların başarısı takdir edildiği takdirde Türkiye geleceğe hazırlanır. Yoksa her yere muhalefet etmek muhalefet demek değildir. Böyle bir muhalefet var\" dedi.

\"PARTİMİN ÜYESİYİM HER DAİM BÜTÜN ÇALIŞMALARINDA DESTEKÇİSİ VE YANLARINDA OLACAĞIM\"

Topbaş, \"Partimin üyesiyim her daim bütün çalışmalarında destekçisi ve yanlarında olacağım. Hükümetin başarısı çok önemli. Başarısını arzu eder ve Türkiye\'nin geleceği demektir. Benim güncemim şu anda Türkiye gündeminde küçük bir gündem\" dedi.

\"SİYASETTE KIRGINLIK OLMAZ. KIRGINLIĞIM YOK. HER ZAMAN PARTİMİN YANINDAYIM SİYASETİN İÇİNDEYİM\"

Topbaş, \"Siyasette kırgınlık olmaz. Kırgınlığım yok. Her zaman partimin yanındayım siyasetin içindeyim. Asla birtakım söylentilere fırsat vermek istemem\" dedi.

\"GÜNDEMİMİZ BEN DEĞİL TÜRKİYE\'NİN YARINLARIDIR\"

Topbaş, \"Şu anda MGK toplanmış, Kuzey Irak meselesini konuşuyor. Gündemimiz ben değil Türkiye\'nin yarınlarıdır. Yarın TBMM olağanüstü toplanacak karar alınacak bu çok önemli. Gündemi işgal etmemiz doğru değil. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın 80 milyon olarak yanında olmak zorundayız. Türkiye\'nin geleceği tartışılıyor. Bu gündem varken bireysel düşüncelerimizi ortaya koyamayız. Hep siyasete şunu söyledim\" açıklamasında bulundu.

\"SİYASET 2 ŞEKİLDE OLUR YA İDEALİNİZ YA MENFAATİNİZ OLUR. ARASI YOK\"

Topbaş, \"Siyaset 2 şekilde olur ya idealiniz ya menfaatiniz olur. Arası yok. Biz ideal adamlarıyız. Hedeflerimiz belli 2023, 2053, 2071\'dir. Bizden sonra gelecek nesillerin kulvarını oluşturmaya çalışıyoruz. Katkısı olana herkes hayırla yad edilir. Tekrar İstanbullulara, Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza belediye başkanlığı görevine beni uygun gördüğü için o günden bugüne bana destek verdiği için teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"BAŞARILI OLDUK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ. EKSİKLER VARSA BENİMDİR\"

Topbaş, \"Görevimiz inanıyorum ki hayırla yad edilecek. Eserler ortada, İstanbullular görüyor ve kullanıyor. Yüksünmüyoruz iyi yaptık, başarılı olduk diye düşünüyoruz. Tabi ki eksikler olabilir. Eksikler varsa benimdir. Neden görmedim neden gözümden kaçtı diye basit bir takım söylemler ile siyaset devşirmeye kalkmasınlar buradan muhalefete ekmek çıkmaz\" diye konuştu.

\"İSTANBULLULARDAN MÜSAADEMİ İSTİYORUM\"

Topbaş, \"Bugün itibariyle buradaki başkanlık görevimden il seçim kurulundan İstanbullulardan müsaademi istiyorum. Beni hoşgörü ile karşılasınlar lütfen. Gönül koymasınlar \'nasıl bıraktınız\' demesinler. Bu yaşıma kadar burada yaşayan birisiyim bir anlamda kentin hafızası sayılırım. Her zaman abiliğe hazır olduğumu söylüyor saygılarımı arz ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"ÇOCUKLARIM BAYRAM EDİYOR. \'BAŞKAN BİZE DÖNDÜN BABA\' DİYORLAR\"

Açıklamanın ardın basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topbaş, Her zaman partimin yanındayım içindeyim, üyesiyim. Çocuklarım bayram ediyor. \'Başkan bize döndün baba\' diyorlar. Çocuklarım torunlarım bayram ediyor. Böyle uygun gördüm hayırlı olsun\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Topbaş\'ın açıklaması

-Kadir Topbaş\'ın soruları yanıtlaması

-Detaylar

22.09.2017 - 19.04 Haber Kodu : 170922177

22.09.2017 - 19.05 Haber Kodu : 170922178

22.09.2017 - 19.06 Haber Kodu : 170922179

22.09.2017 - 21.19 Haber Kodu : 170922192

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2- TOPBAŞ\'TAN VEDA TWEETLERİ

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Başkanlığı\'ndan istifa eden Kadir Topbaş, resmi Twitter hesabından veda mesajı yayımladı.

Kadir Topbaş, resmi hesabından attığı tweetlerde şu mesajı paylaştı:

\"Bugün itibariyle büyük bir şerefle sürdürdüğüm İstanbul Belediye Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. 3 dönemdir bana güvenen ve yetki veren İstanbullular\'a teşekkür ediyorum. Beni aday göstererek bu onurlu görevi yapmamı sağlayan Sn. Cumhurbaşkanımız\'a ve AK Partim\'e şükranlarımı sunuyorum. Haksız ithamlarda bulunanlar da dahil olmak üzere herkese hakkımı helal ediyorum. Göreve başladığımda \"Hayatım İstanbul\" demiştim. Gönüllerinizde güzel izler bırakmış olmayı umuyorum. Her zaman dualarımda olan İstanbullular\'ın dualarında olabilmek ümidiyle... Allah\'a emanet olun.\"

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3- KADİR TOPBAŞ\'IN OĞLU MUSTAFA ÖMER TOPBAŞ: ARTIK BİZİMSİN. İYİ Kİ VARSIN, İYİ Kİ BABAMSIN

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı\'ndan istifa eden Kadir Topbaş\'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, Twitter hesabından babasıyla ilgili duygusal bir mesaj paylaştı. \"Artık bizimsin. İyi ki varsın, iyi ki babamsın\" diye biten oğlunun bu paylaşımını Kadir Topbaş da resmi Twitter hesabından retweetledi.

Oğul Mustafa Ömer Topbaş \"Kendimi bildim bileli haftada 2 saat görebildiğimde seni, \'çok şükür bu hafta iyi görüşebildik\' dedim... Öyle ki; ilk ve ortaokul yıllarımda yeri geldi yatak odanın kapısına astığım post-itlerle sorularıma cevap alabildim senden. Öyleydi çünkü, sen hayatını 42 yıl önce bir davaya adadın, bizden(ailenden) geçtin, millete hizmet için yaşadın. Ben ise hep doya doya baba-oğul ilişkimizi yaşayamamamızın eksikliğini çektim, aslında içten içe senin de çektiğini hep bildim, hissettim. Ama öte yandan hep gurur duydum seninle, nasıl duymayayım ki? Halka hizmete adanan bir ömür, 2004\'ten bugüne dek süren müjdelenmiş şehrin başkanlığı, bize 2014\'te herkesin etrafında birleştiği rakibe karşı yaşattığın seçim zaferin ve tabi en önemlisi görev süresince İstanbul\'a yaptığın hizmetlerin. Artık bizimsin. İyi ki varsın, iyi ki babamsın\" ifadelerini kullandı.

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4- SÖZCÜ GAZETESİ SORUŞTURMASI\'NDA TAHLİYE...

Haber-Kamera: Özden ATİK-Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Sözcü Gazetesi\'ne yönelik soruşturma kapsamında 26 Mayıs\'ta tutuklanan gazetenin İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun\'un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mediha Olgun hakkındaki tutukluluk halinin sonlandırılması ve adli kontrol altına alınması talebiyle mahkemeye başvurdu. Talebi değerlendiren nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği ise, şüpheli Olgun\'un \"sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama, şüphelinin ailevi sorunları, tutuklu kaldığı süre, sağlık durumu dikkate alınarak bu aşamadan sonra tutuklu kalmasının soruşturmaya katkı sağlamayacağı ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli olduğunun anlaşıldığı\" gerekçesiyle savcılığın talebini kabul etti.

Şüpheli Mediha Olgun\'un tahliyesine karar veren mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Mahkeme, şüpheli Olgun\'un ayda bir kez imza atmak şartıyla adli kontrol altına alınmasına da hükmetti.

26 MAYIS\'TA TUTUKLANMIŞTI

Sözcü Gazetesi\'ne yönelik soruşturma kapsamında, İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve İzmir Muhabiri Gökmen Ulu, \"Örgüte bilerek isteyerek yardım etmek\" suçundan 26 Mayıs\'ta tutuklanmıştı. Gazetenin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli ise, serbest bırakılmıştı. Gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

MEDİHA OLGUN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Mediha Olgun hakkında verilen tahliye kararının ardından Bakırköy Kadın Cezaevi\'nden çıktı.

Mediha Olgun, hakkında verilen kararın ardından dün 22.00\'de serbest bırakıldı. Olgun\'u karşılamaya oğlu Arda Karaca, ablası Zahide Henzel, CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Gülay Yedekçi, Sözcü Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Ferda Öngün, Sözcü Gazetesinin avukatları İsmail Yılmaz ve Ceren Yakışır ile çalışma arkadaşları geldi. Çıkışta oğlu Arda ve ablası Zahide\'ye sarılan Mediha Olgun gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, önümüzdeki Pazar günü doğum günü olan Olgun için cezaevi önünde doğum günü pastası kesildi.

\"GAZETECİLERİN TUTUKSUZ YARGILANMASI LAZIM\"

Mediha Olgun pasta kesmeden önce cezaevi kapısında bir açıklama yaptı. Olgun, \"Keşke Gökmen de burada olsaydı. Tutukluluk sürem göz önüne alındığında uzun bir süre olarak düşünmüyorum. Güzel ülkemin tarihi karanlık cezaevi hikayeleri ile dolu. Birçok insan kahrından öldü. İntihar edenler oldu. Ben üç dört ay yattım diye sıkıntı yapacak değilim. \'Adalete güveniyorum\' dedim hala güveniyorum. Tutuksuz yargılanma esas olmalı diye düşünüyorum. Özellikle gazetecilerin tutuksuz yargılanması lazım diye düşünüyorum. Bir süreçten geçiyoruz ve bu süreç bitecek\" diye konuştu.

CHP Milletvekili Gülay Yedekçi ise, \"Türkiye\'nin bağımsız, düşünebilen insanlara açık olmasını diliyorum. Gazetecilerin tutuklu yargılanmasına karşıyız. Mediha\'nın kararının diğer bütün gazetecilere de örnek olmasını diliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olgun\'un cezaevinden çıkması

-Oğlu ve ablasına sarılması

-Olgun\'un konuşması

-Pasta kesilmesi

-Genel ve detay görüntüler

23.09.2017 - 00.46 Haber Kodu : 170923003

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5- SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali KEREM BENGİ / İstanbul DHA

Sarıyer\'de bir eve giren şapkalı ve yüzleri maskeli 3 kişi yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar paranın olduğu kasayı çalarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Sarıyer Emirgan Mahallesi, Fırın Sokak\'ta bulunan bir evde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bir otomobilden inen şapkalı ve maskeli 3 kişi, Demir Güleryüz\'e ait evin önünde bir süre bekledikten sonra şüphelilerden biri evin duvarına tırmanarak pencereden içeri girdi. İçeriden içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para olan kasayı alan şüpheliler daha sonra geldikleri otomobil ile uzaklaştı. Gürültü üzerine uyanan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Ev sahibi Demir Güleryüz\'ün ise şehir dışında olduğu öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde beyaz bir otomobilden şapkalı ve yüzleri maskeli 3 kişi iniyor. Birkaç dakika evin önünde bekledikten sonra şüphelilerden biri evin duvarından tırmanıp camdan içeri giriyor. İçeride kalan şüpheli bir süre sonra içeriden aldığı kasayı dışarıya fırlatıyor. Diğer 2 kişi kasayı alıp araca yüklüyor.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Şüphelilerin araçla gelmesi

-Şüpheli 3 kişinin araçtan inişi

-3 şüphelinin bir süre evin önünde beklemesi

-Şüphelilerden birisinin duvara tırmanarak eve girmesi

-Şüphelinin evden aldığı kasayı dışarıya atması

-Şüphelilerin araca binerek kaçması

23.09.2017 - 04.45 - Haber Kodu : 170923014

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6- ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

İstanbul\'da gece saatlerinde art arda çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde çakan şimşekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüden görüntü

-Şimşek görüntüsü

-Detaylar

23.09.2017 - 04-47 - Haber Kodu : 170923015