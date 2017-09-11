DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1 - BAKIRKÖY\'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ



Haber-Kamera: Ali KEREM BENGİ / İstanbul DHA

Bakırköy\'de motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı, 1 kişi öldü.

Kaza, Bakırköy D-100 Karayolu bağlantı yolu Ataköy ayrımı saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, D-100 Karayolu bağlantı yolu Ataköy ayrımına geldiği sırada 34 US 4195 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ve sürücü yola sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ataköy istikametini kısa süreliğine araç geçisine kapatarak olay yeri çalışması yaptı. Polisin yaptığı inceleme sonrası, ölen kişinin 30 - 35 yaşlarında bir erkek olduğunu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Ölen kişinin cenazesi incelemenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ait cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tip Kurumun morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza sonrası ölen kişinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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-Cesedin cenaze aracına kaldırılması

-Motosikletten görüntü

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Yola savrulan motosikletin parçaları

-Cenaze aracının gidişi

10.09.2017 - 21.52 Haber Kodu : 170910172

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(ÖZEL)

2- SARIYER\'DE DENİZE DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de denize düşen ve donma tehlikesi geçiren Ahmet Akkaya, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu sahilinde meydana geldi. Denizden imdat çağrısı duyan Tamer Çağlı, suda bir kişinin olduğunu fark etti. Yardım isteyen kişiyi kurtarmaya çalışan Çağlı, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sarıyer itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat denizde kalan ve suda çırpınan Ahmet Akkaya\'yı merdiven yardımıyla karaya çıkardı. İtfaiye ekipleri daha sonra donma tehlikesi geçiren Akkaya\'ya ceket vererek sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Akkaya\'nın \"Ayağım kaydı denize düştüm\" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Denizdeki kişi

-İtfaiye ekipleri

-Denizden çıkarılması

-İtfaiye ekiplerinin ceket vermesi

-Röportaj

-Ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar

10.09.2017 - 21.52 Haber Kodu : 170910172

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3- BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI\'NDA \'BARIŞ\' MİTİNGİ YAPILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

HDP, EMEP, Halkevleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üye olduğu İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nü bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda düzenlediği miting ile kutladı. Mitinge HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Filiz Kerestecioğlu katıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Mitin öncesi polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Meydana girişler İncirli Caddesi üzerinde yapıldı. Mitinge katılanlar tek tek üzeri aranarak alana alındı.

DEMİRTAŞ\'IN MEKTUBU OKUNDU

Mitingde Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş\'ın mektubunu okudu.

Mektupta, Demirtaş şu ifadelere yer verdi:

\"Hepinizi Edirne Cezaevinden saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün İstanbul\'da Barış ve Demokrasi mücadelesini büyütmek için bir araya geldiniz. Ülkemizde ki ve bölgemizdeki barış ihtiyacı her zamankinden günceldir. Barış bölge ve Türkiye halkları için her gün ısrarla tekrarlanması gereken bir hedeftir. Barış mücadelesi asıl barışın imkan ve koşullarının olmadığı zamanlarda önemli ve değerlidir. Bizler barış söyleminden asla taviz vermeyeceğiz. Ancak barışın gelebilmesinin biricik yolunun kurumsallaşan faşizme karşı omuz omuza direnmek olduğunu, bıkmadan bütün Türkiye\'ye anlatacağız. Bugün direniş faşizme karşıdır. Direniş savaş politikalarına karşıdır. Direniş zulme, adaletsizlikle ve haksızlıklara karşıdır. Faşizmi kurumsallaştırmak isteyen iktidara karşı direnen demokrasi güçlerinin mücadelesi siyaseti savaş ekseninden çıkartabilir, barış ve demokrasi zeminine oturtur. Bu mücadele demokratik siyasetin önde gelen amacıdır. Bizler demokrasi ve barış mücadelesine, faşizme ve her türlü adaletsizliğe karşı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Demokrasi ve adalet barış özgürlük ve eşitlik mücadelesini ortaklaştırmak, bu gidişi durdurmak için önemli bir adım atmak demektir. Gelin demokrasi mücadelesini büyütelim. Barışı hep birlikte kuralım. Hepimize kolay gelsin yolumuz açık olsun. Mutlaka kazanacağız.\"

ÖNDER\'DEN ÇİLLER AÇIKLAMASI

Ardından bir konuşma yapan Önder, Tansu Çiller hakkında açıklamalarda bulunarak, \"Milli görüş meselesi Tansu Çiller konusunda ağır bir sabıka altındadır. Gençlerimiz bilmezler şöyle oldu; bu kadın 28 Şubat\'ın \'şimdi mağduruyum\' diye geziniyor ya, seçim meydanlarında ben Refah Partisi ile yani Erbakan ile koalisyon yapmayacağım diye meydan meydan dolaşıp seçim propagandasının bunun üzerine inşa etti. Sonra da onunla koalisyon ortağı oldu. Herkes niye Darbe Komisyonunda \'siz Refahla nasıl koalisyon yaptınız, niye yaptınız\' diye sordu. Ben \'niye meydanlarda biz bunlarla koalisyon kurmayacağız dediniz\' diye sordum. Sonra koalisyon kurdular. Sebebi neydi biliyor musunuz? O günde bu hırsızlıkla, yolsuzlukla, beklide cumhuriyet tarihinin görülmemiş ebatlarında hırsızlık ve yolsuzlukla itham ediliyordu. Refah ile anlaştılar, üzerine bir şal örttüler. Bunların dini, imanı, kutsalı her ne var ise para söz konusu olduğunda, iktidar söz konusu olduğunda çabucak ortadan kalkıyor. Siz de gele gele Tansu Çiller\'e kadar geldiyseniz size hayırlı, mübarek olsun alın üstü de sizde kalsın. Türkiye halklarının karnı tok, gözü açık bunlara karşı\" şeklinde konuştu.

Önder\'in konuşmasının ardından miting son buldu. Kalabalık meydandan olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- İncirli Caddesi\'nden görüntüler

- Güvenlik önlemlerinden görüntüler

- Aramalardan görüntüler

- Meydandan görüntüler

- Önder\'in mektup okuması

- Önder\'in konuşması

- Detaylar

10.09.2017 - 18.36 Haber Kodu : 170910148



