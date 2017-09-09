DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL (ZAFER ÇAĞLAYAN\'A ABD\'DE DAVA): BU İDDİANAMELERİN HUKUKİ BİR TARAFI BULUNMAMAKTADIR

* Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,

\"Türkiye\'de eski bakanlık yapmış arkadaşımız ve ilgililerle ilgili, vatandaşlarımızla ilgili yapılan bu iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır\"

\"Türkiye\'de Türk devletini ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp, yeniden çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti bakımından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır\"

\"Cumhurbaşkanımızın korumalarına ilişkin iddianame hazırlanması, hukuk adına çok üzücü bir durumdur\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Hukukçular Platformu tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Programına katıldı. Program öncesi basın mensuplarının karşısına geçen bakan Gül, eski bakanlardan Zafer Çağlayan hakkında Amerika\'da hazırlanan iddianameye ilişkin konuştu. Bakan Gül, \"Son zamanlarda basına da yansıdığı şeklide Amerika Birleşik Devletleri\'nde bazı isimlere yönelik iddianameler hazırlandı. Şunu ifade etmek lazım ki Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk bağımsız, tarafsız bir şekilde hayatiyetini devam ettirmektedir. Türkiye\'de eski bakanlık yapmış arkadaşımız ve ilgililerle ilgili, vatandaşlarımızla ilgili yapılan bu iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır. Esasen Türk kamuoyu da bu iddiaları 17-25 Aralık sürecinde çok duydu. Amerika Birleşik Devletleri de muhtemelen belli ekiplerin hazırlamış olduğunu düşündüğümüz yani Amerika Birleşik Devletlerinin kendi devlet ya da yargının, ortak kararı olarak değil de farklı bir takım iddialarla, siyasi mülahazalarla hazırlandığını düşündüğümüz bir iddianame söz konusu. Bu iddianamede ortaya konulan ifadeler, 17-25 Aralık darbe girişiminde söylenen iddialarla örtüştüğü, aynı olması çok dikkat çekici. Bu iddianameyi hazırlayan kişilerin de FETÖ terör örgütü ile irtibatlarının kamuoyuna yansıdığı bir gerçek. Dolayısıyla bu iddialar Türkiye\'de Türk devletini ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp, yeniden çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti bakımından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır. Ben bunun ABD\'nin hukuk sisteminin de itibarına gölge düşüreceğine inanıyorum. Umarın 17-25 Aralığın o sürecinde de bu iddiaları ciddiye alanların, bugün aslında FETÖ terör örgütü tarafından bunların nasıl piyasaya sunulduğu, bu iddiaların mesnetsiz olduğu ortada. Bu iddiayı ortaya atanların bugün terör örgütü mensubu, yönetici olduğu ve cezaevinde olduğu, yargılandığı açıktır. Dolayısıyla hiçbir hukuki belge niteliği taşımayan bu iddialara Amerika\'da bir savcılığın itibar etmeyeceğini düşünüyoruz. Bu konuda Amerika yargısının da bu asılsız iddialar, FETÖ terör örgütü mensuplarınca hazırlandığı açık olan ve bunların yargılandığı bu iddialarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük, kadim ve Amerika ile müttefik olan bir ülke ile ilişkilerini zedeleyecek, Türk halkını rencide edecek bu tür bir siyasal yaklaşımlar içerisinde olmayacağını görmek isteriz\" dedi.

\"CUMHURBAŞKANIMIZIN KORUMALARINA İLİŞKİN İDDİANAME HAZIRLANMASI, HUKUK ADINA ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUMDUR\"

Bakan Gül, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın korumalarına yönelik yine Amerika\'da hazırlanan iddianameye ilişkin olarak, \"Diğer taraftan 29 Ağustos\'ta hazırlanan bir iddianame söz konusuydu. Sayın cumhurbaşkanımızın Mayıs\'ta Amerika\'yı ziyaretinde korumalarla ilgili açılan bir dava söz konusu. Burada PKK terör örgütü mensuplarının yapmış olduğu adeta sayın cumhurbaşkanımıza saldırı niteliğinde olan bir fiile karşı, polisin kayıtsız kalması da gerçekten çok büyük bir yanlıştı. Buna rağmen bu kişilerle ilgili bir çalışma, iddianame hazırlanmadan Cumhurbaşkanımızın korumalarına ilişkin iddianame hazırlanması, hukuk adına çok üzücü bir durumdur. Hatta Türkiye\'de bulunan Amerika\'yı hiç ziyaret etmemiş kişiler için bile dava açılmıştır. Umuyorum ki Amerika bu iddianamelerin, siyasi ve kasıtlı bu tür yaklaşımların gereğini yapar diye ümit ediyoruz\" diye konuştu.

\"YAKINDAN İLGİLİ BİRİMLERİMİZ, BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR\"

Bakan Gül Amerika\'da devam eden dava sürecini yakından takip ettiklerine değinerek, \"Yakından ilgili birimlerimiz, büyükelçiliğimiz, Dışişleri bakanlığımız konuyu yakından takip ediyor. Hukuk sınırları içerisinde elbette her türlü yargılama yapılabilir. Ama Türkiye bir egemen ülkedir. Türkiye\'nin hukukuna, mevzuatına aykırı olmayan eylemler nedeniyle bir başka ülkenin egemenlik alanında farklı bir tavır, yakalama, tutuklama şeklinde bir iddianame hazırlanması asla kabul edilemez. Tüm bu iddiaların FETÖ terör örgütü mensuplarınca hazırlandığı, kurgu olduğu açıktır\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Gül\'ün açıklamaları

08.09.2017 - 19.39 Haber Kodu : 170908172

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2- ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL: TÜRKİYE\'DE YARGI DAHİL İLLEGAL BİR YAPIYA ASLA İZİN VERİLMEYECEKTİR

* Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,

\"Devletin dini, temeli adalettir. Bu adalet ilkesini hepimiz çok diri bir şekilde canlı tutacağız. Elbette adalet anlayışı ile ilgili adaleti sokaklarda, E-5\'lerde değil, ayık kafayla, adliyelerde, mahkeme önlerinde, hukuk devleti niteliğinde aramak, adalete en azından verilecek bir borcun ifasıdır\"

\"FETÖ\'cülerin yapmış olduğu illegal yargılamalarda, anti demokratik süreçlerde hiçbir şekilde rahatsız olmayanların bugün FETÖ\'cülerin yargı önüne çıkarak, hesap verdiği bir yerde yollara çıkması da gerçekten manidardır\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Haliç Kongre Merkezi\'nde Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen \"Adli Yıl Açılış\" programına katıldı. Bakan Gül burada bir konuşma yaptı. \"Medeniyetimizin can suyu adalettir\" diyen Gül şöyle devam etti:

Adalet, adaletle hükmetmek, adaleti temin etmek gibi kavram ve hedefler tarih boyunca milletimizin temel ülküsü olmuş, devlet organizasyonumuz siyasal meşruiyetini adalet üzerine kurmuştur. Adalet medeniyetimize genel bir ilke olarak yansımıştır. Adalet kavramımızda \'kenarı Dicle\'de bir kurt kapsa koyunu, gelir de sorar adli ilahi Ömer\'den onu\' bu anlayış bizim medeniyetimizin adalet anlayışıdır. Devletin dini, temeli adalettir. Bu adalet ilkesini hepimiz çok diri bir şekilde canlı tutacağız. Elbette adalet anlayışı ile ilgili adaleti sokaklarda, E-5\'lerde değil, ayık kafayla, adliyelerde, mahkeme önlerinde, hukuk devleti niteliğinde aramak, adalete en azından verilecek bir borcun ifasıdır.\"

\"CÜBBELERİNİN İÇERİSİNDE ÖRGÜT RÜTBESİNİ GİZLEYEN HAKİM, SAVCILARLA TÜRK YARGISI MÜCADELE ETMİŞTİR\"

Bakan Gül sözlerinin devamında, \"Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları hepimiz çok iyi biliyoruz. Hukukçuların muhakeme yeteneği, hukukçuların Türkiye ve dünyada olan bitenlerle ilgisi elbette çok daha faklıdır. Bu yaklaşımda Türkiye bir istikrar adası olmakta. Türkiye\'ye sorunlu bir ülke haline getirmek isteyenlerin oynadıkları oyunların hepimiz farkındayız. 15 Temmuz, 17-25 Aralık yargıya darbe girişimi, tüm bunların hepsinin bir sonucuydu. Türkiye\'nin birliğine müdahale etmek isteyenler yargıyı bir enstrüman olarak kullanmayı hep denemişleridir. Maalesef Türkiye\'de 28 Şubat yargısı, 27 Mayıs, 17-25 Aralık sürecindeki yargılamalardan, askerler, cuntacılardan, vesayetçilerden brifing alan ayakta alkışlayanların yargısını özleyen bir anlayış olduğunun hepimiz farkındayız. Ancak Türkiye, eski Türkiye değil. Cübbelerinin içerisinde örgüt rütbesini gizleyen hakim, savcılarla Türk yargısı mücadele etmiştir. Türkiye\'de yargı dahil illegal bir yapıya asla izin verilmeyecektir\" ifadelerini kullandı.

\"YARGININ BUGÜN BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLMASI BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR\"

Bakan Gül yargının bağımsız ve tarafsız olmasının birilerini rahatsız ettiğini belirterek, \"\'Türkiye\'de yargı bağımsız değildir diyenlerin\' esasen Türkiye\'de siyaset ve millet iradesi seçilmişlere karşı yargıyı bir silah ve sopa olarak kullanılan ara dönemlerde nerede durduğunu çok iyi biliyoruz. FETÖ\'cülerin yapmış olduğu illegal yargılamalarda, anti demokratik süreçlerde hiçbir şekilde rahatsız olmayanların bugün FETÖ\'cülerin yargı önüne çıkarak, hesap verdiği bir yerde yollara çıkması da gerçekten manidardır. Esasen yargının bugün bağımsız ve tarafsız olması birilerini rahatsız etmektedir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Gül\'ün açıklamaları

08.09.2017 - 21.18 Haber Kodu : 170908189

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3- BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN SERVİS KAVGASINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Ümraniye\'de bir ilkokulun bahçesinde servis firmaları arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3\'ü serbest kalırken, 2 kişi, \"Kasten adam öldürme\" ve \"Kasten adam yaralama\" suçlarından tutuklandı.

Ümraniye\'de bir ilkokulun bahçesinde servis firmaları arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 5 kişi, emniyet işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Dün öğleden sonra soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na getirilen S.K., M.A., S.V., E.A. ve S.T.B., ilk olarak savcı tarafından sorgulandı. Şüphelilerden S.T.B., savcı tarafından serbest bırakılırken, diğer 4 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildiler.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu yaptığı şüphelilerden M.A.\'yı, \"Kasten adam yaralama\", E.A.\'yı da, \"Kasten adam öldürme\" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Şüphelilerden S.K.\'yı serbest bırakan mahkeme, S.V.\'yi de adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı. Mahkeme tarafından S.V.\'nin yurt dışına çıkışı yasaklandı.

NE OLMUŞTU?

Ümraniye\'de 5 Eylül 2017 tarihinde bir ilkokulun bahçesinde servis firmaları arasında çıkan silahlı kavgada Ramazan Sarı, Cüneyt Elik ve Kerem Beyazıt yaralanmış, Cüneyt Elik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin olarak Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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4- İSTANBUL\'DA ALKOLLÜ MEKANLARDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ

Beyoğlu ve Kadıköy\'de bin polisin katılımıyla kafe, bar, restoran ve eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri görev aldı. Üç saat süren denetime havadan da polis helikopteri destek verdi.

Beyoğlu\'nda 5 noktada gerçekleşen denetimlerde polisler girdikleri mekanlarda ruhsat ve işçilerin sigortalı olup olmadığını kontrol etti. Müşterilere (GBT) uygulaması yapan polis, evrakları eksik olan mekanlara ceza kesti.



Görüntü Dökümü:

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-İstiklal caddesinde dolaşan polisler

-Eğlence mekanına giren polis ekipleri

-Eğlence mekanında ruhsat kontrolü

-İçeride bulunan müşterilere GBT uygulaması

-Polis helikopteri

-Polis Kafede bulunan müşteriye üst araması yapması

-Çantaları aranması

-Denetim yapılan mekanlardan görüntü

-Genel ve Detaylar

09.09.2017 - 00.43 Haber Kodu : 170909005

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5- \'GÜVENLİ EV\'DE YAKALANAN PKK\'LI KADIN TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul\'da Terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda \'güvenli ev\' diye tabir edilen adreste gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde kadrolu olarak faaliyet gösteren \'Sema\' kod adlı Seval O\'nun silah ve malzeme arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.

\'Güvenli ev\' olarak tabir edilen adreslerde kaldığı belirlenen Seval O. düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı. Evde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Seval O.\'nun üst aramasında ele geçirilen cep telefonunda yapılan incelemede, şifreli olarak kaydedilen numaraların PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait olduğu ortaya çıkarıldı.

Seval O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



