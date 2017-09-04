DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- İSTANBULLU BALIKÇILAR DENİZE AÇILDI

Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Denizde av yasağının kalkmasının ardından, balıkçılar gecikmeli de olsa denize açıldılar. Yasağın kalktığı 1 Eylül\'ün Kurban Bayramı\'na denk gelmesi nedeniyle İstanbullu balıkçılar 2 gün sonra \'Vira Bismillah\' dedi.

Sarıyer Rumelifeneri\'nde demirli teknelerinde son hazırlıklarını yapan balıkçılar, teknelere yerleştirdikleri ağlarını onardıktan sonra denize açıldılar. Balıkçıların bir kısmı avlanmak için Karadeniz ve Marmara Denizi\'ni tercih ederken, çoğu balıkçı ise Kuzeybatı Afrika ülkesi olan Moritanya\'ya doğru yola çıktı.

Bu sezonun bereketli geçmesini dileyen Bedevi Reis teknesinin koca reisi Kenan Acartürk, \"Bu sene sezonda denizin bereketli olmasını bekliyoruz. Bol kazançlı olmasını bekliyoruz. Denizde bir şey olmadığı zaman Karadeniz Bölgesi parasız kalıyor. Birçok tekne Moritanya\'ya gitti. Teknelerin bir kısmı da burada. Daha çok Moritanya\'ya gidiliyor. Kayıklar orada ıslah ediyor. Burada durum belli; bilinçsiz avlanmanın yüzünden balıklar kayboluyor. Hayırlısı bakalım ne olacak\" dedi.

Kerim Reis teknesinin koca reisi Mehmet Yalçın ise, \"Hayırlısıyla, kazasız belasız kazanç, helalinden rızkımızla çıkıyoruz. Allah işimizi rast getirir inşallah. Devletimiz de bize uygun kanunlar çıkartırsa daha güzel olur. Vatandaşlarımıza daha taze, bol balık yedirmek için uğraşıyoruz. Şu anda Marmara Bölgesine gidiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Rumeli feneri limanı detaylar

-Limanda bulunan gemiler

-Ağları gemiye yerleştirmesi

-Gemicilerin ağlarını onarması

-Bedevi Reis teknenin kaptanı Kenan Acartürk ile röp.

-Gemicilerin genel çalışması

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü

-Kerim Reis Gemisi limandan ayrılması

-Kerim Reis teknenin kaptanı Mehmet Yalçın ile röp.

-Genel ve detaylar

03.09.2017 - 23.27 Haber Kodu : 170903121

/////////////////////////////////////

2- THY\'DEN SAHTE MESAJ UYARISI

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları (THY) son zamanlarda sosyal paylaşım siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden gönderilen ödül bilet temalı sahte mesajlarla ilgili yolcularını uyardı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün\'ün resmi Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı uyarıda yolcuların bu tür mesajları dikkate almadan silmelerini istedi.

Yahya Üstün şu açıklamayı yaptı:

\"Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.\"

////////////////////////////////////////////////////////////////

3- GAZİOSMANPAŞA\'DA SİLAHLI ÇATIŞMA

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA -

Gaziosmanpaşa\'da, uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Polisin müdahale ettiği olay sonrası 1\'i yaralı olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.Olay, Küçükköy Yeni Mahalle 551. Sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ilk olarak gelen sivil ekip, çatışmanın ortasında kaldı. Olaya müdahale eden sivil ekip, çatışan grup üyelerinden bir kişiyi yaralayarak etkisiz hale getirdi. Bunun üzerine, diğer grup üyeleri yaya olarak kaçıp izlerini kaybettirdi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatışma sırasında sivil ekip otosu ve sokakta park halinde olan diğer otomobillere çok sayıda kurşun isabet ettiği öğrenildi.Çatışma sonrası polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Özel Harekat timleri de çatışmaya giren her iki grup üyelerinin bulunması için, saklanabilecekleri tahmin edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Çatışma sırasında panik yaşadıklarını belirten bir sokak sakini \"Yaklaşık 3 yıldır devam eden bir olay bu. Yaklaşık 1 haftadır da çatışma var burada. Uyuşturucu satıcıları kendi aralarında sürtüşüyorlar. Bu olaylar karşısında önlem halen yok. Biz bu yaşananlardan şikâyetçiyiz. Önlem alınması için illaki birinin ölmesi mi gerekiyor? Bugüne kadar kimsenin başına bir şey gelmedi ancak gelmeyeceği anlamına gelmiyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Özel Harekat Timleri

-Binada oturan vatandaşların olay yerini izlemesi

-Sokakta inceleme yapan polis ekipleri

-Özel Harekat Timlerinin operasyon yapacağı gecekonduya doğru ilerlemesi

-Olay yeri inceleme aracının gelmesi

-Polis memurunun sokağa şerit çekmesi

-Zırhlı polis aracından görüntü

-İsmini vermek isteyen mahalle sakiniyle röp.

-Genel ve detaylar