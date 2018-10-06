T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- BOĞAZ'IN ÜSTÜNDE DOYUMSUZ 'HİLAL' MANZARASI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) İstanbul semalarında yükselen, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi ile birlikte görüntülenen hilal, doyumsuz görüntüler oluşturdu

06 Ekim 2018 14:18

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul semalarında yükselen, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi ile birlikte görüntülenen hilal, doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Tarihi Yarımada\'nın İstanbul Boğazı\'na bakan sırtlarından bakıldığında, hilalin Çamlıca Tepesi\'ne yakın bir noktadan doğarak manzaraya adeta yeni bir boyut kazandırdığı görüldü. Türk bayrağının simgelerden biri olan hilal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kız Kulesi ve Çamlıca Camii ile birlikte güzel görüntülere sahne oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------
- Hilalın görüntübü
- İstanbul Boğazı\'nda hilal
- Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Hüseyin COŞKUNDHA İstanbulTemmuzKöprüsüKız KulesiTarihi YarımadaBoğazıTepesiTürkKöprüsü Kız KulesiCamiiGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ HilalınGenel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24