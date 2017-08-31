DHA İSTANBUL- BEŞİKTAŞ'TA 30 AĞUSTOS GELENEKSEL "FENER ALAYI" İLE KUTLANDI

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı her yıl geleneksel hale getirdiği “Fener alayı\" ile kutladı. Balmumcu Kavşağı\'ndan başlayan yürüyüşte binlerce vatandaş, fener alayı ve Türk bayrakları ile birlikte Barbaros Meydanı\'na yürüdü. Yolun bir şeridi araçlara ayrılarak yapılan yürüyüşte vatandaşlar sloganlar attı. Barbaros Meydanı\'nda son bulan fener alayına Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, siyasi parti temsilcileri, STK\'lar da katıldı.

Hazinedar, 30 Ağustos\'un Türk tarihindeki önemine dikkat çektikten sonra, \"85 yıl önce 8 tümenlik düşman ordusunu bir vuruşta 3\'e bölüp 5\'ini yok eden, kalan 3\'ünü 9 günde 400 KM sürüp denize döken yüce komutran ve yüce ordusunun ruhu şad olsun. Ama bu büyük zaferin sorumluluğunu unutmamalıyız. \'Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa\' vardır. Aziz atatürk\'ün ifadesini mesajını doğru almak zorundayız\" dedi.

Yürüyüşe katılan vatandaşların coşkulu anlar yaşadığı gözlenirken, sahneye çıkan halk oyunları ekibi folklor gösterisi yaptı. Zeybek oynayanların arasında makyajla Atatürk\'e benzetilmiş bir oyuncu vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Enbe Orkestrasının konserinin ardından program tamamlandı.

Görüntü dökümü:

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-Yürüyüşten detaylar

-Hazinedar\'ın yürüyüşü

-Meşalalerden görüntü

-Zeybek gösterisi

-Hazinedar\'ın konuşması

-Konserden detaylar