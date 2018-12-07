DHA İSTANBUL-  BAYRAMPAŞA'DAKİ YANGINDAN KÖTÜ HABER GELDİ

YOLLAR DAR, PARK YERİ YOK, ARAÇLAR GELİŞİ GÜZEL PARKEDİYOR

- Bayrampaşa\'da çıkan yangın faciayla sonuçlanıyordu.

- 4 katlı binada çıkan yangında yaralanan baba hastanede hayatını kaybetti.

- Gece yarısı korku dolu anların yaşandığı yangının çıktığı sokak bugün havadan görüntülendi.

- Sokakların dar, par yeri olmadığı ve araçların yolla gelişi güzel parkettiği görülüyor

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN - / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da gece saatlerinde çıkan yangında yaralanan Dursun Kaşıkçı hastanede hayatını kaybetti. Yangının çıktığı sokak havadan görüntülendi.

Yangın Bayrampaşa, Vatan Mahallesi\'nde gece saat 02.00 sıralarında çıktı. Engin Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekipleri sokakların hem dar hem de düzensiz park eden araçların olmasından dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

4\'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI; 1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Bu sırada aynı apartmanda oturan bir kişi çocuklardan birini kurtararak dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangın çıkan daireden 4\'ü çocuk toplamda 7 kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evden çıkarılan 4 çocuğa ilk müdahaleleri ambulanslarda yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Ayrıca itfaiye ekipleri yangın çıkan daireden anne Nehir Kaşıkçı ve babaanne Fatma Kaşıkçı ile baba Dursun Kaşıkçı\'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından anne, baba ve babaanne çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Baba Dursun Kaşıkçı hayatını kaybetti.

SOKAK BU SABAH HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Faciayla sonuçlanan yangının çıktığı sokak bu sabah havadan görüntülendi. Yangın çıkan evin çevresindeki sokaklarda park yeri olmadığı ve araçların dar sokaklara gelişi güzel parkettiği görülüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ DÜN GECE DE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKMİŞTİ

İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek dairede soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın sonrası olay yerinde çalışma yaptı. Dün gece de İstanbul Fatih\'te bulunan Derviş Ali Mahallesi\'nde yangın çıkmış, itfaiye ekipleri yine dar sokaklara hatalı park eden araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta zorluk çekmişti. Bazı itfaiye ekipleri de evlerin camlarına vurarak otomobil sahiplerini araçlarını çekmesi yönünde uyarıda bulunmuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Yangın çıkan ev

- Çevresindeki sokaklar

- Polisin olay yerindeki çalışması

- Detaylar

//////////////////////// GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

- Olayın meydana geldiği yer

- Alev alev yanan dairenin görüntüsü (ÖZEL)

- Sokak içerisinde yaşanan panik anları (ÖZEL)

- Yangın çıkan daireden kurtarılan çocuğun görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin ilerlemekte güçlük çekmesi

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- Vatan Mahallesi muhtarı ile röp (Hikmet Özbir)

- Çocuğu çıkaran vatandaş ile röp (Koray Güllüoğlu)

- Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

- Vatandaşa ait cep telefonu görüntüsü

- Alev alev yanan dairenin görüntüsü

- Mahalledeki panik anları

- Genel ve detaylar

AKTÜEL

- Olayın meydana geldiği yer

- Yangın çıkan dairenin görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- İtfaiyenin camlara vurması

- Polisin önlemi

- Vatandaş ile röp

- Genel ve detaylar

06.12.2018 - 06.10 Haber Kodu : 181206007