DHA İSTANBUL-  BAŞBAKAN YILDIRIM: (REZA ZARRAB) İNŞALLAH İÇİNDE BULUNDUĞU BU YANLIŞTAN DÖNER. 

* Başbakan Binali Yıldırım

\"Saldırıların başrolünde Ana Muhalefet Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var FETÖ. Filmin yapımcısı küresel siyaset mühendisleri. Konu, Türkiye\'ye diz çöktürmek\"

\"Onun eline bu kağıtları verenler bilmiyorlar mı ki bu millet cumhurbaşkanına her zaman sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam edecek\"

\"Ey Kılıçdaroğlu, sana buradan sesleniyorum. Sen siyaseten mücadele etmek istiyorsan senin rakibin, senin karşında cumhurbaşkanı var. Onunla baş edemeyeceğini anladın, şimdi de akrabalarına ailesine mi saldırmaya çalışıyorsun?\"

\"(Reza Zarrab\'ın iddiaları) İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu \'satmak\' diyor. \'Satarım...\' Alıcısı olursa.... Buradan açıkça ifade ediyorum; bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye\'yi sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini zora sokmaktır.\"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Sancaktepe\'deki 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı\'nın açılışına katıldı. Yıldırım CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek, \"Saldırıların başrolünde Ana Muhalefet Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var FETÖ. Filmin yapımcısı küresel siyaset mühendisleri. Konu, Türkiye\'ye diz çöktürmek.\" dedi.

\"MİLLET CUMHURBAŞKANININ YANINDA\"

Yıldırım, Türkiye\'nin 15 yılda kat ettiği bu mesafeyi bir türlü hazmedemeyenler, içine sindiremeyenlerin çirkin saldırılarına devam ettiklerini söyleyerek,\" Saldırıların başrolünde de Ana Muhalefet Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var FETÖ. Filmin yapımcısı küresel siyaset mühendisleri. Konu, Türkiye\'ye diz çöktürmek. Bunun için Kılıçdaroğlu\'nun eline kağıtlar tutuşturarak adeta cumhurbaşkanımız hakkında itibar suikastı yapmaya çalışıyorlar\" dedi.

\" Ey Kılıçdaroğlu, sana buradan sesleniyorum\" diyen Başbakan Yıldırım, \"Sen siyaseten mücadele etmek istiyorsan senin rakibin, senin karşında cumhurbaşkanı var. Onunla baş edemeyeceğini anladın, şimdi de akrabalarına ailesine mi saldırmaya çalışıyorsun? İşte biz buradayız. Eğer siyaset yapacaksan, bir meselen varsa milletin karşısına çık, ne söyleyeceğin varsa söyle. Onun eline bu kağıtları verenler bilmiyorlar mı ki bu millet cumhurbaşkanına her zaman sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam edecek\" diye konuştu.

Yıldırım, milletin cezaevine girerken ve 2002\'de AK Parti kurulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanında olduğunu dile getirerek, Gezi olaylarında, 17-25 darbe kalkışmasında ve 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde de yine bu milletin, milletin adamı cumhurbaşkanının yanında bulunduğunu söyledi. Bundan sonra da millete hizmet yolunda gayret ettikleri müddetçe yine de milletin cumhurbaşkanının ve hükümetin yanında olacağını belirten Yıldırım, bu yollarda milletle beraber yürüdüklerini, bundan sonra da buna devam edeceklerini dile getirdi.

\"EY KILIÇDAROĞLU, HEYBENDE NE VARSA DÖK DE RAHATLA\"

Kılıçdaroğlu\'nun son çıkışlarıyla kendisinden başka partisini de süratle uçuruma sürüklediğini söyleyen Yıldırım, \"Buradan bir kez daha söylüyorum. Ey Kılıçdaroğlu, heybende ne varsa dök de rahatla. İşi, arkası yarın tefrikalarına çevirme. İşin gücün terör örgütlerinin dümeninde atıp tutmak. FETÖ\'cülerin büyüsüne kapılmış gidiyorsun. Türkiye\'nin siyasi tarihine de tecrübeli iftiracı olarak kaydedileceksin. Ne diyelim, Allah ıslah etsin.\" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu\'nun anayasa değişikliğini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne götürdüğünü de hatırlatan Yıldırım, \"50 milyon vatandaşın oyunu hiçe sayarak bu aymazlığı yaptın mı? Onlar da ne dedi? Hadi güle güle bu bizim işimiz değil, bu milletin işi.\' dedi. Senin yüzün kızardı mı? Kızarmaz. Milli iradeye karşı dava açacaksın da elindeki belge dediğin ne varsa götür mahkemelere ver kardeşim. Çamur at izi kalsın politikasına artık son ver. Ama onlarda bu yürek olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti, 15 yılda 12 seçime girdik, her seçimde aynı suçlamalar, aynı abuk sabuk iddialar ve itibar suikastine karşı amansız bir mücadele verdik. Her seferinde tek adres, tek destekçi milletimiz dedik ve milletimizin desteğiyle 12 seçimin 12\'sini de desteğimizi artırarak kazandık. Gelelim, bu iftiraların sahibi, bu yalanların dolanların sahibi Anamuhalefet Partisinin Genel Başkanına, Sayın Kılıçdaroğlu\'na. 2009 yılından beri bu partinin başında. 9 seçime girdin mi? Allah aşkına hangi seçimi kazandın bugüne kadar. Her seçimde \'Kazanmazsam bu sefer istifa edeceğim.\' dedin. Hiç gören oldu mu? İstifa ettiğini gördünüz mü? Seçim bitti, iş bitti. Her şeyi unuttu. Önce dürüst olacaksın. Millete verdiğin sözün arkasında duracaksın\" şeklinde konuştu.

\"KÜRESEL OPERASYONLARIN BİR AYAĞI DA AMERİKA\'DA TEKRARLANIYOR\"

Kılıçdaroğlu\'nun geçmişte SSK\'yı bugün de CHP\'yi israfa sürüklediğini de söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Anamuhalefet partisinin bugünlere düşmesine milletin gönlü razı gelmez. Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün partisini küresel sömürge güçlerinin arka bahçesine çevirdin. Bugün hala aymaz bir şekilde Türkiye\'ye karşı yapılan küresel operasyonların değirmenine su taşıyorsun. Bunların hiçbirisi tesadüf değil.\" ifadelerini kullandı.

Küresel operasyonların bir ayağının da Amerika\'da tekrarlandığına işaret eden Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: \"CHP\'nin akıl hocası FETÖ, biliyorsunuz 17-25 Aralık\'ta bir yargı darbesine kalkışmış, başarılı olamamıştı. 15 Temmuz\'da tekrar denediler, milletin tankını, tüfeğini, topunu aldılar ve milletin üzerine alçakça ateş ettiler, insanları alçakça şehit ettiler. Yine başarılı olamadılar. Şimdi bu başarısızlıklarının arkasından darbeye kaldıkları yerden devam etmek için bu sefer orayı seçtiler. Kendi vatanına, insanına, toprağına ihanet eden bu FETÖ terör örgütü, ABD\'nin adeta eteğinde siyasi güç dileniyor. Ama şunu herkes bilmelidir ki kendi toprağında itibar görmeyen insanların, yabancı güçlerin kuklası olmaktan başka hiçbir şansı yoktur. Bu hain topluluğu, Amerika\'daki bir davaya müdahil olarak Türkiye adına, Recep Tayyip Erdoğan adına bir algı oluşturmak için var gücüyle çalışıyor. Alnımız açık, yolumuz aydınlık. Hiçbir zaman Türkiye\'nin menfaatine zarar verecek bir işin içinde olmadık, asla da olmayız. Bunu herkes bilmelidir.\"

\"ONUN İŞİ DE KARAKOLDA DOĞRU SÖYLER, MAHKEMEDE ŞAŞAR HESABINA DÖNDÜ\"

ABD\'de süren mahkemede Reza Zarrab\'ın iddialarına da değinen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: \"Bunlar bir adamı almışlar, konuşturuyorlar. Onun işi de karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar hesabına döndü. İlk ifadesinde korktuğu için farklı şeyler söylediğini ifade ediyor, mahkeme deyince de \'Korktum onun için de ifademi değiştirdim.\' diyor. İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. Zaten kendi de \'Hapisten çıkmanın en kolay yolu satmak.\' diyor. \'Satarım, alıcısı olursa...\' Buradan açıkça ifade ediyorum. Bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye\'yi sıkıştırmaktır, Türk ekonomisini sıkıştırmaktır, Türkiye\'yi zora sokaktır. Biz bunların nicesini gördük, nicesiyle mücadele ettik, alnımızın akıyla çıkarak bugünlere geldik. İşte karşınızdayız. Evelallah bunların da yüzümüzün akıyla üstesinden geleceğiz. Sizlere, milletimize güveniyoruz.\"

\"O DAVALARDA YER ALMALARI, ÜLKEMİZ ADINA BÜYÜK TALİHSİZLİK\"

CHP kadrolarının da bu davanın \"en hararetli takipçileri\" olduğuna işaret eden Yıldırım, bazı CHP\'lilerin davayı takip etmek için Amerika\'ya kadar gittiklerinin altını çizdi. Başbakan Yıldırım, \"Ey Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz\'da şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Sen 15 Temmuz şehitlerinin failleri alçakların davasına hiç gittin mi? Hiç o mahkemelerde duruşmalara katıldın mı? Eğer milliysen, eğer

yerliysen önce git, bu şehitlerin davalarına katıl, orada ülkemizi savun, şehitlerin hakkını savun, gazilerin hakkını savun. Türkiye\'ye kumpas kuran, Türkiye\'nin başına dert açmaya çalışan çevrelerin davalarına destek verip, onlarla beraber olmak ne milliliktir ne yerliliktir, olsa olsa onlarla iş birliği yapmaktır. Türkiye\'nin aleyhine çıkacak bu kararları böylesine izlemeleri ve o davalarda yer almaları, ülkemiz adına gerçekten büyük talihsizliktir\" ifadelerini kullandı.

\"DÜNYADA ÇİN\'DEN VE HİNDİSTAN\'DAN SONRA EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE TÜRKİYE\'DİR\"

Kişi başına düşen milli gelirin son 15 yılda 3 kat arttığını vurgulayan Yıldırım, \"2002\'de ülkemizde yapılan yatırımlar sadece 70 milyardı. 2016 senesinde yapılan yatırımların tutarı, 765 milyara ulaştı. 10 kat artıştan bahsediyoruz. Bugün memleketimizde 55 binden fazla küresel yatırımcı var. 2003-2016 yıllarında Türkiye ortalama yüzde 6 büyüme gerçekleştirdi. Bu yılın ilk yarısında büyüme, yüzde 5,1 ile Avrupa\'da bütün ülkeleri geride bıraktı. Dünyada Çin\'den ve Hindistan\'dan sonra en hızlı büyüyen ülke Türkiye\'dir. Bundan gurur duyalım, ülkemizle gurur duyalım. Yabancıların, ülkemize karşı plan kuranların arkasına saklanarak siyaset yapmayı artık bırakın. Uluslararası kuruluşlar, Türkiye\'nin büyüme rakamlarını birer birer gözden geçiriyor, revize ediyorlar. Son olarak OECD, büyüme beklentisini 3,4\'ten yüzde 6,1\'e getirdi. Daha da büyümeye devam edeceğiz. Çünkü genç insanımız var, ülkesine geleceğine güvenen bir milletimiz var\" ifadelerini kullandı.

\"EY KILIÇDAROĞLU O 90\'LI YILLARDA O HASTANELERİN, OKMEYDANI HASTANELERİNİN DURUMUNU HEMEN UNUTTUN\"

Sancaktepe\'ye Anadolu Yakası\'nın en büyük şehir hastanesini kuracaklarını anlatan Yıldırım, \"4 bin 200 yataklı adeta bir şehir gibi. Şehir hastanesi bittiğinde burası kampüsüne uçakların dahi inebildiği bir hastane haline gelecek. Ey Kılıçdaroğlu o 90\'lı yıllarda o hastanelerin, Okmeydanı hastanelerinin durumunu hemen unuttun, şimdi AK Parti\'ye laf atıyorsun, aklı sıra AK Parti\'nin başarılarını yalan yanlışlarla gölgelemeye çalışıyorsun. 8 yıl SSK\'da genel müdürlük yaptın, 10 bakan değişti, sen değişmedin. Ne değişti? Sıfır zararla aldığın SSK\'yı 2 katrilyon zararla teslim ettin. Bu millet sana Türkiye\'yi teslim eder mi? Hazır verdiği yeri zarara sokan böyle birine Türkiye\'nin yönetimi emanet edilir mi? Elbette emanet edilmez.\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi.

Görüntü dökümü:

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-Başbakanın konuşması

-Kurdela kesimi