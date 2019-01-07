DHA İSTANBUL -BAKIRKÖY'DE VİLLANIN ÇATISI YANDI; ANAOKULUNDA KORKU YAŞAND

Haber-kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Bakırköy\'de bir villanın çatısında yangın çıktı. Villanın bitişiğinde anaokulunun bulunması paniğe neden oldu.

Yangın, Bakırköy Ataköy Mahallesi 5. sokakta bulunan bir villanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı villanın bitişiğinde anaokulunun olması paniğe neden oldu İtfaiye ekipleri, dumanların çıktığı noktaya ulaşmak için motorlu testere ve çekiç kullanarak çatının bir bölümünü söktü. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken villada hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

------------

-Anaokulundan görüntü

-Yangından görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İzleyen vatandaşlar

-Genel ve Detaylar

