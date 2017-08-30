DHA İSTANBUL- BAKIRKÖY'DE 150 TEKNE ATATÜRK DENİZ KÖŞKÜ'NÜ SELAMLADI

*Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde teknelerle Florya Atatürk Deniz Köşkü önüne gidildi. Tekne sahibi ve teknelerdeki vatandaşlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü selamladı.



Haber-Kamera: İstanbul DHA

Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Yaklaşık 150 tekne denize açılarak Florya Atatürk Deniz Köşkü önünde Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve şehitleri andı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen etkinliğe Bakırköy\'deki balıkçı barınaklarındaki yüzlerce balıkçı ve tekne sahiplerinin destek verdiğini bildirdi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu teknede yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının onurlu mücadelesi sonunda bizlere hediye ettikleri 30 Ağustos Zafer\'inin yıldönümünde Atamızı ziyaret ediyoruz.150 tekne dolusu Cumhuriyet yurttaşı ile Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayatının son yıllarını geçirdiği Florya Atatürk Deniz Köşkü\'ne geldik ve ebedi önderimizin şahsında şanlı zaferinizi taçlandıran şehitlerimizi selamladık. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bütün kahraman şehitlerimizi saygıyla, minnetle, şükranla ve özlemle anıyoruz\"



DENİZDE BAYRAK AÇILDI

Etkinlik sırasında Bakırköy Belediyesi yüzme okulu öğrencisi 6 genç de denizde Türk Bayrağı açtılar.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların teknelere binmesi

-Teknelerin ilerlemesi

-Denize çelenk ve çiçek atılması

-Denizde açılan bayrak

-Kerioğlu\'nun konuşmasından detaylar

