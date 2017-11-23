DHA İSTANBUL- AVUKATA FETÖ'DEN 5 YIL 10 HAPİS...

Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca\'nın avukatlarından Doğan Akkurt, \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan çıktığı ilk duruşmada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Doğan Akkurt, cezaevinden getirildi.

\"RİCA ÜZERİNE HİDAYET KARACA\'NIN AVUKATLIĞINI YAPTIM\"

Savunmasını yapan sanık Akkurt, FETÖ\'ye üye olmadığını sadece bir rica üzerine Hidayet Karaca\'nın avukatlığını üstlendiğini söyledi. Sanık Akkurt, savcılık aşamasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinin de dikkate alınmasını istedi. Cumhuriyet savcısı ilk duruşmada esas hakkındaki mütalaasının mahkemeye sundu. Akkurt\'un \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDIRILMASINI İSTEDİ

Sanığın avukatları da söz alarak, müvekkillerinin bu örgütle ideolojik bir bağının bulunmadığını, söz konusu örgütün devlete ve millete karşı gerçek yüzünü anlayınca tüm ilişkisini kestiğini belirtti. Soruşturma aşamasında müvekkilinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiğini ancak savcının bu ifadeyi yüzeysel bularak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasını sağladığını iddia etti. Müvekilinin etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını isteyen sanık avukatı müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

ETKİN PİŞMANLIKTAN CEZA YARI ORANINDA DÜŞÜRÜLDÜ

Son söz sorulan sanık Akkurt da önce tahliyesini sonra da beraatini talep etti. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Akkurt\'un \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifade ve sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alan heyet, sanığa verilen cezayı 5 yıl 10 ay hapis cezasına düşürdü. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak tahliyesine de karar verdi.

