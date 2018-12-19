T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- (AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE) ŞİLE'DE MÜRETTEBAT KURTARILIYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA Şile'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor

19 Aralık 2018 17:40

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA
Şile\'de kıyıya oturan kargo gemisinde mahsur kalan geminin mürettebatı kurtarılıyor.
Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya oturan Komor Adaları bandralı kargo gemisinde mahsur kalan 16 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı.  Ekipler kıyıdan uzatılan iple mürettebatı tek tek kıyıya çıkarıyor.

Görüntü Dökümü:
------------
-Güvertede bekleyen mürettebat
-Kıyıya iple çekilen mürettebat
-Detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ramazan EĞRİ Gülseli KENARLIGüven USTAGamzeDHA ŞileSahilköyKomor AdalarıGörüntü Dökümü Güvertede
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24