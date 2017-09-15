DHA İSTANBUL- 70 HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİSİNİN YARGILANDIĞI DAVADA MÜTALAA

- ÜÇ RÜTBELİYE CEZA İSTENİRKEN, ÖĞRENCİLERİN DOSYASI AYRILDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında 70 Hava Harp Okulu öğrencisinin bulunduğu ve 3\'ü rütbelinin tutuklu olduğu toplam 75 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, 3 rütbelinin 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı 70 öğrenci ve 2 erin dosyasının ise bu davadan ayrılmasını talep etti. Mahkeme, savcının talebini kabul ederek öğrenci ve erlerin dosyasının bu davadan ayrılarak sürdürülmesine karar verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mesut Metin Kazancı, Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu getirildi. Tutuksuz sanıklardan Fetullah Koca ve Mehmet Toprak ile şikayetçi taraf olarak TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı vekilleri de duruşmada hazır bulundu.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşmada, savcı Halil İbrahim Kuş esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanık Mesut Metin Kazancı\'nın 3. Filo Kol Komutanı, kurmay yüzbaşı olarak, sanık Harun Ay\'ın 3. Filo 31. Kol 312 Tim Komutanı, teğmen ve sanık Burhanettin Koyuncu\'nun takım komutanı, teğmen olarak görev yaptıklarını belirtti. Mütalaada sanık öğrencilerin bir kısmının Mesut Metin Kazancı ve Harun Ay emir ve komutasında otobüse bindikleri, diğerlerinin de Burhanettin Koyuncu\'nun komutasında askeri araca bindikleri, darbe kalkışması sırasında aldıkları talimatla belirlenen bölgeleri kontrol altına almak ve destek olmak için görevlendirildikleri belirtildi. Sanıkların 23.45-00.07 sıralarında Yalova\'dan İstanbul\'a doğru yola çıktıkları, saat 03.00 sıralarında FSM Köprüsü Kavacık Mevkii yakınlarında trafik yoğunluğunun arttığı, otobüslerin çevresine sivil vatandaşların toplandıkları, vatandaşların uyarısına rağmen otobüslerden inip eylemi sonlandırmadıkları vurgulandı.

\"BİLİNÇLİ OLARAK GELDİLER\"

Sabah 08.00 sıralarında polis ekiplerinin gelmesi üzerine teslim oldukları, sanıkların Çakmak Karakolu\'nda suçlamaları reddederek darbe girişiminden haberdar olmadıklarını belirttikleri, ancak arama el koyma tutanaklarından HTS raporlarından rütbeli sanıkların mobil telefonlarıyla birçok telefon görüşmesi yaptıkları anlatıldı. Mütalaada, whatssup grup mesajlaşmalarının içeriği ve yazılmış oldukları zaman dilimi değerlendirildiğinde, darbe faaliyetleri kapsamında bilinçli şekilde ve takviye güç olarak Yalova\'dan İstanbul\'a geldiklerini ortaya koymakta olup mesajların yazıldığı saatlerden çok daha önce sosyal medyada olayın darbe kalkışması olduğunda yönelik haberler yayıldığı ifade edildi.

\"KALKIŞMADAN HABERDARDILAR\"

Mütaalada, \"Ellerinde telefon bulunan ve internet hattı üzerinden birbirleriyle iletişime geçen rütbeli personelin sosyal medyada yayılan darbe kalkışmasına ilişkin haberlere ulaşmamış olmaları hayatın olağan akışına uygun değildir. Kaldı ki sanıkların, sokağa dökülen vatandaşların ve güvenlik güçlerinin \'teslim olun\' çağrılarına uzun süre duyarsız kaldıkları anlaşılmaktadır. Aralarında yaptıkları yazışmaların içerikleri, kalkışmadan haberdar olduklarını göstermektedir\" denildi.

\"AKTİF ROL OYNADILAR\"

Mütalaada, sanıkların kendi iradi davranışlarıyla değil, kalkışmanın başarısız olmasından dolayı zorunlu olarak teslim oldukları, emir komuta içerisinde hareket eden rütbeli personelin darbe girişiminde aktif rol oynadıkları, kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik savunma yaptıkları kanaatine varıldığı belirtildi.

3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ

Rütbeli sanıkların FETÖ ile organik bağları olduğunun kabülünün gerektiğini ifade eden Savcı, Hava Harp Okulu öğrencilerinin ve 2 erin dosyasının ayrılmasını talep etti. Savcı, 3 rütbeli sanığın “Anayasal düzeni, TBMM\'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve “Silahlı Terör Örgütüne üye olmakö suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar cezası hapislerini talep etti.

ÖĞRENCİ VE ERLERİN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, 70 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 er hakkındaki davanın ayrılmasına karar verdi. rütbeli sanıklarin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini de kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, darbe girişimi sırasında Yalova Hava Meydan Komutanlığı\'nda kamp yapmakta olan 70 Hava Harp Okulu öğrencisi, bu öğrencilerden sorumlu 3 rütbeli komutan ile şoför olarak görev yapan 2 er “şüpheli\" sıfatıyla yer aldı. Tüm şüphelilerin “Anayasal düzeni, TBMM\'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. 73 askerin “Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar; 2 erin ise \"Örgüte üye olmadan örgüt adına suç işlemek\" suçundan 5\'er yıldan 10\'ar yıla kadar hapsi talep ediliyor.