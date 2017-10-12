DHA İSTANBUL-  "15'İNCİ BAYİM OLUR MUSUN" FUARI

*Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:

\"2016 sonu itibarıyla Franchise sektörünün büyüklüğü 43 milyar dolara ulaşmıştır, sektörün ürettiği istihdam sayısı ise 200 bin kişiyi aşmıştır\"

\" Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil edilmek üzere başvurusu yapılan toplam marka sayısı 2016 yılında 107 bin 106 olup, bunun 94 bin 575\'i yerli başvurular\"



- 1 ton çiğ köfteden yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketi ilgi gördü.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Elvan, CNR Fuar Merkezi\'nde \"15\'inci Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı\"nın açılış törenine katıldı.

Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) Başkanı Mustafa Aydın, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış\'ın da aralarında bulunduğu davetlilere bir konuşma yapan Elvan, 2016 yılı Ağustos ayından itibaren yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdamı ve ihracatı teşvik tedbirleri kapsamında alınan kararların, 2016 yılının son çeyreği ve 2017 yılının ilk çeyreğinde sabit sermaye yatırımlarına ivme kazandırdığını anlattı. İhracatın ivme kazanması, turizm sektöründe canlanma ve bunun hizmetler sektörüne olumlu yansımalarının, Kredi Garanti Fonu kapsamında kredi hacminin genişlemesinin 2017 büyümesine olumlu katkı sağlayacağını bildiren Elvan, halihazırda gerçekleştirilen ekonomik büyümenin geleceğe taşınmasını elzem olarak nitelendirdi.



\"ZİNCİR İŞLETMELERDEKİ YABANCI FİRMA ORANI YÜZDE 29\"

Lütfi Elvan, franchising sektörünün, iş yapma şekli itibarıyla modern yapılanmaları işaret ettiğini belirterek, \"Franchising sisteminin hızla gelişmesi, şüphesiz yeni yatırımları ve iş birliklerini de beraberinde getirmektedir. 2016 sonu itibarıyla Franchise sektörünün büyüklüğü 43 milyar dolara ulaşmıştır. Sektörün ürettiği istihdam sayısı ise 200 bin kişiyi aşmıştır. 2017 yılı sonunda franchise sektörünün pazar büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşması beklenmekte\" ifadelerini kullandı. Sektöre her yıl pek çok yeni markanın katıldığını, var olan şirketlerin de yeni şubelerle yaygınlığını artırdığını aktaran Elvan, sistemde eskiden yabancı markalar öne çıkarken, bugün pek çok yerli markanın franchise vererek büyümeyi tercih ettiğini söyledi. Elvan, bugün zincir işletmelerdeki yabancı firma oranının yüzde 29 olduğuna dikkati çekerek, franchisingin esas itibarıyla marka üzerine kurulduğundan, Türkiye\'de marka sisteminin iyileştirilmesini hedeflediklerini anımsattı.



\"TÜRKİYE MARKA BAŞVURULARINDAN EN AKTİF ÜLKELERİN BAŞINDA GELMEKTE\"

Marka sisteminin iyileştirilmesi adına, markaların korunması amacıyla hazırlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun yürürlüğe girdiğini hatırlatan ve kanunun içeriği hakkında katılımcılara bilgi veren Elvan, \" Sınai mülkiyet hakkı olarak Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil edilmek üzere başvurusu yapılan toplam marka sayısı 2016 yılında 107 bin 106 olup, bunun 94 bin 575\'i yerli başvurulardır. Türkiye marka başvuruları konusunda en aktif ülkelerin başında gelmektedir. 2011 yılından bu yana 100 binin üzerinde marka başvurusuyla, Avrupa\'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi Türkiye olmuştur. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından her yıl yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporuna göre, Türkiye 2015 yılında marka başvurularında dünyada 7\'nci sırada yer almaktadır \" diye konuştu.

Lütfi Elvan, küresel rekabetin giderek artmasıyla rekabet anlayışının da değiştiğine dikkati çekti. Ticaret hizmetlerinde markalaşma ve kurumsallaşma kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla, işletmelerin özellikle yeni gelişen çevre ülke pazarlarına daha fazla açılmasının hedeflendiğini belirten Bakan Elvan, \"Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayarak ülkemizin küresel pazardaki duruşunu güçlendirebilecektir. Franching sektörü de bu gelişmelere uygun olarak kendi pozisyonunu değerlendirmelidir. Sonuç olarak Franchising uygulamalarının hızlı gelişmesi, hizmetlerde kalite ve verimliliği gözetmesi ile büyümeye ve istihdama pozitif katkı sağlayacağı açıktır\" diye konuştu.

AYAKKABIYA ÇİVİ ÇAKTI

Elvan, konuşmasının ardından Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) Başkanı Dr. Mustafa Aydın, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve diğer yetkililerle birlikte fuarın açılış kurdelesini keserek, standları ziyaret etti. Bakan Elvan, bir ayakkabı firmasının standında ise ayakkabıya çivi çaktı. Stand ziyareti esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, \"Markalaşma alanında Türkiye çok önemli bir gelişme sağladı. Şu an itibarıyla bu alanda Türkiye\'deki toplam markaların sadece yüzde 29\'u yabancı. Bu çok önemli bir gelişme, firmalarımızı kutluyoruz\" değerlendirmesinde bulundu.

1 TON ÇİĞKÖFTEDEN KÖPRÜ YAPTILAR

Öte yandan bir çiğköfte markasının 1 ton çiğ köfteden yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketi de ilgi gördü. Firma sahibi Orhan Güzelaydın köprüyü 10 ustayla birlikte 24 saatte yaptıklarını söyledi.



Görüntü dökümü:

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-Bakanın konuşması

-Salondan detaylar

-Kurdela kesimi

-Bakanın standları dolaşması

-Ayakkabıya çivi çakması

-Açıklamaları

-Çiğköfteden köprü

-Genel ve detaylar

