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DHA İSTANBUL- 3. HAVALİMANINDAKİ EYLEM: 28 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Haber: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA 3

18 Eylül 2018 19:54

Haber: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA
3. Havalimanı inşaatında çıkan olaylarda gözaltına alınan işçilerden 28\'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
3. Havalimanı inşaatında geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 43 kişi  bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi\'ne sevk edildi. 15 kişi adli kontrol, 28 kişi ise \"Kamu Malına Zarar Verme\", \"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet\", \"Polise Mukavemet\", \"İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali\" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Havalimanındaki olaylarla ilgili görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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