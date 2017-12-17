DHA İSTANBUL- 1 DAKİKA İÇİNDE ÇELİK KASAYI ÇALDILAR....

* O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber:İbrahim AKTÜRK - Kamera:Murat SOLAK - Alper KORKMAZ / İstanbul, DHA

Fatiht\'te, silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişi, döviz bürosunun anahtarını kopyaladıkları uzaktan kumandalı kepengi açarak içeri girdi. İçerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve bir kilo altının bulunduğu çelik kasayı yaklaşık 1 dakika içinde çalan soyguncular kayıplara karıştı. Soygun anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAY SABAH SAAT 04.00\'DA OLDU

Edinilen bilgiye göre, olay saat 04.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Gençtürkler Caddesi üzerindeki döviz bürosunda meydana geldi. Silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişi, araçla döviz bürosunun önüne geldi. Soyguncular, anahtarını kopyaladıkları uzaktan kumandalı kepengi açarak içeri girdi. Soygunculardan biri ise dışarıda gözcülük yaptı.

ÇELİK KASAYI 1 DAKİKADA ÇALDILAR

İşyerinde, içerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve 1 kilo altın bulunan çelik kasayı yaklaşık bir dakika içerisinde çalan soyguncular, geldikleri araca binerek hızla olay yerinden kaçtı. Soygun anı, yan taraftaki otelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, soyguncular ilk önce uzaktan kumanda ile kepengi açıyor. İçeri giren soyguncular, çelik kasayı bir dakika içerisinde taşıyarak dışarı çıkarıyor. Bu arada, dükkanın önünde gözcülük yapan soygunculardan biri, elindeki silahı otel çalışanlarına doğrultuyor. Soygunun ardından şüpheliler hızla olay yerinden kaçıyor.

\"BU PARALARI KOLAY KAZANMIYORUZ\"

Soygunun ardından döviz bürosunun önüne gelen işyeri sahibi Ömer Faruk Ak, \"Gece alarm şirketinden telefon geldi. Hemen kalkıp geldik. Soyguncular araçla gelmişler. Yan taraftaki otelin çalışanlarına silah doğrultmuşlar. İşyerinde, içerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve bir kilo altının bulunduğu çelik kasayı almışlar\" dedi. Soygunun çok kısa süre içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Ak, \"Kumandayı kopyalamışlar. İçeriye girip kasayı alıyorlar ve aracın içine atıp kaçıyorlar. Bu paraları kolay kazanmıyoruz\" diye konuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, döviz bürosunda delil topladı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, soyguncuların yakalanması için çevrede araştırma başlattı.



Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ:

-Uzaktan kumandalı kapının açılması

-Soyguncuların içeri girmesi

-Bir soyguncunun gözlemcilik yapması

-Gözlemcilik yapan soyguncunun otel çalışanlarına silah doğrultması

-Soyguncuların çelik kasayı taşımaları

-Olay yerinden kaçmaları

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

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-Olay yerinden detay görüntüler

-Polis ekiplerinden detay görüntüler

-Döviz bürosundan görüntü

-İşyeri sahibi ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Genel ve detaylar

