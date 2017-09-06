DHA İSTANBUL - ZABITA TEŞKİLATI 191 YAŞINDA

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 191’inci yıl dönümünde Taksim\'de Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali ile ilçe belediyelerin zabıta teşkilatları katıldı.

Törende zabıta teşkilatının kurulduğu 1826 yılından günümüze kadar kullanılan tarihi zabıta kıyafetlerini giyen zabıtalar ve turizm zabıtası da hazır bulundu. İBB ve İBB Zabıta Daire Başkalığı’nın çelengi anıta konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra, tören sonra erdi. Belediye bandosu 10’uncu yıl marşını çalarak Taksim Meydanı’ndan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Zabıta ekiplerinin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde beklemesi

-Osmanlıdan günümüze zabıta ekipleri kıyafeti giyen zabıtalar

-Kadın zabıtalardan görüntü

-Anıta çelenk konulması

-Saygı duruşu

-İstiklal Marşı\'nın okunması

-Genel ve detaylar



