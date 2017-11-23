DHA İSTANBUL - YOLCU KALP KRİZİ GEÇİRDİ, UÇAK ATATÜRK HAVALİMANI'NA ACİL İNİŞ YAPTI 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Frankfurt-Tahran seferini yapan Lufthansa Havayolları\'na ait yolcu uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı\'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Lufthansa Havayolları\'nın Frankfurt-Tahran seferini gerçekleştiren DLH600 sefer sayılı Boeing 747 tipi tarifeli uçağı, İstanbul Hava Sahası üzerindeyken yolculardan 61 yaşındaki Davood Mohebbi Khodayar isimli erkek yolcu aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahale uçaktan yapıldı. Bunun üzerine uçağın pilotu en yakın meydan olan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na acil iniş kararı aldı. Atatürk Havalimanına Hava Trafik Kulesi irtibata geçerek durumu bildiren pilot, saat 19.20\'de Atatürk Havalimanı\'na acil iniş gerçekleştirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 61 yaşındaki Davood Mohebbi Khodayar, daha sonra Bakırköy Dr. Sani Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldındı. Uçak iki saatlik gecikmenin ardından Tahran\'a gitmek üzere saat 21.25\'te yeniden havalandı.



