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DHA İSTANBUL - YOĞUS SİS, ŞEHİR HATLARI'NDA İPTALA NEDEN OLDU

Haber: İstanbul, (DHA)- İstanbul'da gece boyu devam eden yoğus sis, sabah saatlerinde de yer yer etkisini sürdürünce Şehir Hatları'nda iptale neden oldu

21 Ekim 2017 10:25

Haber: İstanbul, (DHA)- İstanbul\'da gece boyu devam eden yoğus sis, sabah saatlerinde de yer yer etkisini sürdürünce Şehir Hatları\'nda iptale neden oldu. Sarıyer-Eminönü ring seferi iptal edildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş, yoğun sis nedeniyle bazı hatlarında hizmete ara verdi. Saat 07.05\'te yapılması Sarıyer-Eminönü ring seferi, yoğun sis ve düşen görüş mesafesi nedeniyle iptal edildi. İptal duyurusu Şehir Hatları A.Ş\'nin, kurumsal Twitter hesabından yapıldı. 

İBB Trafik Kontrol Merkezi\'nin kurumsal Twitter hesabından yapılan duyuruda ise TEM Bahçeşehir-Altınşehir-Halkalı ve D100 Beylikdüzü-Ambarlı bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi ve sürücüler uyarıldı.

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