T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - (YENİDEN)- SURİYELİ İKİZLERİ DENİZ AYIRDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Şile'de denize giren Suriyeli ikizlerden biri boğuldu

19 Ağustos 2018 14:53

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Şile\'de denize giren Suriyeli ikizlerden biri boğuldu.
Sultanbeyli\'den Şile\'ye gelen Suriyeyi Recap Arcan (16), kardeşi Muammet Arcan (16) ve iki arkadaşı serinlemek için Ayazma plajında denize girdi. Bir süre yüzen gençler, daha sonra yoğun dalgalara karşı koyamadı. İkizler ve arkadaşları plajdakilerinden yardım istedi. Vatandaşlar gençleri güçlükle denizden güçlükle çıkardı. Recap Arcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  İkizi Muhammet Arcan ise Şile Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Muhammet Arcan\'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü
--------
-Suriyeli gencin boğulduğu plaj
-Plajda bulunan bir kişi ile röp
-Boğulan gencin getirildiği hastane
-Boğulan gencin fotosu ve videosu
-Genel ve detay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ramazan EĞRİDHA ŞileSuriyeliSultanbeyliSuriyeyi Recap ArcanMuammet ArcanAyazmaBirVatandaşlarRecap ArcanMuhammet ArcanDevlet HastanesiDökümü Suriyeli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24