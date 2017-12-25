DHA İSTANBUL - (yeniden) CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

* İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu,

\" Suç teşkil eden bir eyleme rağmen herhangi bir kişinin hukuken sorumlu tutulamayacağına ilişkin cezasızlık düzenlemesi hukuken genel mantığa ve felsefesine aykırıdır\"

* Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran,

\" OHAL artık uygulanan rejim haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesi sadece adı olan bir mahkemedir. Üzülerek söylüyorum. Bu son iki KHK, hukuk devletinin tabutuna çakılan son çividir\"

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı dava öncesi, İstanbul ve Ankara Barosu Başkanları adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi\'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile \'Jeansbiri\' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasına, bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edilecek. Duruşma öncesi, yargılanan Cumhuriyet çalışanlarına destek vermek için yapılan basın açıklamasına; CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Garo Paylan ile gazeteciler, avukatlar ve meslek örgütü temsilcileri katıldı.

\"BU SÜREÇ, EN ÇOK DA FETÖ SANIKLARINA YARAYACAKTIR\"

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, \"KHK ile getirilen en vahim düzenleme \'resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına ve resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın\' darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler için getirilen cezasızlıktır. Peşinen ifade edelim ki, bu hüküm yok hükmündedir. Suç teşkil eden bir eyleme rağmen herhangi bir kişinin hukuken sorumlu tutulamayacağına ilişkin cezasızlık düzenlemesi hukuken genel mantığa ve felsefesine aykırıdır. Biz demokrasi özlemimizi hukuku temel kılarak ararken, dün 695. ve 696 sayılı KHK\'lar ile getirilen bu yeni düzenlemeler, işimizi daha da güçleştirdi. Kısaca dünden bu yana yükümüz daha da ağır… Çünkü bu KHK\'lar kanun hükmünde olsa bile hukuk hükmünde değildir. Savunma hakkı, böylesine yok sayılıp görmezden gelinince, adına yargılama dediğiniz o oturumların daha hızlı ve dilediğiniz şekilde yürüyeceğini sanıyorsanız bunların hepsi AİHM\'den dönecektir. Bu süreç, en çok da FETÖ sanıklarına yarayacaktır. Hukuktan vazgeçerek adalet sağlanması olanağı yoktur. Avukatlar olarak mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz\" dedi.

\"SON İKİ KHK, HUKUK DEVLETİNİN TABUTUNA ÇAKILAN SON ÇİVİDİR\"

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran da, dün çıkarılan KHK\'ları eleştirerek, \"Ne yazık ki paramiliter güçler oluşturulmak için ön açıldı ve bilinçli yapıldı. Vatandaş vatandaşa kırdırılacak hale geldi. Bu ülkede kolluk güçleri yok mu da, vatandaşa böylesine bir yetki verilme çabasına girildi. Bunun bir iç savaşa götüreceğini tahmin etmiyorlar mı? Tam tersi tahmin ediyorlar. Bunlardan çıkan sonuç şudur; artık TBMM bitmiştir. OHAL artık uygulanan rejim haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesi sadece adı olan bir mahkemedir. Üzülerek söylüyorum. Bu son iki KHK, hukuk devletinin tabutuna çakılan son çividir\" ifadesinde bulundu.

\"GİZLİ SAKLI BİRŞEY DE KALMADI ARTIK... ÖZGÜR BIRAKILSINLAR...\"

DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren de, Akın Atalay ile Murat Sabuncu\'nun 421 gündür, Ahmet Şık\'ın 360 gün, Emre İper\'in ise 263 gündür tutuklu olduklarına dikkat çekerek, \"Herkes biliyor ki Cumhuriyet Gazetesi\'ne başlatılan operasyon, tutuklamalar ve sonrasındaki yargılama süreci daha ilk günden itibaren kocaman bir yalandı. Gizli saklı bir şey de kalmadı artık. O yüzden tavsiyemiz; ülkenin daha fazla ne kadar rezil olabileceği hesabını yapmayı bırakıp arkadaşlarımıza özgürlüklerini iade etmenizdir\" diye konuştu.

Topluluk konuşmaların ardından Cumhuriyet Gazetesi davasının görüldüğü mahkeme salonuna çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun adliye önünde toplanması

-Mehmet Durakoğlu\'nun konuşması

-Hakan Canduran\'ın konuşması

-Faruk Eren\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler