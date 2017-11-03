DHA İSTANBUL - (YENİDEN) BİLAL ERDOĞAN: BİZİ KÜLTÜRLERİYLE TUTSAK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü\'nün açılışında konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, \"Bizi kültürleriyle tutsak etmeye çalıştılar. Müziklerinden yemeklerine, kıyafetlerine, bütün yaşam tarzlarına kadar. Türkiye\'de yıllarca müzik derslerinde blok flüt çalınmasının sebebi basit bir şey değildir. Veyahut da beden eğitimi derslerinde ritmik jimnastiğin öne çıkarılmasının sebebi basit bir şey değildir\" dedi.

Okçular Vakfı\'nın Okmeydanı\'ndaki yerleşkesinde hayata geçirilen Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü, düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu ve aynı zamanda Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İstanbul Milletvekilleri Haydar Ali Yıldız, Nureddin Nebati ile Okçular Vakfı sporcuları ve çok sayıda davetli katıldı.

\"TÜRKLER İSLAM DİNİNİN SANCAKTARLIĞINI YAPTI\"

Kur\'an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan törende bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı\'nın kurulduğu tarihten bu yana Türkiye\'de okçuluk sporu başta olmak üzere geleneksel sporlara ciddi bir teveccüh oluştuğunu söyledi. Türklerin bin yılı aşkın bir süredir İslam dininin sancaktarlığını yaptığını kaydeden Erdoğan, \"Hakikaten dünyada Türk dendiği zaman Müslüman anlaşılmış. Neden? Bu millet disipliniyle, cesaretiyle, fedakarlığıyla savaşçı ruhuyla böyle bir Allah vergisi kabiliyete sahip olabildiği için bunu yapabilmiş\" diye konuştu.

\"BİZİ BAŞKA ŞEKİLLERDE TUTSAK ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR\"

Bilal Erdoğan, \"Dünyada hemen hemen başka bir millet yoktur bağımsızlığını asla kaybetmemiş, asla tutsak olmamış olan. Bizi tutsak edemeyenler, bağımsızlığımızı elimizden alamayanlar, ne zaman Çanakkale\'de ne zaman Kurtuluş Savaşı\'nda ne yapmışlar; bizi başka şekillerde tutsak etmeye çalışmışlar. O şekiller de nedir? İstanbul\'u işgal etmişler mi etmişler. Ama İstanbul\'da durmamışlar. Niye durmamışlar? Duramayacaklarını bildikleri için. Ama bu basit bir terkediş değil onlar için. \'Acaba ben bu milleti kafalarda, ayaklarda, yaşam tarzlarında tutsak edebilir miyim\' demişler. Neden? Nasıl inanırsanız öyle yaşarsınız\" dedi.

\"ADETA FORMAT ATILAN, SİLİNEN BELLEĞİ YENİDEN VAR ETMİŞ OLUYORLAR\"

\"Bizi kültürleriyle tutsak etmeye çalıştılar\" diyen Erdoğan şunları söyledi:

Müziklerinden yemeklerine, kıyafetlerine, bütün yaşam tarzlarına kadar. Türkiye\'de yıllarca müzik derslerinde blok flüt çalınmasının sebebi basit bir şey değildir. Veyahut da beden eğitim derslerinde ritmik jimnastiğin öne çıkarılmasının sebebi basit bir şey değildir. Buralarda bizim kendi sporlarımızın, müziklerimizin, müzik enstrümanlarımızın, kendi kültürel öğelerimizin yer alması demek bir milletin bağımsızlığının gerçek manada korunması, sahiplenilmesi demek. Onun için bu çıktığımız yolda geleneksel sporlar ve merkezinde okçuluk yolculuğunda görüyoruz ki buraya gelen çocuklarımız, burada spor yapan çocuklarımız sadece spor yapmış olmuyorlar aynı zamanda dimağlarında kültürel kodlarıyla, hafızalarıyla çok sağlıklı bir ilişki, iletişim kuruyorlar. Adeta format atılan, silinen belleği yeniden var etmiş oluyorlar.\"

OKÇULUK ÜZERİNE AKADEMİK ÇALIŞMALAR MERKEZİ

Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü\'yle kültür coğrafyasında okçuluk üzerine referans kaynağı olmayı hedeflediklerinin altını çizen Bilal Erdoğan, \"Önümüzdeki dönemde laboratuvarımızda hayata geçirilecek. Burada okçuluk üzerine yapılan akademik çalışmalar merkezimiz olacak\" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan, Vali Vasip Şahin de Okçular Vakfı\'nda ilk başta arzulanan şeyin başarı olmadığını, ahlakıyla kültürüyle iyi yetişmiş insan olmak olduğunu söyledi. Şahin, \"Burası ustasıyla, hocasıyla talebesiyle bir kültür bütünüdür\" dedi.

\"BENİM BÜYÜDÜĞÜM TÜRKİYE\'DE SPOR YAPMAYA KIYAFET DE ENGEL OLABİLİYORDU\"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Han da, \"Benim büyüdüğüm Türkiye\'de okçuluk gibi sporun varlığından ve okçuluk yapılabileceğinden haberdar değildim. Benim büyüdüğüm Türkiye\'de spor yapmak için kıyafet de engel olabiliyordu. Ancak şimdi Allah\'a şükür fiziksel engellerin yanı sıra kıyafetle ilgili engelleri de aşmış bulunuyoruz\" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmaların ardından çeşitli branşlarda farklı kategorilerde dereyece giren sporculara, ödülleri takdim edildi. Daha sonra okunan duanın ardından, törenin katılımcıları toplu olarak Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü\'nün açılış kurdelesini kesti.

Görüntü Dökümü

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-Bilal Erdoğan ve protokol üyeleri

-Törene katılanlar

-Kur\'an-ı Kerim okunması

-Bilal Erdoğan\'ın konuşması

-Ravza Kavakçı Kan\'ın konuşması

-Vasip Şahin\'in açıklamaları

-Dua edilmesi

-Ödül töreni

-Kurdele kesimi

-Genel ve detay



