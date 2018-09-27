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DHA İSTANBUL - YENİ HAVALİMANI TOPLU ULAŞIM İHALESİNİ OTOBÜS A.Ş. KAZANDI (1)

Özgür Deniz KAYA - Gökhan ÇELİK /İSTANBUL,(DHA)  İstanbul Yeni Havalimanı için yeniden yapılan toplu ulaşım ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ kazandı

27 Eylül 2018 17:55

Özgür Deniz KAYA - Gökhan ÇELİK /İSTANBUL,(DHA) 
İstanbul Yeni Havalimanı için yeniden yapılan toplu ulaşım ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin şirketi Otobüs AŞ
kazandı. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nce düzenlenen ihaleye 9 şirket katıldı. İhaley  750 milyon liranın üzerinde teklif verdiği öğrenilen İstanbul Otobüs A.Ş kazandı.
İptal edilen ihaleyi  475 milyon 488 bin TL’lik teklif ile Altur, Havaş ve Free Turizm A.Ş. konsorsiyumu kazanmıştı.

Görüntü Dökümü:
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-İhaleden görüntü
 

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